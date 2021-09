Anmeldelse: AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT er et absolut 1080p kraftcenter, der let kan drive de nyeste spil med maksimale indstillinger. Dets ligheder til Nvidia GeForce RTX 3060 Ti gør det dog svært at anbefale det.

Nu hvor den nuværende generation af grafikkort har eksisteret i et stykke tid, og vi har Xbox Series X og PS5 der presser standarderne for PC spil, er det ikke kun 4K gamers, der skal opgraderes. AMD Radeon RX 6600 XT er beregnet til at drive næste generations spil ved 1080p, hvilket gør det til en direkte konkurrent til Nvidia GeForce RTX 3060, især når det kommer til traditionel rasterisering uden skinnende strålesporingseffekter.

Radeon RX 6600 XT kommer dog også på et tidspunkt, hvor det er sværere end nogensinde at købe noget grafikkort, endsige det nyeste og bedste. På grund af dette satte AMD den foreslåede pris over, hvad den konkurrerende RTX 3060 står til. Og det er ikke svært at se hvorfor - det er ikke sådan, at du kan finde et grafikkort til udsalgsprisen lige nu alligevel, så hvorfor ikke gøre det lidt dyrere?

Men den nuværende grafikkortsituation vil ikke vare evigt, så det store spørgsmål er, om AMD Radeon RX 6600 XT vil være prisen værd på længere sigt, især hvis du stadig venter lidt med at købe et grafikkort.

(Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

AMD Radeon RX 6600 XT fås nu til omkring 3.999.- Denne pris kan naturligvis stige, og denne gang sælger AMD ikke sin egen version af grafikkortet.

I stedet vil 6600 XT, ligesom Nvidia GeForce RTX 3060, udelukkende være tilgængelig via tredjeparts grafikkortproducenter som XFX og MSI og derigennem koste ekstra - den, vi testede, var MSI Gaming X.

Den ekstra pris giver dig nogle flotte klokker og fløjter som en bagplade, RGB belysning og MSIs fremragende Twin Frozr cooler design. Men som vi har set med det samme design på alle slags grafikkort i denne generation - fra RTX 3080 til Radeon RX 6700 XT, tilføjer det ikke rigtig meget til din ydeevne, medmindre du planlægger at overklokke dine grafik kort.

Men igen, fordi vi ikke har været i stand til at teste en referencespecifikation AMD Radeon RX 6600 XT, kan vi ikke rigtig sige, hvor stor en ydelsesforøgelse denne version af kortet er, eller hvor meget du taber, hvis du vælger det.

Så er der elefanten i rummet: Nvidia GeForce RTX 3060 og RTX 3060 Ti. For RX 6600 XT er en del dyrere end RTX 3060 allerede til startpris - men det er omkring 10% hurtigere i vores test, hvilket ikke er dårlig afvejning.

Men der hvor Radeon RX 6600 XTs værdiproposition falder fra hinanden, er når du ser på RTX 3060 Ti. Det grafikkort er omkring 20-30% hurtigere, så de fleste mennesker bør bare bruge de ekstra penge til RTX 3060 Ti - hvis de kan finde det på lager nogen steder. Der er en grund til, at det er vores topvalg af bedste grafikkort.

(Image credit: Future)

Chipset og funktioner

Ligesom resten af Radeon RX 6600 grafikkort er Radeon RX 6600 XT baseret på AMDs 7nm RDNA 2 grafikarkitektur. AMDs hovedfokus her var at optimere RDNA, arbejde i nye funktioner som hardware-accelereret strålesporing og øge energieffektiviteten. AMD inkluderede også Infinity Cache med RDNA 2 grafikkort, hvilket massivt forbedrer hukommelsesbåndbredde.

Det betyder, at disse AMD grafikkort kan have mere hukommelse for mindre kontanter, selvom AMD med RX 6600 XT i det mindste har valgt 8 GB GDDR6 hukommelse frem for de 12 GB GDDR6, som Nvidia GeForce RTX 3060 bringer til bordet.

AMD Radeon RX 6600 XT har 32 RDNA 2 computerenheder (CU), hvilket betyder, at du får 2.048 Stream processorer (SP) og 32 stråleacceleratorer - en pr. CU. Det er et skridt ned fra Radeon RX 6700 XT, der har 40 CU'er med 2.560 SP'er. Det er en reduktion på 25% i kerner, og det korrelerer stort set med ydelsen.

Men du får i det mindste en ret høj hastighed. AMD Radeon RX 6600 XT har et Boost Clock på 2.589MHz og et Game Clock på 2.359MHz. Boost uret er dybest set, hvor hurtigt GPU'en er under hårde arbejdsbyrder, mens Game Clock normalt er det, du ser, mens du rent faktisk spiller spil.

En betydelig funktion er blevet tilføjet siden Radeon RX 6600 XT ankom tilbage i marts 2021: FidelityFX Super Resolution eller FSR. Dette er AMDs svar på Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS), og vil dybest set opskalere et spil fra en lavere opløsning til din native opløsning. Dette understøttes af Radeon RX 6600 XT, men det er også tilgængeligt på stort set alle DirectX 11-klare grafikkort - selvom ydeevnen vil være meget bedre på AMDs GPU'er, i hvert fald for nu.

Selvfølgelig er funktionerne på andre AMD RDNA 2 grafikkort stadig tilgængelige. Smart Access Memory er stor, og lader dig presse lidt ydelse ud af Radeon RX 6600 XT. Hvis du vil aktivere denne funktion, bliver du nødt til at gå ind på din BIOS og aktivere Resizable BAR.

Dette vil give din CPU direkte adgang til din GPU's hukommelse, hvilket bør forbedre latenstid og dermed spilydelse. Vi ser på det som overclocking, da du er nødt til at navigere i dit BIOS for at aktivere det - i hvert fald for nu - men hvis du er komfortabel med at gøre det, er det lidt af en no-brainer at aktivere denne teknologi.

En anden fantastisk softwarefunktion her er Radeon Boost, især hvis du spiller en masse hurtige konkurrencedygtige skydespil som Rainbow Six Siege eller Apex Legends. Dette vil dybest set sænke opløsningen i scener med meget bevægelse, hvor du alligevel ikke nødvendigvis ville bemærke den ekstra detalje. Dette øger dermed framerate, og i spil som disse kan en høj framerate være forskellen mellem at vinde og tabe, så det er absolut værd at aktivere.

(Image credit: Future)

Design

I modsætning til de andre grafikkort i RDNA 2 serien lancerer AMD ikke sin egen version af Radeon RX 6600 XT. I stedet er det udelukkende tilgængeligt via tredjeparts kortpartnere som MSI og XFX. Den version af kortet, vi fik sendt til at anmelde, var MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X.

For det meste har MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X stort set den samme æstetik som MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X, selvom den bare er en smule mindre. I modsætning til 6700 XT er Radeon RX 6700 XT Gaming X kun et kort med dobbelt slot, snarere end et design med 2,5 slots. Dette skulle få det til at passe bedre i mindre plads og gøre det lettere at installere andre udvidelseskort - f.eks. Et capture kort eller et lydkort (ja, de findes stadig).

Grafikkortet er 10,9 tommer langt og 5 tommer højt, hvilket betyder, at køleren strækker sig lidt forbi PCIe installationsbeslaget, og du har brug for cirka 2 tommer afstand mellem siden, og der hvor du monterer dit grafikkort til at passe til Gaming X. Der er flere lavprofilerede versioner af Radeon RX 6600 XT, hvis du går efter en kompakt konstruktion.

Dette grafikkort har to blæsere, begge med MSI dragelogoet i midten. Mellem ventilatorerne er der nogle RGB accenter, og kortet har en gamer æstetik med en sort og sølvfarve. På siden er der mere RGB belysning, med MSI logoet der lyser.

På bagsiden af kortet får du en fuld metalplade med små udskæringer nær kortets bagside. På grund af de lave strømkrav forlænger printkortet ikke hele kortets længde, hvilket gjorde det muligt for MSI at afskære nogle huller i bagpladen her for at fremme bedre luftstrøm gennem kølepladen.

Køleren her er helt ærligt overkill for denne GPU. Gennem alle vores test toppede MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X ved kun 67 ° C, hvilket er ekstremt sejt for et grafikkort med en 160W TGP.

Vores erfaring er, at denne version af grafikkortet holdt sig godt under denne 160W tærskel, selv i ekstremt krævende spil som Metro Exodus Enhanced Edition, der toppede med 146W effekt. Det er mindre end RTX 3060 eller RTX 2060 Super, der toppede med henholdsvis 169W og 183W.

Du burde bare kunne smide denne GPU i din build og glemme det uden nogensinde at bekymre dig om, at MSI Radeon RX 6600 XT bliver for varm.

Hvad angår porte, får du tre DisplayPort udgange og en HDMI 2.1 port. Så selvom dette grafikkort bestemt er rettet mod 1080p spil, er det i stand til at udsende 8K video ved 60Hz. Men forvent ikke at spille spil i den opløsning

Til strøm skal du bare bruge et 8-pin PCIe-strømkabel, og AMD anbefaler mindst en 500W strømforsyning.

Billede 1 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 2 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 3 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 4 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 5 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 6 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 7 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 8 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 9 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 10 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 11 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 12 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 13 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 14 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 15 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 16 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 17 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 18 af 19 (Image credit: Infogram; Future) Billede 19 af 19 (Image credit: Infogram; Future)

Ydeevne

Test system specs Dette er det system, vi brugte til at teste EVGA GeForce RTX 3060 Black XC: CPU: Intel Core i9-11900K (8-core, op til 5.3GHz)

CPU Cooler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 2,333MHz

Bundkort: MSI MEG Z590 ACE

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Strømforsyning: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Med Radeon RX 6600 XT er AMD rettet mod 1080p gamere, og ved den opløsning slår Radeon RX 6600 XT bolden helt ud af parken. Hvert spil, vi kørte med den opløsning, havde stor præstation.

Selv i Metro Exodus Enhanced Edition, som bestemt er mere rettet mod Nvidia grafikkort takket være strålesporing, kunne RX 6600 XT få 52 fps ved 1080p, hvilket er mere end spilbart. Og mens RX 6600 XT i denne titel bare knap bliver slået ud af Nvidia GeForce RTX 3060, bytter AMDs kort regelmæssigt slag med Nvidias kort.

I Dirt 5 er RX 6600 XT 16% hurtigere end RTX 3060, og i den originale Metro Exodus har den 15% forspring ved 1080p. AMD grafikkortet er dog dybest set bundet til RTX 3060 i Final Fantasy XIV og Horizon Zero Dawn - hvilket ikke er et godt udseende med prisforskellen.

Tingene bliver hårde for Radeon RX 6600 XT, når du sammenligner det med Nvidia GeForce RTX 3060 Ti. Ved 1080p er RTX 3060 Ti typisk omkring 15% hurtigere end Radeon RX 6600 XT, på trods af at det kun koster 5% mere. Og i Metro Exodus ligger Radeon RX 6600 XT hele 38% bag Nvidias kort, hvilket er en kæmpe forskel.

Vi forstår, at ikke mange PC gamers vil gå all-out for strålesporing, men det giver ikke mening at skaffe RX 6600 XT, medmindre du kan finde et, der er mere end 20% billigere end RTX 3060 Ti . Og selvom der er nogle, der vil argumentere for, at vi skal sammenligne priserne, når vi ser, hvor meget priserne stiger, er disse MSRP priser, hvad AMD sætter prisen til, og hvor de vil sidde på markedet.

Og lige nu er AMD Radeon RX 6600 XT stort set placeret på samme niveau som RTX 3060 Ti, og det er en konkurrence, som AMD ikke vinder i nogen situation.

(Image credit: Future)

Køb det hvis...

Du spiller ved 1080p

AMD Radeon RX 6600 XT kan nemt håndtere ethvert nuværende generations PC spil ved 1080p med alle indstillinger maksimeret.

Du ikke har en enorm strømforsyning

I vores test toppede AMD Radeon RX 6600 XT på kun 146W strøm, hvilket betyder, at du nemt kan placere dette i et system med en 500W PSU.

Du spiller en masse esports

AMD grafikkort er generelt et godt valg, hvis du spiller esports spil og vil drage fordel af teknologi som Radeon Boost for at få bedre framerates.

Køb det ikke hvis...

Du kan spare lidt flere penge op

Når du overvejer detailpriser, er Nvidia GeForce RTX 3060 Ti bare en lille smule dyrere end AMD Radeon RX 6600 XT, og er det bedre køb.

Du vil spille med strålesporing

Selvom AMD Radeon RX 6600 XT understøtter strålesporing, vil det ikke gøre det bedre end et tilsvarende Nvidia grafikkort.