Wi-Fi 6E: alt, hvad du har brug for at vide om det kommende trådløse netværk

Du er måske begyndt at høre om Wi-Fi 6E rundt omkring, og det kan virke mærkeligt, da det føles som om vi først lige har fået Wi-Fi 6 for lidt siden. Men der er faktisk gået omkring tre år siden Wi-Fi 6begyndt at blive udrullet som den næste trådløse netværksstandard.

Og selv om Wi-Fi 6E ikke er så stort et fremskridt, at det repræsenterer en helt ny generation af trådløs netværksteknologi, er det stadig et ret stort fremskridt for brugerne.

Wi-Fi 6E giver bedre hastigheder, mere forbindelseskapacitet og lavere forsinkelse.

Så hvad er Wi-Fi 6E? Hvorfor er det hurtigere? Og hvordan og hvornår kan du få det? Læs videre for at finde ud af alt, hvad du har brug for at vide om denne spændende nye netværksstandard.

Wi-Fi 6E: De vigtigste punkter

Hvad er det? Wi-Fi 6E er en trådløs teknologi, der udvider Wi-Fi 6 til 6 GHz-spektret

Wi-Fi 6E er en trådløs teknologi, der udvider Wi-Fi 6 til 6 GHz-spektret Hvornår er den klar? Den første wi-fi 6E router er landet - ASUS ROG Rapture GT-AXE11000

Den første wi-fi 6E router er landet - ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 Hvad vil den koste? Det er svært at sige. Men da teknologien er ny, vil både traditonelle og wi-fi 6E Mesh-routere nok være dyrere her i begyndelsen.

Det er svært at sige. Men da teknologien er ny, vil både traditonelle og wi-fi 6E Mesh-routere nok være dyrere her i begyndelsen.



Wi-Fi 6E lancering

The Wi-Fi Alliance er organisationen, der udarbejder nye standarder for trådløs teknologi, fik FCC's godkendelse til at åbne 6 GHz-båndet i 2020, men processen med at certificere enheder til Wi-Fi 6E gik i gang i begyndelsen af 2021.

Herhjemme er vi dog ikke helt med på udviklingen endnu, og her er salget af wi-fi 6E routere altså først gået i gang i løbet februar-marts 2022.

I USA ser markedet anderledes ud, og her er den nye standard allerede mere udbredt, og der er et bredere udvalg af routere og mesh-routere med wi-fi E6. Tilgængeligheden vil støt stige globalt set. Hvornår det præcist vil være tilgængeligt, er dog op til de statslige reguleringsorgane i de enkelte lande, så det er altså ikke producenterne, der er bagud.

ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 wi-fi 6E router var den første til at lande i Danmark (Image credit: ASUS)

Wi-Fi 6E routere

Wi-fi 6E-routere er ikke rigtig kommet ud i butikkerne i Danmark endnu. Du kan godt nok finde ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 i en wi-fi 6E-version hos forhandlere, men på ASUS' egen hjemmeside er det kun den almindelige wi-fi 6-version, som er til salg. De andre store producenter som Netgear og Linksys har også 6E mesh-routere til salg via deres amerikanske hjemmesider, men når vi gik på fra Danmark, kunne vi ikke få lov at købe dem.

Pris mæssigt ligger routerne i den høje ende. Vi fandt en Linksys Hydra Pro 6E: Tri-Band Mesh WiFi 6E Router til 349 dollars og Netgrear havde tre Orbi Quad-band WiFi 6E Mesh-routere til 1.599,99 dollars. Herhjemme koster de billigeste wi-fi 6-routere ca. 300-400 kroner. Så der er altså et væsenltligt prishop op til wi-fi 6E-standarden lige nu. Men som med alt andet vil priserne begynde at falde, når teknologien bliver mere udbredt.

Wi-Fi 6E ydelse

Den underliggende teknologi i wi-fi 6E er ikke så meget anderledes end wi-fi 6, men den åbner 6 GHz-båndet i radiospektret for wi-fi-signaler.

Det betyder flere tilgængelige netværkskanaler, som enhederne kan bruge ved wi-fi 6-hastigheder. Den største hindring for wi-fi 6-forbindelser er ikke, at de er langsommere, men at for mange forbindelser på 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene (herunder fra andre wi-fi-routere end din egen) fører til interferens, der kan reducere hastighederne eller endda afbryde forbindelserne.

Med det meget bredere 6 GHz-bånd har det samme antal enheder hver især mere båndbredde at arbejde med, hvilket betyder, at de alle kommer meget tættere på de maksimale hastigheder, der er tilladt under wi-fi 6.

I de fleste tilfælde åbner åbningen af 6 GHz-båndet op til fire gange så mange kanaler for wi-fi-netværk, hvilket betyder bedre og hurtigere forbindelser for flere enheder.

Dette omfatter hastigheder på mere end 1 Gbps for flere tilsluttede enheder både for boligejere og virksomheder.

Et problem er dog, at 6GHz-signaler bruger en kortere bølgelængde end de nuværende 5GHz- eller 2,4GHz-signaler og derfor er mere modtagelige for faktiske fysiske forstyrrelser fra vægge og andre fysiske hindringer i dit hjem eller på dit kontor.

Derfor vil mesh-netværksenhederne sandsynligvis kommunikere med hinanden ved hjælp af de lavere bånd, der giver bedre signalgennemtrængning, men udsendes i 6 GHz-båndet til slutbrugerne.