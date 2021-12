Anmeldelse: Apple Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (M1, 2020) opdaterer Apples kult-Mac med sin nyeste M1 hardware. For mange mennesker er dette spændende, da det betyder, at Mac mini ikke længere føles som om den bliver forsømt af Apple; den kommer dog med et par kompromiser, som ikke alle vil kunne lide.

Mac mini (M1, 2020) opdaterer Apples kult-Mac med sin nyeste M1 hardware. For mange mennesker er dette spændende, da det betyder, at Mac mini ikke længere føles som om den bliver forsømt af Apple; den kommer dog med et par kompromiser, som ikke alle vil kunne lide.

To minutters anmeldelse

Hvis der er et Apple produkt, der havde brug for en opdatering, var det den mindste stationære computer. Og med Mac mini (M1, 2020) gjorde virksomheden ikke kun det, men satte barren højt for fremtidige iterationer, især i betragtning af Apples påstande om, at dens CPU-ydeevne er tre gange hurtigere og GPU-ydeevne seks gange hurtigere end den tidligere Mini.

Det, der gør denne opdatering så speciel, er introduktionen af Apples in-house M1 system on a chip (SoC), som ikke kun debuterede med Mini, men med MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020) og MacBook Air (M1, 2020). Denne Mac mini er måske lige så slank som sin forgænger, men den er en kraftfuld maskine, der kompilerer Xcode op til tre gange hurtigere end den tidligere model, renderer Final Cut Pro projekter og kører endda intensive spil.

Siden Mac mini har udviklet en tilhængerskare gennem årene, har dens fans helt sikkert været begejstrede for inkluderingen af M1-chippen i denne model. Og i betragtning af hvor meget ydeevne der er kommet ud af så lille en computer siden dens introduktion, er vi glade for den ekstra kraft, som M1-modellen har. Den fortsætter med at være blandt de mest alsidige muligheder i Apples computerlinje.

Mac mini er også en af de mest usædvanlige enheder fra Apple, hvilket er det, der gør den speciel, men det er nok derfor, den ofte bliver ignoreret af virksomheden. Selvom vi fik en opdatering for blot et par år siden med Mac Mini (2018), var denne opdatering fire år undervejs. Så det er rart at få en så omfattende opdatering, for ikke at nævne at se macOS 11 Big Sur operativsystemet i Mac mini 2020. Glem ikke, at der er et nyt OS, du kan opgradere til gratis, macOS Monterey, hvis du ønsker at få mest muligt ud af Mini.

Apple beder om 6.199 kr. for modellen med 8GB og 256GB lager. Dette er faktisk billigere end basismodellen af Mac mini 2018, så det er virkelig imponerende at se et boost i ydeevnen for færre penge.

Og den har virkelig fået et boost. Selvom M1chippen, der driver Mac mini, er Apples første chip til en stationær, har den virkelig klaret sig godt. Denne lille lille pc føles hurtig og lydhør, og den var i stand til at klare sig bedre end forventet, når det kom til intensive videogengivelse opgaver.

Vi skal dog bemærke, at skiftet til M1chippen betyder, at hukommelsen er begrænset til 16 GB, og du kan ikke længere bruge eksterne grafikkort (eGPU'er). Dette vil skuffe alle, der havde brug for at opgradere deres Mac mini.

Samlet set er Mac mini (M1, 2020) en imponerende computer, med Apples seneste hardware og software i centrum. Det er fantastisk at se Apple omfavne sin finurlige lille pc og bruge den som et udstillingsvindue for sin M1-hardware på en stationær.

På mange måder fortsætter den med at tilbyde det, vi elsker så meget ved Mac mini: den har et kompakt, attraktivt design med nogle fantastiske komponenter indeni, og evnen til at køre ældre Intel-apps sammen med M1-apps og iOS-apps er virkelig spændende.

Men for folk, der ønsker en produktivitetsmaskine, vil det faktum, at Mac mini ikke længere understøtter eGPU'er, være en stor skuffelse. De fleste ejere vil nok aldrig bruge en, men dette er en pc, der har udviklet en kultfølge blandt video editors og fotografer takket være dens skalerbarhed via eGPU'er. Da denne funktion nu mangler (og hukommelsen er begrænset til 16 GB), tilbyder Mac mini (M1, 2020) muligvis ikke alt, hvad mere krævende brugere har brug for.

Pris og tilgængelighed

Spec Sheet Her er Apple Mac mini (M1, 2020) konfigurationer sendt til TechRadar til gennemgang: CPU: Apple M1 (8-core)

Grafik: Integreret 8-core GPU

RAM: 8GB Unified PDDR4X-4266 MHz SDRAM

Lager: 256GB SSD

Porte: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 2x USB-A, Ethernet, HDMI 2.0, 3.5mm headphone jack

Forbindelse: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

Vægt: 1.2kg

Størrelse: 1.4 x 7.7 x 7.7 tommer (3.6 x 19.7 x 19.7cm; W x D x H)

Mac mini (M1, 2020) er til salg nu globalt og starter ved omkring 6.199.- for modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagerplads.

Der er også en model med 8 GB RAM og 512 GB lagerplads. Begge disse har den samme M1 chip med en 8-core CPU og 8-core GPU, hvilket er den samme chip som den i Apple MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020).

Begge modeller kan yderligere konfigureres til at tilbyde op til 16 GB samlet hukommelse og op til 2 TB SSD-lagerplads.

Basismodellen er også billigere end 2018 Mac mini, så du får drastisk forbedret hardware for færre penge. Det er godt at se, at Apple bliver konkurrencedygtig med priser, da kompakte stationære pc'er fra konkurrenter som Zotac og Intel ofte koster meget mere - selvom de normalt kan tilpasses mere.

Design

Ligesom MacBook Air og MacBook Pro 13-tommer bevarer Mac mini (M1, 2020) det samme design som sin forgænger.

Med dimensioner på 1,4 x 7,7 x 7,7 tommer (3,6 x 19,7 x 19,7 cm) er Mac mini (M1, 2020) nøjagtig samme størrelse som Mac mini (2018), selvom dens vægt på 1,2 kg er lidt lettere end 2018-modellen, som vejede 1,3 kg.

Vi har kritiseret Apple for ikke at innovere med designet af MacBook Air (M1, 2020) og MacBook Pro 13-tommer (M1, 2020), men i tilfældet med Mac mini føler vi os en smule mere afslappede omkring det faktum, at designet ikke har ændret sig væsentligt.

Det er af to grunde. For det første er udseendet og følelsen af Mac mini ikke så stor en sag, som det er med Apples bærbare computere. Som en stationær pc er Mac mini designet til at placeres diskret på et skrivebord eller bagved en skærm; og så længe en stationær pc fungerer godt, burde det ikke betyde så meget, hvordan den ser ud.

Bærbare computere er en anden sag. Du vil bære dem rundt og arbejde på selve enhederne, så udseendet og fornemmelsen er meget vigtigere – og uanset om du synes, det er en god ting eller ej, er mange bærbare computere blevet et symbol på status.

Den anden grund er, at selvom MacBook Air og MacBook Pro's design er blevet udklasset af konkurrenter som Dell og HP, er Mac mini stadig en af de pæneste small-form-factor pc'er, der nogensinde er lavet. Vi er ikke sikre på, at MacBook designerne passer til, det man siger om, at "hvis det ikke er i stykker, så lad være med at reparere", men det gør Mac mini bestemt.

Der er dog en lille designændring, da M1 Mac mini kommer i en ny farve: Sølv. Dette er lysere end Space Grey farven på Intel-modellen, og det er en praktisk måde at skelne mellem de to på, selvom hvis du foretrækker Space Grey-looket (og for at være ærlig, så gør vi det), er det ikke en mulighed med Mac mini .

Så du får stadig en flot kompakt desktop pc, der nemt kan passe på ethvert skrivebord. Portmæssigt får du Ethernet LAN, to Thunderbolt-porte, HDMI, to USB og et lydstik til hovedtelefoner. Takket være M1chippen kan Mac mini nu understøtte op til to skærme (en med op til 6K opløsning ved 60Hz tilsluttet via Thunderbolt, og en med op til 4K opløsning ved 60Hz tilsluttet via HDMI 2.0).

Det er værd at påpege, at Mac mini (M1, 2020) ikke kommer med en mus eller tastatur (heller ikke en skærm), så du skal købe disse separat.

Ydeevne

Benchmarks Her er, hvordan Mac mini (M1, 2020) klarede sig i vores suite af benchmark-tests: Cinebench R23 CPU: Single-Core: 1,515; Multi-core: 7,755

Geekbench 5 Single-Core: 1,754; Multi-Core: 7,676

Hvis du var bekymret for, at skiftet fra Intel hardware til dets eget silicium ville være et slag for Mac minis ydeevne, behøver du ikke at være bekymret. Apple Mac mini (M1, 2020) klarer sig utrolig godt, med macOS Big Sur, der kører problemfrit. Vi testede et par native og legacy apps (Apples Rosetta 2 værktøj giver dig mulighed for at fortsætte med at køre ældre apps uden større problemer), og de kørte godt – du bemærker ikke, at nogle af dem ikke kører indbygget.

Det faktum, at du kan køre ældre Mac apps på Mac mini (M1, 2020) er prisværdigt, og med M1chippen, der også tillader iOS apps at blive installeret, betyder det, at Mac mini fortsat er en meget alsidig lille pc.

Det store salgsargument for Mac mini (M1, 2020) er inkluderingen af Apples silicium M1 system-on-a-chip, et 8-core chipset, der kombinerer CPU, I/O, sikkerhed og mere i én.

Apple gør nogle store krav her og lover, at M1 vil tilbyde verdens bedste CPU-ydelse pr. watt. M1 har en 8-core CPU bestående af fire højtydende cores og fire højeffektive cores til at balancere arbejdsbelastninger, hvilket Apple hævder vil gøre den i stand til at behandle opgaver næsten tre gange hurtigere end chippen i den tidligere Mac mini.

Gaming performance siges også at være væsentligt forbedret. Hvis du (af en eller anden grund) vælger at spille på din tidligere Mac mini, vil den M1drevne Mac mini spille grafisk intensive spil med op til fire gange højere billedhastigheder. Vi prøvede med et par spil, både downloadet via Steam, samt nogle iOS-spil fra App Store, og så længe du ikke har noget imod at justere et par indstillinger for Steam spillene, får du nogle ok resultater. Mac mini er dog bestemt ikke en gaming pc. Det føles meget mere hjemligt at spille iOS-spil, og i disse dage er mange af dem grafisk imponerende og komplekse spil, selvom de er designet til iPhones og iPads.

I mellemtiden, som en god nyhed for grafikere og videografer, loves gengivelse i Final Cut Pro også at være op til seks gange hurtigere end på tidligere modeller.

I vores test i den virkelige verden klarede Mac mini sig meget godt, og vores benchmark-test viste også, hvor god denne lille pc er. I multi-core Cinebench R23-testen opnåede M1chippen fremragende 7.755 point. Dette sætter den over den kraftfulde 12-core Intel Xeon X5650 og tilbyder et seriøst imponerende niveau af ydeevne.

Selvom ydeevnen i det hele taget var meget god, er der grunde til, at du måske vil vælge Intel Mac mini frem for M1 versionen. I modsætning til MacBooks sælger Apple stadig sin Intel-baserede mini, og på nogle måder kan den tilbyde bedre ydeevne end M1-modellen.

Først og fremmest, mens Mac mini (M1, 2020) kan konfigureres med op til 16 GB samlet hukommelse, kan Intel-versionen pakke op til 64 GB RAM; og ikke kun er dette meget mere, det er heller ikke samlet. Mac mini (M1, 2020)'s forenede 8 GB eller 16 GB hukommelse deles mellem CPU'en og GPU'en, og dette har fordele, da Apple hævder, at "den forenede hukommelsesarkitektur giver CPU'en, GPU'en og Neural Engine adgang til samme pulje af superhurtig hukommelse", så data gemt i hukommelsen kan overføres mellem CPU'en og GPU'en uden noget af det traditionelle overhead.

Dette kan dog også føre til nogle problemer. Først og fremmest ser det ud til, at M1 chippen kan have en grænse på 16GB, da ingen af M1-toting Macs kommer med mere hukommelse end det. I modsætning til modulær hukommelse vil det ikke være så nemt for Apple at tilføje mere.

Også, hvis der er en opgave, der bruger meget hukommelse på den grafiske side af tingene, kan det have konsekvenser for CPU performance.

En anden ting at bemærke er, at med tidligere modeller af Mac mini kunne du tilslutte et eksternt grafikkort (eGPU), for at tilføje ekstra grafisk ildkraft, og dette var et populært valg for video editors og 3D animators; du kan dog ikke bruge eGPU'er med Mac mini (M1, 2020).

Dette vil være et slag for dem, der har brug for den ekstra grafik, da det betyder, at du sidder fast med den integrerede grafik på Mac mini (M1, 2020) – og hvis du har investeret i en eGPU, kan du ikke bruge den med modellen. Det gør Mac mini (M1, 2020) til en lidt mindre alsidig maskine end sine forgængere, hvilket er en skam.

Men M1 chippen leverede en god grafisk ydeevne. Vi har allerede været inde på, at den kan håndtere nogle spil, men når det kommer til videoredigering var vi meget imponerede, da pc'en kunne håndtere et komplekst 8K-projekt i Final Cut Pro. Ud over at have flere apps åbne på én gang, er dette en smart lille pc, der virkelig imponerer, når det kommer til ydeevne.

En ting, vi bør bemærke, er, at under vores test forblev Mac mini praktisk talt tavs. Du kunne nemt gemme den væk og glemme, at den var tændt.

Køb den hvis...

Du vil have en kraftfuld og kompakt pc

Mac mini (M1, 2020) er en lille og lydløs pc, der virkelig imponerer, når det kommer til ydeevne.

Du vil have en Mac, for færre penge

Mac mini er den billigste måde at få en Mac på, og takket være dens kraftfulde komponenter kan den nemt konkurrere med iMac, men for meget færre penge.

Du ejer mange iOS apps

Har du en iPhone eller en iPad med masser af iOS apps og spil? Du kan nu også køre dem på Mac mini takket være M1-chippen.

Køb den ikke hvis...

Du vil have noget seriøs grafisk ildkraft

Selvom Mac mini tilbyder fremragende videoredigerings performance, selv ved 8K, kan den ikke konkurrere med arbejdsstationer med diskrete GPU'er. Tabet af eGPU-understøttelse svier også.

Du vil have en gaming-pc

Selvfølgelig kan Mac mini spille spil, men den er virkelig ikke bygget til det. Kig andre steder hen, hvis du vil spille Cyberpunk 2077.