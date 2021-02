Sådan ser du Harry Potter filmene i rækkefølge

Harry Potter filmene er helt oplagte til et magisk filmmaraton. Bøgerne, der inspirerede den ikoniske filmserie, definerede en generations læsevaner og fantasi, så det er forståeligt, at du har lyst til at forkæle dig selv med lidt nostalgi eller introducere en anden til Hogwarts vidunderlige verden.

Historien om Harry Potter, der opdagede sine kræfter, studerede på den berømte skole for heksekunster og troldmandsskab og tog kampen op mod sine forældres morder, Lord Voldemort, er elsket over hele verden. Filmene sluttede med anden del af Harry Potter og Dødsregalierne, men siden er der lavet to film, der tidsmæssigt foregår før den første Harry Potter-film. Dermed består serien faktisk af 10 film (som alle, kan streames gratis online) og et teatermanus.

Harry Potter filmene i kronologisk rækkefølge

(Image credit: Warner Bros)

Før du starter på Harry Potter filmene er det godt at vide, at der er tre yderligere Fantastiske skabninger film planlagt. Det er film, der alle rent tidsmæssigt foregår før den første Harry Potter film. Vi ved, at der kommer en duel mellem de tidligere så gode venner Albus Dumbledore og Gellert Grindelwald i 1945, men derudover ved vi ikke noget.

Her får du alt det, der kan ses nu - inklusive teatermanuskriptet Harry Potter og det forbandede barn.

Bortset fra flashbacks er fortællingen lineær. Forfatteren JK Rowling har bygget bøgerne op omkring de britiske skoleår, der går fra september til august. Det betyder, at Harry og de andre starter på et nyt skoleår i syv af bøgerne/filmene.

Første år er 1991, da Harry bliver 11 år gammel.

De indtil videre to film om Fantastiske skabninger blev lavet efter de oprindelige Harry Potter film, men kronologisk foregår de omkring 70 år første film.

Vi ved også, hvordan Harry, Ron og Hermione er som voksne, med egne børn. Det kan man læse i teatermanuset Harry Potter og det forbandede barn.

Harry Potter filmene i premiererækkefølge

(Image credit: Warner Bros)

Du kan selvfølgelig også vælge at se Harry Potter filmene i den rækkefølge, de fik premiere. Husk også, at der er flere film end bøger. Harry Potter og Dødsregalierne blev delt op i to, fordi man ellers ville komprimere handlingen for meget.

Harry Potter og De Vises Sten (2001)

Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer (2002)

Harry Potter og Fangen fra Azkaban (2004)

Harry Potter og Flammernes Pokal (2005)

Harry Potter og Fønixordenen (2007)

Harry Potter og Halvblodsprinsen (2009)

Harry Potter og Dødsregalierne - del 1 (2010)

Harry Potter og Dødsregalierne - del 2 (2011)

Fantastiske skabninger og hvor de findes (2016)

Fantastiske skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser (2018)

Fantastic Beasts 3 (Forventet i 2021)

Harry Potter filmene efter IMDB-score

(Image credit: Warner Bros)

Som det er tilfældet med bøgerne, er der stor uenighed om hvilke af Harry Potter filmene, der er bedst. De oprindelige film har en IMDB-score på mellem 7,4 og 8,1 ud af 10.

De to Fantastiske skabninger film bedømmes markant lavere af IMDB-brugerne, og i sammenligning solgte de heller ikke så mange biografbilletter.