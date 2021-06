Bedste VR-spil 2021: De bedste virtual reality spil lige nu

Hvis du ønsker at opleve de bedste VR-spil der findes i 2021, er du kommet til det rette sted.

Når det kommer til at opnå total indlevelse, er virtual reality temmelig svært at slå - der er virkelig intet som at tage et af de bedste VR-headset på og effektivt træde ind i en anden verden. Og så er det godt, at der er flere spil at opleve i VR end nogensinde før - med nye tilføjelser hver uge.

De bedste VR-spil i 2021 er vidt forskellige, og på denne liste vil du finde spil for enhver smag. Der er skydespil, rædseloplevelser, der vil få dit hjerte til at slå, blide, tankevækkende puslespil, uhyggelige puslespil, rytmespil og meget mere udover dette. Uanset hvilken type VR-oplevelse du leder efter, er vi sikre på, at denne liste vil indeholde noget til dig.

Spillene nedenfor understøtter også en række headsets, så uanset om du bruger et top-of-the-range PC headset som Valve Index, eller om du bruger din PS4 eller PS5 med en PlayStation VR, finder du noget her, der passer til din opsætning. Fortsæt med at læse for at finde vores udvalg af de bedste VR-spil i 2021. Og hvis intet fanger din interesse lige nu, skal du sørge for at tjekke tilbage, da vi opdaterer denne liste, når der kommer nye udgivelser.

Trover Saves the Universe (PSVR, Oculus)

Dette komediespil er skabt af holdet fra Squanch Games, som blev grundlagt af Justin Roiland (medskaberen af Rick & Morty). Derfor føles dette spil meget som et Rick & Morty rumeventyr, men med andre karakterer, hvilket vi synes gør det til et af de bedste VR-spil. Latterlige missioner, sjove stemmer, sjove, farverige og bizarre historier, verdener og fremmede racer.

Det har eksisteret siden 2019 på Nintendo Switch, PS4 og Xbox One, men det kom til Oculus VR-headset i juni 2020. Det kommer omkring nogle af de vanskelige (for ikke at nævne opkastnings fremkaldende) bevægelsesproblemer, der er almindelige i andre spil ved at placere dig i en stol, der fungerer som spillets brugergrænseflade, og du kan styre hovedpersonen, Trover, fra afstand samt teleportere din stol til forskellige steder i spillet.

Star Wars: Squadrons (Multiplatform)

Star Wars: Squadrons fra Motive Studios er et VR-spil, der vil opfylde manges barndomsdrømme. Du kan spille som forskellige piloter i denne skib-til-skib kampfokuserede flysimulator som er ideel til VR.

Du kan vælge singleplayer såvel som multiplayer, og selvom det ikke er en eksklusiv VR-titel, så oplever du virkelig spændingen i et VR-headset, når du suser rundt i rummet i en X-Wing eller en TIE Fighter.

Det har ikke en enorm bredde, men det er virkelig dybden af indlevelse, som du ønsker af Star Wars: Squadrons, og det leverer det bestemt.

Half-Life: Alyx

Nogle var bange for, at Half-Life: Alyx, et af Valves første VR-spil, og det første nye spil i serien i over et årti, ikke ville leve op til forventningerne. Men dette er uden tvivl et Half-Life-spil, der udfylder de store sko, som Valve efterlod i 2007. Og det siger ikke så lidt, det er klart et af de bedste VR-spil lige nu.

Det er, ligesom sine forfædre, en fornøjelsestur der bøjer sindet, med et fysiksystem der er til at dø for. Og de opfindsomme, hovedskrabende videnskabelige gåder, som du er vant til fra PC spil? De er her. Spillet er spændende, og det indeholder mere terror end de fleste gyserspil!

Hvis du leder efter det ene VR-spil, der skal spilles i 2021, er det Half-Life: Alyx. Det er tilgængelig gratis ved køb af et Valve Index og HTC Vive Cosmos Elite.

No Man's Sky (PSVR)

Action-eventyrets overlevelsesspil No Man's Sky af Hello Games, var et af VR-verdens mest ventede udgivelser i 2019. Og det er ikke kun fordi det originale No Man's Sky-spil virker perfekt til VR-oplevelsen.

At krydse og opdage dens verdener er allerede et episk eventyr, som mange spillere gerne vil fordybe sig i. Men Hello Games har taget spillet til det næste niveau ved at gøre No Man's Sky's VR-oplevelse bedre end de fleste andre udviklere har gjort deres spil, hvilket gør det til et af de bedste VR-spil i 2021.

Superhot VR (Oculus, Windows Mixed Reality, PSVR)

Det super vanedannende first-person shooter Superhot er kommet langt siden sin ydmyge start som en browserbaseret demo i 2013. Det har fundet sit naturlige hjem på VR-headset, hvor det får mest muligt ud af 360-graders sporing ved at få fjender til at omringe dig fra alle sider.

Fordi tiden bevæger sig i slowmotion, når du gør det, drager Superhot VR fordel af fleksibiliteten i et større spillerum. Når sværhedsgraden stiger, skal du bruge enhver dækning for at undvige indgående ild og kugler, mens du knuser ansigtsløse fjender ved hjælp af kanoner, shurikens og - mest tilfredsstillende - dine knyttede næver.

Room VR: A Dark Matter (Oculus, Steam, Viveport, PSVR)

Spillet er udgivet i begyndelsen af 2020 fra Fireproof Games, og Room VR: A Dark Matter er tilgængelig på en række forskellige VR-systemer.

Dette er et escape room, mysterium og uhyggelig gyserhistorie, samlet i ét spil. Der er mange gåder involveret, som burde være udfordrende nok for erfarne spillere, og det indeholder spor til dem, der har brug for en hjælpende hånd.

Det visuelle i dette spil er virkelig spektakulært. Vi ønsker ikke at give for meget væk, da spillet er bedst, hvis det er blevet hemmeligholdt, men fans af det okkulte, det antikke Egypten, Lovecraftian-rædsel og detektivhistorier fra det tidlige 20. århundrede skal virkelig glæde sig.

Overgangene er virkelig gode for dem med følsomhed over for køresyge. Der er en gradvis fade ind og ud, men det er mere problemfrit, end du vil opleve i de fleste spil. Du kan også vælge mellem siddende og stående muligheder, og intuitiv styringsinstruktioner vises på en måde, der hjælper dig med at samle dem op hurtigt uden at forstyrre historien.

Defector (Oculus Rift and Rift S)

Twisted Pixel, udviklerne af Wilson’s Heart, har gjort det igen. Denne gang har de bragt et intenst spion-actionspil ind i VR, og for os ligner det mere et Mission Impossible spil end de faktiske Mission Impossible spil nogensinde var. Dette action-shooter VR-spil, der blev udgivet i 2019, vil tage dig med på dit livs tur, en fuld af imponerende produktionsværdi og masser af fri bevægelighed.

Vader Immortal

Har du prøvet The Void endnu? Det er en fantastisk placeringsbaseret VR-oplevelse fra ILMxLAB, og nu har holdet skabt en hjemmebaseret VR-oplevelse til Oculus Quest, og det er ekstremt sjovt og spændende for Star Wars-fans.

Det er et fortællingsdrevet spil, der stiller dig ansigt til ansigt med Vader, tilbyder let våbentræning og giver dig mulighed for at udforske nogle af Mustafas mystiske dybder. Den bedste nyhed er, at dette kun er første del af en tredelt serie. Vi krydser fingre for at de næste to vil være lige så gode.

Space Pirate Trainer (Oculus, Windows Mixed Reality, HTC Vive)

Efter at have debuteret på Vive tilbage i 2016, er Space Pirate Trainer et rumbaseret skydespil, der er som laserpistolen Star-Lord bruger i Guardians of the Galaxy blandet med 'bullet time' af The Matrix - og hvis det ikke med det samme har fået dig til at prøve det, så ved jeg ikke, hvad der vil.

Dette gode gamle spil er det sjoveste på Oculus Quest og næsten en helt ny oplevelse uden en ledning, der binder dig til stedet. Når man vælger fra et udvalg af våben og gadgets, inklusiv et smukt skjold, er den ekstra bevægelse, der leveres af Quest's indvendige sporingssystem, næsten et ekstra våben i sig selv.

Det er en fysisk krævende oplevelse - hvis du forbliver rodfæstet til stedet, bliver du sprængt i luften. Det kan føles gentagende over tid, ligesom Beat Saber, men det giver os alligevel en 'lige en sidste chance' følelse, der trækker os tilbage.

Beat Saber (Multiplatform)

Dance Dance Revolution møder Star Wars; Guitar Hero møder Tron; alt dette sker i VR i Beat Saber. Det nye rytmespil får spillere til at svinge rundt omkring med glødende sabler i takt med et musikalske spor. Det udfordrer spillerne til at holde trit med melodien, mens de skærer specifikke farvede blokke fra specifikke retninger og undgår forhindringer.

Hvis du vil jamme ud til noget musik, hugge nogle blokke og samtidigt svede lidt, så er Beat Saber bestemt et af de bedste VR-spil til dig.

Astro Bot: Rescue Mission (PlayStation VR exclusive)

Hvis du ejer et PlayStation VR-headset, skal du omgående stoppe det, du laver, gå over til din PS4 og købe Astro Bot: Rescue Mission - dette er spillet, PlayStation VR har ventet på.

Astro Bot: Rescue Mission er ikke bare et fantastisk VR-platformspil. Det er fyldt med den slags opfindsomhed, som vi kun har kunne forvente fra Nintendos Mario-serie. Astro Bot: Rescue Mission bruger VR-formatet med en så vild fantasi, at det får andre til at se dovne ud. Det er helt anderledes end nogen af de bedste VR-spil, du har spillet før.

Tetris Effect (Multiplatform)

Det er svært at sætte ord på Tetris Effect oplevelsen. Grundlæggende spiller du et almindeligt Tetris-spil, bortset fra at de miljøer, du spiller i, ændrer sig. Hvert niveau har sin egen distinkte smag - med musik og grafik skræddersyet til sit tema. For eksempel kan du spille et undervandsniveau og høre beroligende undervandsstøj, mens mousserende hvaler flyder rundt om dit hoved.

Det er en psykedelisk og hypnotisk oplevelse, og en, som alle skal have privilegiet af at spille.

Skyrim VR (Multiplatform)

Skyrim burde ikke have behov for en introduktion. Det er blevet frigivet igen og igen. Denne gang er det kommet til Oculus Rift, HTC Vive og PlayStation VR, og er derved et af de største eventyrspil, vi nogensinde har set i VR.

Du kan genopleve hele basisspillet Skyrim i VR, men det inkluderer også Dawnguard, Hearthfire og Dragonborn DLC. Selvom Skyrim VR ikke ligefrem er perfekt (grafikken kunne forbedres) og ikke er designet til VR fra bunden, er det stadig et eventyr, der er værd at dykke ned i.

Moss (Multiplatform)

Efter en ventetid, der så ud til at vare for evigt, landede Moss endelig på PlayStation VR i februar 2018. Quill, heltinden i denne fortælling, er muligvis meget lille (og har bogstaveligt talt en hale), men Moss bruger størrelse til sin fordel ved at give spillerne perspektivet på sin gnaverhovedperson.

I dette familievenlige VR-eventyr, vil du guide Quill gennem skove og ruiner, forbi tidligere fjender og tage direkte kontrol over miljøelementer for at løse gåder. Formålet er at redde Quills onkel, og ved at give dig kontrol over en heltavatar, med en almægtig indflydelse på hendes omgivelser, er det den perfekte måde at udnytte VR's magt på.

Moss er tilgængelig på PSVR, Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index og Windows MR.

Resident Evil 7: Biohazard (PlayStation VR exclusive)

Med de fleste af selv de bedste VR-spil i mellemstørrelse er Resident Evil 7: Biohazard et frisk pust. Selvom du ellers kan spille det på pc, Xbox One og PS4, er det første gang i Resident Evil-serien, at du kan sige, det var designet med virtual reality i tankerne. Det skyldes, at Resident Evil 7, i modsætning til førhen, spilles ved hjælp af et førstepersonsperspektiv.

Du skal ikke antage, at du bare kan løbe og skyde dig igennem spillet, for Capcom har taget Resident Evil tilbage til sine rødder med Resident Evil 7 der handler om overlevelse og gys. Derfor bliver du nødt til at tænke taktisk om, hvordan du formår at overleve møder med spillets fjender. Som Ethan Winters, en beboer i Dulvey, Louisiana, hvis kone forsvandt tre år tidligere, får du til opgave at udforske et knirkende gammelt øde hus i et forsøg på at finde hende.

Der er kun et sted i hele spillet, så forvent ikke noget, der er alt for kaotisk, ud over at hoppe af skræk.

Elite: Dangerous (Multiplatform)

Det er over tredive år gammelt, men Elite-franchisen er stadig et af de bedste VR-spil til dato, takket være skaberen David Brabens kamp for at få licensen tilbage.

Der findes elementer fra det første spil, hvor du handler, udforsker og deltager i kamp i et massivt, proceduremæssigt genereret univers. Elite: Dangerous er et elitespil for det 21. århundredes publikum. Det er endda repræsenteret som sådan i dets skildring af vores galakse i fremtiden.

Åh, og nævnte vi, at gameplayet er massivt multiplayer? At navigere i den næste grænse har aldrig føltes så ægte og forbundet. Elite: Dangerous er et spil, der er bedst oplevet online og i VR.

Keep Talking and Nobody Explodes (Multiplatform)

Forudsat at du kender nogen, der er generøs nok til at udskrive den 23-siders manual, er Keep Talking and Nobody Explodes det nye Mario Party, i det mindste i den forstand, at det får dine venner til at hade dig.

Keep Talking og Nobody Explodes, der er udviklet af Steal Crate Games, kræver omhyggelig opmærksomhed fra en anbefalet 2 til 6 spillere. Mens en spiller arbejder på at desarmere en bombe, skal de andre give klare instruktioner om, hvordan man gør det. Det kræver derfor noget intenst samarbejde med dine medspillere.

Keep Talking and Nobody Explodes er et sjovt spil med den rigtige gruppe mennesker, og det er endnu sjovere i VR ved hjælp af enten et Samsung Gear VR- eller Oculus Rift-headset. Husk, at mens en gamepad er valgfri med Gear VR-versionen, skal Oculus Rift-versionen parres med en controller.

Fallout 4 VR (HTC Vive Exclusive)

Da vi anmeldte det originale spil, elskede vi den massive, detaljerede orienterede åbne verden med spændende side-quests og det ophøjede soundtrack. Derefter fik Bethesdas legendariske post-apokalyptiske open world-spil VR-behandlingen i 2017 komplet med fuld VR-tracking og motion control-optagelse.

Fallout 4 i virtual reality er endnu mere ambitiøst end originalen, hvilket gør det til et must-play for alle med en HTC Vive og et af de bedste VR-spil til rådighed.

Batman: Arkham VR (Multiplatform)

Selvom franchisen måske allerede er afsluttet på konventionelle platforme, er Batman: Arkham VR opfølgningen på Arkham Knight, som næsten ingen af os forventede. Ikke længe efter at Rocksteady Studios afslørede, at dens tredje indrejse i Batman Arkham-universet ville være det sidste, annoncerede udvikleren dette eksklusivt til PlayStation VR, der senere fandt vej til alle tre headset.

Batman: Arkham VR er mere en selvstændig detektivhistorie end en efterfølger til de etablerede Arkham mythos. Du kommer ikke til at banke goons bevidstløs med en VR-forestillet version af Rocksteadys signatur kamp mekanik. Det, du kan forvente, er dog en cirka 90-minutters historie mission i DLC-størrelse til en brøkdel af prisen for et fuldt prissat spil.

Arizona Sunshine (Multiplatform)

Langvarige VR-oplevelser findes der ikke mange af, og det er en del af det, der gør Arizona Sunshine til så fornøjelig en oplevelse.

I spillet udforsker du et zombie-inficeret vildt vest, det er en forfriskende langvarig oplevelse, som du virkelig kan sætte tænderne i, hvilket står i kontrast til de mere arkadelignende oplevelser, som andre spil tilbyder.

Bevægelse håndteres ved at teleportere dig selv rundt i miljøet, hvilket let giver dig mulighed for at udforske store afstande uden køresyge, og du genindlæser og skifter våben ved at flytte dit våben til dit ammunitionsbælte.

Ud af alle de oplevelser, vi hidtil har spillet, føles Arizona Sunshine som hvad VR-spil bliver i fremtiden, når udviklerne har tid og penge til at skabe virtual reality-oplevelser i fuld længde.

Men på kort sigt er det at søge på gamle mineaksler med en six-shooter i den ene hånd og en blinkende lommelygte i den anden bare cool, selvom du bliver nødt til at nøjes med at spille en halv time ad gangen bare for at styre dine nerver.

Minecraft VR (Multiplatform)

Det er officielt: verdens mest populære block-'em-up er nu på VR. Minecraft Windows 10 Edition er nu ude på Oculus Rift, men du behøver ikke at betale omkostningerne ved Rift for at få oplevelsen.

Det skyldes, at det også er tilgængeligt på Samsung Gear VR med alle Oculus-versionens funktioner. Windows Mixed Reality-platforme understøttes også. Der er endda et teaterbillede, hvis du bliver syg bare ved at tænke på 360 grader lego-terræn.

Vi er ikke sikre på, hvad der begejstrer os mest ved at udforske Minecraft i VR - at løbe fra krybskytter om natten eller at grave ind i landskabet som en muldvarp med beskyttelsesbriller. Det er nok lidt af begge dele.

Eve: Valkyrie (Multiplatform)

Eve: Valkyrie vil få dig til at føle dig en smule syg. Men er enhver episk spiloplevelse ikke lidt smerte værd? Hvad der startede som en spektakulær tech-demo for de islandske udviklere af Eve: Online har udviklet sig til en hurtig, holdbaseret kampsimulator, der ligger i det dybe rum.

Dette fokus på kamp giver spillet mulighed for at være meget mindre realistisk end dets konkurrenter. Det er muligvis ikke i stand til at levere langsigtede spændinger, men hvis du ønsker at blive blændet af, hvad Oculus Rift har at tilbyde, skal du ikke lede længere end Eve: Valkyrie.

Star Trek: Bridge Crew (Multiplatform)

Virtual reality spil bliver ikke meget mere socialt end dette, et spil hvor du og tre andre spillere går sammen om at lede et Federation stjerneskib fra den langvarige Star Trek-franchise.

Selvom spillet inkluderer en singleplayer-tilstand, er det bestemt en oplevelse, der nydes bedst med venner, hvor I vil falde ind i en rytme med at foregribe hinandens behov og skræddersy dine handlinger i overensstemmelse hermed.

Hvis du ikke har venner med det samme headset som dig, behøver du ikke bekymre dig, da Ubisoft også har inkluderet spil på tværs af platforme, så PlayStation VR, Oculus og Vive-spillere bør ikke have noget problem at gå sammen om at tackle Klingoner sammen.

Lucky's Tale (Oculus Rift exclusive)

Lucky's Tale er en spændende lille platformspiller. Tænk Mario 64 splejset med Crash Bandicoot, set med en tredjepersons kameravinkel, som du kan manipulere ved at flytte dit hoved, og så er du der næsten.

VR-elementet lader dig se mere af niveauet, mens du går, hvilket lyder gimmicky, men faktisk introducerer det et udforskningselement, når du vipper dit hoved for at afsløre hemmeligheder på niveauet. Det sprænger dig ikke væk som andre VR-spil gør, men Lucky's Tale beviser, at VR kan puste nyt liv i gamle, tilsyneladende døde genrer.

