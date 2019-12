Valve Index: her er alle detaljerne

For en måneds tid siden kom Valve ved en fejl til at lække billeder af deres kommende headset. Nu har de så officelt løftet sløret of afsløret det nye Valce Index VR-headset, hvad det vil koste og hvornår det kan købes.

Ifølge softwaregiganten vil det blive solgt som en pakke sammen med de nye controllere fra d. 28. juni og koste 749 dollars (hvad der svarer til ca. 5.000 danske kroner).

Der er allerede lukket op for forudbestillinger.

Pakken inkluderer ikke de såkaldte lighthouse sensorer, så dem skal du enten tage fra det tidligere HTC Vive -headset, hvis du ejer dette, eller investere i den dyrere Valve Index-pakke til 999 dollars (ca. 6.700 danske kroner), som inkluderer controllere, headset og trackere.

Lyder det som for stor en mundfuld (for høj en pris) har Valve også en tredje løsning og noget som intet firma har gjort før: de sælger også delene enkeltvis. Hvis det lyder som en bedre løsning, kan du lægge 499 dollars (ca. 3.300 danske kroner) for Index Headset, 279 dollars (ca. 1.900 danske kroner) for Index Controllers og 149 dollars (ca. 1.000 kroner) for en basestation, som du skal bruge to af.

Afsløringen af Valve Idex kom på dagen, hvor Mark Zuckerberg annoncerede pris og lanceringsdato på deres nye Oculus Quest og Oculus Rift S -headsets, som vil blive solgt fra maj og koste 399 dollars (ca. 2.700 kroner).

Det bedste af det bedste

Prisen på Valve Index kræver måske en forklaring. Den er ganske høj, men Valve har også søgt at skabe det bedste VR-headset med den bedste indmad på markedet. Ifølge informationer fra Steam Store, vil Index benytte et LCD RGB-display med en opløsning på 1440 x 1600 per øje. Ifølge Valve vil dette give 50% flere pixels end den rivaliserende OLED-skærm i Oculus Quest.

Index har samtidig en opdateringshastighed på 120Hz og er kompatibel med 90Hz og har en eksperimental 144Hz-modus. Dertil har Index VR-headsettet et 20% bredere synsfelt end de øvrige headsets på markedet. Disse ting er banebrydende og kan hjælpe med at forklare den høje pris.

Når det er sagt, er det risikabelt for Valve at annoncere headsettet netop nu. På den ene hånd giver Valve brugerne et spritnyt og topspeccet headset at savle over, men afslører samtidig, at de kan være ude af trit med forbrugerne, der flokkes om de billigere VR-headsets såsom PlayStation VR .

Uanset hvad, vil større konkurrence og flere investeringer i VR fra alle sider være en god ting, og hjælpe industrien frem som en helhed. VI ser frem til at prøve headsettet selv, når de udkommer senere på året.