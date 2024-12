Creative klar med vilde Pebble Nova-højttalere til din computer

Creatives Pebble Nova er den seneste i mærkets Pebble-serie

Koaksiale drivere; Bluetooth 5.3; USB-lyd; Aux-in

Justerbar højde

Vejledende udsalgspris: 2.080 kroner

Creative er klar med nogle nye højttalere i deres Pebble-serie af lydprodukter. Denne gang er det bordhøjttalerne Creative Pebble Nova.

De er udstyret med det, som Creative kalder et »unikt vinklet design«, og det ligner to sorte globusser med RGB-belysning i bunden. Som noget nyt har højttalerne en indbygget stand, som er fleksibel. Det betyder, at du kan have højttalerne stående på bordet, som alle andre Pebble-højttalere, eller du kan hæve dem op ved at forlænge den indbyggede stand. Det er noget, vi ikke har set i denne type højttalere før, og det giver spændende nye muligheder.

Creative Pebble Nova (Image credit: Creative)

Prisen er nu også blevet en del højere, sammenlignet med tidligere Pebble-højttalere. Det sender et signal om, at lydproducenten med Creative Nova nu bevæger sig hen imod at skabe et mere eksklusivt Creative-sortiment fra Creative. Og billederne viser også, at der er nogle detaljer, der udstråler kvalitet og eksklusivitet. Det gælder f.eks. det nye gitter i midten af højttaleren.

Driverne i højttalerne er vinklet 45° og fører lyden direkte mod brugerens ører, hvilket skal bidrage til medrivende lytteoplevelse. Og med det inkluderede stativ kan brugerne hæve højttalerne, så de projicerer lyden endnu bedre og får et superelegant look.

Pebble Nova fås til en pris på 279,99 EUR (ca. 2.080 kroner) og kan købes på Creative.com.

Lysfest i alle farver

Creative Pebble Nova kommer med en stand, der er fleksibel. (Image credit: Creative)

Ifølge Creative spænder RGB-belysningen over »hele farvespektret«, men lyser i forskellige farver for at angive, hvordan du tilslutter dem. De kan tilsluttes via Bluetooth 5.3, USB eller via en 3,5 mm AUX-indgang. Så de fungerer altså med de fleste muligheder, når du skal afspille lyd derhjemme.

Med Creative-appen får brugere adgang til Creatives Acoustic Engine-lydteknologi, herunder Surround, Smart Volume, Bass, Dialog+ og Crystal Voice, så man kan tilpasse lydindstillingerne og belysningen, så de passer til deres præferencer.

