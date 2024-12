Reacher sæson 3 kommer i februar 2025

Prime Video har endelig afsløret, hvornår Reacher sæson 3 udkommer

Den enormt populære action-serie får premiere på streamingtjenesten i februar næste år

Det er tydeligt, at Jack Reacher møde sin overmand i sæson 3

Prime Video har annonceret, at Reacher sæson 3 får premiere den 20. februar 2025.

Det var ikke den eneste spændende meddelelse, som Prime Video kom med om Jack Reacher. De lancerede samtidig den første teaser for action-seriens næste kapitel, som viser, at Reacher denne gang endelig vil møde sin overmand, i hvert fald, når det gælder størrelsen, i sæson 3.

Reacher Season 3 - Official Teaser | Prime Video - YouTube Watch On

Den korte teaser er fyldt med action-optagelser, som vi håber på i Reacher-serien. med den muskuløse Alan Ritchson i titelrollen? Det ser ud til, at vi får masser af eksplosioner og skyderi, og at vi kommer til at se danske Maria Sten i rollen som den seje Frances Neagley. Fedt!

Hvad vi til gengæld ikke havde ventet, var at se Reacher tilsyneladende møder en skurk, der er et endnu større og mere muskuløst skrummel af en mand. Videoen viser tydeligt, at Reacher ikke længere er den højeste og mest hårdtslående fyr. Den pris går til en skurk, som må siges at være en kolos af en mand, som bliver spillet af af Olivier Richters, »The Dutch Giant«, som måler 218 cm. Dermed må Reacher med sine 191 cm altså finde på noget andet end at slå hårdt, hvis han skal overleve sæson 3. Men det ser i hvert fald ud til, at ha for en gangs skyld ikke undgår at være den, der bliver klasket rundt som en kludedukke. Så Reacher bliver nødt til at bruge al sin snilde for at besejre denne tårnhøje fjende.

Jack Reacher er på farten igen i sæson 3 af action-serien. (Image credit: Amazon MGM Studios)

Hvad angår historien i Reacher sæson 3, er her et kort resumé fra Amazon: »I den tredje sæson af den action-fyldte serie, der er baseret på Lee Childs roman Persuader, styrter Reacher ind i det mørke hjerte af et stort kriminelt foretagende, da han forsøger at redde en undercover DEA-informant. Der finder han en verden af hemmeligholdelse og vold - og konfronterer nogle uafsluttede sager fra sin egen fortid.«

Alan Ritchson og Maria Sten ser ud til at være de eneste gengangere fra de tidligere sæsoner. I stedet kommer Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos og Daniel David Stewart på rollelisten på den kommende Reacher-sæson. Nick Santora (FUBAR, Prison Break) vender tilbage som showrunner og en af seriens producenter, som også har Lee Child og Alan Ritchson med på listen over producenter.

Reacher sæson 3 lanceres på Prime Video med de første tre afsnit. Nye episoder vil blive sendt hver uge indtil finalen den 27. marts. Det bliver dog ikke enden på historien for Reacher - Amazon MGM Studios afslørede i oktober, at de forlænger Reacher med en fjerde sæson. Optagelserne til sæson 4 begynder i løbet af 2025.

