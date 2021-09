Anmeldelse: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

Til prisen slår Nvidia GeForce RTX 3060 Ti langt over sin vægtklasse, med en ydeevne, der konkurrerer, og nogle gange slår, RTX 2080 Super. Til denne pris er det de bedste grafikkort for de fleste mennesker.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti beviser, at ikke alle grafikkort skal redefinere, hvad en GPU kan. De fleste brugere vil finde Nvidia GeForce RTX 3080 og den dyrere RTX 3090 til at pakke mere strøm, end de virkelig har brug for og til en pris, der bare ikke giver mening for deres behov. RTX 3060 Ti gør Nvidia Ampere teknologien mere tilgængelig for budgetorienterede forbrugere.

Ligesom sin forgænger, RTX 3060, gør 3060 Ti et fantastisk stykke arbejde, der balancerer ydeevne med overkommelige priser. Selvom det er Amperes nyeste budgetmulighed, konkurrerer dets ydeevne med RTX 2080 Super, et af de førende generationers bedste grafikkort. Det betyder, at spillere kan opleve deres yndlingsspil ved højere grafiske indstillinger med strålesporing slået til og ved 1440p for en god pris.

Selvom det kan være svært at finde en RTX 3060 Ti på lager lige nu takket være den mangel, grafikkort har oplevet det sidste år, er det ikke umuligt. Og hvis du kan få fingrene i et, er det en mere overkommelig rute til fremragende 1080p og 1440p spil.

(Image credit: Nvidia)

Pris og tilgængelighed

The Nvidia GeForce RTX 3060 er allerede tilgængelig til priser fra 2695.-

RTX 3060 Ti falder lige omkring den samme pris som RTX 2060 Super, samtidig med at den er lige så kraftig som RTX 2080 Super. Dette kort var en 1440p Ultra-maskine, og derfor følger det med, at 3060 Ti også ville være det, og nu er det langt billigere.

(Image credit: Nvidia)

Funktioner og chipset

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti er baseret på den samme Ampere arkitektur som RTX 3080, og giver os et kig på, hvordan Ampere serien vil se ud i mellemklassen og budgetsegmentet på GPU markedet. Dette vil ikke ligefrem være grafikkortet, der skubber Watch Dogs Legion med ray tracing ved 4K, men det er bestemt i stand til at gøre det ved 1080p.

Med dette grafikkort får du 8 GB af den samme GDDR6 hukommelse, der findes i RTX 3070, parret med 38 Ampere Streaming Multiprocessors (SM). På grund af ændringer, Nvidia har foretaget i sin SM siden Turing, har hver af disse nu 128 CUDA cores, dobbelt så mange som de 64 i hver Turing SM. Det betyder, at der nu er 4.864 CUDA cores i RTX 3060 Ti, op fra de 2.176, der findes i RTX 2060 Super.

Strømforbruget ser en stigning i forhold til RTX 2060 Super, men det er ikke så markant som andre kort i Nvidia Ampere serien. Den samlede grafiske effekt (TGP) er 200W for RTX 3060 Ti, op fra 175W på RTX 2060 Super. Det er mere, men det burde ikke være så meget mere, at du skal bekymre dig om at opgradere din strømforsyning for at rumme det - forudsat at du har en kompetent i første omgang.

Tilbage i Turing havde hver SM to datapater - en dedikeret til Floating Point (FP32) arbejdsbyrder, og den anden dedikeret til Integer. Med Ampere, og dermed RTX 3060 Ti, var Nvidia i stand til at konstruere SM til at have en af datapaterne i det væsentlige i stand til at trække dobbelt pligt, hvorfor mængden af CUDA cores reelt er fordoblet pr. SM med Ampere.

Udover CUDA cores har hver SM også Tensor cores til AI arbejdsbelastninger som Deep Learning Super Sampling (DLSS) og dedikerede ray tracing cores. Hver SM har en RT core og fire Tensor cores. De dedikerede blandt jer har måske bemærket, at det er halvdelen af mængden af Tensor cores i hver SM i forhold til hvad Turing havde, men der er en god grund til det - de er nemlig mere end dobbelt så hurtige denne gang.

Dets RT core er det, der er ansvarlig for den ray tracing, som alle taler om. Hele pointen er at aflaste den massive beregningsbelastning, som enhver form for ray tracing indebærer, for at kunne producere spilbare framerater.

Grundlæggende sker der det, at når en lysstråle støbes i en spilmotor, sender SM denne information til dens RT core, hvor den vil beregne, hvor denne stråle hopper, og rapportere den tilbage til SM, så den kan gengive billedet. Dette gør dog ikke ray tracing gratis, som du vil få at se på det massive slag i ydeevnen, som at have RT på i Metro Exodus medfører.

Men uden disse dedikerede RT cores ville præstationshittet gøre spillet til et diasshow.

Heldigvis er den anden dedikerede type core, Tensor Core, den anden del af ligningen, der gør det noget fornuftigt at aktivere ray tracing, når man spiller de bedste PC spil. Gennem Tensor Core kan udviklere integrere DLSS i spil, som i det væsentlige er en AI-aktiveret opskaleringsteknologi. Dette hjælper med at øge ydeevnen ved at få SM til at gengive en scene i en lavere opløsning og derefter få Tensor Core til at bruge data fra Nvidias Supercomputere til intelligent at skalere scenen til fuld opløsning.

Med DLSS kan du gøre op for meget af den ydelsesforskel, som ray tracing bringer til bordet, så du kan få de fantastiske billedkvalitetsfordele ved strålesporing uden at ofre for meget i form af ydeevne. Uden DLSS ville ray tracing simpelthen ikke være det værd.

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti bringer også et væld af funktioner til bordet. Esports spillere vil elske Nvidia Reflex, der har til formål at reducere systemforsinkelse, RTX IO arbejder sammen med Microsoft DirectStorage for at indlæse data direkte fra dit systemlager til din VRAM, og Nvidia Broadcast giver dig mulighed for at filtrere baggrundsstøj og billeder, mens du streamer eller video chatter, uanset hvilken software du bruger.

Det har været en kæmpe velsignelse for os i hele lockdown, og de tusindvis af videoopkald, vi har måttet tage fra vores soveværelse i 2020 og 2021. Og selvom det helt sikkert er rigtigt, at en masse software, som Zoom, Google Meet og Microsoft Teams alle giver mulighed for lignende funktionalitet, så er det at have alle indstillinger ét sted en enorm stor tidsbesparelse.

(Image credit: Nvidia)

Design

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition er næsten det samme som Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition. De to kort er nøjagtig samme størrelse, med samme mængde fans og de samme udsatte finner på bagsiden af kortet, der hjælper med at skyde varm luft ud af grafikkortet op og ud af systemet.

Den eneste kerneforskel her er, at det har en lysere grå farve end RTX 3070. Og ligesom resten af Founders Editions i Ampere serien har Nvidia absolut leveret nogle af de flotteste grafikkort, vi nogensinde har set.

Og den bedste del? Den stilfulde køler er også effektiv. Vi oplevede, at temperaturerne toppede ved 72C, hvilket er omtrent den samme temperatur set hos RTX 2060 Super, men samtidig bruger vi 10% mere strøm.

Det er dog ikke alt sammen solskin og roser. Selvom køleren i sig selv er fantastisk, giver det at krympe CPU kortet den samme ulempe her som med resten af opstillingen. RTX 3060 Ti bruger nemlig det samme 12-pin strømstik. Nvidia har en oplader i boksen, som lader dig tilslutte et 8-pin PCIe-kabel til 12-pin porten, men det gør kabelstyring lidt mere besværligt. Heldigvis er PSU producenter allerede begyndt at arbejde med dedikerede 12-pin PCIe kabler, så forhåbentlig forsvinder det problem, som tiden går.

Ydeevne og benchmarks

Test systemspecifikationer Dette er systemet, vi brugte til at teste Nvidia GeForce RTX 3060 Ti: CPU: AMD Ryzen 9 5950X (16-core, op til 4.9GHz)

CPU Cooler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Motherboard: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Strømforsyning: Corsair AX1000

Etui: Praxis Wetbench

Det, vi elsker ved nye mellemklasse grafikkort som RTX 3060 Ti, er, at de bringer baseline for PC spilydelse op på grund af, hvor tilgængelige de er for alle. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti blæser RTX 2060 Super ud af vandet, ligesom resten af Ampere serien har gjort mod sine forgængere.

I 3DMark Time Spy Extreme, for eksempel, som er en test rettet mod 4K spilydelse i DirectX 12 - som nuværende gen-spil oftest bruger - er RTX 3060 Ti 38% hurtigere end 2060 Super. Og i Port Royal testen, der tester ydeevne for raw ray tracing, er Nvidias nye GPU 39% hurtigere end dens Turing ækvivalent.

Men hvad der er mest imponerende er, hvordan RTX 3060 Ti er sammenlignet med RTX 2080 Super. Nvidia hævder, at RTX 3060 Ti er hurtigere end RTX 2080 Super, men det er lidt af en overdrivelse. RTX 3060 Ti er dog omkring det samme niveau af ydeevne som RTX 2080 Super, hvilket stadig er utrolig imponerende taget i betragtning af prisen på dette nye kort.

I de to syntetiske benchmarks, vi nævnte tidligere, er RTX 3060 Ti henholdsvis 7% og hurtigere og 0,5% hurtigere i Time Spy Extreme og Port Royal.

I Metro Exodus uden ray tracing og på Ultra quality preset forudindstillet ved 1440p, styrer RTX 3060 Ti 69 fps til RTX 2080 Super’s 68 fps - hvilket er inden for fejlmargin. Når du imidlertid aktiverer strålesporing, kan tredje generations RT cores strække vingerne med et bredere 8% ydeevne.

Gennem de fleste spil, vi testede Nvidia GeForce RTX 3060 Ti i, viste grafikkortet sin styrke i 1440p spil, med kun Red Dead Redemption 2 og Total War: Three Kingdoms, der resulterede i framerates mindre end 60 fps ved maks. Indstillinger. Og taget i betragtning af hvor tunge de to spil er, er RTX 3060 Tis scoringer på henholdsvis 55 fps og 59 fps forbandet imponerende.

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti bringer spilskiftende 1440p ydelse til mellemklassemarkedet og bør forblive et go-to 1440p kort i et stykke tid, i betragtning af hvordan både AMD og Nvidia har sat deres websteder på 4K som den nye flagskibs slagmark .

Og lige når det kommer til ydeevnen på 1440p, står RTX 3060 Ti helt på egen hånd på markedet, når du tager både ydelsen og prisen i betragtning. Dette grafikkort er står til omkring samme pris som AMD Radeon RX 5700 XT, men er omkring 35% hurtigere under vores test.

RTX 3060 Ti vil sandsynligvis være det bedste grafikkort for de fleste mennesker. Vi er sikre på, at AMD har noget i kortene for at gøre denne anbefaling lidt mere kompliceret, men i skrivende stund har Team Red intet, der kan røre Nvidia GeForce RTX 3060 Ti fra et rent værdiperspektiv, hvilket bestemt er et underligt sted at finde AMD i.

Det bliver dog helt sikkert interessant at se, hvordan dette grafikkort modnes i løbet af den næste generation af spil. Da PS5 og Xbox Series X lige er kommet på gaden, er grafikkrav til spil ved at blive meget mere krævende. Lige nu føles RTX 3060 Ti bestemt som om det er klar, men kun tiden vil vise, hvordan dette grafikkort håndterer denne næste generation af spil.

På nuværende tidspunkt vil enhver, der leder efter et mellemklasse grafikkort til at håndtere 1440p spil, finde meget at elske. Ved den opløsning vil du let kunne dreje indstillinger op til maks og glemme dem. Det er ikke noget, du virkelig har kunnet gøre før nu i dette prissegment. Og den bedste del? Der er nok præstationshøjde til at kigge på, hvad 4K spil kan byde på - du skal bare ikke forvente den smørbløde 60fps oplevelse, som RTX 3080 kan tilbyde.

(Image credit: Nvidia)

Køb det hvis …

Du er komfortabel med 1080p

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti er bestemt i stand til noget entry-level 4K gaming, hvor dette grafikkort virkelig skinner, er ved de lavere 1080p - og 1440p opløsninger. RTX 3060 Ti vil være i stand til at levere high-framerate gaming ved 1080p i årevis.

Du ikke vil bruge for mange penge

Fordi Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kun koster omkring 2695.- skal du ikke bekymre dig om, at bruge alle dine penge, for at få det nyeste grafikkort.

Du vil have ray tracing til en fornuftig pris

Ved 1080p er RTX 3060 Ti en absolut mester i strålesporing, og du behøver ikke bekymre dig om billedfrekvenser, der ikke kan afspilles ved 1080p, eller endda 1440p med DLSS aktiveret.

(Image credit: Nvidia)

Køb det ikke hvis …

Du ønsker 4K gaming

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kan klare lidt 4K spil, men hvis det er den vigtigste opløsning, du går efter, er det bedre at gå efter et mere dygtigt grafikkort, som RTX 3070 eller RTX 3080.

Oprindeligt udgivet i december 2020