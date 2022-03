Wi-Fi 6-routere: de bedste Wi-Fi 6-routere, du kan købe i 2022

Included in this guide:

Deltag i den næste revolution inden for trådløs teknologi med en af de bedste Wi-Fi 6-routere. En masse nyere enheder, fra computere og tv'er til smartphones, tablets og endda smarte hjemmeenheder, bruger allerede denne næste generations teknologi.

Med en Wi-Fi 6-router af høj kvalitet vil dit netværk være bedre i stand til at opfylde kravene fra et overfyldt netværk. Og dit internetsignal vil opleve en højere hastighed, hvilket ikke betyder hurtigere internet, men et stærkere, uafbrudt signal til hver enhed og computer, der er tilsluttet dit netværk. Disse routere kommer også med nogle nyttige funktioner såsom en god mængde porte og MU-MIMO.

Hvis du er træt af dårlige internetforbindelser og hastigheder til dine smartphones, tablets eller Ultrabooks, så investerer i en af de bedste Wi-Fi 6-routere og opgrader dit netværk. Vi har samlet vores bedste valg her, også nogle fantastiske mesh mesh Wi-Fi routere, der er perfekte til større rum.

Du får meget for pengene med TP-Link Archer GX90. (Image credit: TP-Link)

1. TP-Link Archer GX90 Højhastigheds Wi-Fi 6 ydeevne skræddersyet til spil Specifikationer Hastighed: IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz Tilslutninger: 1× 2.5 Gbps WAN/LAN, 1× Gigabit WAN/LAN, 3× Gigabit LAN, 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 Funktioner: 4.8 Gbps Game Band, Game Accelerator, MU-MIMO Grunde til at købe + Wi-Fi 6 kører med 6,6 Gbps + Dedikeret 4,8 Gbps 'gaming band' Grunde til at lade være - Lidt besværlig opsætning

Der kan være et par ting, du måske ikke kan lide ved TP-Link Archer GX90. Den er stor, den er omfangsrig, og den er dyr. Men det er nemt at tilgive, når du indser, hvor meget du får for pengene. Dette er blandt de bedste Wi-Fi 6-routere og kan prale af en håndfuld funktioner til hardcore gamers. Dette inkluderer et dedikeret 5GHz 'gaming-band'. Har du yngre gamers derhjemme? Den tilbyder også god forældrekontrol som indholdsfiltre til at blokere uegnet materiale med forudinstallerede profiler til børn i forskellige aldre.

Læs hele anmeldelsen: TP-Link Archer GX90

Asus RT-AX86U har mange brugbare funktioner. (Image credit: Asus)

2. Asus RT-AX86U Til gamere, der ønsker Wi-Fi 6 hastigheder Specifikationer Hastighed: up to 5700 Mbps Tilslutninger: RJ45 for 10/100/1000 BaseT for WAN, 4 x RJ45 for 10/100/1000 BaseT for LAN, RJ45 for 2.5G BaseT for WAN/LAN, 2 x USB 3.2 Gen 1 Funktioner: Router app, Link Aggregation- 802.3ad, MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, Parental Control Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Hurtig Wi-Fi 6 ydeevne + Gaming-fokuseret + Sikkerhedsfunktioner Grunde til at lade være - Ikke billig

Asus har skabt en vinder med Asus RT-AX86U. Ikke alene fortsætter virksomheden med sin tradition for fremragende spilcentrerede enheder, men den har også introduceret en af de mere overkommelige Wi-Fi 6-routere derude, selvom den stadig er en smule dyr sammenlignet med de fleste routere på markedet. Enheden kommer med nogle fantastiske funktioner, hvis du er en gamer, herunder en ethernet-port som en dedikeret "gaming"-port, en 2,5 Gigabit Wan-port og NVIDIA GeForce Now Cloud Gaming Optimization. Den kommer også med nogle andre nyttige funktioner, såsom robust forældrekontrol.

Læs hele anmeldelsen: Asus RT-AX86U

Asus RT-AX58U bringer Wi-Fi 6 til dit hjem for en fantastisk pris (Image credit: Asus)

3. Asus RT-AX58U Entry level Wi-Fi 6 Specifikationer Hastighed: up to 3000Mbps Tilslutninger: RJ45 for BaseT for WAN, 4 x RJ45 for BaseT for LAN, USB 3.1 Gen 1 Funktioner: Router app, MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, Parental Control Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Stærk Wi-Fi 6 ydeevne + Enkel opsætning + God forældrekontrol Grunde til at lade være - Kun dual-band

Der er nogle fremragende Wi-Fi 6-routere på vej på markedet. Desværre er en del bare alt for meget til de fleste hjem, for ikke at sige for dyre. Her kommer Asus RT-AX58U ind i billedet. Den bringer Wi-Fi 6 ind i dit hjem til en fantastisk pris, med lige nok funktioner til at holde de fleste små til mellemstore hjemmenetværk på toppen af deres spil. Så selvom den måske ikke har det portvalg eller de spilfunktioner, som dens storebror RT-AX86U har, tilbyder den samme forældrekontrol samt fremragende Wi-Fi 6-understøttelse.

Læs hele anmeldelsen: Asus RT-AX58U

Orbi WiFi 6 er dit bedste valg af Wi-Fi 6-routere. (Image credit: Netgear)

4. Netgear Orbi WiFi 6 Netgear bringer Wi-Fi 6 til sin Orbi mesh-serie Specifikationer Hastighed: WiFi 6 (IEEE 802.11ax) tri-band with 1x 2.4GHz (1200Mbps), 2x 5GHz (2400Mbps) Tilslutninger: 2.5Gbps WAN, 4x Gigabit Ethernet; satellite - 4x Gigabit Ethernet Funktioner: Beamforming implicit and explicit for 2.4GHz/5GHz bands Dagens bedste tilbud Læs mere hos Komplett Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Fremragende Wi-Fi rækkevidde og hastighed + Enkel opsætning og letanvendelig app Grunde til at lade være - Seriøst dyr - Ikke meget Wi-Fi 6 support lige nu

Hvis du er klar til at hoppe med på Wi-Fi 6-vognen, er Orbi WiFi 6 dit bedste bud, når det kommer til at få den bedste Wi-Fi 6-router. Det er på ingen måde et afslappet køb med dens høje pris, men hvis du ønsker at opgradere til en hurtigere og mere pålidelig router for at dække et enormt rum – som f.eks. dit palæ på landet eller dit overfyldte smarte hjem – så er denne absolut pengene værd. Derudover er den nem og ligetil at konfigurere, hvilket gør den fantastisk til folk, der ikke har så meget erfaring med Wi-Fi-netværk.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Orbi WiFi 6

Asus RT-AX88Us fordel er de 8 LAN-porte. (Image credit: Asus)

5. Asus RT-AX88U Wi-Fi 6 kommer til en gaming-router nær dig Specifikationer Hastighed: 802.11ac (5GHz) : up to 4333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz) : up to 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps Tilslutninger: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8 Funktioner: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Computersalg DK Læs mere hos alternate DK Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Overkommelig + Masser af LAN-porte Grunde til at lade være - Gamer æstetik

Asus RT-AX88U har alt, du kunne ønske dig ud af en router, også Wi-Fi 6-kompatibilitet. Og fordi den tilbyder så meget, mens den befinder sig i den lavere ende af den nuværende Wi-Fi 6-router prisklasse, er den vores favorit på denne liste. En fordel ved denne router i forhold til andre på listen er de 8 LAN-porte. Til det dobbelte af det beløb, som de fleste andre routere koster, kan RT-AX88U spare dig for at skulle købe en ethernet-switch. Kombiner det med et fremragende web interface og gamer-venlige funktioner, så har du en af de bedste Wi-Fi 6-routere, der er tilgængelige lige nu.

Du kan regne med Asus ROG Rapture GT-AX11000. (Image credit: Asus)

6. Asus ROG Rapture GT-AX11000 Trådløs forbindelse til gaming, du kan stole på Specifikationer Hastighed: 802.11ax (2.4GHz) : up to 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps Tilslutninger: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x8, 2.5 Gbps LAN x1 Funktioner: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, WTFast Gamers Private Network, Traffic Analyzer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Komplett Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Computersalg DK Grunde til at købe + Fremragende trådløs ydeevne + Let at bruge Grunde til at lade være - Begrænsede LAN-porte

Nogle gange er det bare ikke en mulighed at køre Ethernet-kabel. Faktisk, hvis du er en gamer, kan det faktisk være katastrofalt. Du kan regne med, at Asus ROG Rapture GT-AX11000 hjælper med at lindre dine smerter. Med 8 antenner, MU-MIMO og muligheder for at prioritere spiltrafik kan denne router hjælpe med at reducere den latenstid, der gør spil via Wi-Fi til en smerte. Denne router har den samme flotte, brugervenlige grænseflade som RT-AX88U, men har kun 5+1 LAN-porte. En af disse LAN-porte er dog en 2,5 Gbps-linje, som er fantastisk til at forbinde en NAS eller anden enhed, der har brug for en masse tilgængelig båndbredde efter behov.

Overvej Netgear Nighthawk MK63, hvis du har brug for et ekstremt pålideligt netværk til gaming og 4K-video. (Image credit: Netgear)

7. Netgear Nighthawk MK63 Hurtigt mesh-netværk med Wi-Fi 6 til spil og video Specifikationer Hastighed: 802.11a/b/g/n/ac dual-band 2.4GHz and 5GHz Tilslutninger: 1 x WAN 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet port, 1 x LAN 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet port Funktioner: WiFi 6 technology, remote management via Nighthawk app Dagens bedste tilbud Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Grunde til at købe + Avanceret Wi-Fi 6 + Stærk Wi-Fi-ydeevne + Nem at sætte op og bruge Grunde til at lade være - Dyr - Bedst egnet til hjem over 2000 kvadratmeter

Større hjem har brug for mere robuste løsninger, og selvom Netgear Nighthawk MK63 måske er overkill til mindre hjem, er den perfekt, hvis du har et kæmpe hjem og har brug for et ekstremt pålideligt netværk til spil og 4K-video. Du får også nogle smarte funktioner her og muligheden for at oprette et gæstenetværk og et netværkskort til overvågning af alle enheder, der er tilsluttet dit netværk. Der er dog ingen forældrekontrol, og så længe du kan leve med det og den høje pris, kan dette være den bedste Wi-Fi 6-router for dig.

Læs hele anmeldelsen: Netgear Nighthawk MK63

NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80 er et fremragende alternativ til ASUS's model. (Image credit: Netgear)

8. NETGEAR Nighthawk AX8 RAX80 Wi-Fi 6 til gamers med et budget Specifikationer Hastighed: 802.11ax (2.4GHz) : up to 1.2 Gbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4.8 Gbps Tilslutninger: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x5 Funktioner: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer Grunde til at købe + Masser af funktioner + Overkommelig Grunde til at lade være - Begrænsede LAN-porte

Netgears Nighthawk-routere er altid blevet anbefalet, og Wi-Fi 6-modellerne vokser ikke på træerne. Dette er endnu en Wi-Fi 6-router, der sætter kryds i mange felter, når det kommer til funktioner, og overraskende nok er den på den billigere side af markedet. Den ene ting, der fik RT-AX88U til at slå AX8 ud, er det faktum, at den kun har 5+1 LAN Gigabit LAN-porte. Ellers er denne router et glimrende overkommeligt alternativ til ASUS's model.

NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 er et super alternativ til Asus ROG Rapture GT-AX11000. (Image credit: Netgear)

9. NETGEAR Nighthawk AX12 RAX120 Det billigere Wi-Fi 6-alternativ Specifikationer Hastighed: 802.11ax (2.4GHz) : up to 1.2 Gbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4.8 Gbps Tilslutninger: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4, 5 Gbps LAN x1 Funktioner: Link Aggregation, MU-MIMO, Dynamic QoS, Traffic Analyzer Dagens bedste tilbud Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos alternate DK Læs mere hos Dustinhome.dk Grunde til at købe + Inkluderet 5 Gigabit port + Fremragende præstation Grunde til at lade være - Splittende stil

Nighthawk AX12 er Netgears analoge svar på Asus ROG Rapture GT-AX11000, og som sådan et godt alternativ. Inde i de Batwing-lignende vedhæng på siden er der otte antenner, som giver øget rækkevidde og høj ydeevne, selv når flere enheder er tilsluttet. Hvis du har en enhed, der har brug for høj båndbredde efter behov, er dette en fremragende router for dig. En af 5+1 LAN-forbindelserne er en 5 Gigabit-port, hvilket igen er fantastisk, hvis du har en NAS.

Med Asus RT-AX92U får du to for éns pris (Image credit: Asus)

10. Asus RT-AX92U Wi-Fi 6 perfekt til store åbne rum Specifikationer Hastighed: 802.11ac (5GHz) : up to 4333 Mbps, 802.11ax (2.4GHz) : up to 1148 Mbps, 802.11ax (5GHz) : up to 4804 Mbps Tilslutninger: 1 Gbps WAN x1, 1 Gbps LAN x4 (On each router) Funktioner: Link Aggregation, MU-MIMO, Adaptive QoS, Traffic Analyzer Dagens bedste tilbud Low Stock Læs mere hos Proshop.dk Læs mere hos Komplett Grunde til at købe + Mesh router + Masser af dækning Grunde til at lade være - Ikke så mange funktioner

Asus RT-AX92U er for dem, der har et stort område, de har brug for Wi-Fi i, men som stadig ønsker Wi-Fi 6-forbindelse. Den er ikke helt så funktionsrig som mange af dens konkurrerende Wi-Fi 6-routere, men du får to routere til prisen for en af de andre på vores liste. Da disse er designet til at fungere som mesh-routere, er det nemt at få dem i gang. Du tilslutter den ene, som du plejer, og bruger den anden som forlænger. Det er en perfekt pakke til husstande med flere etager eller vidtstrakte husholdninger, som én router bare ikke kan dække.

Skal jeg købe en Wi-Fi 6 router?

Wi-Fi 6 fungerer over 2,4GHz og 5GHz frekvensbånd og leverer en hurtigere forbindelse og meget bedre ydeevne end sin forgænger. Opgradering til en Wi-Fi 6-router vil derfor give dit netværk et markant løft.

Det er dog ikke alt, hvad Wi-Fi 6 gør. Udover stigning i hastighed, tilbyder Wi-Fi 6-routere også bedre understøttelse af overfyldte miljøer - det betyder netværk, som flere pc'er, mobile enheder, smarte hjemmeenheder og Internet of Things er forbundet til. De er meget bedre rustet til at håndtere husholdninger med flere enheder, kontorer og andre områder, som – lad os se det i øjnene – gælder for de fleste rum i dag.

Det betyder, at en Wi-Fi 6-router gør det muligt at overføre større mængder data på én gang uden at bekymre dig om at overvælde dit netværk og opleve opbremsninger.

Selvom dit netværk ikke er overbelastet med enheder og trafik, er det stadig et klogt valg at købe en Wi-Fi 6-router. Flere og flere enheder kommer ud med Wi-Fi 6-understøttelse, og du bliver nødt til at få en bare for at holde dig opdateret.

Sådan tester vi Wi-Fi 6-routere

Fordi Wi-Fi 6 er en ny trådløs teknologi, er vi nødt til at gøre tingene lidt anderledes. Alligevel minder det meget om at teste ikke-Wi-Fi 6-routere, og vi tager begge dele lige så alvorligt.

Vi tager naturligvis først et kig på designet. Vi sørger for, at der er nok porte til kablet tilslutning, vi ser på hvor let (eller svær) opsætningen er, og tjekker det overordnede udseende. Fordi nogle Wi-Fi 6-routere er mesh-routere, bestemmer vi, om de har den type æstetik, der passer godt ind i ethvert rum.

Så går vi videre til ydeevnen. Vi tjekker rækkevidden og styrken af dækningen, udfører de sædvanlige Ookla hastighed og fildownload test, og vi tester dem selvfølgelig i virkelige scenarier som at have flere enheder tilsluttet på én gang.

Vi tager derefter alle de oplysninger, vi har indsamlet fra hver router og sætter dem i forhold til prisen for at afgøre, om routeren er en stor værdi for forbrugerne. Og det er her, vi endelig beslutter, om den er vores anbefaling værd.