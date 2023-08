Datoen fastsat - Apples nye iPhone 15 bliver lanceret i september

Efter måneders spekulationer har vi endelig fået en officiel dato for Apples store september-lancering, hvor vi højst sandsynligt vil se den nye iPhone 15-serie præsenteret sammen med et par andre produkter.

Invitationer til et Apple-event blev sendt ud tirsdag aften og bekræfter et event den 12. september kl. 19.00 dansk tid. Efter den egentlige lancering vil mobilerne kunne forudbestilles med det samme og derefter komme i handlen en uge senere. Du kan se billedet, der blev sendt med invitationen ovenfor. Hvis du er nysgerrig efter alle nyhederne fra Apple, kan du følge hele lanceringen live på Apple.com og sandsynligvis også på deres officielle YouTube-kanal, hvor deres lanceringer også plejer at blive streamet.

Ny iPhone 15-serie og meget mere

Apples nye flagskib kan komme til at hedde iPhone 15 Pro Ultra. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Vi forventer at se den nye iPhone 15-serie lanceret den 12. september, som ifølge rygter og spekulationer vil bestå af fire modeller: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Ultra.

Den mest spændende af disse modeller er måske den sidstnævnte, som er virksomhedens første mobiltelefon nogensinde, der får navnet "Ultra", og som sandsynligvis bliver en high-end mobiltelefon af højeste kaliber. Den forventes bl.a. at have bedre kameraer end sine billigere søskende, men ifølge bekymrende rygter kan den blive forsinket en smule og udkomme et par uger senere end sine søskende.

Vi vil højst sandsynligt også se det nye Apple Watch 9 præsenteret, muligvis sammen med et Apple Watch Ultra 2. Men da den første generation af Ultra-uret blev præsenteret sidste år, er det uklart, om Apple vil vælge at udgive en ny version af Ultra-uret hvert år eller køre med toårige cyklusser, som de gør med deres lidt mere prisvenlige Apple Watch SE-serie. Vi må bare vente og se.

TechRadar-teamet vil holde et vågent øje med alle nyheder og rygter om Apples nye telefoner og smartwatches indtil lanceringen, så husk at tjekke ind her regelmæssigt for at få de seneste nyheder!