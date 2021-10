Ringenes Herre på Amazon Prime: udgivelsesdato, cast og hvad vi ved indtil videre

Ringenes Herre tv-program er endelig planlagt til at ankomme på Amazon Prime i slutningen af 2022. Live-action serien lander muligvis ikke på vores skærme før om yderligere 12 måneder, hvilket er ærgerligt, men vi ved i det mindste, at live-action serien snart vil være hos os. Det er værd at fejre om ikke andet.

Amazons Ringenes Herre vil fokusere på the Second Age af J.R.R. Tolkiens legendariske bogserie, hvilket betyder, at vi får helt nyt indhold, når det lanceres i fremtiden. Men hvad kan det indebære, med hensyn til plot, karakterer og andre ting, som fans gerne vil se?

Nedenfor har vi givet et detaljeret kig på alt det, vi hidtil ved om Amazon Primes Ringenes Herre sæson 1. Inkluderende den officielle udgivelsesdato, all-star cast, det potentielle plot, skurke, andre tie-in-film eller shows og mere.

De seneste nyheder vedrører tilbagevenden af et velkendt ansigt fra tidligere Ringenes Herre live-action tilpasninger, og fans bør være spændte på muligheden. Hvis du er klar til at se, hvem det kan være, samt alt andet, vi ved om tv-programmet, så lad os dykke ned i det.

Læs også De bedste serier på Amazon Prime

Direkte til sagen

Hvad er det? Amazons tv-tilpasning af J.R.R. Tolkiens Middle-Earth bogserie.

Amazons tv-tilpasning af J.R.R. Tolkiens Middle-Earth bogserie. Hvor kan jeg se det? Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video. Hvornår bliver det udgivet? 2. september 2022.

2. september 2022. Hvad har Amazon betalt for Ringenes Herre? 250 millioner dollars alene for rettighederne - og det er før produktionen.

250 millioner dollars alene for rettighederne - og det er før produktionen. Findes Ringenes Herre filmene på Amazon Prime? Ja.

Ringenes Herre på Amazon udgivelsesdato: September 2022

(Image credit: New Line Cinema / WingNut Films)

Efter hvad der føles som en almægtig ventetid, har sæson 1 af Amazons Ringenes Herre fået en udgivelsesdato - men der går 12 måneder, før den lander på vores tv-, bærbare eller telefonskærme.

Ringenes Herre tv-program kommer først på Amazon Prime Video den 2. september 2022. Det er skuffende, at vi ikke vil se det før, men i betragtning af hvordan produktionen er gået så langt, er den nyligt annoncerede lanceringsdato ikke overraskende.

Meddelelsen blev foretaget på seriens officielle Twitter konto, som også gav os et første kig:

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoAAugust 2, 2021 See more

Ligesom andre nylige Amazon Prime tv-udsendelser udgives Ringenes Herre sæson 1 afsnit ugentligt, så forvent ikke at kunne se det hele over en enkelt weekend.

Optagelserne begyndte i februar 2020 (per Stuff.co.nz), men mange udfordringer -ikke mindst Covid-19 pandemien - resulterede i, at sæson 1's produktion var en langvarig affære.

Det førte til en nedlukning af produktionen i marts 2020 (per New Zealand Herald), før forproduktionen genoptog i juli 2020. (h/t Stuff.co.nz). Optagelserne blev genoptaget i slutningen af september, ifølge Deadline, hvor hovedfotograferingen startede op igen i januar 2021 efter juleferie (h/t New Zealand Herald).

I mellemtiden var stuntskader tilsyneladende almindelige, ifølge rapporter, og det ser ud til, at disse problemer fortsatte gennem hele showets produktion. Stuntkvinde Elissa Cadwell blev skadet kun få dage efter optagelserne til de to første afsnit, mens New Zealand Herald og Variety har fremført citater fra "rasende" stuntpersonale om det farlige arbejde, de har skulle udføre.

Som svar har Amazon udtalt, at de tager sundhed og sikkerhed for alle cast og crew "ekstremt seriøst", men det ser ud til, at ikke alt var rosenrødt under produktionen.

Optagelserne til sæson 1 sluttede officielt tirsdag den 3. august. Der er mulighed for, at det kan være nødvendigt at optage nogle flere scener, afhængigt af hvordan bestemte afsnit redigeres. Men for nu har showets cast og crew dog forladt New Zealand for en velfortjent pause.

That’s a wrap! Thank you to our amazing cast and crew and to New Zealand for being the incredible place we have been privileged to call home as we bring the Second Age and Middle-earth to life. #LOTRonPrime (1/8)August 3, 2021 See more

Apropos New Zealand, sæson 2 af Amazons Ringenes Herre vil blive filmet i Storbritannien i stedet.

Per Variety afslørede Amazon Studios tv-chef Albert Cheng, at hovedfotografering ville begynde på britiske kyster i første halvdel af 2022, og flere britiske nyhedsmedier - herunder Scottish Herald, the Argus og Birmingham Live - har lobbyet for showet til at filme i deres respektive distrikter og lande.

I en separat Variety artikel sagde New Zealand Film Commissions CEO David Strong, at det var en "skam", at Amazon ikke længere ville skyde serien i landet. Han erklærede videre, at han ville byde nye produktioner velkommen til New Zealand i et forsøg på at holde de berørte crew medlemmer ansat på andre måder.

Ringenes Herre Amazon cast: hvem spiller hvem?

(Image credit: Warner Bros)

En serie på denne skala har brug for et kæmpe cast, og Amazons Ringenes Herres ensemble er absolut stort.

Der er 39 skuespillere ifølge den officielle castingside. Selvom vi ikke har bekræftelse på, hvem der portrætterer hvem, har vi nogle ideer baseret på forskellige kilder.

Ifølge Variety er Morfydd Clark (Saint Maud) blevet castet som en ung Galadriel. Fans af Ringenes Herre ved, at den kraftfulde elf blev spillet af Cate Blanchett i filmtrilogien. Da denne serie udspiller sig i the Second Age, vil Galadriel dog være yngre.

En anden rolle, som vi er ret sikre på, er Simon Merrells. Ifølge skuespillerens biografi side på Warring og McKenna management agency website vil Merrells (Good Omens) spille en original karakter kaldet Trevyn.

Der er også rygter om identiteten af andre skuespilleres roller.

Robert Aramayo, der spillede en ung Ned Stark i Game of Thrones, menes at have erstattet Will Poulter som Beldor, en af tv-seriens vigtigste helte (per Deadline).

The Hollywood Reporter har hævdet, at Markella Kavenagh (The Cry) har skrevet under på at spille en karakter kaldet Tyra, mens Deadline har foreslået, at Lloyd Owen (Monarch of the Glen) vil portrættere en, der er kendt som Loda.

Joseph Mawle, der spillede Benjen Stark i Game of Thrones, menes også at være blevet castet som seriens antagonist Oren (h/t Deadline). Det er dog uklart, om denne karakter har bånd til Sauron - mere om ham senere - eller om han vil være en støttende skurk.

Med hensyn til Kip Chapmans karakter hævder Fellowship of Fans Twitter fan account, at Westside skuespilleren portrætterer en, der hedder Selin. The Fellowship of Fans hævder også, at Owain Arthur vil spille en "en vigtig Dwarven karakter", men undlod at uddybe, hvem det kan være.

Endeligt gav A Discovery of Witches' Trystan Gravelle os for nylig et tip om hans karakters potentielle udseende til showet, men vi er ikke sikre på, hvem denne person er endnu.

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family! https://t.co/Medxxvz07NJuly 1, 2021 See more

En ting der er sikker er, at vi ikke vil se folk som Frodo, Sam eller Aragorn i denne tilpasning. Disse karakterer blev født i Middle-Earths Third Age, hvilket placerer showet uden for deres tidslinjer, så de vil ikke dukke op.

Der er vigtige Second Age spillere, herunder elven High King Gil-galad, elven smith Celebrimbor, dværg King Durin III og Numenorian King Elendil, der dog ikke har fået deres castings afsløret endnu, så forhåbentlig får vi snart en officiel bekræftelse på hvilke skuespillere, der vil spille dem.

Ringenes Herre på Amazon plot: hvad handler historien om?

I januar 2021 afslørede TheOneRing.net Amazon Studios officielle synopsis for serien:

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime pic.twitter.com/O9k0Q8VkuzJanuary 13, 2021 See more

Det giver ikke meget væk, men det er nok til at fortsætte for nu.

Amazons Ringenes Herre vil ske under Middle-Earths Second Age, der varede i næsten 3.500 år og sluttede med Saurons nederlag takket være alliancen mellem mænd og elver. Dette er kampen, der åbnede Ringenes Herre: The Fellowship of the Ring, så det er muligt, at vi kan se dette tilpasset igen på et tidspunkt i Amazons serie.

Det er dog et stykke væk, viser det sig. Der er masser af Middle-Earth historie, som Amazons Ringenes Herre kunne dække, og vi håber, at vi vil se live-action debut for nye områder af Tolkiens verden i tv-programmet såsom Numenor og Lindon.

Det lyder som om, at vi også kommer til at se en af disse lokationer på skærmen. Ifølge Fellowship of Fans Twitter fan account har lækkede set rapporter antydet, at Numenorian guilds (våbenhandlere, fødevarehandlere og mere) vil være en del af showet. I en separat Twitter tråd hævdede den samme fangruppe også, at vi vil se nogle Dwarven lokationer i sæson 1, især i de to første afsnit.

Mens vi venter på flere nyheder på historiefronten, har vi også set et kort over, hvordan Middle-Earth så ud under Second Age:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPDMarch 7, 2019 See more

Med Amazon fokuseret på the Second Age, skulle vi se, hvordan Sauron vender tilbage og næsten ender med at herske over Middle-Earth. Ringenes Herres store onde har en enorm rolle i, hvordan denne æra udspiller sig, så vi kan forvente at se hans magtovertagelse igen og det spændende nedfald, efter at han har forsøgt at slavebinde mænd, dværge og elver med the Rings of Power.

Et andet element i Amazons tilpasning er, at den kan være mere voksen, end nogle fans har forestillet sig. Ifølge TheOneRing.net hyrede Amazon en kendt New Zealand intimitets koordinator - Jennifer Ward-Lealand - tilbage i oktober 2020.

Det er uklart, hvilket niveau af intimitet Ward-Lealand er blevet bragt ombord for, men nogle Tolkien fans har allerede udtrykt deres utilfredshed med Ward-Lealands ansættelse. Hvorfor? Tja, intimitet - som et branche term - refererer normalt til nøgenhed eller sexscener. Tænk i retning af HBO's tilpasning af Game of Thrones, og du er på rette vej.

Hvis, og det er et stort hvis, da vi ikke kender Amazons plan for dens tilpasning, at nøgenhed er en del af virksomhedens Ringenes Herre serie, kan du forvente et højt alderskrav, når den endelig sendes.

Ringenes Herre på Amazon omkostninger: hvor meget bliver det?

(Image credit: New Line Cinema / WingNut FIlms)

Amazon købte rettighederne til Ringenes Herre tv-program for 250 millioner dollars i november 2017 (h/t Deadline). Hvis Amazon gennemfører sine rapporterede fem sæsoner, forventes det, at hele produktionen vil have kostet 1 milliard dollars, ifølge The Hollywood Reporter. Dette ville gøre Amazons Ringenes Herre til den dyreste serie nogensinde.

Omkostningerne kan endda blive større. Som New Zealand-baseret publikation Stuff afslørede, vil sæson 1 efter sigende koste 650 mio. New Zealand dollars at producere. Ved at konvertere det til amerikanske dollars er sæson 1 værdisat til over 465 millioner dollars.

Reuters rapporterede, at Amazon modtog ekstra fem procent fra landets Screen Production Grant på grund af de jobs og arbejde, det genererede for landets økonomi. Dette betød, at Amazon Studios var berettiget til at modtage en rabat på 162 millioner NZ $ (116 millioner dollars) fra New Zealands regering - midler, der reducerede Amazons økonomiske udgifter til sæson 1.

Denne reduktion i omkostningerne overføres ikke, når produktionen flytter til Storbritannien, men den britiske regering tilbyder også økonomiske incitamenter til film og tv-shows, der skal optages på britisk jord. Amazon kan derfor forvente at modtage en form for refusion.

Ringenes Herre på Amazon crew: hvem er involveret?

(Image credit: Amazon)

Jurassic World: Fallen Kingdom og A Monster Calls - instruktør J.A. Bayona ledede produktionen på showet, mens JD Payne og Patrick McKay har været ombord siden juli 2018 (h/t The Hollywood Reporter) for at skrive og co-producere showet.

Andre producenter omfatter Bayona, Lindsay Weber, Callum Greene, Jason Cahill og Gennifer Hutchinson. Kate Hawley ledede kostume design i serien, mens koncept kunstneren John Howe - en af filmens vigtigste konceptuelle designere - også var en del af crewet.

Bayona instruerede seriens første to episoder, herunder pilotafsnittet. Hunters direktør Wayne Che Yip har instrueret fire af sæson 1's otte afsnit, mens Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiter's Legacy) styrede de sidste to afsnit.

En person, der ikke er vendt tilbage til Amazons tilpasning, er Peter Jackson. Direktøren for Ringenes Herre og Hobbit -trilogierne blev spurgt af Amazon, men afslog i sidste ende at være involveret.

Endelig ser det ud til at Howard Shore - der scorede alle seks Ringenes Herre film - ser ud til at vende tilbage til Middle Earth for tredje gang.

I januar 2021 talte Shore til TechRadar underholdnings reporter Tom Power (i løbet af hans freelance dage) for Observer.com og afslørede, at han ikke var blevet kontaktet, men "ville overveje det", hvis han blev spurgt.

Nu rapporterer Deadline, at Shore har haft samtaler med Amazon Studios om at skrive musikken til tv-tilpasningen. Vi håber, at der kan opnås en aftale, da Shore ville passe perfekt til det.

Ringenes Herre på Amazon: kommer den til at hænge sammen med The War of the Rohirrim?

(Image credit: Warner Bros. Animation Studio)

Nej. Amazonas Ringenes Herre er sat århundreder før Ringenes Herre: War of the Rohirrim, så forvent ikke, at der vil være nogen overgang mellem disse begivenheder.

For dem, der måske har savnet denne meddelelse: for et stykke tid siden rapporterede Variety, at Warner Bros. Animation udvikler en Ringenes Herre anime-film.

Med fokus på historien om Helm's Deep, den legendariske Rohan højborg, der var scenen for Ringenes Herre: The Two Towers 'massive battle, vil War of the Rohirrim fortælle historien om kong Helm Hammerhand, hvis regeringstid huskes længe for en lang og dyr krig, der opstod i løbet af hans tid på tronen.

Anime filmskaber Kenji Kamiyama, der blandt andet har styret Netflix Ultraman, vil instruere War of the Rohirrim, som angiveligt vil knytte sig til de seks vigtigste Ringenes Herre film.

I betragtning af at kong Hammerhands regeringstid fandt sted omkring 260 år før de vigtigste begivenheder i Ringenes Herre, vil det imidlertid ikke blive knyttet til Amazons tv-serier. Sidstnævnte foregår under Middle Earths Second Age, så det er forud for begivenhederne i War of the Rohirrim.