Rygter om nyt iOS 18: De 5 mest nyttige AI-funktioner, der kan komme til iPhone

Vi har svært ved at følge med i alle lækagerne omkring iOS 18 - men vi synes, at disse AI-funktioner lyder rigtig gode.

Vi har i et stykke tid vidst, at iOS 18 ville indeholde en masse AI-opgraderinger, men efterhånden som WWDC 2024 nærmer sig - hvor Apple officielt vil afsløre iOS 18 den 10. juni - fortsætter lækager og rygter med at dukke op i et støt tempo.

Nedenfor har vi listet fem af de seneste små detaljer, vi har hørt fra forskellige kilder, og rangeret dem efter, hvor ivrige vi er efter at teste dem. Alle disse er dukket op i løbet af de sidste par dage og uger - og vi vil uden tvivl høre mere inden den 10. juni.

1. Smartere Siri

En masse iOS-apps kan få tilføjet AI-funktioner i fremtiden. (Image credit: Apple)

Det er almindeligt kendt, at Siri kunne efterhånden godt kan trænge til en opgradering, og AppleInsider hævder, at Siri vil få en bedre forståelse af kontekst, og hvad den taler om, hvilket dækker "personer og virksomheder, kalenderbegivenheder, steder, datoer og meget mere".

Vi har tidligere hørt, at Siri måske kan opsummere dokumenter, webartikler, beskeder og notifikationer, og AppleInsider siger, at opsummeringsfunktionen er kendt i Apple som "Greymatter Catch Up" - Greymatter er kodenavnet for Apples AI-projekt.

2. Håndfri app-styring

(Image credit: Apple)

Dette er en anden Siri-relateret funktion, som vi har hørt om: Bloombergs Mark Gurman mener, at Siri vil få en dybere app-integration, hvilket betyder mere kontrol over, hvad apps kan gøre: f.eks. flytte filer, sende dokumenter via e-mail eller beskære fotos.

Baseret på hvad Gurman og AppleInsider siger, kommer der en slags Large Language Model (LLM) og "smart response framework" opgraderinger til Siri, hvilket skulle betyde, at den bliver mere samtalefokuseret og mere kapabel med hensyn til de opgaver, den kan udføre.

(Image credit: Shutterstock / Tada Images)

Mark Gurman fra Bloomberg har for nyligt antydet, at der kommer ændringer i appen Settings i iOS 18 (og System Preferences i macOS 15). Der er ikke tale om AI i egentlig forstand, men vi kan meget vel komme til at se AI blive brugt til intelligent visning, søgning eller konfiguration af indstillinger.

Ifølge Gurman vil der være et "reorganiseret, renere layout" - noget, som Indstillinger i iOS virkelig har brug for, som du vil vide, hvis du har åbnet den for nylig - samt "opdateringer" til Kontrolcenter. Det ser ud til, at vi bliver nødt til at genlære nogle genveje til indstillinger i iOS 18.

A lot of people using macOS 15 and iOS 18 keep mentioning the revamp to Settings. Obviously not a huge deal, but it’s getting a new UI with a reorganized, cleaner layout that’s more simple to navigate. It also has much improved search. There are also updates to Control Center.May 31, 2024

4. AI-fotoredigering

Apple Fotos kan se anderledes ud i iOS 18 (Image credit: Shutterstock / natmac stock)

Det er en af de bedste AI-funktioner indtil videre, og vi har allerede set mange af den type funktioner fra virksomheder som Google, Samsung, Adobe, OpenAI og andre: AppleInsider siger, at iOS 18 vil kunne rydde op i dine fotos på forskellige måder og fjerne ting, du ikke ønsker at se.

Der er tilsyneladende også et værktøj under udvikling kaldet "Generative Playground" til at skabe billeder fra bunden - det lyder, som om det vil være tilgængeligt via en række forskellige apps, herunder Beskeder, og det kan meget vel være forbundet med de rygter om AI-emojis, som vi allerede har hørt om.

5. Bonus chatbots

(Image credit: Shutterstock)

Oven i alt det andet lyder det til, at Apple også har en aftale på vej med ChatGPT-udvikleren OpenAI til iOS 18, som vil blive annonceret på WWDC 2024. Med det i tankerne vil Siri sandsynligvis ikke blive til en fuldgyldig generativ AI-chatbot som ChatGPT eller Google Gemini.

Ifølge oplysninger fra AppleInsider vil Siri ikke være i stand til at besvare komplekse spørgsmål eller arbejde i forskellige tilstande - f.eks. over billeder og video. Det betyder, at vi i stedet for meget vel kan få AI-integration fra tredjeparter med i iOS 18.