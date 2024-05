Rygter om kæmpe lancering fra Samsung - Galaxy Ring, Z Fold 6 og Z Flip 6 på vej

Samsung forventes at lancere en række nye enheder i den nærmeste fremtid, og et tidligere læk har antydet at 10. juli bliver dagen for den store afsløring. Nu har en ny rapport bragt den samme dato op i kalenderen.

Denne rapport kommer fra The Chosun Daily i Korea (via Android Authority), og det gør det endnu mere sandsynligt, at den næste store Samsung Unpacked-begivenhed faktisk finder sted onsdag den 10. juli - selv om intet er officielt endnu.

Rapporten gennemgår også de enheder, vi højst sandsynligt vil se på eventen. Selv om Samsung Galaxy Ring er allerede annonceret, så den 10. juli skulle være dagen, hvor vi får oplysninger om pris og udgivelsesdato.

Der kan vi også få Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6 at se – selvom der også har været meget snak om billigere FE-versioner, dyrere Ultra-versioner og endda slankere versioner af de foldbare mobiler.

Endnu flere gadgets

Der går rygter om efterfølgerne til Galaxy Buds 2 Pro. (Image credit: Samsung)

Og det er ikke alt! Samme dato kunne meget vel være dagen, hvor vi ser lanceringen af de længe omtalte Samsung Galaxy Buds 3 og Samsung Galaxy Buds 3 Pro, helt nye trådløse ørepropper, der vil erstatte de nuværende modeller i Samsungs sortiment.

Og det er ikke alt. Samsung Galaxy Watch 7 vil også dukke op. Lige nu er det ikke klart, hvor mange modeller af smarturet vi får, da der har været tale om en high-end Ultra-model og en billigere FE-udgave.

Hvis Samsung stadig har tid tilbage i eventplanen, er der en chance for, at vi også ser Samsung Galaxy Tab S10 tablets, men det er mindre sandsynligt - og vi har hørt færre rygter om en snarlig tabletlancering.

Vi vil selvfølgelig dække alle nyhederne, når begivenheden finder sted. Den tidligere Samsung Unpacked-event den 17. januar, blev annonceret et par uger i forvejen, så vi hører nok noget officielt i slutningen af juni.