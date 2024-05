Apple lancerer ny iPad Pro med OLED-skærm og Pencil Pro

Efter næsten halvandet års ventetid har Apple endelig løftet sløret for nye iPads. Ifølge Apple er dette den største opdatering af iPad'en siden den første lancering for mange år siden. Den nye iPad Air i 11" og 13" tommer blev præsenteret, men virkede nærmest bare som opvarmning inden showets stjerne - Apple iPad Pro

Ny iPad Pro

(Image credit: Apple)

Showets stjerne var selvfølgelig den nye iPad Pro. Som alle rygter havde forudsagt, har den en OLED-skærm og fås i to størrelser, 11" og 13". Det er dog ikke en hvilken som helst OLED-skærm, men faktisk to OLED-skærme, der er stablet oven på hinanden.

Da alting skal have et navn, opfandt Apple udtrykket "Tandem OLED" til dette. Som om det ikke var nok markedsføringssnak, kalder Apple denne skærm for Ultra Retina XDR-skærm. På menneskesprog betyder det, at skærmen er endnu mere levende end før og kan nå en højere maksimal lysstyrke på 1.600 nits.

(Image credit: Apple)

Den mest overraskende ved den nye iPad Pro er uden tvivl chippen. Den nuværende generation bruger M2-chippen, som nu er kommet til iPad Air.

Til den nye iPad Pro tager Apple springet fra M2 til M4. Så dette er også den umiddelbare afsløring af en helt ny M4-chip, som ikke bruges i nogen anden Apple-enhed. Ifølge Apple er chippen op til dobbelt så hurtig som M2-chippen. Derudover kan M4-chippen tilbyde den samme ydelse som M2-chippen med kun det halve strømforbrug. På trods af iPad'ens tyndere størrelse er den varmemæssige ydeevne bedre takket være brugen af grafen-kølelegemer og andre optimeringer.

Du kan bestille den nye iPad Pro hos Apple fra i dag, og Apple begynder på levering den 15. maj uge. Den 11-tommer store iPad Pro fås fra 9.299 kroner og 13-tommer modellen fås fra 11.999 kroner.

Apple Pencil Pro

(Image credit: Apple)

Med en ny iPad Pro følger en ny Apple Pencil! Det er i hvert fald sådan, Apple har tænkt på det. Denne nye stylus går under navnet Apple Pencil Pro og bygger videre på det eksisterende koncept. Formfaktoren er nogenlunde den samme, og også denne Apple Pencil Pro kan oplades trådløst på siden af iPad Pro.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig for at modtage daglige nyheder, anmeldelser, meninger, analyser, tilbud og mere fra teknologiens verden. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Der er også en sensor, som kan registrere knibebevægelser. Det giver dig mulighed for at åbne en hurtigmenu og straks vælge, hvilken pen du vil bruge. Der er også et nyt gyroskop, som registrerer rotationsbevægelser. Det giver dig mulighed for præcist at bestemme penselstrømmens retning ved at dreje Apple Pencil Pro i din hånd.

Endelig kan du bestille den nye Apple Pencil Pro fra i dag, og den vil blive leveret fra næste uge. Den nye Apple Pencil Pro koster 1.199 kroner.