De bedste PS4 spil du bliver nødt til at spille

Siden lanceringen i 2013 har PS4 opmagasineret et tidløst kartotek af fremragende spil, og selvom det betyder, at du har rigeligt at vælge mellem, betyder det også, at du nemt kan have overset nogle gedigne klassikere. Her kommer vi ind i billedet. Denne artikel giver dig et overblik over de bedste spil fra Sonys populære konsol.

PS5 er selvfølgelig den nyeste konsol fra Sony, men det er ikke ensbetydende med, at de bedste PS4 spil skal skubbes hen i glemslen. Tværtimod. Da det stadig er utrolig svært at få fat i en PS5, giver det god mening at få det meste ud af sin gamle PS4. For dem der har fået fingrene i Sony’s nyeste maskine, har de stadig mulighed for at spille de bedste PS4 spil, takket være PS5’s bagudkompatibilitet, hvilket gør de gamle klassikere relevante mange år ud i fremtiden. Nogle af dem har endda gratis forbedringer til den nye konsols kraft, såsom Ghost of Tsushimahar gjort det.

Så uanset om du spiller på din elskede PS4 fra lanceringsdatoen, om du har opgraderet til den lidt bedre PS4 Pro, eller du har formået at få fat i den flygtige PS5, så skal denne liste af de bedste PS4 spil nok have en titel, der falder i din smag.

(Image credit: Respawn Entertainment)

Apex Legends er en af, efterhånden mange, bejlere til Battle Royale tronen. Spillet er udviklet af Respawn Entertainment, foregår i Titanfall universet og er en hold-baseret battle royale shooter med hold af tre, der kæmper mod 57 andre spillere. Sidste mand (eller hold) til at være i live vinder. Undervejs skal man samle forskelligt gear, som kan hjælpe i ens kamp mod dette mål.

Ulig Fortnite og PUBG skal man i Apex Legends vælge en bestemt karaktertype, hver repræsenteret af unikke figurer (forestil dig Fortnite blandet med Overwatch, så har du en nogenlunde idé om konceptet).

Apex Legends er det perfekte battle royale spil for dem, der er tilhængere af genrens præmis, men ikke helt kan forlig sig med byggeriet i Fortnite eller PUBGs tunge fokus på konkurrenceelementet – og så er det gratis. Med de forskellige karaktertyper, evner og tidsbegrænsede begivenheder skaber det en mere dynamisk oplevelse.

Ikke sikker på, det er noget for dig? Læs vores fulde anmeldelse af Apex Legends her.

PS4 Pro understøttelse? Nej.

Assassin's Creed Odyssey (Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Odyssey er en af de nyere tilføjelser til den episke Assassin’s Creed RPG-franchise. Odyssey udspiller sig under den Peloponnesiske Krig, og dumper dig direkte ned i enten Alexios eller Kassandras sandaler, hvor du skal forsøge at komme til bunds i deres historie, mens du navigerer dig gennem det Antikke Grækenland som en lejesoldat.

Assassin's Creed Valhalla er godt nok det seneste spil i rækken, men vi mener dog, at Odyssey er det bedste Assassin’s Creed på PS4.

Odyssey er et grafisk vidunder, der tager dig til hjertet af det Antikke Grækenland og indtager uden tvivl en plads i kollektionen af de bedste PS4 spil. Her er over 100 timers indhold, så sørg for at have rigeligt med tid, inden du kaster dig ud i dette episke eventyr.

Læs vores fulde anmeldelse her.

PS4 Pro understøttelse? Optimeret til PS4 Pro.

Battlefield 1 (Image credit: Electronic Arts)

Battlefield 1 Til dem der har brug for en pause fra Call of Duty Grunde til at købe + Historisk setting foryngrer serien + Fantastisk single-player oplevelse + Ubarmhjertig, men godt kampsystem Grunde til at lade være - Stealth elementet er dårligt

Ikke en Call of Duty fan? Så er Battlefield 1 et godt alternativ. Dette første persons skydespil tager spilleren tilbage i tiden til Første Verdenskrig og puster samtidig friskt liv i den stagnerende franchise.

Battlefield 1's historiske ramme gør, at det adskiller sig fra resten af de moderne militær skydespil på markedet med nye våben, køretøjer og level design, der gør, at det føles friskt, mens det samtidig indkapsler krigens brutalitet og kaos.

Spillet har en skarpt underholdende single-player kampagne, der sætter en ny standard for første persons skydespil. Kampagnen er inddelt i seks sektioner med hver sin hovedperson og lokation, hvilket gør, at kampagnen aldrig føles kedelig og repetitiv.

Single-player kampagnen kæder sig endda fint ind i Battlefield 1’s multiplayer mode, der, selvom den er genkendelig, også nyder godt af tiltrængt fornyelse, det nye miljø giver.

Grafisk imponerende, underholdende, og til tider rørende - Battlefield 1 bringer serien tilbage i topform.

Læs også vores fulde Battlefield 1 anmeldelse.

PS4 Pro understøttelse? Forbedret opløsning og detaljegrad.

Bloodborne (Image credit: Sony Computer Entertainment)

Bloodborne Lad jagten begynde! DAGENS BEDSTE TILBUD 99 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Souls actionorienteret RPG kampsystem + Uhyggelig Victoriansk æstetik + Udfordrende Grunde til at lade være - Til tider frustrerende svært

From Softwares enigmatiske og notorisk udfordrende Souls titler nyder alle anerkendelse fra både fans og anmeldere, men ingen er lige så stilistisk interessante, som det pseudoindustrielle miljø Bloodborne udspiller sig i.

Det spiller som en RPG, hvor sværhedsgraden er fastlåst på en indstilling, du ikke kan ændre. Hjælpsomme tekst pop-ups skal man kigge langt efter, og det kræver mere end det gennemsnitlige niveau af tålmodighed af spilleren at lære.

Men det er også hele pointen: i Bloodborne får du dét ud af det, som du lægger i det. Sejren er så meget desto sødere, når du har nærstuderet din fjende, memoriseret hans angrebsmønstre, angrebet i det mest opportune øjeblik og sejret ved hjælp af spillets uforlignelige kampsystem.

Giv det en chance, men forbered dig på at blive slået ihjel ikke bare én, to eller tre gange. Hænger du i, lover vi, du ikke vil blive skuffet.

PS4 Pro understøttelse? Nej.

(Image credit: Activision)

Call of Duty: Modern Warfare (2019) Tilbage til fordums styrke Grunde til at købe + Mere strategi og planlægning påkrævet + Ændring i tone og format + Rigeligt med multiplayer modes Grunde til at lade være - Spilmekanikkerne stort set uændret - Genskriver historien på visse punkter

Call of Duty: Modern Warface (2019) tager den bedstsælgende FPS franchise tilbage til dét, der virkede. Her er ikke længere nogen zombier, jetpacks, dobbelthop eller futuristiske gadgets, hvilket skaber en mere jordnær fremstilling af, hvordan krigsførelse faktisk ser ud i det 21. Århundrede.

Navnet er heller ikke valgt tilfældigt. 2007’s Modern Warfare var en milepæl i Call of Duty serien, og Activision forsøger at genskabe dét, der gjorde det spil så succesfuldt.

Modern Warfare lægger denne gang fokus på krigens barske realiteter, og det ‘moderne’ i ‘Modern Warfare’ refererer til gearet, våbnene og gadgetsne, der i dag bliver brugt i Mellemøsten og Rusland, fremfor de langt ude fantasier, man finder i science fiction.

Modern Warfare (2019) er ikke det nyeste hoved-COD spil, – den titel indtager Call of Duty: Black Ops Cold War - men vi foretrækker det egentlig.

Modern Warfare har dog nogle åbenlyse fejl i forbindelse med dens kampagne, men er det bedste spil i serien indtil videre. En stram kontrol i skydningen og flere multiplayer modes end du kan begribe, gør det til et fremragende spil.

PS4 Pro understøttelse? 4K, men ingen HDR.

(Image credit: Remedy Entertainment/505 Games)

Control En sand hjernevrider Grunde til at købe + Forbløffende partikeleffekter + Inspireret æstetisk udseende + Skyde mekanikker er sprøde Grunde til at lade være - Starter langsomt - Få strukturelle kompromiser

I 2019 udkom Remedy Entertainments action-adventurespil, Control, som en af årets store outsidere.

I Control indtager du rollen som Jessie Faden, den nyeste direktør for det hemmelighedsfulde ‘Federal Bureau of Control’ (FBC) - et statsligt organ der researcher, og ultimativt stræber efter at kontrollere, overnaturlig aktivitet. Men Jessies nye rolle kommer med en par problemer, der ikke ligefrem stod i jobbeskrivelsen - ét af de problemer er opstanden af en overnaturlig kraft kendt som ‘the Hiss’.

Remedy Entertainment formår med Control at skabe ligheder til flere svære genrer fra både film og spil, men det skader ikke produktet, tværtimod. Historien er både hjernevridende god og stemningsfuld som fantastiske serier som True Detective og Twin Peaks, hvilket er ganske bemærkelsesværdigt.

Læs vores fulde anmeldelse af Control her. Hvis du gerne vil have muligheden for et gratis næste generationsspil i samme ombæring, skal du sørge for at købe ‘ultimate edition’ af spillet.

PS4 Pro understøttelse? Nej.

(Image credit: Kojima Productions)

I lang tid var vi bekymrede på Death Strandings vegne. Da Kojima Productions første titel blev annonceret tilbage ved E3 2016, var det til et både forvirret og begejstret publikum. Vejen til lanceringen gjorde ikke meget for at ændre på førstehåndsindtrykket - det svingede bare mere og mere over til den forvirrede side.

Vi så indkapslede babyer, odder costumer og endda en medvirken af Conan O’Brien. Hver ny trailer fyldte os mere med frygt end med hype. Men det viste sig at være ventetiden, og forvirringen, værd.

Death Stranding er en fantastisk titel, der er ligeligt smuk og unik. Uden at give for meget væk, er præmisen, at du træder i fragtmanden Sam Bridges sko (spillet af Norman Reedus), der leverer specielt gods i efterdønningerne af ‘Death Stranding’ - et mystisk fænomen der udslettede en stor mængde uskyldigt liv. Men det er, selvfølgelig, ikke så simpelt.

Death Stranding er et spil, man skal opleve. Det er uden tvivl et essentielt PS4 spil – hvis ikke dét essentielle PS4 spil – men hav i baghovedet, at det ikke nødvendigvis er alles kop te.

Læs den fulde Death Stranding anmeldelse.

PS4 Pro understøttelse? 4K opløsning.

(Image credit: Sony)

Dreams En legeplads for kreativitet Grunde til at købe + Handy vejledninger + Rigeligt med redskaber til at være kreativ + Mindre kreative spillere får måske ikke den fulde oplevelse Grunde til at lade være - Værktøjerne kan tage lidt tilvænning

Dreams minder mere om en platform end et egentligt spil. Udviklet af Media Molecule, skaberne af Little Big Planet, får spillerne her mulighed for at spille, skabe og dele verdener, spil, illustrationer, musik og meget mere. Alt dette indhold er skabt i Dreams, der stiller en bred vifte af redskaber til rådighed for spillerne, som de kan være kreative med. Men hvis du ikke er den store Picasso, kan du også bare tage fordel af de utrolige (og til tider skøre) kreationer fra andre spillere.

PS4 Pro understøttelse? Tilbyder en bedre billedhastighed.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy 7 Remake En gammel favorit i nye klæder DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 307 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Pragtfuld visuelt + Kampsystemet er forrygende + Tilføjelserne til historien er eminente + Opfordrer til udforskning Grunde til at lade være - Temmelig lineært

Square Enix havde en svær opgave foran sig, da de satte sig for at genskabe en af de mest elskede JRPGs i historien. Final Fantasy 7 Remake kunne nemt være endt som et misfoster – tak skæbne for, det ikke blev sådan.

Der er blevet tilføjet så mange nye ting til historien, at det ikke bare føles som en tutorial af det originale spil. Nye karakterer, udvidede fortællinger og karakterudvikling af bifigurer bidrager til denne fornyelse.

Endnu vigtigere er det, at Final Fantasy 7 Remake ikke bare er en respektfuld rekreation af en af vores yndlingsspil – det er muligvis det bedste Final Fantasy spil, siden Final Fantasy X ramte butikshylderne i 2001. Det her spil er så godt, at det bør være den fremtidige målestok for ethvert moderne Final Fantasy spil, og af den årsag er det også en af de bedste PS4 spil på markedet.

Læs vores fulde anmeldelse af Final Fantasy 7 Remake. Og ser du frem til den næste del? Så kan du her læse alt, vi endnu ved om Final Fantasy Remake Part 2.

PS4 Pro Understøttelse? Ja. 4K HDR.

(Image credit: Sony)

Ghost of Tsushima Badass katana action Grunde til at købe + En smuk verden at udforske + Nervepirrende og engagerende kampsystem + God variation i gameplay Grunde til at lade være - Genbruger klassiske åben verden mekanikker - Hovedpersonen er en smule kedelig

Denne længe ventede PS4 eksklusiv lader dig ikke blot udleve dine vådeste samurai drømme, men lader dig også bosætte dig i det feudale Japan, der fungerer som settingen for spillet. Her kan du få lov til at skære, snitte og stikke i banditter med din blærede katana, og når du bliver træt af det, kan du tage på udforskning i den grafisk smukke natur, hvor du blandt andet kan få lov til at skrive haikudigte, meditere ved smukke onsen og jagte ræve (sidstnævnte er sjovere, end det lyder!).

Hvad spillet overordnet mangler i originalitet, der er en del klassike gameplay mekanikker fra andre open-world spil, indhenter det i den dedikerede indsats for respektfuldt at genskabe denne historiske æra. Det resulterer i et stilistisk overflødighedshorn af de bedste idéer, et open-world spil har haft i denne generation – en passende svanesang for Playstation 4.

Læs den fulde anmeldelse af Ghost of Tsushima.

PS4 Pro understøttelse? Ja. 4K med 30fps.

God of War (Image credit: Sony Interactive Entertainment)

God of War Guderne er ingen udfordring for Kratos, men kan han også opfostre en søn? Grunde til at købe + Fængslende og dybfølt historie + Karaktererne har dybde + Semi-åben verden med rigeligt at udforske Grunde til at lade være - En smule langsom i optrækket - Ingen udvidelse

På trods af titlen som en af de mest ventede eksklusive Playstation 4 spil i 2018, formåede God of War at leve op til hypen.

Kratos er blevet far, har forladt den græske mytologi og er i stedet rejst til det kolde nord, hvor han skaber virak blandt de nordiske guder. Spillet fokuserer i langt højere grad på historiefortælling, men har også fuldstændig gentænkt kampsystemet – begge dele fungerer til punkt og prikke, og bidrager til en velkommen gentænkelse af franchisen.

I vores God of War anmeldelse kronede vi titlen som “det bedste spil i serien” af mange grunde, men den primære årsag er, at dette er et spil med noget på hjerte. Hvis du virkelig er interesseret i de bedste PS4 spil, kan du ikke komme uden om denne perle. Vi håber, at God of War efterfølgeren kan leve op til det første spil.

PS4 Pro understøttelse? Ja. 4K ved 30 fps og HDR, med mulighed for at booste til 1080p for en højere billedhastighed.

Grand Theft Auto V (Image credit: Rockstar) (Image credit: Rockstar Games)

GTA V er et spil med mange titler. Hovedtitlen er det bedste sandkassespil på PS4’eren, men GTA V indtager også rollen som det bedste golfspil, bedste tennis simulation, den indiskutable virtuelle yoga mester, en af de bedste racerspil... Ja, det er endda et solidt MMO.

Vi er vant til store målestoksforhold fra Grand Theft Auto, men Trevor, Franklin og Michael giver os tre komplet forskellige perspektiver på denne imponerende, velrealiserede by.

Trevor indtager rollen som den maniske seriedræber, som bor i os alle sammen, når vi spiller et Rockstar spil; Franklin er den klassiske ‘klude til rigdom’ figur, der kan begå sig i gademiljøet og ikke mindst besidder evnen til at bære en bandana med stil; og Michael er den besværede kriminelle med en dysfunktionel familie og en symptomatisk ølmave.

Hvis kampagnen ikke er noget for dig, findes der også en gratis online multiplayer del – GTA Online – der essentielt fungerer som din helt egen kaotiske virtuelle legeplads.

Uanset hvordan du vælger at spille GTA V – som en multiplayer galning, et historiedrevet tredjepersons actionspil, et slåsspil - så er det et af de bedste spil på både denne og forgangne generation.

Sørg også for at holde dig opdateret på, hvad vi ved om GTA 6 indtil videre.

PS4 Pro understøttelse? Nej.

(Image credit: Guerrilla Games)

Horizon Zero Dawn Mystik møder mekanisk ingeniørarbejde Grunde til at købe + Aloy is a great protagonist + Combat never feels repetitive + Large, complex world to explore Grunde til at lade være - Story can be confusing - Can be slow at times

Horizon Zero Dawn er det triple A open-world spil, Sony så desperat havde brug for. Mens Uncharted og The Last of Us har givet PS4 spillere en fantastisk lineær spiloplevelse, giver Horizon Zero Dawn, udgivet af Guerrilla Games, spilleren adgang til en massiv, detaljerig og ganske enkelt forbløffende åben verden.

Man bliver dumpet ned i en æstetisk præhistorisk post-apokalyptisk verden, der er beboet af robot dinosaurer, og indtager rollen som Aloy, der jagter disse skabninger og ransager dem for reservedele. Det er dels Jurassic Park, dels 10,000 B.C. og dels en sci-fi epik samlet i en herlig pakke.

Når du får spillet dig gennem den sprudlende kampagne, kan du passende fortsætte med ‘The Frozen Wilds’ udvidelsen, hvor Aloy tager turen nordpå til de iskolde ødemarker af ‘The Cut’, hjemsted til Banuk Stammen. The Frozen Wilds tager et allerede fremragende PS4 spil til nye højder og er uden tvivl pengene værd.

Men vi er slet ikke færdige med Aloy endnu. Sony arbejder på et Horizon Zero Dawn 2 – og vi kan dårligt vente.

Læs den fulde anmeldelse af Horizon: Zero Dawn review.

PS4 Pro understøttelse? Ja. 4K, 30fps og HDR understøttelse.

(Image credit: PlayDead)

Inside En af de bedste moderne platformere Grunde til at købe + Fremragende platformer gameplay + Foruroligende, unik atmosfære + Hjernevridende gåder Grunde til at lade være - Kort

Inside er opfølgeren til Limbo og er en af de bedste moderne platformer spil på markedet. Men mens Limbo fokuserede mere på horror, handler Inside i højere grad om en science-fiction konspiration. Det minder om en Orwellsk historie, hvor du spiller som en ung dreng, der forsøger at undslippe undertrykkelse i det tyranniske samfund, han lever i.

Inside er en af de kortere spil på denne liste (det tager mellem tre og fire timer), men det leverer solid underholdning i den korte tid, det står på. Her er kringlede gåder, en unik og foruroligende atmosfære og fremragende platform gameplay. Alt dette gør, at det i sandhed er en uforglemmelig oplevelse og en af de bedste PS4 spil.

Marvel's Spider-Man (Image credit: Insomniac Games)

Marvel's Spider-Man Den gode gamle teenage-edderkop er tilbage og er fuld af overraskelser DAGENS BEDSTE TILBUD 387,60 kr. Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + At svinge rundt i New Yorks gader føles fremragende + Fantastisk historiefortælling + Fremragende skuespil præstationer + Åben-verden New York er sjov at udforske Grunde til at lade være - Et lidt kort spil

Marvels Spider-Man svinger sig direkte ind på listen som en af de bedste PS4 spil, og er højst sandsynligt det bedste spil baseret på en tegneserie i hele PS4 biblioteket (beklager, Batman: Return to Arkham).

Arkham formåede at bringe liv i vores alle sammens yndlingsflagermus på konsollerne, men formåede ikke helt at skabe en dybere indsigt i Bruce Waynes liv, når han ikke bærer dragten.

Her er Spider-Man markant anderledes, da man både får den elskværdige Peter Parker og den heroiske, selvopofrende Spider-Man at se i det samme spil. Tilføjer man de bedste rejsemekanikker i et spil siden Spider-Man 2 på PS3, og så har du skabelsen af et spektakulært Spider-Man spil.

Læs den fulde Spider-Man anmeldelse.

PS4 Pro understøttelse? 4K HDR.

(Image credit: Insomniac Games)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales er et smukt spil og en passende fortsættelse til Marvels Spider-Man fra 2018, men det minder i højere grad om en generøs udvidelse end en fuldt udviklet efterfølger, der leder tankerne hen mod Uncharted: The Lost Legacy

Det betyder, det er en mere kondenseret oplevelse, men ikke desto mindre underholdende. Forvent spektakulære scener, Hollywood-udfordrende stemmeskuespil og sensationel brug af HDR (hvis du har en skærm, der kan tage det).

Læs den fulde anmeldelse af Marvels Spider-Man: Miles Morales

PS4 Pro understøttelse? Ja.

(Image credit: Capcom)

Monster Hunter: World Venner der dræber sammen... Grunde til at købe + Flotte miljøomgivelser + Medrivende, flotte monstre + Rigeligt af hemmeligheder at opdage Grunde til at lade være - Kampsystemet kan føles en smule rigidt - Kameraet kan være utilregneligt

Monster Hunter: World klæder spillandskabet, da det er markant anderledes end mange af de andre spil på listen.

Spillet inviterer dig ind i en levende verden, hvor det er din opgave at jagte store monstre. For forskningens skyld. Og fordi det er sjovt.

Det har du muligheden for enten at gøre alene eller sammen med et hold af op til tre andre venner.

Spillet har en stejl læringskurve, og det Dark-Souls agtige kampsystem har potentialet til at være frustrerende, men det er en af de mest tilgængelige Monster Hunter spil, vi har set i flere år. Hvis du har ventet på chancen for at tage hul på serien, er det her et godt udgangspunkt.

I vores anmeldelse kaldte vi spillet “et modigt og selvsikkert nyt kapitel” og gav det et “spil det nu” anbefaling. Overvejer du at bliver en monster jæger? Så sørg for at læse den fulde overlevelsesguide først.

Læs også den fulde anmeldelse af Monster Hunter: World.

NieR: Automata (Image Credit: Square Enix)

NieR: Automata Må ikke glemmes Grunde til at købe + Smukt spil + God historiefortælling + Eksperimenterende gameplay loop + Rigelig af genspilningsværdi Grunde til at lade være - Lidt for meget repetitivt indhold

Hvis du leder efter et spil, der er markant anderledes end det, du har spillet for nylig, kan vi varmt anbefale NieR: Automota, der er en af de bedste PS4 spil.

Det er godt nok en efterfølger til spillet Nier fra 2010, men du behøver ikke at have spillet det første for at sætte pris på NieR: Automata. Spillet foregår i en dystopisk fremtid, og historien tager udgangspunkt i en krig mellem maskiner skabt af fremmedartede fjender og efterkommerne af menneskeheden. Menneskene er rejst til månen for at søge tilflugt, men har sendt kampdroider ned på jorden for at bekæmpe de ondsindede maskiner.

Du spiller som en af disse droider, 2B, akkompagneret af en anden droide ved navn 9S. Kampsystemet er svært tilfredsstillende, spilverdenen flot, og stor, at se på, og historien er sær (nogle gange lidt for sær), men enormt underholdende. Tro os: du bliver helt sikkert ikke skuffet.

PS4 understøttelse? Ja. 1080p ved 60fps.

(Image credit: ATLUS)

Persona 5 Royal En af de bedste gjort bedre DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 216 kr. Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Forbedrer mekanikker og fjender + Nyt indhold + Udfordrende kampe + Over 100 timers underholdning Grunde til at lade være - Meget langt

I Persona 5 følger man Joker, en studerende der er flyttet til en ny skole i det moderne Tokyo. I løbet af skoleåret begynder Joker og hans medstuderende at vække specielle krafter, hvilket resulterer i oprettelsen af en selvtægts udøvende gruppe kaldet ‘The Phantom Thieves of Hearts’. Gruppen rejser gennem Metaverset, hvor de tvinger voksne til at “ændre mening” (på engelsk ‘change of heart’) i et forsøg på at reformere byen. Der er så meget mere at opleve i spillet, men vi vil ikke spolere oplevelsen for dig.

Person 5 anses som en af de bedste JRPG’er gennem tiderne, og det er ikke svært at se hvorfor. Det er en stilet JRPG, pakket med over 100 timers indhold og en historie, der nok skal holde dig fanget, mens den samtidig formår at stikke til dit hjerte.

Persona 5 Royal gør dette brilliante spil endnu bedre og introducerer en række af nye karakterer, gameplay mekanikker og dykker endnu dybere ned i Phantom Thieves’ personlige liv.

Red Dead Redemption 2 (Image credit: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 En episk fortælling lige til historiebøgerne DAGENS BEDSTE TILBUD 399 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Enorm åben-verden at udforske + Rigeligt med aktiviteter at tage del i + Interessante karakterer Grunde til at lade være - Red Dead Online er mangelfuldt - Prologen er rigtig lang

Rockstars Red Dead Redemption 2 tog 2018 med storm og gav os den pistolbærende, åbne western verden, vi havde håbet på.

Du spiller som Arthur Morgan, en revolvermand i den notoriske Van Der Linde bande, mens han navigerer gennem alskens udfordringer og prøvelser i det hastigt skiftende vest.

Red Dead Redemption 2 er et spil, der nok skal holde dig optaget. Mellem historiemissioner, mini-spil, aktiviteter og sidehistorier, kan du nemt ende med at bruge utallige timer på spillet, uden du overhovedet lægger mærke til det. Og med Red Dead Online kan du endda slå pjalterne sammen med en bande af venner og gøre det vilde vesten endnu vildere.

PS4 Pro understøttelse? Forbedret grafik, optimeret ydeevne og HDR.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Det er let at glemme, at spil ikke udelukkende er målrettet dem i 20’erne og 30’erne - millioner af forældre verden over er også på udkig efter spil til deres PS4, som deres yngre børn kan nyde glæde af. Er der intet passende at finde, kan det gøre beslutningen om at beholde en PS4 dét sværere. Derfor skal vigtigheden af et familievenligt spil, der også kan underholde erfarne fans af genren, ikke undervurderes.

Derfor hjælper det en hel del, at Sackboy: A Big Adventure er en gennemgående forrygende platformer. Den formår at undgå de gængse faldgruber, som mange udviklere er faldet i, når de har designet spil til det yngre publikum, hvor gameplay er sørgeligt simplificeret. Sackboy: A Big Adventure finder dog den perfekte balance mellem præcis platform mekanikker, innovativt banedesign og tilgængelighed.

Læs vores fulde anmeldelse af Sackboy: A Big Adventure.

PS4 Pro Understøttelse? Ja.

Sekiro: Shadows Die Twice (Image credit: FromSoftware)

Sekiro: Shadows Die Twice En værdig udfordring DAGENS BEDSTE TILBUD 435 kr. Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Shinobi Deathblows er tilfredsstillende + Balancere brutalitet og smukt udseende + Kampsystemet føles lækkert og belønnende Grunde til at lade være - Ikke for dem uden tålmodighed - Accepter at du muligvis aldrig bliver færdig

FromSoftwares seneste udspil skal man ikke kimse ad. Hvis du troede, Dark Souls serien var svær, så er Sekiro: Shadows Die Twice nøkket over.

Sekiro straffer dig hårdere, end nogen anden titel fra FromSoftware, men det er enormt tilfredsstillende at nå de sjældne øjeblikke af succes. Sekiros baggrund balancerer mellem brutalitet og ynde og er en af must-have titlerne til PS4 – hvis du har tålmodigheden til det.

Læs vores fulde anmeldelse af Sekiro: Shadows Die Twice.

PS4 Pro understøttelse? Ja. Kan køre 1080p ved 60fps.

The Last Of Us Remastered (Image credit: Sony Interactive Entertainment)

The Last Of Us: Remastered En af de bedste nogensinde DAGENS BEDSTE TILBUD 149 kr. Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Fantastisk stemmeskuespil + Historien er fængende og bevæger sig med den rette hastighed + Forbløffende visuelt Grunde til at lade være - Crafting delen føles påklistret

Mange spil har givet deres bud på en post-apokalyptisk fremtid, men ingen har gjort det mere brutalt, troværdigt og rørende som Joel og Ellies historie.

Det var noget nær perfekt på PS3, men med den næste generations ydeevne fandt Naughty Dog måder at finjustere og opgradere den visuelle skønhed til ‘smid controlleren og stir’ niveauer.

The Last of Us er en radikal forandring fra den joviale tone, man var vant til fra skattejagtseskapaderne i Uncharted, og demonstrerer det californiske studies fine evne til at ramme en mørkere stemning. Her har man befolket de tilgroede ruiner med et figurgalleri med grumset moral, men formår alligevel at skabe figurer, man ikke kan undgå at holde af.

PS4 Pro understøttelse? Ja. Vælg mellem 4k ved 30fps eller 1080p ved 60fps med HDR.

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

The Last of US 2 er et fængslende mesterværk. Det forbedrer ikke bare sin forgænger på narrativ og spilmekanikker, men trumfer også alle andre PS4 spil, der er blevet udgivet i denne generation. Den nuancerede og følelsesladet historiefortælling, der selvsikkert overgår forventningerne, vi havde af spil generelt, spiller en stor rolle, men måden hvorpå spillet taget en anmelderrost formel og tager det til højder, vi kun kunne have forestillet os er endnu vigtigere.

Efterfølgerende følger begivenhederne, der udspillede sig i The Last of US, men vi vil ikke give for meget af historien, da det her spil skal opleves fremfor at snakkes om. Alt vi kan sige er, at har du spillet det første spil, ville det være en forbrydelse ikke at spille 2’eren.

Læs den fulde anmeldelse af The Last of Us 2.

PS4 Pro understøttelse? Ja. 4K og HDR.

The Witcher 3 (Image credit: CD Projekt)

Geralt havde ikke den bedste entré på PS4, men efter et par store patches og en del vrede ord omkring visuelle nedgraderinger, blev vi præsenteret for en RPG på en imponerende skala og med fremragende historiefortælling.

Nårh ja, og kampsystemet. Og glem ikke Gwent, kortspillet inde i selve spillet. Og der er også crafting, man kan bruge masser af tid på. Og alkymi.

Du løber sjældent tør for ting, der kan holde dig underholdet i The Witcher 3's psuedo-åbne verden. Endnu bedre er det, at du befinder dig i et univers, der involverer det overnaturlige uden at læne sig op ad de samme slidte Tolkien fantasi klicheer. Det er forfriskende indhold, og især værd at købe en PS4 for, da en planlagt gratis opgradering til eksisterende ejere vil gøre det relevant i den nye konsolgeneration.

Efter du er hoppet ind i universet, får du måske lyst til at se Witcher TV serien med Henry Cavill som hovedrollen.

PS4 Pro understøttelse? Ja. 4K opløsning eller forbedret ydeevne på 1080p.

Uncharted 4: A Thief's End (Image credit: Sony Computer Entertainment)

Uncharted 4: A Thief's End Ved vejs ende Grunde til at købe + Afslutter serien godt + Fremragende visuelt og nervepirrende eventyr + Historien har emotionel dybde + Engagerende level design Grunde til at lade være - Ikke det bedste skydespil

Uncharted 4: A Thief’s End havde den utaknemmelige opgave at afslutte Naughty Dogs klassiske eventyrserie på en tilfredsstillende måde, men formåede at levere noget langt udover vores forventninger. Exceptionel høj produktionskvalitet, en engagerende historie om en egensindig bror og et eventyr, man sent glemmer –Uncharted 4 har det hele. Og mere til.

Selvom Naughty Dogs Uncharted rejse endelig har nået sin endelige destination, vil du gemme disse uforglemmelige øjeblikke forevigt.

Hvis du er en PS4 ejer, ville det være kriminelt ikke at tage på denne rejse. Det er uden tvivl en af de bedste PS4 spil.

Læs vores fulde anmeldelse af Uncharted 4: A Thief’s End.

PS4 Pro understøttelse? Ja. 2560 x 1440 opløsning med HDR og 30fps i single-player.

