Anmeldelse: Sony Xperia 1 IV - en fantastisk og meget avanceret kameramobil

Sony Xperia 1 IV har nogle fantastiske kreative funktioner, hvor den kontinuerlige optiske zoom er fantastisk til fotografering, og muligheden for at lave 4K-optagelser med 120 billeder i sekundet på alle tre kameraer er et fantastisk værktøj at have til video. Det er også en gennemført telefon med en flot skærm, en kraftfuld processor og et batteri med lang levetid. Den er udfordret med en fingeraftrykslæser, der har ind imellem har svært ved at opfange dit fingeraftryk, og en pris, der sandsynligvis vil afskrække mange købere.

Sony Xperia 1 IV: Anmeldelsen kort

Sony Xperia 1 IV kan både ses som en smartphone til forbrugere eller som et professionelt stykke værktøj til kunstnere eller indholds- og filmskabere. Som førstnævnte er den næsten umulig at anbefale, men hvis man betragter den som sidstnævnte, er den svær at lægge fra sig.

Dette er en ret dyr telefon, men den en almindelig bruger vil næppe vælge denne fremfor en Samsung Galaxy S22 Ultra eller iPhone 13 Pro Max. Den har et lidt klodset design den har et klodset design og simpel software, og du kommer til at arbejde lidt, hvis du skal udnytte alle muligheder, der ligger i kameraet.

Men det ved Sony godt, og denne telefon er ikke tænkt til forbrugere, der bare skal have en simpel mobil. Nej, Xperia 1-serien henvender sig til professionelle "indholdsskabere" med en række skræddersyede funktioner til fotografering, videooptageleog, som noget nyt også til fremragende lydoptagelser.

Dette er fjerde generation af Sonys topmodel af Android-smartphones, der følger efter Sony Xperia 1 III og ledsages af en Xperia 10 IV i mellemklassen. Disse premium-enheder kommer sjældent med de helt store ændringer i forhold til deres forgængere. I stedet gør Sony mere ud af at finjustere og opgradere specifikationerne og komme med nye funktioner til kreative brugere.

Den store nye funktion her er den kontinuerlige optiske zoom, hvor teleobjektivet bevæger sig mellem 3,5x og 5,2x uden at skulle bruge digital zoom (som i bund og grund bare er beskæring). Det er en virkelig nyttig tilstand for fotografer, der kan lide at tage billeder på lidt længere afstand.

Andre store opgraderinger omfatter udrulning af 4K- og 120fps-videooptagelse på de tre bagkameraer og et frontkamera, en app til lydoptagelse, der giver dig mulighed for at lave flere lag i lydsporene, og hvor du kan rense og blande lyd. Telefonen har også fået funktioner til streaming af mobilspil og et større batteri end tidligere.

Sonys telefoner anses allerede for at være nogle af de bedste enheder til kreative, og de nye tilføjelser til Xperia-serien sikrer, at Sony kan blande sig i kampen med de bedstte mobiler fra Samsung og Apple - selv om Xperias kamera ganske vist er designet til mere teknisk interesserede brugere end Galaxy- eller iPhone-kameraerne.

Telefonen har dog også nogle udfordringer, som gør, at den ikke kan få den absolutte topkarakter i vores test.

Bagsiden af Sony Xperia 1 IV (Image credit: Future)

En af de store udfordringer med telefonen er, at fingeraftrykslæseren på siden ind imellem er ret upræcis, så den ikke låser telefonen op i første forsøg. Det har været et gennemgående problem med Sonys flagskibe, og er tilsyneladende stadig ikke løst 100 %.

Der er også af og til softwareproblemer, som f.eks. at videoafspilning ikke fungerede på nogle af de vigtigste apps til videooptagelse.

Jep, dette er en dyr telefon - den vil endda koste dig mere end nogle Ultra-modellerne eller de foldbare mobiler. Selvfølgelig får du masser af unikke og nyttige kreative funktioner til den pris, men du skal virkelig have brug for funktionerne for at købe en telefon, der koster 9.999 kroner.

Telefonen leverer virkelig meget, og hvis du arbejder meget med video, fotos eller musik, vil du sandsynligvis være begejstret for Sony Xperia 1 IV. Men jeg vil nok ikke anbefale den til mine venner, medmindre de skal bruge den kreativt. For det mindretal, der vil være i stand til at få det maksimale ud af Cinema Pro-apps, den kontinuerlige kamerazoom eller optagelser med 120 billeder i sekundet - og som samtidig har råd til denne telefon. Det betyder langt fra, at telefonen ikke er god. Den er virkelig god, men den er også rettet mod nogle specielle behov.

Pris og tilgængelighed

Koster 9.999 kroner

Koster mere end konkurrenterne fra Samsung og Apple

Findes hos de fleste forhandlere

Prisen på Sony Xperia 1 IV er nok til at afskrække alle andre end de mest dedikerede købere.

Telefonen findes Danmark udelukkende i en 12GB/256GB version. I USA findes der også en version med 512GB lagerplads, som koster 1.599,99 dollars (ca. 1.690 kr.), men den er altså ikke til salg i Danmark.

Sony Xperia 1 IV (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen koster præcis det samme som sin forgænger, der kom på markedet i april 2021 til 9.999 kr. i en version, der også har 12GB RAM og 256 GB intern lagerplads.

Sony har givet Europa fortrinsbehandling i forbindelse med udgivelsen af Xperia 1 IV. Den blev kom på markedet i juni 2022 blandt andet Danmark og England. Men I USA må de vente til 1. september, før de kan købe telefonen.

Sony Xperia 1 IV design

Telefonen er ret kantet, hvilket ikke er det mest behagelige

Beholder 3,5 mm hovedtelefonstik

Dedikeret kamera-knap er virkelig god til fotografering

Du vil hurtigt opdage, at Sony Xperia 1 IV er en lang, tynd og kantet smartphone, der ikke vinder nogen designpriser.

Med sine mål på 165 x 71 x 8,2 mm er telefonen bestemt lang, men den er smal nok til at ligge godt i hånden, og den er ret let med sine 185 g.

Trods det smalle design er den ikke vildt behagelig at holde om, da kanterne ikke er rundt nok til at gøre telefonen "blød" at holde. Men det er lettere at holde om den end mange af de breder smartphones på markedet i dag.

Som med de fleste premium-telefoner er mobilen en glas-sandwich med det robuste Gorilla Glass Victus på forsiden og bagsiden og en metalramme i midten. Den har både IP65- og IP68-certificering, så den er godt beskyttet mod støv og kortvarige nedsænkninger i vand. Du kan få telefonen i farverne violet, hvid eller sort.

The Sony Xperia 1 IV set fra siden (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvis du kan lide ekstra porte og knapper på din smartphone, er Xperia 1 IV lige noget for dig. Ud over en USB-C-port er den også en af de eneste premium-telefoner, vi har set i de sidste par år, med et 3,5 mm hovedtelefonstik til kablet lyd og mikrofoner. Desuden har den en lille volumenknap, en tænd/sluk-knap med indbygget fingeraftryksscanner og en lille kameraudløserknap.

Jeg er vild med den dedikerede udløserknap til kameraet. Når jeg har åbnet kamerapp'en skal jeg bare trykke udløserknappen halvt ned - til den møder modstand - så sørger den lynhurtige autofokus for at stille skarpt. Og når jeg trykker knappen i bund, tager kameraet et billede. Det føles lige som at stå med et rigtigt digitalkamera. Hvis jeg trykker, mens telefonens skærm er slukket, åbnes kameraappen, så jeg kan tage billeder i en fart.

Fingeraftrykslæseren er dog ikke helt så optimal: Dels reagerer den ikke altid lige hurtigt, og dels sidder den ikke perfekt. Den er anbragt så langt nede på siden af mobilen, at den faktisk ikke ligger der, hvor man naturligt lægger tommefingeren, når man holder telefonen normalt. I stedet ligger volumenknappen der, hvor tommefingeren rammer, så du skal faktisk lige lave en ekstra bevægelse for at ramme aflæseren. Det er faktisk svært at ramme i et hug, og det kan også være grunden til at jeg nogle gange er nødt til at trykke flere gange. Samtidig er fingeraftrykslæseren så plan med telefonen, at den er svær at mærke.

Det giver en del ekstra ventetid, og det er i mine øjne noget, Sony bør arbejde med. For det er noget, jeg også har bemærket i flere af forgængerne, og der er et evigt irritationsmoment, at skulle bruge ekstra tid på. Normalt vil man så måske vælge at bruge ansigtsgendkendelse, men den funktion kunne jeg ikke finde på telefonen. Det er også lidt sært, for der er jo et selfiekamera, som burde kunne klare den opgave?.

Skærm

Lang og smal skærm på 6,5 tommer

4K-opløsning er fantastisk til film

Skærmen kunne godt være lysere

Sony Xperia 1 IV har for det meste den samme skærm som sin forgænger. Det betyder, at det er en 6,5-tommers OLED-skærm med en opdateringsfrekvens på 120 Hz, 4K-opløsning og 21:9-billedformat, som altid ser ret godt ud.

Det meste af tiden viser Xperia-skærmen faktisk ikke 4K-opløsning. Men det er ikke nogen dårlig ting, for du har ikke brug for at se dine forfærdeligt komprimerede Instagram-billeder i den mega høje opløsning, og det ville hurtigt dræne batteriet. Men den høje opløsning er aktiv, når du spiller spil eller ser videoer (høj opløsning), hvilket gør det til en ret lækker oplevelse at bruge telefonen til gaming og streaming.

The Sony Xperia 1 IV app-skuffen (Image credit: Peter Hoffmann)

Mange topmodeller af smartphones har en større skærm end 6,5 tommer - men på grund af telefonens smale og lange formfaktor føles den ikke mindre.

Den vigtigste opgradering her i forhold til den sidste generation af Xperia-telefonen er i skærmens lysstyrke - Sony siger, at IV'eren er 50 % lysere end sin forgænger. Det er sandt, og det er lettere at se telefonens skærm i lyse udendørs omgivelser end i tidligere versioner af telefonen - men den må faktisk gerne blive endnu mere lysstærk i sin næste version. I stærk sollys er det faktisk stadig lidt svært at se mobilens skærm tydeligt, sammenlignet med andre topmodeller. Nu bor vi heldigvis i Danmark, så det er begrænset, hvor tit i løbet af året, vi må trækkes med sollys, men det sker dog ind imellem.

Kamera

Den optiske zoom på 3,5x-5,2x er fantastisk

4K 120fps videooptagelse er super anvendelig

Software driller ind imellem

Sony Xperia 1 IV er ikke den bedste kameratelefon til almindelige brugere, der bare ønsker sig et brugervenligt kamerasystem til hurtigt at tage flotte billeder af deres kære, kæledyr eller mad. Men for fotoentusiaster, der ellers måske overvejer et rigtigt kamera, kommer telefonen med mange nyttige funktioner.

To af telefonens fire kameraer uændret i forhold til Xperia 1 III - det er hovedkameraet på 12 MP f/1,7 24 mm og ultravidvinkelkameraet på 12 MP f/2,2 16 mm. Åh, og Time-of-Flight-dybdesensoren fra før er også stadig her.

Sony Xperia 1 IV har fremragende kameraer (Image credit: Peter Hoffmann)

Den ene af de to opgraderinger er det frontvendte kamera, som nu er 12 MP f/2.0 24mm, hvilket er 8 MP mere end hos forgængeren. Denne forbedring giver mulighed for 4K-videooptagelse, hvilket kræver en 12MP-opløsning.

Den største opgradering her er dog noget, som ingen virksomhed har gjort før - ægte kontinuerlig optisk zoom. Kort sagt betyder det, at du, når du filmer kan skifte glidende fra 1x zoom til det maksimale 15,6x zoom uden at skulle stoppe dine optagelser. Samtidig er der ægte optisk zoom-objektiv, som har bevægelige dele, så det trinløst kan skifte fra 3,5x (85 mm) til 5,2x (125 mm) zoom. Dette er en fantastisk funktion for folk, der kan lide at optage video med zoom, da det giver dig mulighed for at komponere dit motiv uden at skulle stole på digital zoom (eller beskæring).

Fotografering på lang afstand er populært på grund af den dybdeeffekt, som længere brændvidder giver, og dette ægte optiske objektiv giver alle fordelene ved et variabelt zoomobjektiv på et rigtigt kamera, men altså i en størrelse, som du kan putte i lommen. Vi brugte dette zoomobjektiv ret meget i vores test, både til komme tæt på motiver, der var langt væk, og til at komme tættere på mindre motiver som dyr eller planter. Så vi er virkelig begejstrede for denne nye type kamera-zoom.

App'en gør det lidt svært at justere præcist, når du bruger zoom, så her er der plads til forbedring. Men resultaterne er som nævnt meget tilfredstillende at se på.

Zoom går alt i alt fra 1x zoom til 15,6x zoom. Fra 5,2x zoom og op er der dog tale om digital zoom.

Hovedkameraet og ultravidvinkelkameraet fungerer på samme måde, som vi har set dem i tidligere Sony-telefoner - der er ikke lavet en masse AI-optimering her, da det er en telefon, der er designet til folk, der selv skal redigere deres billeder.

Image 1 of 5 Her er Hærens Officersskole på Frederiksberg fotograferet med 16mm ultravidvinkel (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 5 Her samme foto taget med 24mm objektiv - 1x zoom (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 5 Med 85mm får du 3,5x zoom (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 5 Med 125mm får du 5,2x zoom. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 5 For at få den maksimale zoom må du bruge digital zoom, som giver dig op til 15,6x zoom. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 5

Faktisk vil folk, der ikke har haft et digitalt kamera mellem hænderne, vil sandsynligvis skulle bruge lidt ekstra tid på at sætte sig ind i app'en. Der møder du en menu, der minder meget om den du finder på et kamera, med forskellige optagetilstande, som lader dig skifte mellem forskellige eksponeringstilstande, og som nok vil virke uoverskuelig, hvis ikke du har set den før eller har arbejdet med et DSLR-kamera. Hvis du bare vil have en nem kameratelefon med peg-og-skyd-kamera, er det den helt forkerte mobil til dig.

Til gengæld er den et guldfund for mobile filmskabere, der nu får muligheden for at optage 4K 120fps-video - uanset hvilket af telefonens fire kameraer, de bruger. Så ja, du kan optage selfie-video i 4K, hvis det er det, du vil.

Dette fungerede hovedsageligt godt, men der er også nogle seriøse udfordringer. For det første kan du ikke optage lyd, når du optager med 120fps, så hvis du har brug for lyd, skal du hoppe ned til 30fps eller lavere. For det andet har telekameraets nogle gange havde problemer med at fokusere, når vi filmer i 4K, selv med autofokus aktiveret - det er ikke klart, om det er et problem med hardware eller software, men det driller ind imellem.

Billedeksempler

Image 1 of 8 Her er Zoo Skyline-tårnet taget på max zoom. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 8 Her er samme foto taget med ultravidvinkel. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 8 Med ultra-wide får du nogle mere dramatiske fotos. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Selfie-kameraet tager gode fotos med masser af detaljer, men den dynamiske kontrast er ikke optimal til lys og skygge i samme foto. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 8 Hovedkameraet er imponerende både til at fange detaljer og farver. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Et blad taget tæt på. (Image credit: Peter Hoffmann ) Image 1 of 8 Et foto med zoom. (Image credit: Future ) Image 1 of 8 Her samme foto efter en hurtig billedbehandling. Det viser de mange detaljer, som kameraet får med. (Image credit: Future ) Image 1 of 8

Ydelse og specifikationer

Kraftfuldt Snapdragon 8 Gen 1-chipsæt

Overophedning er forstyrrende

Højttalerne giver lækker lyd til film

Sony Xperia 1 IV har et af de bedste chipset på markeddet - Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1 - som du finder i mange af tidens topmodeller som OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 og Samsung Galaxy S22 (i USA, for S22's vedkommende, men i Europa har S22-serien Samsungs egen Exynos chipset).

Snapdragon 8 Gen 1 giver masser af processorkraft, hvilket er nyttigt til optagelse af videoer i høj opløsning eller til at spille masser af spil. Og selv om der er kraftigere chipset på vej, så var det absolut den kraftigste til Android-mobiler, da Xperia blev lanceret.

Qualcomms top-end chipsæt har dog et problem: De er hurtige til at overophede, når du laver noget intensivt som spil eller videooptagelse. Da vi forsøgte at bruge Cinema Pro-appen (som vi beskriver mere detaljeret senere) til 4K-videooptagelse, måtte vi flere gange holde pause og vente på, at telefonen kølede ned, fordi den var blevet for varm.

Overophedning kan have en effekt på ydeevnen, og det er en skam, at Qualcomm ikke har kigget på det, da der er et mærkbart strømfald, når telefonen bliver varm. Faktisk havde vi nogle app-nedbrud, når telefonen blev for varm, et problem, der var mest mærkbart i kamera-appen. Især, hvis du har telefonen stående i sollys. Så kan det hurtig få svært ved at håndtere den varme, den selv generer og sollys på samme tid.

Når den fungerer godt, er Sony Xperia 1 IV dog dejlig kraftfuld til spil, især takket være 21:9-skærmen, som giver dig mere plads til at se action.

Sony Xperia 1 IV (Image credit: Peter Hoffmann)

De indbyggede højttalere er nok de bedste vi har set i en smartphone, hvor de ikke er tunet af et tredjeparts lydfirma. Film lyder godt, når de afspilles højt, selv om det giver en bedre oplevelse at bruge hovedtelefoner.

Software

Kører Android 12, men vil sandsynligvis kunne opgraderes

Kører Android i et rent design

De fleste forudinstallerede apps er nyttige - men ikke alle

Sony bruger en lignende softwaretilgang som Motorola: De tager udgangspunkt i standard Android, som Google har udviklet, og tilføjer nogle få ekstra værktøjer. I Xperia 1 IV er det Android 12, du får, dog uden Android 12s karakteristiske Material You-redskab til tilpasning.

Android fungerer godt her, da dens rene udseende passer godt til den rummelige skærm. Der er enkelte præinstallerede apps på telefonen. Men i modsætning til billige mobiler, er der ikke tilføjelser fra tredjeparter, men for det meste er det faktisk brugbare Sony-værktøjer.

Disse omfatter Photo Pro (en top-end-ækvivalent til den "standard" Photo-app), Video Pro (det samme, men til videooptagelse), Cinema Pro (til optagelse af video svarende til på et Sony Alpha-kamera), Music Pro (til optagelse, blanding og lagdeling af stemme og musik på telefonen, selvom det kun fungerer med den indbyggede mikrofon), Bravia Core (en streamingtjeneste til Sony-enheder, som omfatter fem streams af nye film og ubegrænset streaming af udvalgte ældre film) og Headphones (Sonys app, der styrer sine Bluetooth-hovedtelefoner).

The Sony Xperia 1 IV foto-app - her i Basic-tilstand (Image credit: Peter Hoffmann)

Nogle af disse er utroligt nyttige for kreative typer. Photo Pro føles som et rigtigt Sony-kamera med sine mange funktioner, selv ned til indstillingshjulet, der lader dig vælge mellem tilstande som Programme auto, Manuel eksponering og standardtilstanden Basic. Cinema Pro giver dig en enorm mængde kontrol over dine videooptagelser, og gør det nærmest muligt at optage professionel video med din mobil.

Der er masser af indbyggede værktøjer til at optage indhold, men Music Pro er en af de sjældne værktøjer, som faktisk lader dig redigere det, du optager. Vi håber, at fremtidige Sony-telefoner introducerer måder at blande eller redigere foto og video på.

Vi kunne godt lide Bravia Core app'en, der gør det muligt at streame Sony-film og -serier. Den har desværre ingen download-funktion, så du kan kun afspille film via streaming. Så det er desværre ikke muligt, f.eks. at downloade dine yndlingsfilm eller -serier inden ferien. Og ud er afhængig af en solid internetforbindelse, så du ikke får filmen sat på pause, hvis forbindelsen bliver dårlig.

Der er præinstalleret nogle apps fra tredjeparter, og de passer for det meste til telefonens formål som underholdningsenhed - der er for eksempel Tidal, Prime Video og Netflix, mens Booking.com, Amazon Shopping og LinkedIn er eksempler på apps, som mange nok bare vil slette hurtigst muligt.

Her ses kamera-app'en i Auto-tilstand. Her forsvinder udløserknappen fra skærmen, og du kan kun bruge den fysiske udløserknap. (Image credit: Peter Hoffmann)

Batterilevetid

Stort batteri på 5.000 mAh

Beundringsværdig lang batterilevetid selv med intensive opgaver

Langsom til at oplade med kun 30 W

Denne Xperia har fået et større batteri, så den nu har 5000mAh batteri sammenlignet med forgængerens 4000mAh. Xperia 1 III havde faktisk en god batterilevetid, men et større batteri er nu altid velkomment.

På trods af en stor 4K-skærm, konstant 5G-forbindelse og masser af baggrundsapps, der kører hele tiden, havde Xperia en imponerede batterilevetid. Der var strøm til en hel dag med standardbrug med masser af hurtige tjek å sociale medier, regelmæssig sms-besked, brug af Google Maps og musikstreaming.

Som forventet var batterilevetiden ikke helt så god, når vi kørte de mere krævende Pro-funktioner. Du kan for eksempel ikke regne med at kunne optage 4K video hele dagen lang uden at skulle forbi opladeren. Det ville også være mærkeligt, og de fleste vil nok ikke forvente andet.

Når du putter den i opladeren, så er det dog ikke en imponerende oplevelse. Når mange andre mobilproducenter nu i flere år har haft hurtigopladning, så er det skuffende at se, at telefonen kun kan klare 30 W kablet opladning - det svarer til lidt over en times opladning for at gå fra 0-100%. Nogle telefoner fra 2022 går helt op til 150 W, og kan lade op på et kvarter. Så er det her altså bare for sløjt. Sony oplyser, at denne hastighed er for at forhindre, at batteriets sundhed forringes for hurtigt, og det må siges at være en god grund. Men det er altså stadig et problem som andre producenter allerede har løst, så her må Sony arbejde på at finde en løsning. Når først du har haft en mobil, der lader op fra 0-100% på en halv time, så er det svært at have tålmodighed til 30 W-opladning.

Der er også trådløs opladning her, selv om den er endnu langsommere end kablet, samt omvendt trådløs opladning, så du kan oplade andre trådløst opladende gadgets ved at bruge telefonen som strømforsyning.

Skal du købe den?

Savner du dine kablede hovedtelefoner? Så er Sony Xperia 1 IV lige dig. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb den, hvis...

Du vil have dine kablede hørebøffer på igen

Sony holder fast i porten til dine kablede høretelefoner, og det er en god ting. Så hvis du elsker kablet lyd og dine bøffer, er denne mobil en overvejelse værd.

Du har brug for avancerede foto-/videofunktioner

Du kan tage masser af billeder med det store batteri, og så har du adgang til zoom og nogle virkelig avancerede foto- og videofunktioner via Sonys kamerasoftware.

Du elsker at streame film

Med sin 120 Hz 4K skærm i 21:9-format er Xperia perfekt til at se film og tv-serier, især hvis du bruger streamingtjenester, der tilbyder video i høj opløsning.

Køb den ikke, hvis…

Du har et stramt budget

Sony Xperia 1 IV er ret dyr, og selv om du får nogle virkelig avancerede funktioner med i købet, så er prisen nok for høj for mange mobilkøbere.

Du har brug for hurtig opladning

Hurtigopladning her er en del langsommere end andre topmodeller. Her skal du bruge mere end dobbelt så længe set i forhold til de hurtigste mobiler på markedet.

Du bare vil have et peg-og-skyd kamera ved hånden

Kamerafunktionerne er fantastiske og brugbare, men de er ikke egnet til nybegyndere. Så hvis du ikke er indstillet på at skulle arbejde lidt for at lære funktionerne grundigt at kende, bør du nok vælge en anden mobil.

Samsung Galaxy S22 Ultra

iPhone 13 Pro Max

