9 nye AI-funktioner i Apples iOS 18 - disse funktioner forventer vi at se

Vi har i månedsvis hørt rygter om, at iOS 18 kommer med en stor opgradering af styresystemet - måske en af de største i Apples historie - og en ny rapport tilføjer nogle flere detaljer om, hvad vi kan forvente, når softwaren officielt præsenteres i næste måned.

Oplysningerne kommer fra Bloombergs Mark Gurman, som normalt er en af de mest pålidelige journalister, når det gælder om præcist at forudsige Apples fremtidsplaner, og han er kendt for at lække deres software- og hardwaremeddelelser på forhånd.

I sit seneste Power On-nyhedsbrev beskriver Gurman nogle af de AI-inficerede opgraderinger, som ifølge rygterne er på vej til iOS 18 (og i nogle tilfælde macOS 15). Her er, hvad vi tror, der kommer, baseret på hans seneste opdatering - og hvorfor nogle AI-funktioner på enheden kan være eksklusive for de seneste iPhone-modeller.

1. Transskribering af stemmeoptagelser

At bruge AI til at omdanne stemmeoptagelser til tekst er almindelig praksis i dag - Google Pixel Recorder-appen gør det f.eks. - og det er tilsyneladende en af de funktioner, der er på vej til iOS 18. Det kan meget vel blive indbygget direkte i Voice Memos-appen, der følger med iOS.

2. Foto-redigering

Det er også noget, vi kender til i dag: Se f.eks. de generative AI-redigeringsværktøjer, der er tilgængelige på Samsung Galaxy S24-serien. Mulighederne kan omfatte flytning eller sletning af objekter eller optimering af farver (Fotos-appen forventes også at få en opgradering).

3. Bedre søgninger

Ifølge Gurman vil søgninger på tværs af iOS 18 og macOS 15 blive "hurtigere og mere pålidelige" takket være AI. Som der tidligere har været rygter om, vil vi måske se søgeresultater fra flere apps og forbedret understøttelse af naturlige sprogforespørgsler, når du leder efter noget.

4. Automatisk genererede svar

Det lyder, som om du snart vil kunne generere smarte AI-svar i Apple Mail- og Apple Messages-appene, hvis du vil overlade skrivearbejdet til andre. Det vil dog kun være forslag: Du vil stadig kunne gennemgå og godkende eller redigere dem, før du sender dem.

5. Forbedringer af Safari

Safari står til at få en ret stor opgradering i år. Gurman følger op på tidligere lækager og siger, at Safari vil få en forbedret websøgning ved hjælp af AI - det skulle betyde mere relevante resultater sammen med muligheden for at få hurtige resuméer af de websites, du besøger.

6. En mere naturlig Siri

Der er store forventninger til forbedringer i Siri. Siri skal blive nemmere at tale med og komme med bedre svar - mere som en person og mindre som en bot. Siri vil tilbyde mere "naturligt klingende interaktioner baseret på Apples egne store sprogmodeller" ifølge Gurmans artikel.

7. AI-genererede emojis

En AI-relateret funktion, der nævnes i Gurmans rapport, og som vi ikke har hørt om før, er en AI-emoji-maskine. Tilsyneladende vil den vise brugerdefinerede emojis med det samme, baseret på hvad du skriver - så du aldrig skal lede efter en emoji, der passer til din besked.

8. Smarte opsummeringer

Forvent, at smarte resuméer vil være overalt i iOS 18: E-mails, websider, beskeder og meget mere. Det er noget, der er blevet lækket før, og som måske også kommer til at dække notifikationer. Hvis det fungerer, som det lyder til, vil funktionen spare dig for en masse læsetid.

9. Tilpasning af startskærmen

Dette er strengt taget ikke AI-relateret, men som opfølgning på det, han tidligere har sagt, fortæller Gurman, at iOS 18's genveje til apps på startskærmen kan arrangeres, som man vil - ikke bare i et gitter - og at deres farver kan ændres, så de passer til et bestemt tema.

Der vil sandsynligvis være mere, når iOS 18 endelig ser dagens lys - tættere integration mellem Kalender og Påmindelser, forbedrede matematiske funktioner i Noter, glattere sangovergange i Apple Music - men de funktioner, der er nævnt ovenfor, er dem, Gurman specifikt henviser til i sin nye rapport.

Apple AI og OpenAI ChatGPT

Vi kommer til at høre meget mere på WWDC 2024 (Image credit: Apple)

Gurmans nye rapport kaster også lys over Apples formodede partnerskab med OpenAI, udvikleren af ChatGPT og Dall-E. Tilsyneladende vil Apples egne AI-modeller - både gemt på iPhone og i skyen - blive brugt til at håndtere de centrale AI-opgaver, der er nævnt ovenfor, men de vil ikke række til at drive en fuldt udbygget AI-chatbot.

Til det formål, siger Gurman, vil Apple samarbejde med OpenAI for at give brugerne mulighed for at bruge ChatGPT på iPhone. Det er ikke klart, hvordan dette vil adskille sig fra blot at bruge ChatGPT-appen til iOS, men en dybere integration med iPhone-softwaren er formentlig på vej. Partnerskabet vil blive annonceret på WWDC 2024 den 10. juni, siger Gurman, sammen med alle disse nye funktioner til iOS og macOS.

Ifølge Gurman ønsker Apple dog ikke udelukkende at satse på OpenAI - så der er stadig forhandlinger i gang om at tilbyde Google Gemini som en AI-chatbot-mulighed. Det bliver der dog ikke talt om ved WWDC 2024-begivenheden i juni. Andre chatbots kan også blive tilføjet på et senere tidspunkt.

I den nye rapport står der også, at Apple vil lægge vægt på privatlivets fred i sine AI-værktøjer - både på enheden og i skyen - sammenlignet med dem, der tilbydes af folk som Google og Meta. Endelig nævner Gurman, at AI-funktionerne i iOS 18 måske kommer med en "preview"-mærkning, som indikerer, at de stadig er under udvikling.