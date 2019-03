Udviklerne af Apex Legens forsvarer battle pass efter beskyldninger om ”svagt” indhold

Respawn har svaret igen på kritikken fra visse spillere, der udtrykker bekymring i forhold til det nye Wild Frontier Battle Pass til Apex Legends . De er især utilfredse med det indhold, der kan låses op for.

Klagerne går blandt andet på, at der er en masse temmelig trivielt indhold, når man skal stige i level i battle pass , såsom basic stat trackers, og sågar at de nye skins ikke er særlig interessante. Andre er frustrerede over, at der ikke er indført noget quest system.

Førende product manager på Apex Legends, Lee Horn, har svaret på nogle af disse ting i et indlæg . Her kan man læse sig frem til. At den grundlæggende idé med spillet er, at spillerne skal ”lære og eksperimentere” med spillet og ikke forstyrres af ”et komplekst quest system, hvor du er nødt til at lave en 720 backflip fra Watchtower Artems og få to Wingman headshots før du rammer jorden”.

Horn anerkender dog samtidig, at der er nogle ”fede” muligheder for at inkludere quests og challenges i fremtidige batte passes, men at ”vi ønskede, at den første version blot ville give spillerne mulighed for at lære spillet bedre at kende”.

Det lyder rimelig nok, og ikke alle bryder sig om challenges/quests i battle royale-titler, og føler, at disse elementer er ganske kedelige (men det er en helt anden diskussion).

Nu vi taler om andre diskussioner, er der desuden kommet en del debat ud af det faktum, at det tager en del tid at stige i level med det nye battle pass.

Tager for lang tid at stige i level

Som en Reddit-bruger udtrykker det: “Filler badges, weak character skins, and dire weapon recolors are your only rewards for the grind on offer, and the grind from 1-100 BP [battle pass] is significantly more than the grind from 1-100 player level.”

Argumenterne for og imod er fløjet frem og tilbage, og Horn har selv deltaget i debatten og udtalt: ”Det tager omkring 100 timer at komme igennem battle pas, hvis du bruger bonusser og får et par kills. Det er lidt over en én time in game om dagen.”

Det er værd at understrege, at bonusserne er det vigtige, imens extra XP kan opnås ved at spille sammen med venner, men især bonus-xp opnås for at spille med forskellige Legends (baseret på tid du overlever med disse karakterer). Ideen er at opfordre folk til at spiller med flere karakterer.

Som Horn skrev i sit indlæg: ”Vi har tilføjet en Battle Pass-progressionsbonus, som er afhængig af, at man spiller med flere karakterer, fordi vi tror på, at man for alvor mestrer Apex Legends, når man kan spille med hvilken som helst karakter.

”Denne sæson handler om at udforske det nye meta og udvalg af hold, som indledes med lanceringen af vores nye Legend, Octane.”

Det giver mening, selvom nogen er blevet provokeret af, at bonusser nu kædes sammen med survival time, og herved opfordrer til en mere konservativ og forsigtig spillestil.

Alle bør dog give den nye introduktion til spillet lidt tid, men det ser ud til. At Respawns første battle pass på flere områder har fået en kontroversiel start.

Via Wccftech