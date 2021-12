Hogwarts Legacy: alt, hvad vi ved om Harry Potter spillet

Har du altid spekuleret på, hvordan livet ville være, hvis uglen, der bar dit Hogwarts brev, ikke var forsvundet, mens den var på vej til dig? Hogwarts Legacy ser ud til at blive din chance for at finde ud af det.

Spillet er i udvikling hos Avalanche Software, og Hogwarts Legacy bliver et eventyr, der vil tage spillere med ind i Harry Potter universet, så de kan udforske den berømte magiske skole. Mens mange af lokationerne i Hogwarts Legacy er velkendte for fans af serien, vil kendte ansigter være få og langt imellem. Det er fordi, Hogwarts Legacy vil tage spillere tilbage til 1800-tallet for at fortælle sin egen historie i den magiske verden, i stedet for at foregå i bøgernes og filmenes tidslinje.

Hogwarts Legacy blev først officielt afsløret tilbage i 2020, og mens det oprindeligt var tænkt, at vi ville komme ombord på Hogwarts Express i 2021, er det nu blevet bekræftet, at spillet er blevet skubbet til engang i 2022. Når det lanceres, kan det spilles på PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 og pc.

Siden annonceringen af Hogwarts Legacys forsinkelse har vi faktisk hørt meget lidt om spillet, og ønsket om, at det ville dukke op under The Game Awards, blev ikke opfyldt. Det forhindrer dog ikke fans i at blive begejstrede for spillet, og der er masser af rygter og spekulationer at dykke ned i. Fortsæt med at læse for at finde ud af alt, hvad vi ved om spillet og har mistanke om forud for udgivelsen.

Opdatering: Sumo Digital har bekræftet, at to af dets studier arbejder på Hogwarts Legacy. Læs videre for at finde ud af mere.

Hogwarts Legacy: direkte til sagen

Hvad er det? En RPG-titel baseret på Harry Potter serien, der foregår i 1800-tallet

En RPG-titel baseret på Harry Potter serien, der foregår i 1800-tallet Hvornår kan jeg spille det? 2022

2022 Hvordan spiller jeg det? På PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC

Hogwarts Legacy udgivelsesdato

Magiske væsner! (Image credit: Warner Bros.)

Da Hogwarts Legacy første gang blev lækket, rapporterede Bloomberg, at det ville komme til næste generations konsoller i 2021. Starten på det nye år så dog en officiel forsinkelse til 2022, da udgiveren Portkey Games bekræftede, at der var brug for mere tid for at få spillet i topform.

Spillet blev annonceret for første gang ved en PS5-begivenhed, men ankommer både til Xbox Series X/S og Xbox One samt PS4 og pc. Det er stadig uklart, om PS5-versionen vil have nogen form for tidsbestemt eksklusivitet.

Hogwarts Legacy trailer

Vi har kun en enkelt trailer indtil videre, som blev vist frem til Sonys september 2020 PS5 pris og udgivelsesdato afsløring. Den viser nogle magiske næste generations miljøer med fantastiske væsner, masser af tryllestav-action og antydninger om en mystisk kraft, som din avatar har...

Hogwarts Legacy gameplay og setting

(Image credit: Warner Bros.)

Hogwarts Legacy bliver et "opslugende, open-world RPG", der foregår i troldmandsverdenen i 1800-tallet - specifikt på Hogwarts Skole for Heksekunster og Troldmandsskab.

På den officielle hjemmeside beskrives det, at: "Din karakter er en studerende, der har nøglen til en gammel hemmelighed, der truer med at rive troldmandsverdenen fra hinanden." Efter at have modtaget et sent brev til Hogwarts, opdager spilleren, at de besidder evnen til at besidde og mestre magi. "Kun du kan beslutte, om du vil beskytte denne hemmelighed til gavn for alle, eller give efter for fristelsen af mere mørk magi," lyder beskrivelsen.

Hogwarts Legacy vil se spillere skabe og tilpasse deres egne karakterer, skabe eliksirer, mestre at trylle, opgradere deres talenter, skabe allierede og kæmpe mod mørke troldmænd for at "afgøre troldmandsverdenens skæbne". Spillere kan også forvente at støde på fantastiske væsner og besøge både nye og velkendte steder, såsom den forbudte skov og Hogsmeade landsbyen.

Det rygtes også, at et moralsystem vil spille en rolle, og den officielle FAQ indikerer helt sikkert, at spillere bliver nødt til at træffe beslutninger, mens de spiller, og siger at "spillere vil også støde på missioner og scenarier, der vil udgøre svære valg og afgøre, hvad de står for ."

Hogwarts Legacy nyheder og rygter

(Image credit: Warner Bros.)

Red Kite Games og Sumo Digital hjælper til

Sumo Digital har annonceret, at to af deres studier er involveret i udviklingen af Hogwarts Legacy. De bekræftede for nylig på Twitter, at Sumo Nottingham og Red Kite Games begge er involveret i spillet, og at de "arbejder hårdt med holdene hos Warner Bros. Games og Avalanche Software på et magisk nyt eventyr under Portkey Games label."

We are very excited to share the news that two of our studios - @RedKiteGames and Sumo Nottingham - are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame. pic.twitter.com/tNHHv9HyXeDecember 9, 2021 See more

Fraværende ved Game Awards

Der har været stille på Hogwarts Legacy fronten i et stykke tid nu, hvilket fik mange til at tro, at spillet kunne dukke op ved 2021 Game Awards. Men begivenheden er nu slut, og spillet var ingen steder at se.

Ifølge industriens insider Millie A på Twitter: "Hogwarts Legacy blev sidst vist for over et år siden. Det blev vist lige midt i hele J.K media modreaktionen. Spillet var offer for det," og tilføjer "WB er meget forsigtige med dette spil. For nu ser det dog ud til, at tøven og forsigtighed vinder."

Millie A fortsatte også med at retweete et post fra LatestPS5, som sagde, at Warner Bros lavede et "sent opkald" for at trække Hogwarts Legacy fra showet og erstatte det med Wonder Woman traileren, der blev vist. I stedet siger dette post, at Hogwarts Legacy "forventes at blive vist ved en rygtet kommende PlayStation begivenhed."

Vi har stadig ikke en bekræftet dato for, hvornår spillet vil blive vist næste gang, men dets udgivelsesvindue er stadig 2022.

Hogwarts Legacy was last shown over a year ago. It was shown right in the middle of the whole J.K media backlash. The game was victim to that.WB are being very careful with this game. For now though, It looks like hesitancy and caution is winning. https://t.co/cCuaR9MYPkDecember 10, 2021 See more

Kunne den mørke kunst være en mulighed?

Hogwarts Legacy beslutter måske at vise den mørkere side af troldmandsverdenen. I et (siden slettet) tweet fra Hogwarts Legacy skribenten DC Allen åbnede en diskussion omkring spillets potentielle aldersvurdering muligheder for, at Harry Potter titlen kan inkludere bogseriens Dark Arts – den forbudte magi, som kun magtfulde onde troldmænd bruger.

Til spørgsmålet om, hvorvidt drab ville være muligt i det nye spil, svarede forfatteren (som bevaret af Comicbook.com):

"Må de ikke dræbe i 16+ spil? Jeg føler, at du fuldt ud kunne dræbe skurke i Horizon Zero Dawn, det var bare ikke blodigt. Jeg tror ikke, jeg kan svare direkte på dit spørgsmål, men i traileren kan du se, at der sker en masse ondskab i troldmandsverdenen."

Det er selvfølgelig blevet bekræftet, at onde modstandere i Hogwarts Legacy vil bruge Dark Magic, efter et PlayStation Blog post fra Adrian Ropp, Head of Story hos Avalanche, nævnte, at spillet ville indeholde "duellering mod en dødbringende mørk heks." Allens kommentar er dog det første tegn, vi har haft, på, at spillet kunne gøre brug af mere modne temaer og angrebsmetoder hos hovedpersonen.

Der har bestemt været nævnt et "moral"system i spillet, som også kunne lade døren stå åben for brugen af den såkaldte "Killing Curse", Avada Kedavra, for spillere, der ønsker at afprøve den mørke side af magi.

Fraværende ved E3 2021 og Gamescom 2021

Selvom det er et stykke tid siden, vi har set noget fra Hogwarts Legacy, var spillet fraværende fra E3 2021. Dette var forventet, da Warner Bros fortalte TechRadar, at deres E3 2021showcase, som fandt sted den 13. juni, kun ville feature Back 4 Blood. Summer Game Fest Twitter kontoen fremhævede også, at Warner Bros' præsentation udelukkende skal være for Back 4 Blood uden nogen separat begivenhed, og spillet dukkede ikke op i nogen form under præsentationer af andre udgivere eller Summer Game Fest. Spillet var også mærkbart fraværende fra Gamescom 2021.

The Warner. Bros Games presentation is Back 4 Blood, there is not a separate event.June 4, 2021 See more

Du vælger dit hus

Det ser ud til, at der ikke vil være nogen form for omfattende sorteringsquiz i starten af Hogwarts Legacy. I en FAQ på spillets officielle hjemmeside står der, at "spillere kan vælge deres hus i starten af Hogwarts Legacy." Der er ingen detaljer om, hvordan valget vil blive truffet, eller om huse vil kunne ændres på et senere tidspunkt i spillet, men siden siger, at flere detaljer om dette vil blive tilgængelige på et senere tidspunkt.

Trans-inklusiv karakterskabelse

Hogwarts Legacy vil ifølge en rapport fra Bloomberg indeholde en transkønnet-inklusiv karakterskaber.

I rapporten siges det, at kilder der er "bekendt med spillets udvikling" har afsløret, at spillet vil give spillere mulighed for at tilpasse deres karakters kropstype, stemme og kønsplacering til skolekollegier.

Kilderne siger også, at spillere får lov til at vælge en maskulin eller feminin stemme, uanset hvad deres karakters kropstype er, og vil få mulighed for at vælge, om de vil være en 'heks' eller en 'troldmand', hvor sidstnævnte valg placerer dem i den relevante sovesal og påvirker hvordan de adresseres af andre karakterer i spillet.

Ifølge Bloomberg er denne inklusivitet resultatet af et skub fra nogle medlemmer af spillets udviklingsteam efter nogle kontroversielle kommentarer fra J.K Rowling, skaberen af serien.

"Som et resultat har nogle medlemmer af Hogwarts Legacy udviklingsteamet kæmpet for at gøre spillet så inkluderende som muligt og presset på for at tilpasse karakteren og endda for at tilføje en transkønnet karakter," står der i rapporten. "Der var modstand fra ledelsen i starten, sagde folk, der var bekendt med projektet, men i øjeblikket er karaktertilpasningen inkluderet i spillet."

Udviklet af Avalanche

Avalanche Software (holdet bag Disney Infinity spillene, IKKE Avalanche Studios bag Mad Max og Just Cause spillene) udvikler spillet.

JK Rowling har tilsyneladende ikke meget involvering

Ifølge Bloomberg rapporten har Rowling ikke meget involvering i spillets skabelse, og spillets officielle FAQ siger, at mens spillet "er inspireret af JK Rowlings Wizarding World", er forfatteren "ikke direkte involveret i skabelsen af spillet."

Harry Potter Magic Awakened

BBC reporter Lizo Mzimba tweeted om sin viden om projektet og afslørede, at det mystiske RPG kan hedde Harry Potter Magic Awakened. Han antydede også, at andre Harry Potter titler kunne være på vej. Vi ved dog nu, at Harry Potter spillet hedder Hogwarts Legacy.