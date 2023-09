Sony har lanceret fotomobilen Xperia 5 V

Sony har lanceret den nyeste telefon i Xperia 5-serien: Xperia 5 V. Den nye smartphone er udstyret med den nyeste kamerasensor, Exmor T for Mobile, der tilbyder den perfekte ”point and shoot”-løsning, som ifølge Sony gør hvert skud til et mesterværk. Xperia 5 V tilbyder også en lang række muligheder inden for fotografier og video, som avanceret bokeh-gengivelse til portrætbilleder ved hjælp af AI, men også et bredt udvalgt af forudinstallerede farveindstillinger, så brugeren kan skabe den foretrukne stemning eller atmosfære til billederne. Xperia 5 V leverer desuden en ekstraordinær seeroplevelse, takket være den kvalitetsskærm, frontvendte stereohøjttalere og en række avancerede teknologier, der skal tage se- og lytteoplevelsen til et nyt niveau.

Som ekstra bonus er batteriets ydeevne blevet forbedret, så batteriet kan have mere end 50 % strøm tilbage, selv efter en hel dags brug. Dermed er Sony Xperia 5 V ideel til at optage, redigere og se indhold på farten.

Sony Xperia 5 V (Image credit: Sony)

Gem minderne i høj opløsning

Ligesom Xperia 1 V, kommer Xperia 5 V med den nyeste kamerasensor Exmor T for Mobile, der gør det muligt at tage klare billeder i høj opløsning uanset situation, lokation og lysforhold. Udover at være i stand til at skyde portrætter med naturtro detaljer, er det også muligt at vælge mellem en række forudinstallerede farver, kaldet Creative Look, så brugeren kan matche farver og toner i forhold til den scene, der optages, helt uden post-redigering. Derudover er bokeh-tilstanden1 blevet forbedret2 takket være AI, der hæver portrætbilleder til næste niveau, hvilket gør, at telefonen er endnu tættere på standarderne, som ses ved kameraer med udskiftelige objektiver.

Det dobbelte kameraobjektiv på bagsiden af telefonen giver desuden mulighed for at tage billeder med tre brændvidder: 16mm, 24mm og 48mm, hvor 48mm svarer til 2x optisk brændvidde. Dermed kan brugeren fange motiverne på billederne i en større størrelse, uden at bekymre sig om at billedkvaliteten bliver forringet.

Bliv en mester til video

Den nye Video Creator-app kommer med en automatisk redigeringsfunktion, der gør det nemt at producere videoklip. Når brugeren har besluttet sig for længden af klippet, skal man blot vælge billederne eller videoerne sammen med musikken – og så klarer Video Creator det hårde arbejde og har den færdige fil klar på cirka et minut. Det gør det endnu nemmere at skabe indhold, der er klar til at blive delt på sociale medier for dem, som ikke har stor erfaring med videoredigering. Det er også muligt manuelt at indstille videoerne ud fra ens egne præferencer, såsom klipjusteringer og filterbehandling baseret på de kreative resultater, brugeren ønsker.

Xperia 5 V kommer også med en dedikeret mikrofon til stemmeoptagelser. På den måde bliver indholdskreatørens stemme optaget klart og kan tydeligt opfanges, selv på en travl udendørslokation.

Smæk på lyd og billede og batteri til hele dagen

Den nye smartphone gør det muligt at nyde lyd og video uden behov for en ekstern højttaler eller skærm. Udover en nyudviklet højttalerforstærker med kraftig, dyb bas har telefonen også et OLED-display, der gør det muligt at se indhold, selv når solen står direkte på. Ifølge Sony vil det være muligt at nyde mere end 24 timers indhold ved blot én opladning.

Xperia 5 V kommer desuden med et batteri på 5.000 mAh og med den unikke strømbesparende teknologi reduceres strømforbruget med cirka 20 % sammenlignet med den tidligere model. Sony skriver, at selvom Xperia 5 V anvendes aktivt en hel dag, vil batteriet være på minimum 50 %, når dagen er omme. Desuden understøtter telefonen både trådløs og hurtig opladning (op til 50 % på 30 minutter), alt imens Xperias unikke opladningsteknologi skal forhindre, at batteriets kapacitet bliver forringet. Efter tre år vil den maksimale kapacitet være på minimum 80 %.

Xperia 5 V kommer med Snapdragon 8 Gen 2 Mobile chipsæt, der er hurtigere og mere effektiv under bl.a. multitasking. Den nye processor kombineret med forbedrede varmeindstillinger og en varmetransporterende overflade, der er blevet 40 % større gør, at telefonen forbliver kølig, selv under intens brug.

Pris og tilgængelighed

Xperia 5 V bliver tilgængelig den 29. september 2023 til en vejledende udsalgspris på 7.499 kr. Xperia 5 V bliver tilgængelig i farverne sort, platinsølv og blå14.

Sony Xperia 5 V (Image credit: Sony)

Sony Xperia 5 V (Image credit: Sony)

Spilfunktionerne er blevet forbedret

Xperia 5 V kommer med Game Enhancer-funktionen, der gør spil mere behagelige for øjet, takket være en ny temafarve. Men selvom der er kommet forbedringer til, er et hav af indbyggede funktioner blevet bevaret, såsom L-y laser (low gamma laser), lydudjævner, mikrofon til at chatte samt skærmoptagelsesfunktionen, der gør det muligt at optage indholdet og distribuere det direkte på YouTube. Derudover understøtter Qualcomms Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform og Elite Gaming et stabilt gameplay.