Samsung Galaxy S25 Ultra kan få en stor kameraopgradering

Der har allerede været en masse snak om Samsung Galaxy S25 - der udkommer i januar 2025 - og især omkring Ultra-modellen. Nu tyder et nyt læk på, at den dyreste mobil i serien kan få en betydelig kameraopgradering.

Det kommer fra det velkendte Ice Universe-læk på det kinesiske sociale medie-site Weibo (via Android Authority). Ifølge lækagen skulle der være fire kameraer på bagsiden af Ultra-modellen.

Disse kameraer vil tilsyneladende være et 200 MP primært kamera, et 50 MP supertele-kamera med 5x optisk zoom, et 50 MP sekundært tele-kamera med 3x optisk zoom og et 50 MP ultravidvinkel-kamera.

Hvis du læser vores anmeldelse af Samsung Galaxy S24 Ultra, ved du, at det er de to sidstnævnte kameraer, der kan blive opgraderet i 2025: fra henholdsvis et 10 MP telefoto-kamera (med 3x optisk zoom) og et 12 MP ultravidvinkel-kamera. Det er et stort skridt opad med hensyn til antallet af megapixel.

Kameraer og specifikationer

Galaxy S24 Ultra blev lanceret i januar 2024. (Image credit: Future)

Det er svært at sige med sikkerhed, præcis hvordan disse hardwareopgraderinger kan omsættes til forbedringer i foto- og videooptagelse, men kvaliteten bør i det mindste forbedres på et par områder. Vi bliver dog nødt til at vente på Samsungs officielle meddelelse for at få den fulde historie.

Tidligere lækager omkring Galaxy S25 Ultra har antydet, at den kunne gå ned til et tredobbelt kamera på bagsiden, men nu ser det ud til, at den måske alligevel holder sig til fire kameraer som tidligere modeller. Det ville helt sikkert hjælpe med at differentiere den fra Galaxy S25 og Galaxy S25 Plus.

Vi har også hørt rygter om nogle af de vigtigste specifikationer, der kan komme med Galaxy S25-serien, herunder Ultra-modellen, og det kommer måske ikke som nogen stor overraskelse, at disse telefoner også forventes at komme med nogle store AI-opgraderinger.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Vi får måske nogle fingerpeg om, hvilken retning Samsung vil gå med Galaxy S25-kameraerne i forbindelse med lanceringen af Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 (og en hel masse andre Samsung-gadgets), hvilket sandsynligvis vil ske den 10. juli. Vi vil selvfølgelig holde dig opdateret om alle nyheder, der dukker op.