De bedste Roblox-spil i 2021

Leder du efter de bedste Roblox-spil, du kan spille lige nu? Så er du landet på den rigtige side. Selvom Roblox er bedst kendt som en spilplatform for børn og teenagere, er det også et spiludviklingsværktøj, der giver brugerne mulighed for at designe deres egne spil uden at skulle skrive komplekse koder.

Roblox-spil er udviklet med programmeringssproget Lua, som er et af de letteste scriptsprog at lære at bruge. Det er også derfor, at platformen er fyldt med et væld af gratis spil - fra rollespil til Battle Royales.

Det er værd at bemærke, at selvom Roblox-spil kan spilles uden at bruge en eneste cent, indeholder nogle af dem mikrotransaktioner, hvor du kan veksle rigtige penge til Robux, en premiumvaluta. Disse giver spillerne mulighed for at låse op for alt fra kosmetiske ændringer til unikke genstande og power-ups i spillene.

Med det i tankerne tager vi et kig på vores oversigt over de bedste Roblox-spil, som du kan spille nu.

En række links i denne artikel henviser til artikler skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på at lave danske versioner af disse.

My Restaurant

(Image credit: BIG Games)

Kan du ikke lave mad i det virkelige liv? Det er helt i orden, for du kan udleve din drøm om at blive en succesfuld restauratør ved at drive dit helt eget virtuelle femstjernede spisested. I My Restaurant! skal du jonglere med flere roller: tjener, kok og en spirende iværksætter. Men du skal ikke bekymre dig om at blive overvældet; ansæt ekstra hænder til at hjælpe dig, og udstyr din restaurant med en række køkkenmaskiner og luksuriøse møbler, så din forretning kan køre som smurt. Du kan endda udvide restauranten til op til otte etager, så du kan forvandle dit spisested fra en ydmyg café til en milliardforretning, som andre spillere kun kan savle over.

Theme Park Tycoon 2

(Image credit: Den_S)

Ligesom i den elskede Rollercoaster Tycoon-serie kan du i Theme Park Tycoon 2 bygge og administrere en forlystelsespark. Fra adrenalinpumpende forlystelser til afslappende forlystelser med karruseller og tekopper, kan du tilpasse din park med disse attraktioner, mens du bruger dit overskud på at pynte stedet med træer, hegn og møbler. Selvom Theme Park Tycoon 2 ikke giver dig mulighed for at bygge de skøre sving, drejninger og dyk i en rutsjebane, som Rollercoaster Tycoon er så kendt for, er der meget andet, der holder din opmærksomhed fanget i denne Roblox-version.

Scuba Diving at Quill Lake

(Image credit: ColonelGraff)

Aldrig har det været så afslappende at gå på jagt efter skjulte skatte i dybet og sprækkerne i en klar blå sø. Udover at afdække mysterierne bag søen, ligger en stor del af Scuba Diving at Quill Lakes tiltrækningskraft i udforskningen og opdagelsen af hemmelige huler og andre skjulte områder, hvor du kan søge efter sjældne artefakter og bytte dem for guld. Nogle steder kræver dog, at du opgraderer dit udstyr, før du kan få adgang til dem; for eksempel skal du tage en hazmat-dragt på, hvis du vil bevæge dig gennem giftigt vand, og have iltflasker for at udforske undervandshuler, da det vil være en udfordring at komme op til overfladen for at få luft.

Dungeon Quest

(Image credit: vCaffy)

Selvom mange af de bedste Roblox-spil er stærkt inspireret af de mest populære spil, gør det dem ikke mindre underholdende. Dungeon Quest er et sådant eksempel. Det overtager de bedste funktioner fra dungeon crawlers som Path of Exile og Diablo og lader spillerne marinere i det vanedannende loop af hack-and-loot-oplevelsen. Begiv dig ud på solorejser mod hobetal af fjender og hamstrer alt byttet til dig selv. Eller slå dig sammen med en gruppe ligesindede eventyrere for at plyndre fangekældre, finde bedre skatte og opgradere dit udstyr. Med nok erfaringspoint kan du også investere dem i stats, som forbedrer dine hitpoints, nærkampsskader og besværgelser.

Zombie Stories

(Image credit: PANDEMIC)

Zombie Stories er et førstepersons skydespil i Call of Duty-stil. Her skal du bekæmpe bølger af zombier bevæbnet med et (altid praktisk) gevær - og det er endda komplet med stemmeskuespil. Dette Roblox-shooter har et arsenal af våben og kommer med en række forskellige spiltilstande, herunder en historiemodus og en arkadetilstand. Sidstnævnte lader dig vælge mellem fire forskellige klasser, lige fra spejder til læge, hvor du skal kæmpe mod hærgende zombier, der overruler din base. Efterhånden som du samler erfaring, kan du også tjene penge til at låse op for mere udstyr. Spillet er i øjeblikket i beta, og udvikleren lover flere indholdsopdateringer og fejlrettelser, men det er stadig en robust shooter-oplevelse.

Flee the Facility

(Image credit: A.W. Apps)

Flee the Facility byder på en af de mest hjertevarme oplevelser på denne liste. Ved at arbejde sammen i hold er målet præcis som angivet på æsken: at flygte fra anlægget. Du skal arbejde sammen med andre spillere - de overlevende - for at låse op for udgangen til anlægget ved at hacke dig ind i computere, der ligger spredt ud over hele bygningen. I mellemtiden er en spiller spillets udpegede Beast, som vil forsøge at fange de overlevende ved at slå dem ud og slæbe dem ind i et kryogenisk kammer. Der er ingen større frygt end at komme ind i et rum og se Beast grinende - og styrtende mod dig - med en massiv hammer i hånden.

Vibe Station

(Image credit: NoirSplash, Gesaffelstein & Reselim)

Der er ikke rigtig meget at lave i Vibe Station udover at, ja, vibe med andre spillere - og denne mangel på klart definerede mål adskiller det fra andre Roblox-spil. Du bliver først transporteret ind på en underjordisk togstation i en neon-blæst, cyberpunk-version af Japan. Her kan du slappe af og chatte med andre spillere, mens du lytter til en playliste med ambient, elektronisk musik. Vibe Station har svimlende 47 unikke siddeanimationer, hvor spillerne kan balancere eller ligge på offentlige bænke - samt easter eggs, der er gemt på spillets tre niveauer. Vibe Station er et af de bedste Roblox-spil til at slappe af i efter en lang dag.

Be a Parkour Ninja

(Image credit: Aurarus)

Spring, hak og skær dig vej til sejr i Be a Parkour Ninja, et hurtigt spil, hvor du kan svinge en katana eller et stort sværd mod andre Roblox-spillere, mens du stræber efter at blive den sidste stående person. Det, der er så spændende ved dette Battle Royale-spil, er evnen til at klatre op ad tårnhøje bygninger og dykke ned mod intetanende modstandere. Spillet lader dig også vide, hvordan du klarer dig i forhold til andre spillere ved at tildele dig en score, hvilket giver dig et stort incitament til at spille igen og finpudse dine kampfærdigheder.

Tower Defense Simulator

(Image credit: Paradoxum Games)

Som de fleste tårnforsvarsspil er princippet i Tower Defense Simulator ligetil: Forhindrer fjenderne i at trænge ind i din base ved at opstille forsvar langs vejen. Men på typisk Roblox-manér kan du samarbejde med andre spillere for at dæmme op for fjenderne. Du starter med to grundlæggende enheder - snigskytter og spejdere - og kan købe flere tårne, efterhånden som du tjener mønter ved at vinde runder på forskellige kort. Disse opgraderinger er dog vigtige, da fjenderne bliver mere og mere snigende. Der er også en versus-tilstand, hvor spillerne kan konkurrere mod hinanden, enten solo eller i hold.

