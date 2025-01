Fremtidens kaffe - 3 hotte trends for 2025

Det nye år står for døren, og 2025 ser ud til at blive et spændende år for kaffeelskere. Vores britiske kollega Cat Ellis har talt med Colin Morrison, CEO for Small Batch Coffee Roasters, for at få et indblik i, hvad de næste 12 måneder kan byde på for kaffeverdenen.

Bæredygtighed

Morrison siger, at en af de største udviklinger er den voksende interesse for bæredygtigt produceret kaffe, hvor kaffedrikkere tænker mere over, hvor deres yndlingsdrik kommer fra, hvordan den dyrkes, og hvilken indvirkning den har på mennesker og miljø.

»Den voksende bevidsthed om miljøspørgsmål er drivkraften bag denne forandring,« siger han. »Forbrugerne er i stigende grad opmærksomme på deres økologiske fodaftryk og leder efter måder at træffe bæredygtige valg på i hverdagen, herunder deres kaffevaner. Det omfatter at søge information om oprindelse, reducere affald og støtte etiske dyrkningsmetoder.

»Specialkaffe har en unik historie at fortælle - en historie, der fremhæver bønderne, jorden og de involverede samfund. Kunderne bekymrer sig om den forbindelse og ønsker at sikre, at deres kaffevalg har en positiv miljømæssig og social indvirkning.«

Etiske kafferisterier skal kunne dokumentere sporbarhed, fra gården til de ristede bønner, du køber. (Image credit: Getty Images)

Hvis du er interesseret i at vælge mere bæredygtig kaffe, siger Morrison, at du skal se ud over etiketterne og i stedet lede efter kafferisterier, der kan fremvise sporbarhed - fra gården til de emballerede bønner, du køber. Han anbefaler også, at man vælger kaffe med genanvendelig emballage.

»Endelig vil støtte til risterier, der investerer i CO2-neutrale eller miljøvenlige risteprocesser, være afgørende for at kunne nyde kaffen på en bæredygtig måde,« tilføjer han.

Premium-kapsler

Kaffekapsler ser ud til at få et nyt liv i 2025. I april blev verden præsenteret for Nunc - en halvautomatisk espressomaskine, der bruger kunstig intelligens til at forudsige den endelige smag af din kaffe, før den brygges, og viser den i en graf på maskinen. Men det er kun begyndelsen - næste år kan vi forvente endnu mere avancerede funktioner, som f.eks. muligheden for at bruge maskinlæring til at identificere typen af kaffebønner eller formalingsgraden og derefter justere bryggeindstillingerne automatisk.

Interessant nok bruger Nuncs kaffemaskine forudmålte doser af specialristede bønner, som identificeres og kværnes af maskinens SmartHopper.

Men det ser også ud til, at selv kaffekapsler generelt er på vej til at opleve større forandringer i forhold til kvaliteten.

Nogle mærker, som Small Batch, har lanceret nye serier af specialkaffekapsler, som trodser fordommen om, at kapsler betyder, at man ofrer kvalitet til fordel for bekvemmelighed. (Image credit: Small Batch Coffee Roasters)

Ifølge Morrison er holdningen til kapsler ved at ændre sig, og at vælge dem betyder ikke længere at ofre kvalitet for bekvemmelighed. Han siger, at kaffekapsler har gennemgået en forvandling i de senere år og nu tiltrækker selv kræsne kaffeentusiaster.

»Med teknologiske fremskridt og fokus på at bevare den nuancerede smag af specialkaffe leverer kapselproducenter og risterier nu muligheder af høj kvalitet,« siger han.

»Specialkaffekapsler indfanger nu kompleksiteten, aromaen og karakteren af kaffe af højere kvalitet, hvilket gør dem til en legitim mulighed for både specialkaffeelskere og dem, der er nysgerrige efter at prøve noget nyt.«

Bryg den selv

Til sidst spurgte vi Morrison, hvad han personligt ser mest frem til, når det gælder kaffe i 2025.

»Den stigende popularitet af hjemmebryggede espressomaskiner er en spændende tendens for mig, da den bringer specialkaffe tættere på kunderne end nogensinde før,« forklarede han. »Efterhånden som flere mennesker investerer i kvalitetsudstyr derhjemme, er de på udkig efter bønner, der matcher maskinernes potentiale - friskmalede kaffebønner af høj kvalitet med nuancerede smagsnuancer. Det giver risterierne mulighed for at uddanne og inspirere kunderne om kaffens oprindelse, risteprofiler og bryggeteknikker.«

Morrison er begejstret for den stigende popularitet af espressomaskiner til hjemmebrug, og hvordan folk eksperimenterer med hjemmebrygning. (Image credit: Getty Images)

Morrison er også glad for at se, at espresso-entusiaster i hjemmet bliver mere og mere eventyrlystne og ofte udforsker kaffe med én oprindelse og eksperimenterer med nye ristninger. »Det uddyber forbindelsen mellem risterier og deres kunder og skaber loyalitet og en fælles passion for kaffe som håndværk,« siger han.

»Efterhånden som espressomaskinerne bliver smartere og mere brugervenlige, vil flere mennesker føle sig i stand til at genskabe café-kvalitet derhjemme. Denne tendens er helt i tråd med vores vision om at levere en enestående kaffeoplevelse, uanset om den nydes på en af vores caféer eller i ens eget køkken.«

Hvis du overvejer at investere i en ny kaffemaskine i 2025, så tag et kig på vores engelske topliste over de bedste espressomaskiner, hvor du finder en nøje udvalgt liste med anbefalinger fra vores team af testere, med muligheder for alle budgetter.