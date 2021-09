Let, behagelig og kraftfuld nok til at køre imponerende detaljerede virtual reality oplevelser, Oculus Quest 2 er det bedste VR headset, Oculus hidtil har lavet. Og afhængigt af dit perspektiv på rå kraft versus bærbarhed og komfort, er det måske også det bedste VR headset nogensinde.

To minutters anmeldelse

Oculus Quest 2 er et af de bedste VR systemer, der er tilgængelige for både begyndere og erfarne VR veteraner. Faktisk vil vi gå så langt som til at sige, at det er en must-have-enhed, hvis du leder efter et af de bedste VR headset i øjeblikket på markedet, der ikke kræver de ekstra ledninger, store udgifter eller ekstra ballade, som en PC baseret VR opsætning, f.eks. HTC Vive VR-headsettet, eller nu ophørt Oculus Rift S.

Denne standalone VR enhed fra Oculus giver dig let adgang til alt, hvad der gør virtual reality speciel og værd at bruge din tid på, og leverer virtual reality-oplevelser af høj kvalitet til en rimelig pris til dit værelse med minimal opsætning.

Quest 2 giver dig mulighed for (næsten bogstaveligt talt) at gå ind i spilverdener samt få adgang til 360-graders videoindhold og apps, der dækker alle genrer. Dette er en virkelig fordybende gadget, som selv de mest teknisk generte medlemmer af din familie kan have det sjovt med - når de først har vænnet sig til det (VR induceret køresyge er ægte).

Her er hvor du kan købe Oculus Quest 2 (på engelsk)

Oculus Quest 2 VR headset er den anden version af Quest headset serien. Det ligner det originale Oculus Quest, fordi det er et batteridrevet, enkeltstående headset, der giver dig mulighed for frit at færdes rundt i dine fysiske og digitale legeområder uden frygt for at snuble over en ledning.

Men der er nogle væsentlige ændringer, der ville gøre en opgradering det hele værd, hvis du i øjeblikket allerede har den originale Quest, og du overvejer Quest 2. Den nye model tilbyder generelt en mere lydhør oplevelse takket være forbedret RAM og chipspecifikationer. Det har også en skærm med højere opløsning, som er hele 50% skarpere end forgængeren. Tilsammen gør disse opgraderinger Oculus Quest 2 oplevelsen endnu mere problemfri og fordybende.

Hvad mere er, hvad angår Quest 2, har udviklere nu mulighed for at få deres spil til at køre på 90Hz (dette er vigtigt for øget komfort og endnu mere realisme, mens de spiller), og dets headset er mærkbart lettere end før, med dobbelt batteri liv i controllerne. Håndsporing - som ankom til den originale Quest via en firmwareopdatering, men er bagt ind i Quest 2 - er også meget imponerende, selvom det stadig føles lidt som et igangværende arbejde til tider.

Der er hundredvis af separat solgte Oculus Quest spil - og nogle gratis også -tilgængelige til at spille med headset, inklusive alt fra skydespil til puslespil, fitnesstitler til meditation apps, der er virkelig noget for enhver smag, selvom kvalitetsniveauer - og komfort - kan variere afhængigt af, hvad du ser og spiller.

Oculus Quest 2 tilbyder også en social oplevelse. Selvom nogle vil gyse over det nyindførte Facebook kontokrav (mere om dette nedenfor) eller den seneste introduktion af annoncer, er Oculus Quest 2 fantastisk, når du spiller med venner, uanset om du vælger at gøre det via online avatarer eller i samme fysisk værelse takket være muligheden for at Google Cast hvad end du ser i dit headset til en skærm i nærheden.

(Image credit: Future)

Og selvom Quest 2 er det mest tilgængelige og funktionsrige VR headset, vi har testet til dato, falder det stadig i med nogle af de samme faldgruber, som den virtuelle virkelighed som helhed lider under. Der er stadig en chance for, at du vil opleve en vis grad af køresyge, afhængigt af din konstitution, hvilket er uundgåeligt på de fleste headset - også dem, der hævder at have løst disse problemer - og måske vil kræve, at du introducerer dig selv mere VR gradvist for at undgå de tegn.

Hvad mere er, at det at få en god, tæt pasform for at sikre, at skærmen fremstår så klar som muligt, kan være klaustrofobisk og lidt ubehagelig (endda irriterende for huden). Disse problemer på basisniveau forbliver uløste; for en ny generation af hardware ville vi også gerne have set en bredere vifte af splinterny software.

Når det er sagt, forventer vi flere og flere opgraderinger til Quest 2, der muligvis ikke løser ethvert problem, men som kan forbedre VR oplevelsen endnu mere. Ifølge rygter kan Oculus Quest 2 for eksempel få 120Hz 'experimental' refresh rate meget snart. Dette vil ikke kun give glattere spil, men i det mindste for nogle kan det reducere chancen for, at de oplever VR induceret køresyge.

Oculus Quest 2 er altså ikke perfekt - men det er så tæt på perfekt som VR er kommet så langt som nu og værd at bruge din tid, penge og energi på, hvis du har ledt efter en undskyldning for at bytte reality til virtual reality. Indtil vi ser en Quest 3, er dette det VR headset, du ønsker dig.

Hvad er nyt med Oculus Quest 2?

Passthrough-teknologi kommer til Quest 2

Oculus VR har annonceret, at dens nye passthrough API technology nu er tilgængelig for udviklere til at teste i den seneste Oculus SDK build. Teknologien ville give dette headset mulighed for at stråle forstørrelsesobjekter, billeder og mere ind i dit virtuelle miljø.

Passsthrough-teknologien vil i det væsentlige fungere som et overlay til dine VR aktiviteter og vil kunne levere oplevelser baseret på sociale, produktivitets - og spilfokuserede områder. Disse omfatter deling af en virtuel skærm for at se en film eller et show eller at bekæmpe "zombier, der gemmer sig i din stue."

Udviklere vil kunne patche i passthrough API funktioner i deres spil og apps senere på året, og opdateringen kan give dev teams mulighed for at tilføre endnu mere værdi og funktionalitet til deres projekter.

Som nævnt er teknologien kun tilgængelig for Oculus Quest 2 -udviklere i øjeblikket, men vi opdaterer anmeldelsen, når vi har haft chancen for at afprøve nogle af disse gennemførelsesfunktioner i den nærmeste fremtid.

Pris og tilgængelighed

Oculus Quest 2 fås i flere varianter: En model med 64 GB lagerplads, prissat til 1851.- en 128 GB version til 2999.- og en 256 GB version til 3799.-

Det er en markant besparelse i forhold til den pris, som den originale entry-level Oculus Quest model åbnede salget for. Det er bestemt ikke billigt, men i betragtning af at det er en oplevelse, der ikke kræver en PC, konsol eller endda en ekstra skærm for at køre, repræsenterer den stor værdi.

Design

Selvstændigt VR headset

Forbedret opløsning skærm og processor

Controllere har dobbelt batterilevetid og mellemrum til tommelfingre

Oculus Quest 2 sidder stramt på hovedet, lidt ligesom en scuba-maske. Hvor vinduet til en scuba-maske ville være, har du i stedet et polstret hulrum, der huser et par brille-lignende linser, der sidder foran en skærm, hvilket giver dig stereoskopiske 3D-billeder. Parret med bevægelsessensorer og accelerometre i headsettet kan du flytte dit hoved og se bevægelserne afspejlet i realtid på den digitale skærm foran dig, som om du kiggede ud og bevægede dig rundt i den virkelige verden.

Det er et letvægtsdesign på samme måde som den første Oculus Quest (nu tilgængelig i hvid plast frem for støvkrammende, stofdækket sort) med dens ydre skal, der huser eksterne kameraer, der hjælper med at spore din positionering og de medfølgende controllers. Du strammer headsettet med en velcro, let elastisk stofrem - en ændring (ikke nødvendigvis til det bedre) fra den mere gummierede original.

(Image credit: Future)

De interne forbedringer mellem Quest 2 og det originale Quest headset er betydelige. Sammenlignet med den originale Quest tilbyder Quest 2 6GB RAM sammenlignet med 4GB, og der er et meget hurtigere Qualcomm Snapdragon XR2 -chipset, der kører showet. Dette giver mulighed for større troskab i oplevelser vist på Quest 2, samt giver mulighed for øgede opløsninger og opdateringshastigheder.

Den første Oculus Quest gjorde brug af dobbelt 1440 x 1600 opløsning OLED skærme (et for hvert øje), men Quest 2 vælger et enkelt LCD panel, delt for at vise en opløsning på 1832 x 1920 pixel pr. Øje. Det er cirka 50 procent skarpere end originalen, og selvom vi normalt foretrækker rigdommen af et OLED display, savnede vi det næsten ikke her. LCD åbner også en forbedret opdateringshastighed på 90Hz for udviklere i forhold til den originale Quest's 72Hz. Hvor det understøttes, vil det være en særligt lettere oplevelse.

Bemærk dog, at der er en ændring af interpupillary distance (IPD, afstanden mellem dine pupiller) på Quest 2. Tidligere kunne du foretage fine justeringer med en skyder på undersiden af den originale Quest. Nu skal du fysisk flytte selve beskyttelsesbrillerne over tre forudindstillede afstande, 58 mm, 63 mm og 68 mm. Selvom de fleste ikke vil bemærke nogen forskel (de tre indstillinger dækker de mest almindelige IPD områder), er det ærgerligt, at mere sart kontrol er gået tabt.

Quest 2 gør alt dette, mens det stadig tilbyder den samme 2-3 timers batterilevetid som den første Quest, afhængigt af den applikation du bruger. Det lyder måske ikke af meget, men længere afspilningssessioner end det er usandsynligt, at det alligevel er behageligt. Oculus har klaret dette takket være betydelige forbedringer af sine sporingsalgoritmer, der også strækker sig til controllerne, der nu tilbyder dobbelt batterilevetid (vi taler ugers konstant spil) i forhold til deres forgængere.

(Image credit: Future)

Bevægelseskontrollerne selv har også set nogle små forbedringer. Nu tilgængelige i hvid, giver de mere plads til at hvile tommelfingeren under spillet, hvilket gør dem lettere at holde i længere sessioner. Hver har et stafet-lignende håndtag, herunder udløsere til dine pegefingre og greb, samt ansigtsknapper og bevægelsespinde til dine tommelfingre. En rem holder controllerne fra at flyve fri fra din hånd, mens en plastring omgiver dine tommelfingre og huser de næsten usynlige lysdioder, der gør det muligt for headsettet at spore dine hænder og arme.

Højttalere er indbygget i dette headsets remstøtter og tilbyder retningsbestemt venstre og højre stereolyd. De er rimeligt klare og højt nok til at komme på tværs af dramaet og retningsbestemt lydfeedback fra dine spil, samtidig med at du holder ørerne fri for at give dig en vis bevidsthed om dine fysiske omgivelser. Bemærk, at hvis du spiller i et værelse med en ven, vil de høre alt, hvad der foregår ved hjælp af de indbyggede højttalere, men der er også et 3,5 mm-stik, hvis du vil tilslutte dine egne hovedtelefoner til en privat session.

En mikrofon er også indbygget, igen klar nok til at kommunikere i multiplayer spil og foretage nogle stemmesøgninger i de forskellige UI elementer i apps, der understøtter det. Talegenkendelse er også overraskende præcis.

Sådan benytter du det

Intuitivt opsætnings- og sikkerhedssystem

Imponerende håndsporingsfunktioner

Chromecast-aktiveret skærmdeling

At få sat et VR headset op kan være en smertefuld affære - der er normalt masser af ledninger, der skal tilsluttes, og eksterne sensorer skal arrangeres. Men fordi al computing og bevægelsessporing udføres på det selvstændige Oculus Quest 2 headset, tager det kun 5-10 minutter at komme ind i handlingen her.

Du tænder headsettet efter den første opladning, og får vist et par sikkerhedsklip og en meget kort introduktionsvideo, der introducerer dig til controllere, og hvordan deres tryllestav som point-and-trigger-system kan bruges til at navigere i menuer. Du bliver derefter bedt om at oprette det, der kaldes en 'Guardian' - det første af mange 'wow' øjeblikke, Oculus Quest tilbyder.

(Image credit: Future)

Ved hjælp af headsets eksterne kameraer får du vist en gråtonebillede af dit omgivende miljø på skærmen i realtid. Du vil derefter bruge controllerne som en spraymaling, der maler rundt om kanterne på dit værelse for at vise headsettet det sikre legeområde, du frit kan gå rundt i uden at støde ind i f.eks. Dit tv eller sofa. Stationære eller siddende indstillinger er også tilgængelige, men det er disse rum-oplevelser, der viser sig at være de mest fordybende. Oculus foreslår et minimums rum på 6,5 fod med 6,5 fod, men du kan sikkert slippe afsted med en smule mindre, hvis du er forsigtig. Når grænserne er fastlagt, afsløres Guardian væggen: en netlignende digital væg, der kun gør sig synlig, hvis du forsøger at krydse dens grænser. Her kender du grænsen for den sikre legeplads, og hvis du stikker hovedet gennem den digitale væg, ser du igen dit virkelige miljø. Det er en genial sikkerhedsfunktion.

Sikkerhedsvideoanimationen herunder, som blev afsløret sammen med den originale Quest, gør et godt stykke arbejde med at illustrere, hvordan den fungerer:

Når Guardian er konfigureret, får du derefter vist, hvordan du (valgfrit) kan bruge dine hænder til at navigere i menuer i stedet for at bruge controllerne. Dette er for tiden en beta funktion, men det er stadig fantastisk at se dine hænders konturer bevæge sig foran dig, set fra Quest 2's kameraer. Små bevægelser som tommel- og pegefingerknip kan bruges til at vælge muligheder, og at se på din håndflade med dine fingre der rører hinanden åbner menuer. Selvom antallet af spil, der bruger det, er begrænset, er det en så intuitiv funktion, at den uden tvivl vil blive brugt mere og mere i fremtiden.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Det er her, du kan gennemse app-, spil- og videoindhold, styre opbevaringen på dit headset og få kontakt med venner via Facebook. Bemærk, at en Facebook konto nu er en uundgåelig del af Oculus Quest oplevelsen, så hvis du helst ikke vil være en del af Zuckerbergs datahøst imperium, bliver du nødt til at videregive headsettet helt. Det kan simpelthen ikke bruges uden.

Med denne moralske skæbne lagt til side, er det en velfungerende enhed der er let at navigere. Det viser også øjeblikkeligt, hvor langt VR er kommet, især mobil VR. Teksten er skarp og læselig og bevægelsen glat og behagelig. Mens dit synsfelt er indsnævret af beskyttelsesbrillerne, tager det ikke for lang tid at vænne sig til at bebo det virtuelle rum. For en nytilflytter er det betagende.

(Image credit: Future)

Og mens VR ofte beskyldes for at være en ensom affære, har Oculus gjort en stor indsats for at gøre brug af Quest 2 i en gruppe tilgængelighed. Ligesom det originale Quest kan du bruge skærmdelingsfunktionen i Google Chromecast i menuen i Quest 2 for at give nogen, der ikke har headsettet, mulighed for at se, hvad du laver på en anden skærm som en smartphone eller et tv. Nogle spil tilskynder endda aktivt til det, hvor en spiller tager ansvaret for en rolle i den virkelige verden, mens en anden navigerer i VR verdenen, der præsenteres i headsettet.

Software og apps

Bagudkompatibel med originale Quest -spil

Fordybende siddende, stående og rumstore oplevelser

Har stadig kapaciteten til at gøre dig svimmel

Alle Oculus Quest apps fungerer på Oculus Quest 2, og i det mindste foreløbig vil alle nye applikationer være bagudkompatible med den originale Quest 2. Facebook indrømmer, at det kan ændre sig over tid, efterhånden som udviklere får mere styr på det øgede specifikationspotentiale for den nye model, men i øjeblikket bliver alle, der rocker den første generation, ikke låst ude af kommende oplevelser.

Som sådan er der allerede hundredvis af spil og apps til rådighed for Oculus Quest 2, samt en håndfuld nye til at ledsage lanceringen. Det er da en iterativ opgradering i den henseende - mere som at springe fra en iPhone generation til den næste, hvad angår fortsat applikationsstøtte.

Men bortset fra fremtidig korrektur er der åbenlyse fordele ved at bruge det nye system i forhold til det foregående. Opløsningen er markant skarpere, hele systemet og dets menuer føles dramatisk mere lydhøre end selv den hurtige tidligere udgave, og hvor det bliver smørret glat i bevægelse i 90Hz -apps. Det er dette sidste punkt, der måske er den største og mest spændende ændring - hvis udviklere vælger at drage fordel af det, kan de nu aktivere en 90Hz opdateringshastighedstilstand i deres eksisterende titler. Det virker som en lille forskel, men det er en fornøjelse i praksis.

Superhot VR er et af de mest populære VR spil (Image credit: Oculus/SuperHot VR)

Oculus Quest 2 har adgang til nogle af de bedste virtual reality spil, der er lavet. Uanset om du udlever dine superspion-pistol-drømme i Super Hot VR, guider en frygtløs krigermus rundt i Moss eller løser mysterierne i The Room VR: A Dark Matter, er der masser af forskellige oplevelser at tage ind Nogle er enkle skydegallerier, hvor du bor i avataren, mens andre spiller ud som dukkehuse, hvor du guider karakterer rundt i en verden, der spiller rundt omkring dig.

Udvalget af opfindsomme ideer på showet er dejligt, selvom vi stadig gerne vil se en mere konsekvent kadence til store spiludgivelser på platformen. Det er en vidunderlig oplevelse at miste dig selv i Quest 2, så du virkelig kan leve indenfor og føle dig forbundet med de spil, du spiller. Men det afgørende spørgsmål er ... kan du klare det?

Nogle mennesker kan nyde VR i timevis uden nogen klage, mens mange andre føler symptomer, der ligner søsyge. Selvom en tolerance over for VR køresyge kan opbygges over tid, skal du være forberedt på at begrænse dine legesessioner i overensstemmelse hermed eller holde en spand ved hånden. Mange spil har heldigvis forskellige komfortindstillinger, der kan hjælpe på dette, f.eks. Snapdrejning eller funktioner, der gør at bevægelse på stedet får dig til at føle mindre kvalme, så du burde kunne finde noget, der virker for dig.

(Image credit: Polyarc)

Men Quest 2 kan selvfølgelig andet end at bruges til spil. VR kan være lærerigt - der er applikationer, der taler dig igennem historiske øjeblikke, f.eks. Et rørende blik fra Anne Franks liv, og en, der lader dig besøge katastrofezonen i Tjernobyl. Virtual reality kan ses som en 'empati' platform, så du ikke kun kan opleve andre verdener, men andres liv og kulturer. Der er gode apps fra National Geographic og andre organisationer, der lader dig besøge steder rundt om i verden for at opleve virtuel turisme, samtidig med at de åbner dine øjne for de helt virkelige farer ved klimaændringer. Med fitnessstudier og meditationspladser også tilgængelige i app-form, hvis du kan besøge det i den virkelige verden, er der en god chance for, at der er et VR alternativ, der allerede er under udvikling.

Og så er der videoafspiller - Quest leveres med en indbygget videoafspiller til sideindlæsning af dine egne klip, og der er også browseradgang. Netflix, Amazon Prime Video og YouTube er alle også tilgængelige til download og tilbyder digitale stuer, hvor du kan se titler. YouTube VR er den bedste af de tre - det lader dig ikke kun sidde inde i 360-graders videoer og få adgang til det væld af indhold, der uploades til YouTube, det føles generelt skarpere og giver dig mulighed for at trække den massive skærm tættere på din siddende stilling, som om du var til din helt egen personlige IMAX screening.

PC tethering

Adgang til PC VR-oplevelser i høj kvalitet med Oculus Link funktionen

Klarer sig lige så godt som dedikerede PC headsets

Kan få adgang til andre VR -spilbutikker og platforme på PC

Oculus Quest 2 ringer dødsstødet for Oculus bundne, udelukkende PC headset, såsom Oculus Rift og Oculus Rift S. De har bekræftet til TechRadar, at deres headsets fremover vil tilbyde en kombination af mobil- og PC tethered spil frem for udelukkende at være PC-tethered hardware.

Skulle du være så heldig at have en anstændig speciel gaming PC, kan du bruge Oculus Quest 2 til at udnytte sammenbundne virtual reality oplevelser drevet af din computer. Det er simpelthen et spørgsmål om at tilslutte et højhastigheds USB 3.0-kabel til dit headset, opsætte den PC-baserede Oculus launcher og gemme på din computer og få fat i de apps, der passer til din smag.

Dette øger dramatisk mængden af titler, der er tilgængelige for Oculus Quest 2 spillere, forudsat at de har PC hardware til at drive dem. Derudover kan PC-baserede oplevelser i kraft af de potentielle GPU hestekræfter bag dem være mere detaljerede og ambitiøse end deres mobile modstykker.

(Image credit: Valve)

Med den store kraft af en PC ved hånden, er Quest i stand til at drage fordel af nogle virkelig imponerende eventyr, såsom den gudstrampende Asgards vrede og sindssyge Lone Echo. Dette er avancerede VR eventyr med grafiske troskabsligaer foran de fleste af Quest 2s mobilapps, og bør om muligt udnyttes. Du kan også få Quest 2 til at afspille VR apps fra andre butikker, f.eks. Steam VRs højdepunkt Half Life: Alyx.

At tilbyde adgang til begge disse afspilningsscenarier via en headsetlinje er et klogt skridt fra Facebook, hvilket reducerer mængden af hardware, den understøtter. Da mobil VR nu bliver standard for Oculus (det er trods alt ikke alle, der har en gaming PC), håber vi, at det ikke sløver udviklernes ambitioner. Vi ville ikke ønske at se, at apps udelukkende fokuserer på det lavere strømforsynede mobile headset og giver en kold skulder til de mere kraftfulde PC oplevelser, der kan opnås.

Tilbehør

Nyt for Oculus Quest er introduktionen af en række Oculus-licenserede tilbehør ud over controllerne. Disse vil begynde at blive sendt i de kommende måneder og vil omfatte en ny, struktureret hovedbøjle til valgfri komfort, en hovedbøjle med et indbygget batteri til dobbelt spilletid, lydtilbehør fra Logitech og forskellige indvendige ansigtsplader i forskellige størrelser.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Vi har endnu ikke rørt eller endda set dette udbredte tilbehør, men vi vil helt sikkert opdatere anmeldelsen, når det bliver tilgængeligt. I hvert fald er en grad af tilpasning velkommen i VR verdenen, hvor en one-size-fits-all tilgang sjældent virker.

Hvad der dog er begyndt at komme igennem, er tilbehør fra tredjepart, som f.eks. Det tilpasselige ansigtsgrænseflade og skumudskiftningssæt fra VR Cover, vist nedenfor:

(Image credit: Future)

Det er til salg på VR Covers onlinebutik til $ 29, og det inkluderer den en udskiftelig ansigtsgrænseflade, der inkluderer udluftning for passivt at reducere varme fra displayet for at reducere opbygning af fugtighed samt et par (tykt og tyndt ) af kunstlæderpolstrede skumpuder til indersiden af headsettet, hvilket er langt mere behageligt end standarden, Quest 2 leveres med.

Med en næsebeskytter, der også forhindrer lys i at trænge ind i headsettet, og komplet med en taske og linsedæksel, viser VR Cover -sættet, at der kan være mange løfter i tilbehør til at gøre Oculus Quest 2 VR oplevelsen behagelig for alle brugere, og dette kommer anbefalet.

Køb det hvis...

Du vil have en tilgængelig, trådløs VR oplevelse

Selvstændig og bemærkelsesværdigt let at bruge, repræsenterer Oculus Quest 2 det bedste af VR spil og oplevelser i en pakke, som selv en teknologisk nybegynder kan bruge og sætte pris på.

Du vil have en VR-klar gaming PC

Du får endnu mere for pengene, hvis du har en meget specificeret PC til rådighed, da tilslutning af et kabel til Quest også åbner adgang til sammenkoblede PC VR oplevelser.

Du har god plads at nyde

Oculus Quest 2 kan nydes af alle takket være den måde, den skalerer sin Guardian rum tracker fra siddende til stående til gratis roamingoplevelser. Men Quest 2 er bedst, når du har et stort (indendørs) rum at vandre rundt i, fri for forhindringer for at bryde illusionen om at vandre rundt i en digital verden.

Køb det ikke hvis...

Du ikke vil have Facebook

Oculus' nylige ændringer af brugeraftalen betyder, at du skal have en Facebook konto aktiveret for at bruge Quest 2. Det medfører Facebooks dataovervågningspraksis, så hvis du ikke er fan af det scenario, er du ude af held.

Du nemt får kvalme

Det varierer fra person til person, men visse virtual reality oplevelser har stadig kapacitet til at give dig kvalme. Der er mange måder at minimere denne effekt på, herunder ikke at spille racer- eller flyvespil, men det er en overvejelse, der normalt ikke skal tages med andre platforme og medier.