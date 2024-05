Apples Siri kan blive til SuperSiri med kommende AI

Apples WWDC 2024-event og den efterfølgende iOS 18-afsløringen nærmer sig med hastige skridt, og spekulationerne om, hvilke AI-funktioner Apple måske vil introducere, tager til - og en ny rapport giver os nogle vigtige nye ledetråde.

Denne nyhed kommer fra New York Times (via MacRumors) og siger, at en opgraderet version af Siri vil være i fokus i iOS 18. Arbejdet med at gøre Siri til en mere kompetent konkurrent til ChatGPT har tilsyneladende været i gang i mere end et år.

Den nye og forbedrede Siri vil ifølge NYT være "bedre til samtaler og mere alsidig" - og den vil være bedre til at holde længere samtaler i gang i stedet for at svare på et spørgsmål ad gangen. Det siges, at Apple har flyttet ekstra ressourcer over til Siri-udvikling, hvilket var en del af grunden til, at arbejdet med Apple Car blev aflyst.

Rapporten siger dog, at Siri ikke vil konkurrere direkte med ChatGPT-chatbotten: I stedet vil den blive bedre til det, den allerede gør, herunder timere, kalendermøder og lister. Den digitale assistent vil også være i stand til at opsummere tekstbeskeder.

Nogle tvetydigheder

This is the Apple AI strategy:A) On-device LLM (in house)B) Cloud-powered LLM (in house)C) Chatbot (OpenAI for sure, Google maybe). Apple isn’t building its own chatbot but knows the market wants it so it’s going elsewhere for it. It’s the same playbook as search. https://t.co/XQrv57jylYMay 12, 2024

Det er ved at være lidt svært at holde styr på alle de forskellige AI-relaterede Apple-rygter, vi hører forud for Worldwide Developers Conference. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at Apple har sat meget fokus på AI og har nogle store annonceringer på vej.

Apple har netop afsløret deres iPad Pro og den nye M4-chip, som ser ud til at kunne køre fra selv de vildeste chips andre bærbare computere lige nu. Det gælder ikke mindst chippens Neural Engine, som skal trække AI op på et højere niveau. Dermed har Apple altså det lange ben forrest, når det gælder at putte store kræfter ind i små enheder. Det kan være nyttig viden, når den næste iPhone skal udstyres med AI-power. Og det skal den, for Apple er allerede bagud i forhold til de AI-løsninger, der findes på andre enheder. Derfor er det nu, at Apple skal vise, hvad deres AI-løsninger kan gøre for iPhone-brugere. Vi er ikke i tvivl om, at Apple har noget stort på vej, for det er virkelig vigtigt for Apple at genvinde tabt terræn. M4-chippen viser vejen, så mon ikke, vi også kan forvente at se en ny superchip til iPhones, når iPhone 16 bliver lanceret?

Bloombergs Mark Gurman, en af de mere pålidelige Apple-lækager, har skrevet på de sociale medier om, hvordan disse opgraderinger vil fungere: Apple er ved at udvikle sine egne interne LLM'er (Large Language Models) til lokalt arbejde på enheder og til cloud-behandling, siger Gurman.

De vil så integrere en tredjeparts chatbot i deres software: enten ChatGPT fra OpenAI eller Google Gemini, som vi har fået at vide før. Gurman siger, at "det er det samme med søgning" - så mens Siri kan søge på nettet, har Apple indgået et samarbejde med Google om at udføre det egentlige søgearbejde. Forvent noget lignende med AI. Der er dog stadig stor usikkerhed omkring Apple og deres planer for AI, og hvordan de vil anvende det i deres produkter. Forhåbentlig vil alt blive afklaret på WWDC 2024, som starter den 10. juni.