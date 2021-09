Anmeldelse: Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia GeForce RTX 3060 leverer en enorm forbedring for 1080p spillere, der bare vil have solid ydeevne uden at bruge alle deres penge. Imidlertid gør prisstigningen i forhold til RTX 2060, og dens nærhed til RTX 3060 Ti i prisfastsættelse, det kompliceret at anbefale Nvidia GeForce RTX 3060.

Ankomsten af Nvidia GeForce RTX 3060 gør endelig Nvidias Ampere arkitektur tilgængelig på budgetmarkedet. Billigere end den højt vurderede Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, er denne budget GPU målrettet mod forbrugere, der ikke kan eller er villige til at betale $ 400/£ 400 eller mere på et grafikkort. Det inkluderer GTX 1060 brugere, der har ventet på det rigtige tidspunkt - og den rigtige pris - for at opgradere til den nuværende generation.

Da Nvidia GTX 1060 stadig er det mest rigelige kort på markedet den dag i dag, ifølge Steam Hardware Survey, kan Nvidia have en god sektor til at sælge Nvidia GeForce RTX 3060 - selvom det kommer med en højere pris. GTX 1060 har trods alt været på markedet i næsten 5 år efter at have fået sin lovende debut tilbage i august 2016. Og den har en brøkdel af hastigheden på RTX 3060.

Ikke desto mindre ville det ikke være let at sælge. Ikke kun er GTX 1060 stadig i stand til at tackle masser af de bedste PC spil, der udkommer, men det forbliver også det billigere forslag. I mellemtiden tilbyder RTX 3060 Ti den form for ekstra ydelse, der gør ekstraomkostningerne mere end det værd.

Pris og tilgængelighed

Nvidia GeForce RTX 3060 blev lanceret den 25. februar 2021. Prisen er dog lidt kompliceret. I modsætning til tidligere poster i Nvidia Ampere serien, frigiver Team Green ikke en Founders Edition af RTX 3060 - meget som hvad den gjorde med GTX 1660 Ti tilbage med Turing serien.

Så selvom EVGA GeForce RTX 3060 Black XC, vi gennemgik her, vil sælge for $ 329 (ca. 2085.-), vil der være en hel række Nvidia RTX 3060 grafikkort. Der vil være nogle RTX 3060 kort med detaljerede sejere designs, der også kan prale med bedre evner.

Disse kort vil sandsynligvis yde hurtigere end EVGA GeForce RTX 3060 Black XC, men kun med et marginalt beløb - og er muligvis ikke den ekstra udgift værd.

Nvidia retter specifikt RTX 3060 mod spillere, der har holdt sig til den Pascal baserede GTX 1060 siden lanceringen i 2016. Dette giver mening, da opgradering af dit grafikkort med hver anden generation synes at være almindelig, men priserne har ændret sig drastisk siden 2016.

Nvidia GeForce GTX 1060 blev lanceret for $ 249 (ca. 1579.-) - betydeligt mindre end $ 329 (ca. 2085.-) RTX 3060. Selv før GPU mangler, der sker i skrivende stund, er det en temmelig stor prisstigning, som nogle GTX 1060 -brugere muligvis ikke er i stand til at retfærdiggøre.

På den anden side, så koster Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ekstra $ 70 (ca. 444.-) til $ 399 (ca. 2530.-). Det er et ret stort prishop, men hvis du allerede betaler mere end et par tusinde kroner, kan du lige så godt få noget, der giver dig den bedste oplevelse, du kan få. Det er svært at finde ud af præcis, hvem vi skal anbefale dette grafikkort til, især da vi formoder, at Nvidia lancerer budget Ampere kort på et tidspunkt.

Nvidia forsøger dog at bekæmpe appellen til cryptocurrency miners med RTX 3060, dog med en kombination af hardware og software for at ødelægge sin hash rate. Vi får se, om dette vil hjælpe med at holde prisen på kortet lav, men vi håber, at det gør det. Når dette kort begynder at se sin prisstigning tættere på RTX 3060 Ti, falder dets værdi hurtigt.

Funktioner og chipset

Ligesom resten af Nvidia RTX 3000 seriens grafikkort er GeForce RTX 3060 baseret på Nvidias nye Ampere arkitektur. Med flytningen fra Turing til Ampere bringer Nvidia mere end bare et højere produktnummer til bordet.

Den største ændring i Ampere er i Streaming Multiprocessors (SM) datapath. Hvor tidligere generationer havde separate rørledninger til Integer og Floating Point 32 (FP32) arbejdsbelastninger, har Nvidia effektivt fordoblet mængden af cores, der kan håndtere standard FP32 arbejde - hvilket tilfældigvis er utrolig vigtigt for spilydelse. På grund af dette er mængden af CUDA cores per SM fordoblet til 128 i stedet for de 64, der findes i noget som RTX 2060.

Det betyder, at mens RTX 3060 faktisk har færre SM'er på 28 end RTX 2060 med 30, hopper CUDA core tællingen til 3.584 på RTX 3060 i løbet af den sidste generations 1.920. Det er et massivt løft og en væsentlig årsag til, at RTX 3060 ser en sådan stigning i spilmængden.

Og hvis du går endnu længere tilbage i tiden til Nvidia GeForce GTX 1060, hvis brugere Nvidia stærkt målrettet sig mod med 3060, er den gamle Pascal baserede favorit pakket med kun 1.280 CUDA cores.

Skaleringen her er imidlertid ikke perfekt, men takket være denne enorme forskel i mængden af shaders, der er tilgængelige for RTX 3060, er den i stand til at opnå dobbelt ydelse af GTX 1060 i mange spil.

Nvidia GeForce RTX 3060 er også udstyret med 12 GB GDDR6 VRAM på en 192-bit bus. Og det er lidt mærkeligt, at dette grafikkort har en så stor mængde hukommelse til rådighed.

For at sætte det i perspektiv er det eneste Ampere grafikkort, der har mere RAM, RTX 3090, et grafikkort, der er målrettet både kreative fagfolk og spillere med flere penge end fornuft.

At lægge så meget VRAM i et grafikkort, der er beregnet til 1080p spil, giver simpelthen ikke meget mening, og det er sandsynligvis grunden til, at grafikkortet sidder til et så underligt prispunkt - til $ 329 (ca. 2085.-), i stedet for prisen på $ 299 (ca. 1895.-), som Nvidia GeForce RTX 2060 blev solgt for da RTX 2060 Super blev lanceret i juli 2019.

Grafikkortet fungerer ikke særlig godt ved 1440p, og ved 1080p vil mange spil ikke presse på til at kræve 12 GB VRAM i lang tid fremover. Der er nogle titler, der vil bruge mere end 8 GB, men du får ikke rigtig et mærkbart boost i ydeevnen, hvis du ikke har det.

Nvidia fortæller os, at det endte med 12 GB VRAM, fordi med 192-bit hukommelsesbussen kunne GPU'en indlæses med 6 GB eller 12 GB hukommelse, og virksomheden ønskede at give brugerne den største hukommelse, som GPU'en kunne tilbyde. Vi bifalder den beslutning, men vi kan ikke lade være med at undre os over, hvorfor den beslutning blev truffet her og ikke med Nvidia RTX 3080 eller RTX 3070, hvor mere VRAM bestemt kunne hjælpe på 4K.

Og du kan virkelig ikke tale om Nvidia Ampere uden at tale om ray tracing og Deep Learning Super Sampling (DLSS). Begge disse teknologier understøttes af RTX 3060, selvom den mindre GPU betyder, at der er mindre dedikeret hardware til RT og DLSS arbejdsbelastninger.

Men den mindre mængde RT cores burde egentlig ikke være et problem, især ved 1080p. Hvad der er vigtigere end ray tracing her, er dog DLSS. For et grafikkort i dette segment vil evnen til at presse lidt mere ydelse ud ved 1080p være en gevinst, uanset hvordan du ser på det. Det kan virkelig betyde forskellen mellem 45 og 60 fps, selv med ray tracing aktiveret i mange spil.

Og med hvor god DLSS 2.0 algoritmen er blevet, er vores råd at tænde den, når den er tilgængelig i det spil, du spiller. Vi vil endda gå så langt som til at sige, at indtil AMDs konkurrerende teknologi frigives, er DLSS den eneste største grund til at vælge et grafikkort fra Team Green, frem for at gå med Radeon.

Design

Fordi EVGA GeForce RTX 3060 Black XC er en af de billigere versioner af Nvidia GeForce RTX 3060, er det et temmelig grundlæggende grafikkort. Du finder ikke nogen prangende RGB belysning eller brugerdefinerede bagplader, men den enkelhed virker til dets fordel.

Grafikkortet har to blæsere, der er udstyret med EVGA logoet, og er placeret over en kølelegeme, der strækker sig bare en lille smule over printkortet. Det er den slags grafikkortdesign, du har set hundredvis af gange, men takket være den enkle sorte farve er det et grafikkort, der passer til enhver PC.

EVGA RTX 3060 Black XC er også usædvanligt lille. Det er stadig et kort med dobbelt slot grafikkort - single slot kommer sandsynligvis ikke tilbage - men det er utrolig kort. Med en længde på kun 7,94 tommer (201,8 mm) bør du ikke have problemer med at montere dette grafikkort i ethvert PC etui. Med hvor store nogle af RTX 3000 grafikkortene er ved at blive, er det utroligt forfriskende at se en GPU, som du muligvis kunne passe i et mini-ITX etui uden at bruge for mange kræfter.

Den drives af et enkelt 8-pin PCIe connector, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om en grim 12-pin adapter. Igen en anden fordel for brugere. I/O er også utrolig enkel med tre DisplayPorts og en HDMI 2.1 port.

Der er stadig ingen USB-C videoudgang her, og vi synes stadig, det er synd. Med hvor vigtig GPU'er bliver for kreative fagfolk til alt fra fotoredigering til 3D modellering, er det ærgerligt, at de seneste Nvidia grafikkort har droppet understøttelsen af USB-C videoudgang.

Ydeevne og benchmarks

Test system specs Dette er det system, vi brugte til at teste EVGA GeForce RTX 3060 Black XC: CPU: AMD Ryzen 9 5950X (16-core, op til 4.9GHz)

CPU Cooler: Cooler Master Masterliquid 360P Silver Edition

RAM: 64GB Corsair Dominator Platinum @ 3,200MHz

Motherboard: ASRock X570 Taichi

SSD: ADATA XPG SX8200 Pro @ 1TB

Strømforsyning: Corsair AX1000

Etui: Praxis Wetbench

Med RTX 3060 håber Nvidia at overbevise folk, der har holdt fast i deres GTX 1060, om endelig at foretage opgraderingen, og de hævder, at det nye kort kan prale af dobbelt ydeevne. Og tja, Nvidia har ret.

Under hele vores test sidder RTX 3060 et sted mellem 80-120% hurtigere end GTX 1060. Det eneste spil, hvor det ikke ser den store forbedring, er Assassin's Creed Valhalla, og det spil har ikke ligefrem den bedste GPU skalering.

Da Nvidia GeForce GTX 1060 blev lanceret helt tilbage i 2016, blev det enormt populær, fordi det var overkommeligt og let kunne spille alle de hotteste spil ved 1080p med 60 fps. I løbet af de sidste par år fortsatte den stensikre præstation imidlertid med at aftage, da spil blev mere grafisk intense. Og nu, med spil som Watch Dogs Legion, Cyberpunk 2077 og Dirt 5, der virkelig rykker grænserne, begynder GTX 1060 at vise sin alder.

RTX 3060 er altså en perfekt erstatning. Det håndterer næste generations spil ved 1080p uden problemer, selv med strålesporing aktiveret, hvilket kan give RTX 3060 en lignende arv til GTX 1060, hvis 12 GB frame buffer giver den lidt længere levetid. Det er dog vigtigt at huske på, at GTX 1060 blev lanceret for $ 249 (ca. 1579.-)- næsten $ 100 (ca. 634.-) mindre end RTX 3060. Det komplicerer i sidste ende tingene, og hvis du er en GTX 1060 bruger, vil du måske vente på, hvad Nvidia laver, der skal følge GTX 1660 i stedet, især hvis dit budget ikke er ændret.

Generelt er Nvidia GeForce RTX 3060 cirka 30% langsommere end Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, på trods af den meget større tildeling af VRAM på ikke-TI kortet. Og i betragtning af at Nvidia GeForce RTX 3060 Ti kun er omkring 21% dyrere end RTX 3060 - i hvert fald før vi tager højde for GPU mangler - stemmer den matematik ikke helt. I en perfekt verden, hvor du bare kan gå på Newegg og købe et grafikkort til den tiltænkte pris, ville vores råd være bare at spare de ekstra $ 70 (ca. 444.-) og springe til RTX 3060 Ti.

Med hensyn til ydeevne er Nvidia GeForce RTX 3060 bare et mærkeligt sted. Dette grafikkort ville være fantastisk for budget PC builders, hvis det bare var lidt billigere, men de prisstigninger, der fulgte med Nvidia Turing, ser desværre ud til at være kommet for at blive. Men hvis du er på markedet efter at bygge en 1080p gaming PC, er det stadig nok den bedste værdi, du får lige nu, i hvert fald indtil enten Nvidia eller AMD lancerer mere budgetorienterede grafikkort, der vil fylde det brede hul, der eksisterer lige nu.

Køb det hvis …

Du vil have fantastisk 1080p gaming performance

1080p spil er stadig utroligt populært, og det er mere overkommeligt end nogensinde før. Hvis du vil forblive i denne opløsning, mens du stadig kan tænde ray tracing, får Nvidia GeForce RTX 3060 det gjort.

Du ønsker at bygge en lille form-faktor gaming PC

Fordi Nvidia GeForce RTX 3060 ikke bruger meget strøm og ikke har brug for en robust køler, vil du være i stand til at finde masser af versioner, der er små nok til at passe ind i stort set alle PC etuier.

Du vil have ray tracing og DLSS, men du har ikke mange penge

Udover den sidste generations RTX 2060 er Nvidia GeForce RTX 3060 den billigste måde at få styr på strålesporing og DLSS teknologier - sidstnævnte er sandsynligvis den bedste GPU funktion i mange år.

Køb det ikke hvis …

Du vil have GPU til samme pris som GTX 1060

Hvis du købte GTX for 1060 år siden, fordi det var det mest kraftfulde grafikkort inden for dit budget, vil du måske blive ved med at vente, indtil Nvidia udfylder sit sortiment med mere budgetorienterede grafikkort.

Du vil spille 1440p spil

På trods af hvad 12 GB frame buffer kan få dig til at tænke, udmærker RTX 3060 sig ikke ligefrem ved 1440p spil, især når du begynder at kaste særligt tunge spil som Watch Dogs Legion på den. Hvis du vil spille 1440p spil, er RTX 3060 Ti det bedre køb - selvom det er lidt flere penge.

Oprindeligt udgivet i marts 2020