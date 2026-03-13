MacBook Neo vs MacBook Air M5 – hvordan matcher de, og hvilken skal du købe?

Apple afslørede en række nye bærbare computere i sidste uge, og to modeller i særdeleshed vil sandsynligvis fange den gennemsnitlige forbrugers opmærksomhed: MacBook Air M5 og MacBook Neo.

Førstnævnte er den seneste version af det, der tidligere var Apples mest prisbillige MacBook-serie, men den titel overgår nu til Neo som den som den billigste bærbare computer i Apples sortiment.

Basismodellen af MacBook Neo koster faktisk kun lidt over halvdelen af den nye 13-tommer MacBook Air M5. Der findes også en 15-tommer version af Air, men her fokuserer vi på 13-tommer modellen, da den ligger tættere på i pris og størrelse.

Apple har dog indgået nogle kompromiser med specifikationerne for Neo, som starter ved 5.499 kroner for basismodellen – hvilket gør den til den billigste MacBook, der nogensinde er lanceret. MacBook Air M5 starter ved 9.999 kroner for 13-tommersversionen.

Hvis du vil vide, hvad de vigtigste forskelle mellem disse to Apple-bærbare computere er, er det netop det, vi vil gennemgå i denne sammenligning.

Først vil vi gennemgå de vigtigste specifikationer side om side, inden vi ser nærmere på hvert enkelt punkt. Vi vil afveje fordelene ved begge disse nye MacBook-modeller, så du kan beslutte, hvilken der bedst passer til dine behov.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: specifikationer

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 MacBook Neo MacBook Air M5 13-tommer Processor A18 Pro (6-core processor, 5-core grafik, 16-core Neural Engine) M5 (10-core processor, 8-core grafikkort, 16-core neurale motor) RAM 8GB 16GB Lagerplads 256GB 512GB Skærm 13-tommer Liquid Retina (opløsning 2.408 x 1.506) 13,6-tommer Liquid Retina-skærm (opløsning på 2.560 x 1.664) Pris Fra 5.499 kroner Fra 9.999 kroner

MacBook Neo vs MacBook Air M5: design

(Image credit: Future/Jacob Krol)

MacBook Air M5 har samme design som sin forgænger med M4-chippen. Det er dog ikke noget negativt – vi er rigtig glade for designet. Denne computer er ganske enkelt et lille designmesterværk, så Apples beslutning om ikke at ændre det er faktisk en fordel.

MacBook Neo klarer sig også godt med hensyn til design i sin prisklasse. Der var bekymring for, at en billigere MacBook måske ikke ville bruge et aluminiumschassis, men Apple har gjort netop det og leveret en stilfuld bærbar computer, der føles robust og alligevel let, og som også fås i flere farver, der virkelig skiller sig ud.

MacBook Neo ser selvfølgelig ikke så eksklusiv ud som MacBook Air, men det er heller ikke meningen. Apple har gjort et godt stykke arbejde med Neo, hvor den eneste reelle indvending måske er, at skærmrammerne er lidt tykkere, hvilket giver computeren et lidt mere forældet look – men det er jo en smagssag.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: skærm

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

MacBook Air M5 har en 13,6-tommer (eller alternativt 15,3-tommer) Liquid Retina-skærm med op til 500 nits lysstyrke, hvilket er det samme som dens forgænger med M4-chippen. Det er simpelthen en meget god skærm med en opløsning på 2.560 × 1.664 i 13-tommersversionen.

Hvis vi sammenligner den med 13-tommersskærmen (som faktisk er præcis 13 tommer) i MacBook Neo, ser vi også et Liquid Retina-panel, men med en opløsning på 2.408 × 1.506. Den har derfor en lidt lavere pixeltæthed – men ikke i nogen større praktisk udstrækning. Lysstyrken er også angivet til 500 nits.

Der er dog nogle tydeligere forskelle. MacBook Neo mangler Display P3-farveskalaen, som findes i MacBook Air (som giver mere levende farver), og den mangler også True Tone-teknologien, som gør det muligt for Air at justere skærmens farvetemperatur til det omgivende lys.

MacBook Neo har heller ingen udskæring til kameraet. Det betyder dog, at skærmrammerne er større, da webkameraet skal passe ind der.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: ydelse

(Image credit: Future)

Den nye MacBook Air er udstyret med Apples M5-chip, en computerchip, der leverer virkelig kraftig ydeevne. Selvom det ikke er et kæmpe skridt op fra M4, er det stadig en mærkbar opgradering.

Den vil naturligvis være betydeligt hurtigere end processoren i MacBook Neo, da Apple har gjort noget helt anderledes med sin nye billige bærbare computer – nemlig at bruge en chip fra en telefon. A18 Pro, som Neo er baseret på, er den samme type Apple-udviklet silicium, der bruges i iPhone, og det hjælper med at holde prisen på denne MacBook betydeligt lavere.

Derudover kommer Neo med 8 GB RAM i entry-level-modellen sammenlignet med 16 GB i MacBook Air. Dette kan være et svagt punkt med hensyn til fremtidssikring.

Når det er sagt, bør Neo stadig fungere godt til alle dine daglige opgaver – ellers ville Apple næppe bruge processoren. Men det er klogt at holde forventningerne på et rimeligt niveau, når det gælder multithreaded ydeevne, multitasking og AI-ydeevne.

Processoren i Neo virker stadig hurtig nok til god single-threaded ydeevne, og Apple positionerer den budgetvenlige bærbare computer som et valg til »daglig produktivitet«. Det betyder e-mail, videosamtaler, webbrowsing, fotodeling og lignende – intet særligt krævende. Apples markedsføring nævner også lidt casual gaming, men der skal man nok også holde forventningerne nede.

Selvfølgelig vil vi først vide præcis, hvor hurtig MacBook Neo mht. at starte og køre almindelige apps, når vi selv får mulighed for at teste den – men den vil naturligvis ikke kunne konkurrere med MacBook Air M5.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: batterilevetid

(Image credit: Apple)

Apple hævder, at MacBook Air M5 har samme batterilevetid som den tidligere M4-model, nemlig op til 18 timer. I vores tests (webbrowsing) nåede den næsten 15 timer, hvilket stadig peger i retning af batterilevetid til en hel arbejdsdag.

Vi har endnu ikke testet MacBook Neo, men Apple hævder, at den bærbare computer kan klare op til 16 timers videostreaming og op til 11 timers webbrowsing via Wi-Fi. Konklusionen er derfor, at MacBook Neo sandsynligvis ikke ligger langt bag den imponerende batterilevetid, vi har set i MacBook Air, så der synes ikke at være nogen større kompromiser på det punkt.

Det er dog værd at bemærke, at MacBook Neo ikke har MagSafe-opladning. Den oplades via en af dens to USB-C-porte. I EU er der ingen oplader med i kassen – men du kan bruge enhver 20 W-oplader til telefoner. Det lyder som en langsommelig affære, men vi må vente og se, hvad det betyder i hverdagen.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: Vurdering

(Image credit: Apple)

De største fordele ved MacBook Air M5 er helt klart dens højere ydeevne takket være den kraftfulde M5-chip – sammenlignet med et mobilt system-on-chip i Neo – og dens mere eksklusive udtryk i form af design og detaljer.

Samtidig er det, MacBook Neo tilbyder til sin pris, faktisk overraskende attraktivt, især med hensyn til design og byggekvalitet, skærmen og batterilevetiden, hvor de kompromiser, Apple har indgået, ikke synes at være særlig problematiske. (I det mindste ved første øjekast – som nævnt har vi endnu ikke testet Neo).

MacBook Neo er helt klart det rigtige valg, hvis dine behov er ret basale, og du bare vil have en god bærbar computer til daglig brug. For dem, der har brug for en bærbar computer med mere kraft under hætten, er MacBook Air M5 imidlertid et fremragende valg. Prisen er steget lidt i forhold til forgængeren, men det skyldes også, at basislageret nu er fordoblet til 512 GB.

MacBook Air M1 kan være et alternativ

(Image credit: Lance Ulanoff)

Det er også værd at nævne, at nogle mennesker overvejer at købe en renoveret MacBook Air M1 i stedet for en MacBook Neo.

Hvis du finder et rigtig godt tilbud på Air M1, er det forståeligt, men vi er ikke helt overbeviste om, at det er den rigtige vej at gå. Hovedsageligt fordi ydeevnen på den betydeligt ældre Air-model ikke kan måle sig med Neo – især når det kommer til single-threaded ydeevne eller for eksempel lettere spil.

Ja, MacBook Air M1 har et mere eksklusivt design – den har for eksempel et baggrundsbelyst tastatur og en skærm med bredt farvespektrum, der giver mere levende farver – men samlet set mener vi stadig, at MacBook Neo giver bedre værdi for pengene.

Dette gælder især, når man tænker på fremtidig support. MacBook Air M1 nærmer sig afslutningen af Apples supportperiode for macOS-opdateringer, mens Neo kun er i begyndelsen af sin livscyklus. Og når alt kommer til alt, er en renoveret computer ikke helt det samme som helt ny hardware.