De bedste grafikkort 2019: de bedste GPU'er til spil

RTX 2080 Ti og RTX 2080 er endelig ankommet og Nvidia Turing -revolutionen er begyndt. Så er spørgsmålet – skal du flotte dig og købe et dyrt flagskibsgrafikkort? Eller kigger du hellere lidt tilbage og tager et Pascal-kort og sparer nogle penge? Uanset hvad du gør, vil du kunne bruge de bedste grafikkort til at spille de bedste PC-spil fra Hitman 2 til Battlefield V .

Husk, valget af det bedste grafikkort afhænger af hvilken type maskine du går efter, så det kan være svært at finde det bedste grafikkort til dig behov – det er ikke altid det dyreste. Vi har derfor valgt at sammensætte en købeguide med de bedste grafikkort du kan købe i dag, som alle er blevet testet og anmeldt her på TechRadar. Så før du skylder dig ud og køber det bedste grafikkort, har vi ridset de bedste kort op til salg netop nu.

Opdateret januar 2019

Bedste grafikkort: Nvidia GeForce RTX 2060

Godt køb med Turing-processor

Stream Processors: 1,920 | Core Clock: 1,365MHz (1,680MHz boost) | Memory: 6GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin | Outputs: 2 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, 1 x DVI

DKK 3,290 View at CDON

Ray tracing i 1080p

Bliver ikke overophedet

Dyrere end sidste generation

Et af vores største kritikpunkter ved Nvidia Turing, da kortene først blev lanceret, var de astronomisk høje priser. Men med Nvidia GeForce RTX 206 har Nvdia givet os en mere prisvenlig model i Turing-porteføljen – eller i hvert fald billigere end de der var der i forvejen. Med RTX 2060, kan du køre stort set alt i 1080P med indstillingerne på max, spille komfortabelt i 1440p og sågar spille i 4K, hvis du kan nøjes med 30fps. Og så er der selvfølgelig RTX-funktionerne – selv på dette niveau er ray tracing muligt i 1080p.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2060

Bedste grafikkort til 4K: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Vanvittig kraftfuld

Stream Processors: 4,352 | Core Clock: 1,350MHz (1,635MHz boost) | Memory: 11GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Power Connectors: 2 x 8-pin | Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

DKK 10,399 View at CDON

4K-gaming med høj framerate

Spydspids for en ray tracing-revolution

Ekstremt dyrt

Hvis du er ude efter et af de absolut bedste grafikkort på markedet og har nogle penge der brænder i lommen, bør du overveje Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Det er uden sammenligning det kraftigste grafikkort på markedet, så længe prisen ikke skræmmer dig væk. Det første spil til at udnytte Ray Tracing er desuden klar – Battlefield V. Selvom du kan slå RTX til, så husk at det går ud over ydelsen.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti

Bedste QHD-grafikkort: Nvidia GeForce RTX 2070

Turing møder 1440p

Stream processors: 2,304 | Core clock: 1,410 | Memory: 8GB GDDR6 | Memory clock: 14Gbps | Power connectors: 1 x 8-pin | Outputs: 2 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI, 1 x USB-C

DKK 5,199 View at CDON

Håndterer både 1440p og 4K-gaming

Lavere strømforbrug

For dyrt

Vil du gerne holde dig til QHD og periodisk bevæge dig over i 4K, bør du kigge nærmere på RTX 2070. Nvidia GeForce RTX 2070 flytter den nye Turing-arkitektur op i mellemklassen og gør det gamle GTX 1070 til skamme. Ikke alene vil du kunne spille alle spil i 1440p, men du får også en vanvittig god ydelse – op til 120fps i Shadow of the Tomb Raider. Du bør dog overveje, at RTX 2070 er signifikant dyrere end sin forgænger, så måske er det ikke prisforskellen værd – særligt hvis du allerede har et Pascal-kort.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2070

Bedste Fuld HD grafikkort: AMD Radeon RX Vega 56

Ydelse over forventning

Stream Processors: 3,584 | Core Clock: 1,156MHz | Hukommelse: 8GB HBM2 | Memory Clock: 800MHz | Power Connectors: 2 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Fremragende 1080p ydelse

Stort strømforbrug

Bliver en smule varm

AMD Radeon RX Vega 56 er det bedste kort til fuld HD-gaming lige nu. Ifølge vores benchmark er det hurtigere end Nvidia GTX 1070-kortet, men på grund af Bitcoin-hysteriet er det steget i pris mange steder. Nogle vil måske mene, at Vega 56 er lidt overkill, når det handler om fuld HD-gaming, men til gengæld kommer det til sin ret på 144 til 240hz-skærme, og det er fremtidssikret til kommende spil. Du kan også forvente en god 1440p-oplevelse med dette kort.

Bedste VR grafikkort: Nvidia GeForce RTX 2080

Kongen af VR-gaming

Stream Processors: 2,944 | Core Clock: 1,515MHz (1,800MHz boost) | Memory: 8GB GDDR6 | Memory Clock: 14Gbps | Power Connectors: 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | Outputs: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C

DKK 6,690 View at CDON

Solid 4K-ydelse

Dedikerede VR-tilslutningsmuligheder

Dyrt

Hvis du forsøger at spille de bedste VR-spil, får du brug for et grafikkort, der kan klare mosten. Og i disse dage er det et Nvidia GeForce RTX 2080. Proppet med den seneste Turing-arkitektur og VirtualLink VR connector, behøver du ikke bekymre dig om hakkende VR som giver dig hovedpine. Og udover VR bør du også fint kunne spille alle dine favorit-spil i 1440p og 4K uden at få sved på panden.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce RTX 2080

Bedste mini-grafikkort: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Lille, men ikke uden evner

Stream processors: 3,584 | Core clock: 1,506 | Hukommelse: 11GB GDDR5X | Memory clock: 10Gbps | Power connectors: 2 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Verdens mindste 1080 Ti

SLI-support

Lav ydelse

Bliver varm og støjer

Når man bygger en microATX - eller især en mini-ITX computer - så sigter man selvfølgelig efter at finde de mindste komponenter, der er tilgængelige, men uden at miste den nødvendige ydelse. Man er i sagens natur nødt til at give lidt ved dørene i forhold til de voksne komponenter, men med Zotacs GeForce GTX 1080 Ti Mini - som i øvrigt er det mindste i klassen med målene 211 x 125 x 41mm - er der ikke meget, der står i vejen for 4K-gaming.

Bedste budget-grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1050

Lille GPU med stor virkning

Stream Processors: 640 | Core Clock: 1,354MHz | Memory: 2GB GDDR5 | Memory Clock: 7Gbps | Power Connectors: PCIe | Porte: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

DKK 1,390 View at CDON

Rimelig pris

Ikke så stor

Maksimum2GB video-hukommelse

På papiret ser Nvidia GTX 1050 med bare 2GB video-hukommelse ikke ud af meget, men dette billige grafikkort kan mere, end du tror. Hvis man er villig til at droppe ned på medium, kan man sagtens afvikle for eksempel Overwatch, CS:GO - også over 60fps. Takket være den kompakte størrelse er det perfekt til mindre - eksempelvis dedikerede - streaming-computere.

Bedste eSport-grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Konkurrencedygtig i både eSport og pris

Stream Processors: 768 | Core Clock: 1,290MHz | Hukommelse: 4GB GDDR5 | Memory Clock: 7Gbps | Power Connectors: PCIe | Porte: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Solid 1080p performer

Good overclocking potential

Greater than 75W TDP

eSport handler ofte om krævende high frame-rates og flotte renderede detaljer, og det er her, at Nvidia GTX 1050 Ti kommer til sin ret. Det er rimeligt i pris, og det er potent nok til at kunne afvikle de fleste eSport-spil over 60fps. Det er en smule dyrere end søsterkortet Nvidia GTX 1050, men til gengæld er der ekstra kræfter til kommende eSport-titler.

Læs hele anmeldelsen: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti