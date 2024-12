Vi tester: Secretlab Titan Evo XL 2024 - En trone til dit gaming-setup

Denne stol har masser af komfort og gode justeringsmuligheder. Geniale funktioner som den magnetiske nakkepude og indbyggede lændestøtte hæver stolen op i premium-klassen. Prisen er derefter, men i vores øjne er det en stol, der kan holde i rigtig mange år. Denne stol er ikke perfekt, men de få udfordringer betyder ikke noget i forhold til kvaliteten og indstillingsmulighederne for Secretlab Titan Evo XL 2024, og vi er ganske enkelt vilde med stolen.

For:

Mange justeringsmuligheder – og den kommer i tre størrelser

Nogle magnetiske elementer for nemmere opsætning

Gode ergonomiske justeringsmuligheder

XL-versionen kan holde til 180 kg

Imod:

Sædet er ikke superblødt

Hjulene har ikke det bedste rul

Virkelig tung stol

(Image credit: Peter Hoffmann)

Secretlab Titan Evo XL 2024: Anmeldelsen kort

Der er tale om en premium gaming-stol, og den er forholdsvis dyr. Men her får du så også en utroligt robust stol med gode tilpasningsmuligheder og en snedig, indbygget lændestøtte. Vi kan rigtig godt lide, at Secretlab laver stolen i både small, standard og xl-størrelser. På den måde er der muligheder, som passer til de fleste.

Stolen kan tilpasses både mht. udseende og ergonomi, hvilket vil glæde de fleste brugere. Den virker samtidig utroligt robust. Vores model har stofbetræk, men den findes også i kunstlæder, og hvis kun det bedste er godt nok, findes en også i ægte læder.

De mange tilpasningsmuligheder betyder, at stolen er virkelig behagelig at sidde i. Men den er faktisk ikke superblød. Både ryggen og sidefladen støtter godt, men hvis du vil have den blødeste siddeplads, skal du nok have en anden stol eller en ekstra pude.

Vi er overraskede over, hvor let stolen er at samle. Måske fordi det virker ret overvældende, når man pakker den 38 kg tunge kasse op. Men der medfølger både værktøj og en instruktion med billeder i plakatstørrelse, som man kan have stående ved siden af. Det tog cirka 40 minutter fra vi pakkede op til vi satte os i stolen med det største smil på ansigtet.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Stolen kan tilpasses på utroligt mange måder, både inden man køber og efter den er samlet hjemme foran computeren. Vores testmodel har ikke hidsige farver eller store logoer, så ud over formen, skiller den sig ud fra mange typiske gamerstole. Bare rolig, du kan sagtens få en Secretlab Titan Evo-stol, der har det rigtige gamer-look. Men vi kan godt lide, at du selv kan vælge. Et betyder nemlig, at stolen her også fungerer fint, hvis du bare vil side godt på hjemmekontoret.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Secretlab Titan Evo XL 2024: Pris og tilgængelighed

Hvad koster den? Fra 569 euro

Hvor er det tilgængeligt? Tilgængelig nu via Secretlab

Secretlab Titan Evo XL 2024: Specifikationer

Samlet vægt: 33,5 kg - 37,5 kg

Maks. kapacitet: Small/Standard 130 kg, XL 180 kg

Højde: (XL) Fra 135-144,5 cm

Justeringer: Tilbagelænet, tilt og tiltspænding, højde, 4-vejs lændestøtte, 4D-armlæn

Ryglæn med 165° hældning

Secretlab SoftWeave Plus-stof

Secretlab 4-vejs L-ADAPT™ indbygget lændestøtte

4D-armlæn med CloudSwap™-system til udskiftning af armlænstop

Magnetisk nakkepude i memoryskum

NFC-mærke til tjek af ægthed

Op til 5 års udvidet garanti

Sammenlignet med mange andre gamerstole på det danske marked, er Titan Evo XL i den lidt dyrere ende af mellemklassen. Fra ny koster XL-modellen 619 euro eller cirka 4.600 kroner. Det er lidt dyrere end standard-modellen, der koster 569 euro eller cirka 4.200 kroner, hvilket er på niveau med stole fra Fractal eller Noblechairs. Du kan dog sagtens finde gamerstole, som koster 6.000-9.000 kr.

Stolen som sådan er Secretlabs topmodel. Og man er ikke i tvivl om kvaliteten, når man pakker den ud. Allerede når pakken ankommer, bliver det tydeligt, at det ikke er en almindelig gamerstol, der er i kassen. For kassen er virkelig tung. 38 kg vejer den, så det er en god idet at få hjælp, hvis du skal have båret den mere end et par meter.

Vores testmodel har et SoftWeave Plus stof, men den findes med flere forskellige typer af betræk: Du kan også vælge Hybrid kunstlæder eller det nye NanoGen hybrid-kunstlæderbetræk, som lige nu er det dyreste. Her koster stolen 799 euro eller ca. 6.000 kroner.

Secretlab Titan Evo XL 2024: Samling af stolen

Secretlab Titan Evo XL 2024: Specifikationer (Image credit: Secretlab) Maks. kapacitet: Small/Standard 130 kg, XL 180 kg

Højde: (XL) Fra 135-144,5 cm

Justeringer: Tilbagelænet, tilt og tiltspænding, højde, 4-vejs lændestøtte, 4D-armlæn

Maks hældning: 165°

Beklædning: Secretlab SoftWeave Plus-stof

Ergonomi: Secretlab 4-vejs L-ADAPT™ indbygget lændestøtte

4D Armlæn: Kan justeres op, ned, ind/ud, frem/tilbage og vinkles i tre positioner

Udskiftelig top på armlæn: CloudSwap™-system til nem udskiftning af armlænstop

Magnetisk nakkepude: Nakkepude i memoryskum

NFC-mærke: Tjek af ægthed

Garanti: Op til 5 års udvidet garanti

Sædebredde: 49cm

Afstand gulv til sæde: 46-55cm

Sædehøjde: 89cm

Sædedybde: 50cm

Samlet vægt: 33,5 kg - 37,5 kg

(Image credit: Peter Hoffmann)

Overskuelige (bogstaveligt talt) instruktioner

Velorganiseret indpakning

Nem at samle

Heftig emballage

Indpakningen er omhyggelig og gør det også overskueligt at samle stolen. Alt har sin plads og er både individuelt pakket ind, og derefter pakket yderligere ind i noget robust og formskåret skum. Der er altså ikke nogle små irriterende skumkugler eller lignende, som du skal ryde op, når stolen er samlet. Samtidig giver det en god sikkerhed for, at stolen ikke går i stykker undervejs.

Den store kasse og den omhyggelige indpakning giver selvfølgelig også en masse skrald. Så bæredygtighed er der ikke meget af. Til gengæld virker stolen, som om den kan holde i mange, mange år, så forhåbentlig udligner det sig.

Selve samling af stolen tog cirka 40-45 minutter. Der medfølger et instruktionsark, som er et stort stykke pap. Det gør det overskueligt at følge de forskellige trin, og du behøver ikke at bladre rundt for at finde ud af, hvor langt du er kommet eller hvad næste trin er. Du behøver i øvrigt ikke finde værktøj frem, for alt hvad du skal bruge, følger med i kassen. Det er ikke ret meget, der skal skrues, og nogle af medfølgende smådele sidder magnetisk fast, hvilket gør det hele ret nemt.

Secretlab Titan Evo XL 2024:

XL er super rummelig

Stofbetræk blødt, men ikke så blødt som navnet antyder

Meget tung stol

Stolen er nem at justere og kan justeres meget

Secretlab giver køberne mulighed for at købe denne stol i hele tre forskellige størrelser: Small til brugere under 169 cm, Regular til brugere fra 170-189 cm, og XL til brugere fra 181 cm til 205 cm.

Stolene kan holde til hhv. 130kg, 130 kg, og XL-modellen er bygget til personer på op til 180 kg. Det er altså en heavy duty-stol.

SoftWeave Plus-stoffet er behageligt at røre ved. Men det minder ret meget om stoffet på en almindelig kontorstol, så forvent ikke, at du lander i en stol, der føles som kashmir-stof. Vi valgte stof-udgaven, da vi har en forventning om, at den er mere åndbar end kunstlæder-versionen. For stoffet må gerne være behageligt at sidde på, selv på en varm sommerdag, hvis man sidder i shorts. Det har et blødt at røre ved og helt sikkert meget mere åndbart end læder eller kunstlæder. Det er ikke den lækreste eller mest luksuriøse følelse, men det er behageligt at sidde på, selv når man har shorts på.

XL-sædet er ret bredt, så hvis du er almindelig bygget og 180 cm høj, vil stolen være for bred.

Ud over størrelse kan man tilpasse designet med logo fra forskellige spil. Det er også muligt at tilkøbe ekstra skins, som kan lynes på stolen. Puderne på armlænet kan også skiftes, hvis du ikke vil have standardversionen. Vi valgte puder Secretlab PlushCell™ Armlæns-top med Memory Skum. Og hvis du ønsker andre hjul, er der også flere at vælge imellem. Så alt i alt er der virkelig mange måder at tilpasse stolen på. Det betyder også, at det er nemt at udskifte mange dele hen ad vejen, og det er med til at give stolen ekstra lang holdbarhed.

Secretlab Titan Evo XL 2024: Performance

(Image credit: Peter Hoffmann)

Robust

Super justerbar

Magnetisk pude

Indbygget justerbar ergonomi

Som nævnt er stoffet ikke så blødt, som navnet antyder. Selve stolen er heller ikke superblød. Men det er heller ikke meningen. Den skal give støtte, og det gør den med det robuste ryglæn, armlæn og sæde. Det fungerer supergodt, og selv efter mange timer i stolen, føles den behagelig at sidde i.

Stolen har indbygget ergonomi i form af en justerbar rygstøtte, som er indbygget i stolen. Med drejehjul i hver side kan man justere, hvor meget den skal støtte, og hvor højt eller lavt den skal støtte. Det fungerer nemt og betyder virkelig meget for komforten. Vi kunne mærke en tydelig forskel i forhold til en almindelig gamerstol, hvor man skal bruge en pude til at give støtte. Her er løsningen med Secrelab Titan Evo 2024 lettere at justere, så man bare permanent sidder godt.

Den medfølgende pude til nakkestøtte sidder magnetisk fast på stolen, og det er intet mindre end genialt. Den kan justeres op og ned, men sidder stadig så godt fast, at den ikke glider, når man sidder i stolen. Den løsning er fantastisk sammenlignet med stole, der bruger forskellige remme til at holde nakkestøtten på plads. Der er ingen tvivl om, at andre producenter vil være nødt til at komme med lignende løsninger, hvis de skal konkurrere med Secretlab.

Hjulene ruller til gengæld ikke så let på stolen. Det kan skyldes, at stolen er så tung, som den er. Den vejer cirka 35-37 kg, og det er meget for en stol. En almindelig gamerstol er ikke i nærheden af den vægt. Så hvis det får hjulene til at rulle lidt langsomt, er det forståeligt. Men vi kunne nu alligevel godt have tænkt os et bedre rul.

Stolens vægt betyder også, at den ikke lige sådan er til at flytte rundt med. Du kan ikke lige løfte den op og bære den over andre møbler, hvis du skal bruge den i et andet lokale. Men langt de fleste vil nok alligevel aldrig flytte den, når først den står foran computeren.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Superjusterbar

Brugere, der godt kan lide at justere på stolen, vil blive begejstrede for Secretlab Titan Evo XL 2024. Den er superjusterbar: Hæve, sænke, vippe (justerbar spænding) eller låse sædet, og så kan sædet også lænes meget langt tilbage. Faktisk så langt, at man nærmest ligger ned. Det er ikke alle stole, der kan klare det, uden at man bliver lidt nervøs. Men her er Secretlab Titan Evo XL 2024 så velbygget og robust, at man føler sig i gode hænder.

Selve armlænet kan også justeres op og ned, frem og tilbage, ud til siden eller ind mod midten og ikke mindst kan armlænet justeres, så de peger ligeud, ind mod stolen eller ud imod siden. Så der er masser af mulighed for at justere stolen helt perfekt efter egne ønsker.

Unik lændestøtte

Stolen har indbygget ergonomisk lændestøtte. Det er Secretlabs eget system, ”4-veje L-ADAPT™ lændestøtte”. Denne 4-vejs L-ADAPT-lændestøtte er fantastisk. Den gør det nemt at justere højden og intensiteten af krumningen, så du kan finjustere lændestøtten til din rygs behov. Den er opbygget af Den er opbygget i et bevægeligt gitter-design, så lændestøtten er bevægelig og kan tilpasse sig, selv når du bevæger ryggen. Hvis du kommer fra en stol, hvor ”ergonomi” er lig med en pude i ryggen, så vil Secretlab Titan Evo XL 2024 sandsynligvis være din nye bedste ven i verden.

Den ultimative opgradering til Secretlab Titan Evo

(Image credit: Secretlab)

Denne stol er en virkelig solid og holdbar gamerstol. Den kan lænes virkelig langt tilbage, og hvis du gør det, vil du bemærke, at der ligesom mangler noget: Der mangler helt klart en recliner - altså en benstøtte, som du kan hive ud, når du virkelig skal sidde mageligt.

Der findes flere gamerstole, som har en recliner, men det har indtil nu ikke været tilfældet for Secretlab Titan Evo. Indtil nu, skriver vi, for Secretlab har netop lanceret, hvad der ligner det ultimative tilbehør til Titan Evo-serien, og som røget øverst på min ønskeliste i år: Secretlab Ergonomisk Recliner. Det er en fodstøtte, som du kan eftermontere på stolen. En foldbar fodstøtte! Du kan allerede nu købe fodstøtten på Secretlabs hjemmeside. Vær opmærksom på, at de laver to modeller: En til Standard og XL-stole og en til Small-stolene.

Se Secretlab Ergonomisk Recliner her

Konklusion - Køb en gamerstol - få en trone

Er det normalt, at man bliver glad, når man sætter sig i en stol? For mange kommer det nok an på, hvor stolen står, eller hvad man skal lave, når man sidder i den. Men med Titan Evo, må vi indrømme, at vi ind imellem bare går ind og sætter os i stolen bare for at sidde i den. Det er en stol i seriøst god kvalitet.

Ud over justeringsmulighederne har den også et pænt design, og føles som virkelig god kvalitet. For mig er Secretlab Titan Evo XL 2024 med Softweave Plus det perfekte valg. Og uanset, om man leder efter stolen i smal, standard eller XL kan man jo tilpasse den, lige som man vil have det. Andre vil have stole med stole med neonfarver eller spil-logoer på, og de kan heldigvis også få lige den stol, de drømmer om, hos Secretlab.

Er stolen til alle: De fleste vil nok være vilde med den, men ikke alle. Stolen er dels meget tung og dels har hjulene ikke et supergodt rul. Det kan gøre stolen tung at skubbe rundt med, hvis der f.eks. er et gulvtæppe.

Men hvis du ikke har tænkt dig at løfte rundt med stolen eller har planer om at vinde DM i rul for gamerstole, ja så vil du nok være vild med Secretlab Titan Evo XL. For det er dejligt at sidde i en stol, der er så robust og justerbar, og som samtidig ser virkelig pæn ud. Det føles lidt, som om vores gaming-setup endelig fået den kongetrone, som vi ikke anede, at vi egentlig og manglede!

Skal du købe Secretlab Titan Evo XL 2024?

Køb den, hvis...

Du har brug for plads:

Secretlab Titan Evo XL 2024 understøtter en vægt på op til 180 kg, så de større og højere mennesker blandt os har en fremragende mulighed at overveje.

Du vil have en stol, du kan tilpasse og ændre: De mange justeringsmuligheder og den fantastiske, indbyggede lændestøtte gør dette til en stol, der virkelig kan finjusteres. Muligheden for at tilpasse stolen med add-ons betyder, at du kan tilpasse i det uendelige.

Du vil have en virkelig robust stol: Titan Evo XL føles, som om den kan holde til det meste. Den er kort sagt virkelig solid. Så hvis du har brug for en virkelig solid stol, er Secretlab Titan Evo 2024 et godt bud.

Køb den ikke, hvis…

Du vil have en billig gamerstol:

Secretlab Titan Evo XL 2024 er bestemt ikke en billig stol. Dem er der mange af, men vi garanterer, at du ikke får samme kvalitet eller siddekomfort, når du sætter dig i en billig gamerstol.

Du vil have en superblød stol:

Du kommer ikke til at føle, at du svæver på en plysblød sky, når du sidder i stolen. Den giver solid støtte, men skal det være superblødt, skal du finde en anden.