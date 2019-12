De bedste spil til laptops: 20 spil til din laptop, som ikke smelter den

Før i tiden prioriterede de bedste laptops bekvemmelighed fremfor grafisk formåen. I dag har de bedste gaming-laptops dog de mest kraftfulde processorer og grafikkort på markedet. Derfor er der også masser af mulighed for at spille de bedste PC-spil, såsom Call of Duty: Modern Warfare (2019), på sin laptop.

Du bør dog ikke afskrive nogle af de bedste indie-spil, som over de seneste par år er blevet smukkere, uden at være afhængige af krævende grafik - specielt hvis du har en af de bedste 'almindelige' laptops fremfor en gaming-laptop. Derudover findes der klassikere, som Star Wars: Knights of the Old Republic, der måske ikke brillere med den nyeste grafik, men derimod byder på fantastisk historie og gameplay - også selvom netop dét spil ikke længere anses for at være en del af den såkaldte 'Star Wars Canon'.

I dag spænder de bedste laptop-spil fra små indie-titler du måske ikke har hørt om, som Thimbleweed Park, til voldsomt populære toptitler, i stil med The Sims 4. Uanset hvor meget tid du har, hvilken spillestil du foretrækker eller hvilken hardware, du har til rådighed, så vil vi vædde med, at du vil nyde mindst et af spillene på vores liste.