Sony lancerer Xperia 1 VIII med større telekamerasensor og AI-kameraassistent

Sony har lanceret Xperia 1 VIII

Den har et redesignet kameramodul, en ny teleobjektiv-sensor, en AI-kameraassistent og et chipset i topklasse

Den koster også mere end de fleste high-end-telefoner og er ikke tilgængelig i store dele af verden

Sony har lanceret Xperia 1 VIII, selskabets nye Android-flagskib. Den mest markante opgradering er teleobjektivets sensor: en 1/1,56-tommers billedsensor, som er cirka fire gange større end den, der sad i Xperia 1 VII. Det skal give skarpere og mere detaljerede billeder på afstand, også under dårlige lysforhold.

Alle tre kameraer — 16 mm, 24 mm og 70 mm — anvender nu RAW-multiframe-behandling, en teknik der slår flere billeder sammen for at udvide det dynamiske område og reducere støj. Resultatet er ifølge Sony billeder med færre udbrændte højlys og bedre detaljer i skygger, selv i svagt lys.

En ny funktion kaldet AI Camera Assistant analyserer motivet og de aktuelle omgivelser og foreslår derefter kreative kameramuligheder såsom farvetoner, objektiveffekter og dybdeskarphed. Systemet trækker på Sonys billedfilosofi fra Alpha-kameralinjen og aktiveres med ét tryk.

Xperia 1 VIII drives af Qualcomms Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform, og Sony lover 20 procents højere ydeevne end forgængerens chip. Batteriet lover op til to dages levetid og fire års sund batterilevetid ifølge Sony. Telefonens højttalersystem er også opdateret med identiske enheder i begge sider, som skal levere dybere bas og klarere diskant.

Blandt de øvrige specifikationer for Sony Xperia 1 VIII finder man et topmoderne Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform-chipsæt, et 5.000 mAh-batteri, der lover to dages batteritid, en 6,5-tommer OLED-skærm med en opløsning på 1080 x 2340 og en opdateringshastighed på 120 Hz samt IP68-klassificering. Sony har udstyret dem med Full-Stage-stereohøjttalere, som skal give bedre lyd, end man får i de fleste telefonhøjttalere.

Designet er tilgængeligt i fire farver — Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red og Native Gold — og Sony bevarer både 3,5 mm-lydstikket, en dedikeret kameraknap og plads til et microSD-kort til at udvide hukommelsen, selv om resten af smartphone-branchen i vid udstrækning har opgivet de muligheder.

Pris og tilgængelighed

Xperia 1 VIII kan forudbestilles fra den 13. maj direkte hos Sony og udvalgte onlineforhandlere. Prisen starter ved 11.199 kroner for 256 GB-versionen. I forudbestillingsperioden medfølger Sonys WH-1000XM6-høretelefoner. En 1 TB-version i farven Native Gold fås eksklusivt via Sonys webshop til 14.999 kroner.

En høj pris og relativt begrænset support

Sony Xperia 1 VIII er bagud, når det gælder opdateringer. Her får du fire større Android-opgraderinger samt seks års sikkerhedsopdateringer. Det er udmærket (for hvem har en mobil i seks år?), men det er ringere end f.eks. Samsung Galaxy S26-serien og Google Pixel 10-serien, hvor der begge er lovet syv års Android-opdateringer.

Samtidig er Sony Xperia 1 VIII en ret dyr telefon med en startpris på 11.199 kroner for en version med 12 GB RAM og 256 GB lagerplads, der stiger til 14.999 kroner for modellen i Native Gold med 16 GB RAM og 1 TB lagerplads.

Hvis du vil have Sony Xperia 1 VIII, kan du forudbestille den nu, med en forventet levering den 19. juni. Og hvis du forudbestiller, får du også et par gratis Sony WH-1000XM6-hovedtelefoner med i købet, og de koster normalt 3.449 kroner hos Sony.

