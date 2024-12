Nu kan kunstig intelligens holde dig i live efter døden

Et firma ved navn Life's Echo bruger AI og dybdegående interviews til at skabe interaktive simuleringer af mennesker, før de går bort.

De kloner din stemme for at skabe »digitale spøgelser« fulde af information om dit liv.

Mange virksomheder skaber kunstige stemmer fra den anden side af graven, men Life's Echo er mere omfattende end de fleste.

Forestil dig, at du skal til en familiesammenkomst og mindes en af dine kære, som er gået bort, og at nogen åbner en app for at aktivere en AI-skabt kopi af den afdøde, som du kan føre en samtale med.

Du spørger om deres barndom, første job eller deres følelser på deres bryllupsdag, og de svarer korrekt med deres egen stemme og ord. Det er visionen for en ny virksomhed ved navn Life's Echo, som tilbyder en række AI-værktøjer, der gør det muligt for dig at skabe et digitalt spøgelse af dig selv, som kan tale med dine kære, når du er død.

Life's Echo er designet til at indfange essensen af, hvem du er, før du tager af sted til livet efter døden. Tanken er, at dine historier, din stemme og din personlighed ikke behøver at forsvinde. I stedet kan de gemmes i et digitalt format, som venner og familie kan interagere med, selv når du er langt væk. Det er en måde at holde en version af dig i live på ... på en ret uhyggelig måde.

Sådan her fungerer det: Du sætter dig ned med en AI-interviewer ved navn Sarah, som gennemfører fem 45-minutters interviews. Sarah spørger til din barndom, din familie, din karriere, dit kærlighedsliv - alt, hvad der er vigtigt i livet. Hun graver dybt med over 1.000 spørgsmål i sin database og opfordrer dig til at dele dine mest personlige historier og detaljer. Disse interviews er tilfældige og samtaleprægede, næsten som terapi, men med et digitalt twist til livet efter døden.

Når sessionerne er afsluttet, bliver samtalerne transskriberet, og den kunstige intelligens skaber en unik model af dig. Det er ikke bare en optagelse; det er en digital klon af din stemme, dine historier og din personlighed. Dette er dit »AI Echo«. Dine familiemedlemmer kan så stille spørgsmål til denne AI-version af dig, og den vil svare ud fra de livshistorier, du har fortalt. Forestil dig, at din datter om årtier spørger: »Hvordan havde du det, da jeg blev født?« og dit AI-ekko giver hende et dybfølt svar, som om du selv var der.

AI-værktøjer som Character.AI har lokket brugere til ved at tilbyde at simulere nuværende og historiske berømtheders personligheder. Der findes også AI-stemmekloningsværktøjer som ElevenLabs og Respeecher, der har vist, at kunstig intelligens kan efterligne menneskers stemmer utroligt godt. Samtidig forvandler MyHeritage gamle stillbilleder til bevægelige videoer. Men Life's Echo sigter efter noget langt mere dybtgående.

»Som de fleste mennesker kender jeg mine forældres og bedsteforældres liv, men jeg ved intet om mine oldeforældre. Efter tre generationer forsvinder kendskabet til vores eksistens næsten helt,« siger virksomhedens CEO Ruth Endacott. »Life's Echo vil hjælpe med at bevare en varig hukommelse, der giver fremtidige generationer mulighed for at engagere sig i vores »ekko« og lære intime og livsvigtige detaljer om vores liv, nøgleoplevelser og perspektiver.«

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Til evigheden og videre endnu

Ruth var med til at grundlægge Life's Echo sammen med sin mand Steve Endacott. Steve Endacott er passende nok allerede kendt for sin indsats for at bringe AI ind i den offentlige sfære, da han stod bag »AI Steve«, Storbritanniens første AI-kandidat til parlamentet.

Ideen bag Life's Echo er rørende og kan være meget hjertevarmende for de rigtige mennesker. Men det er unægtelig også et skræmmende koncept. Forestil dig, at dit virtuelle jeg er afhængig af disse interviews for at formidle, hvem du var, og hvordan du var, til mennesker, der endnu ikke er født. Det er ubehageligt at forestille sig din stemme, dine minder og din personlighed destilleret til en algoritme, der til enhver tid er tilgængelig, selv længe efter din død.

Men hvis du virkelig er interesseret i denne ret vilde idé, kan du bruge de samme AI-værktøjer og interviews til at skabe en personlig selvbiografi til din begravelse, optage din egen mindetale, som AI-versionen af dig selv skal holde, og endda et helt manuskript til den person, der forestår begravelsen, baseret på dine historier og præferencer. Det er som at have sin egen forfatterklon, som ved præcis, hvad du selv ville have sagt.

Det er selvfølgelig ikke første gang, teknologien forsøger at tilbyde et digitalt liv efter døden. Andre tjenester som Eternos og Project Lazarus har udforsket lignende ideer, hvor AI-modeller af den afdøde kan besvare spørgsmål og dele minder. Men Life's Echo går videre end disse med stemmens genklang og dybden i interviewene.

Det rejser naturligvis andre spørgsmål. Selv om man kan lide ideen, vil det så hjælpe folk med at sørge at tale med en digital version af et familiemedlem eller en ven, eller vil det holde dem fast i fortiden? Hvordan forklarer du det til dine børn? Og hvis dit AI-ekko ligger i skyen, hvem kontrollerer det så, når du er væk? Uanset om du bliver nysgerrig eller væmmes ved tanken, vil du måske opleve at have samtaler med afdøde familiemedlemmer, før du ved af det.