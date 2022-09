Teamet bag Magtringene er lige så forvirrede som dig over de nye ejere af Ringenes Herre

Magtringenes (opens in new tab)kreative team kan ikke sige, hvordan de vil blive påvirket af salget af Ringenes Herre IP-rettigheder.

Under en eksklusiv samtale med TechRadar afslørede executive producer Lindsey Weber, at både hun og showrunners J.D. Payne og Patrick McKay intet anede om at Embracer Groups havde købt IP-rettighederne til Ringenes Herre fra The Saul Zaentz Company.

Embracer Group er en svensk multimedievirksomhed, der har specialiseret sig i videospil, og den 18. august opkøbte virksomheden Middle-earth Enterprises. Nu ejer Embracer Group de verdensomspændende rettigheder til film, video- og brætspil, merchandising, forlystelsesparker og sceneproduktioner baseret på (eller inspireret af) nogle af J.R.R. Tolkiens legendariske værker som bl.a. Ringenes Herre og Hobbitten.

Lige umiddelbart ser det ikke ud til, at Magtringene vil blive påvirket af Embracers opkøb. Vi har ikke hørt noget, der tyder på, at fremtidige sæsoner af Prime Video-serien (opens in new tab) vil blive udviklet i samarbejde med Embracer Group. Men ifølge en pressemeddelelse efter Embracers opkøb (opens in new tab) nævnte virksomheden, at Middle-earth Enterprises har "finansielle interesser" i Amazons Ringenes Herre-serie. På papiret har Embracer Group altså en andel i Magtringene.

Hvad kan det nye ejerskab af IP-rettighederne til Ringenes Herre så komme til at betyde for Magtringene i fremtiden? Ifølge Weber er der ingen, der ved det på nuværende tidspunkt, men hun formoder, at Amazon Studios nok kommer med en officiel udtalelse indenfor den nærmeste fremtid.

"Det korte svar er, at det kan jeg ikke svare på," sagde Weber til TechRadar. "Jeg kan kun fortælle dig, hvad vi laver, og det er, at vi planlægger at udvikle 50 timer af denne serie, én sæson ad gangen. Lige nu er det det, vi er opslugte af. Men jeg er sikker på, at Amazon har noget i tankerne."

Vi har kontaktet Amazon Studios for yderligere kommentarer i forbindelse med opkøbet, og vi opdaterer denne artikel, hvis vi modtager et svar.

Vi havde forventet at Amazon Studios selv ville købe Middle-earth Enterprises. (Image credit: Amazon Studios)

Magtringene: Købt eller solgt?

Indtil videre er der ingen, der ved, hvad Embracer Groups opkøb af Middle-earth Enterprises kommer til at betyde for Magtringene. Billedet kunne dog have været meget klarere, hvis Amazon selv havde købt rettighederne til Middle-earth Enterprises.

Tilbage i februar rapporterede Variety (opens in new tab), at The Saul Zaentz Company, som har ejet rettighederne til film-, scene- og merchandise for Ringenes Herre og Hobbitten siden 1976, havde planer om at sælge dem for en anslået pris a 2 milliarder amerikanske dollars. På det tidspunkt troede mange, at et af verdens største virksomheder som fx Amazon eller Warner Bros, ville opkøbe rettighederne på grund af deres tidligere og nuværende franchiseinteresser. For Amazons vedkommende var det baseret på virksomhedens kommende Prime Video prequel-serie. Warner Bros ejer nogle filmudviklingsrettigheder gennem sit ejerskab af New Line Cinema, som distribuerede alle seks af Peter Jacksons Middle-earth-baserede film, og i øjeblikket er virksomheden ved at udvikle en animeret film kaldet War of the Rohirrim (opens in new tab).

Embracers fik dog snuppet IP-rettighederne til Ringenes Herre og Hobbitten lige for næsen af konkurrenterne, og det har skabt en del forvirring over, hvem der rent faktisk ejer, og hvem der kan drage fordel af, produktioner som Magtringene.

Lige nu ser det ikke ud til, at Amazons Ringenes Herre vil blive påvirket af Embracers opkøb. Ifølge ovenstående Variety-rapport var der et smuthul i The Saul Zaentz Companys oprindelige opkøb, der betød, at andre virksomheder ville eje rettighederne til enhver tv-serie, baseret på Middle-earth, der består af otte eller flere afsnit. Da sæson 1 af Magtringene består af 10 afsnit, var Amazon i stand til indgå en aftale direkte med Tolkiens efterfølgere i 2017 og dermed omgå de juridiske vanskeligheder ved at skulle forhandle med The Saul Zaentz Company.

Da Embracer Group og Middle-earth Enterprises har økonomiske interesser i Magtringene, og der stadig ikke er en officiel afklaring fra begge parter eller Amazon, ser det ud til, at Tolkien-fans og skaberne af Magtringene bliver nødt til at vente lidt endnu med at få svar på alle spørgsmålene.

Hvis du vil læse mere om Magtringene, kan du tjekke vores artikel, der samler alt, hvad vi ved om serien (opens in new tab). Du kan også læse vores spoilerfri anmeldelse af seriens to først afsnit (opens in new tab) eller finde ud af, hvordan du ser Amazons Ringenes Herre i Danmark og resten af verden (opens in new tab).