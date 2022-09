Optagelserne til sæson 2 af Magtringene starter snart

Den første sæson af Magtringene (opens in new tab)er lige haft premiere på Prime Video, men seriens medvirkende og besætning er allerede ved at gøre klar til sæson 2.

Under TechRadars eksklusive samtale med de medvirkende fra Prime Video-serien (opens in new tab) Magtringene var de tøvende med at svare på, hvornår optagelserne på de næste afsnit af den episke fantasy-serie starter. Det kommer ikke som nogen stor overraskelse, da der allerede helt fra begyndelsen blev gået meget stille med dørene, når det gjaldt Amazons Ringenes Herre-serie.

"Jeg er ikke sikker på, hvad vi kan sige om det," sagde Robert Aramayo, der spiller Elrond i serien. Morfydd Clark, som spiller Galadriel, tilføjede dog: "Vi begynder snart på optagelserne - og vi er meget spændte."

Selvom rollebesætningens ikke var vilde med at afsløre noget konkret om, hvornår optagelserne til sæson 2 af Magtringene starter, var den executive producer Lindsey Weber mere imødekommende. Og baseret på, hvad Weber fortalte os, er hovedoptagelserne af seriens næste sæson næsten klar til at gå i gang.

Weber nævnte startdatoen på optagelserne af sæson 2 som en del af et svar på et spørgsmål omhandelende Embracer Groups nylige opkøb af IP-rettighederne til Ringenes Herre (opens in new tab). "Vi er fuldstændig opslugte af det [produktionen af sæson to]. Og om et par uger starter vi optagelserne af sæson to, og det er alt, hvad der er plads til i vores hjerner lige nu."

Magtringene kommer til at køre i fem sæsoner - hvis altså det viser sig, at serien blive et hit hos fans. (Image credit: Ben Rothstein/Prime Video)

Det er nok ikke den helt store overraskelse for dem, der har fulgt med i Magtringenes udvikling, at der er en anden sæson på vej. Amazon Studios gav grønt lys for en anden sæson i november 2019 (ifølge Deadline (opens in new tab)). Det viser ikke bare, hvor meget virksomheden troede på sin tilpasning af Ringenes Herre, men det var også en beslutning, der gjorde det muligt for teamet at filme sæson 2 i forlængelse af sæson 1.

Desværre kom Covid-19 i vejen. Showet havde kun været i fuld produktion i en måneds tid i New Zealand, før projektet blev sat på pause i ubestemt tid tilbage i marts 2020 på grund af den globale pandemi. De primære optagelser startede igen i maj 2020 under nye sikkerhedsretningslinjer udstedt af den newzealandske regering, og optagelserne blev afsluttet i august 2021.

Så længe der ikke er lignende komplikationer, eller så længe Covid-19 ikke blusser op igen i løbet af de kommende uger, vil produktionen på sæson 2 af Magtringene inden længe være i gang. Ifølge Time magazine starter optagelserne sandsynligvis i oktober 2022. Den tidsramme stemmer overens med, hvad Weber bekræftede over for TechRadar om startdatoen for optagelserne.

I modsætning til den første sæson eller tidligere Ringenes Herre-projekter bliver Prime Video-seriens næste sæson dog ikke filmet i New Zealand. I stedet flytter produktionen til Storbritannien, og Variety (opens in new tab) har rapporteret at Bray Film Studios i Berkshire og Bovingdon Airfield i Hemel Hempstead primært bliver hjemstederne for studieoptagelserne.

Showrunners J.D. Payne og Patrick McKay har fortalte Entertainment Weekly (opens in new tab), at de havde kigget på optagelsessteder i Storbritannien så sent som i juni. Ifølge The Guardian var Skotland den foretrukne lokation, men vi ved ikke, om det stadig er tilfældet. Vi forventer at Amazon inden længe bekræfter, at optagelserne til sæson 2 af Magtringene er skudt i gang.

Hvis du vil læse mere om Magtringene, kan du tjekke vores artikel, hvor vi har samlet alt, hvad vi ved om serien (opens in new tab). Du kan også læse vores spoilerfri anmeldelse af seriens to først afsnit (opens in new tab) eller finde ud af, hvordan du ser Amazons Ringenes Herre i Danmark og resten af verden (opens in new tab).