De bedste gratis PC-spil i 2021

Idle Big Devil fra Hong Kong Spark Software er muligvis stadig i sin Early Access-fase, men RPG-spillet har allerede fået en god modtagelse fra Steam-spillere. Selvom det i store træk er et inaktivt spil, der giver dig mulighed for at spille uden meget interaktion, er der en masse ting at gøre, mens du venter, så det aldrig bliver kedeligt. Du får også masser af gratis valuta i det indledende spil, hvilket giver nye spillere mulighed for at avancere forholdsvis hurtigt.

I dette spil har kongen udnævnt dig til herremand, som skal dræbe de udøde samt skabninger besat af onde ånder.

Det gør du ved hjælp af i alt fem helte, som du rekrutterer i løbet af spillet. Når du rejser rundt på kontinentet, kan du deltage i forskellige begivenheder, der giver dig mulighed for at indsamle tyvegods samt udføre daglige opgaver, der belønner dig med præmier. Du kan også samle ressourcer til at opgradere dine helte og dit slot.

Idle Big Devil bliver lidt kompliceret og sværere, som du avancerer, og du vil komme til et punkt, hvor du er nødt til at beslutte, om du vil bruge penge eller acceptere en langsommere fremgang i spillet. Spillet kan dog være helt gratis, hvis du vælger den sidste løsning.