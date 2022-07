Apple tjener styrtende, men Mac-salget lider

Det var med spænding at Apples udgivelse af sit seneste kvartalsregnskab. Mens mørke skyer har trukket sig sammen over den globale økonomi og tech-sektoren i særdeleshed er klodens største tech-virksomheds økonomiske ve og vel en afgørende indikator.

Her overgik Apple markedets forventninger med en smule, med iPhone-salg og services som begge ydede over det forventede ved at lande henholdsvis 2,8 og 12 procent over sidste års tal for samme regnskabsperiode.

Dækningsbidraget er samtidig vokset til 43,26 procent mod 42,61 procent tidligere i en tid, hvor inflation og pres på forsyningskæder kunne trække marginer nedad. Det skriver Computerworld.

Den samlede toplinje er oppe med to procent og lander på 83,0 milliarder dollar – en anelse over de forventede 82,81 procent.

Mens Apple overordnet set går frem, er flere nøgleområder på retræte.

Her er det især Mac-salget der lider, ved at inkassere en markant tilbagegang på 10 procent fra samlet set 8,24 milliarder dollar i andet kvartal 2021 til blot 7,38 milliarder dollar i årets andet kvartal.

Her noterer Apple, at chip-mangel og en stærk dollarkurs har været udslagsgivende for det svigtende computersalg.

iPad-salget løjer ifølge Computerworld også af hos Apple, og noterer sig for en nedgang på to procent til 7,22 milliarder dollar.

Dermed ses en tendens hvor Apple omsætter omtrent det samme på iPad- og Mac-forretningerne.

Selskabets øvrige kategori for wearables, home-enheder og tilbehør er også ude for en markant nedtur, ved at svinde 7,9 procent ind til 8,1 milliarder dollar.

Til slut er selskabets udbytte også droslet ned fra 1,31 dollar per aktie til 1,20 dollar per aktie. Det rapporterer Computerworld.