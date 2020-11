Bedste gaming laptops til prisen

Leder du efter en efter en oversigt over billige og gode priser på gaming laptops? Vi er her for at hjælpe,

Dell, Acer, Asus og Lenovo er blot nogle af de brands, du kan se efter.

De nyeste generationer af processorer og grafikkort er samlet i overflod her, ligesom generøs hjælp fra RAM og hurtig SSD-lagring. Det betyder, at de laptops vi har samlet her, har muskler nok til at afvikle spil.

Lige under listen over vores topvalg finder du også nogle for nylig opdaterede købsråd. Dette udnytter vores ekspertise her på TechRadar og har til formål at give dig lidt mere vejledning, hvis du er usikker på, hvilken bærbar computer du skal købe, eller hvor meget du skal bruge.

Billige gaming laptops

Dell G3 15

(Image credit: Dell)

En 10. generation af Intel Core i5-10300H, GTX 1650, 8 GB RAM og en 256 GB SSD, er denne Dell G3 15 en anden fantastisk mulighed for dem, der er på udkig efter fornuftige specifikationer på et budget.

Acer Nitro 5

(Image credit: Acer)

En massiv SSD på 512 GB får os til at kaste opmærksomhed på den fremragende Acer Nitro 5A med GeForce GTX 1650-grafikkort og 8 GB RAM p. Intel Core i5-9300Her faktisk en lidt ældre processor, men stadig mere end fornuftig til prisen.

Asus TUF

(Image credit: Asus)

16 GB RAM og 512GB SSD til en god pris. Til gengæld må du nøjes med en lidt ældre processor.

Lenovo Legion 5

(Image credit: Lenovo)

En RTX 2060, Intel Core i7-10750H, 512 GB SSD og 16 GB RAM betyder, at du ikke går på kompromis her- hver eneste komponent er stærk og usædvanlig kapabel.

Oftest stillede spørgsmål

Hvor kan jeg købe en billig gaming laptop?

Der findes rigtig mange danske webshops med gode priser på gaming laptops. Du kan også kigge efter brugte modeller på eksempelvis DBA - men husk at tjek standen og at få kvitteringen, så du ikke risikerer at købe hælervarer.

Her er nogle hurtige links til de bedste forhandlere af spil til bærbare computere, hvis du vil gå over til deres websteder og tjekke dem ud selv.



Hvad skal jeg kigge efter i en billig gaming laptop?

Det er helt subjektivt, afhængigt af hvilken type spil du vil spille, og hvilken form for ydeevne du ønsker. Vi anbefaler, at du tjekker minimumskravene og de anbefalede krav ved dine favoritspil og kommende spil.

Det kan give dig en generel idé om, hvad du har brug for, samt forhindre dig i at købe den nye gaming-bærbar computer, der ikke kan spille nye udgivelser.

Bare for godt mål vil vi dog anbefale følgende som et minimum:

Minimum - Intel Core i5 (9. generation) / AMD Ryzen 5 (3. generation) processor eller nyere.

- Intel Core i5 (9. generation) / AMD Ryzen 5 (3. generation) processor eller nyere. Minimum - Nvidia GTX 1050 / AMD RX 560x grafikkort eller nyere.

- Nvidia GTX 1050 / AMD RX 560x grafikkort eller nyere. Minimum - 8 GB RAM

- 8 GB RAM Valgfrit - 512 GB solid-state drev

- 512 GB solid-state drev Valgfrit - 120 Hz opdateringshastighed.

Hvis du vælger noget lavere end ovenstående, kan du risikere at kæmpe med de nye spil i 1080p. Du kan naturligvis slippe af sted med komponenter på lavere niveau eller ældre, hvis du bare planlægger at spille ældre spil, men for nye udgivelser skal du absolut overveje ovenstående som et absolut minimum.

Hvor mange penge skal jeg bruge på en gaming laptop?

Det er helt subjektivt baseret på dine krav, men efter vores mening, får du mest værdi for pengene i omegnen af 4.500 - 5.700 kr.

Du kan selvfølgelig købe en billigere laptop, men du vil ofte støde på maskiner, der simpelthen ikke er designet til spil. Det kan være fristende at vælge en billigere ultrabook med en Core i7- eller Ryzen 7-processor og masser af RAM, men husk at disse ikke har dedikerede grafikkort eller afkøling, som du har brug for at spille.