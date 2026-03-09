MacBook Neo vs MacBook Air M5 – hur står de sig mot varandra och vilken bör du köpa?

Apple presenterade ett gäng nya laptops förra veckan och två modeller i synnerhet lär fånga den genomsnittliga konsumentens uppmärksamhet: MacBook Air M5 och MacBook Neo.

Den förstnämnda är den senaste versionen i vad som tidigare var Apples mest prisvärda MacBook-serie, medan den sistnämnda nu tar över titeln som den billigaste laptopen i Apples sortiment.

Basmodellen av MacBook Neo kostar faktiskt nästan hälften så mycket som nya 13-tums MacBook Air M5. Det finns också en 15-tumsversion av Air, men här fokuserar vi på 13-tumsmodellen eftersom den ligger närmare i pris och storlek.

Apple har dock gjort vissa kompromisser i specifikationerna för Neo, som börjar på 7 995 kronor för instegsmodellen – vilket gör den till den billigaste MacBook som någonsin lanserats. MacBook Air M5 börjar på 13 995 kronor för 13-tumsversionen.

Vill du veta de viktigaste skillnaderna mellan dessa två Apple-laptops är det precis det vi går igenom i denna sammanställning.

Först går vi igenom de viktigaste specifikationerna sida vid sida innan vi tittar närmare på varje punkt. Vi väger fördelarna hos båda dessa nya MacBook-modeller så att du kan avgöra vilken som passar dina behov bäst.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: specifikationer

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 MacBook Neo MacBook Air M5 13-inch Processor A18 Pro (6-kärnig processor, 5-kärnig grafikkort, 16-kärnig Neural Engine) M5 (10-kärnig processor, 8-kärnig grafikkort, 16-kärnig neuralmotor) RAM 8GB 16GB Lagring 256GB 512GB Skärm 13-tums Liquid Retina (upplösning 2 408 x 1 506) 13,6-tums Liquid Retina-skärm (2 560 x 1 664 upplösning) Pris Från 7 995 kronor Från 13 995 kronor

MacBook Neo vs MacBook Air M5: design

MacBook Air M5 behåller samma design som sin föregångare med M4-chippet. Det är dock inget negativt – vi gillar verkligen den designen. Den här datorn är rent ut sagt ett litet designmästerverk, så att Apple inte ändrar den är snarare en fördel.

MacBook Neo klarar sig också bra designmässigt sett till sin prisklass. Det fanns en oro för att en billigare MacBook kanske inte skulle använda ett aluminiumchassi, men Apple har gjort just det och levererat en stilren laptop som känns robust och samtidigt är lätt, och som dessutom finns i flera färger som verkligen sticker ut.

MacBook Neo ser förstås inte lika premium ut som MacBook Air, men det är inte heller meningen. Apple har gjort ett bra jobb med Neo, där den enda verkliga invändningen kanske är att skärmens ramar är lite tjockare och därför ger datorn ett något mer daterat utseende – även om det är en fråga om personlig smak.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: skärm

MacBook Air M5 har en 13,6-tumsskärm (eller alternativt 15,3 tum) av typen Liquid Retina med upp till 500 nits ljusstyrka, vilket är samma som i föregångaren med M4-chippet. Det är helt enkelt en väldigt bra skärm, med en upplösning på 2 560 × 1 664 i 13-tumsversionen.

Jämför vi det med 13-tumsskärmen (som faktiskt är exakt 13 tum) i MacBook Neo ser vi också en Liquid Retina-panel, men med upplösningen 2 408 × 1 506. Den har alltså något lägre pixeltäthet – men inte i någon större praktisk utsträckning. Ljusstyrkan anges också till 500 nits.

Det finns dock några tydligare skillnader. MacBook Neo saknar Display P3-färgomfånget som finns i MacBook Air (vilket ger mer levande färger) och den saknar även True Tone-teknik som gör att Air kan anpassa skärmens färgtemperatur efter omgivande ljus.

MacBook Neo har heller ingen flärp. Det innebär dock att skärmens ramar blir större, eftersom webbkameran måste få plats där.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: prestanda

Den nya MacBook Air drivs av Apples M5-chip, ett datorchip som erbjuder en riktigt kraftfull prestanda. Samtidigt är det inte ett enormt steg upp från M4, men det är fortfarande en tydlig uppgradering.

Den kommer förstås att vara betydligt snabbare än processorn i MacBook Neo, eftersom Apple gjort något helt annat med sin nya budgetlaptop – nämligen att använda ett chipp från en telefon. A18 Pro, som Neo bygger på, är samma typ av Apple-utvecklade kisel som används i iPhone, och det bidrar till att hålla priset på denna MacBook betydligt lägre.

Dessutom levereras Neo med 8 GB RAM i instegsmodellen, jämfört med 16 GB i MacBook Air. Det kan bli en svag punkt när det gäller framtidssäkerhet.

Med det sagt bör Neo ändå fungera bra för alla dina vardagliga uppgifter – Apple skulle knappast använda processorn annars. Men det är klokt att hålla förväntningarna rimliga när det gäller flertrådad prestanda, multitasking och AI-prestanda.

Processorn i Neo verkar ändå vara tillräckligt snabb för bra enkeltrådad prestanda, och Apple positionerar budgetlaptopen som ett alternativ för “vardaglig produktivitet”. Det innebär e-post, videosamtal, webbsurfning, bilddelning och liknande – alltså inget särskilt krävande. Lite mer avslappnat spelande nämns också i Apples marknadsföring.

Vi kommer förstås först att veta exakt hur snabb MacBook Neo är när det gäller att starta och köra vanliga appar när vi själva får testa den – men den kommer uppenbart inte att kunna mäta sig med MacBook Air M5.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: batteritid

Apple uppger att MacBook Air M5 erbjuder samma batteritid som modellen med M4 före den, vilket innebär upp till 18 timmar. I våra tester (med webbsurfning) nådde den nästan 15 timmar, vilket fortfarande innebär batteritid för en hel arbetsdag.

Vi har ännu inte testat MacBook Neo, men Apple hävdar att laptopen klarar upp till 16 timmar videostreaming och upp till 11 timmar webbsurfning via Wi-Fi. Slutsatsen lär därför vara att MacBook Neo inte ligger särskilt långt efter den imponerande batteritid vi sett hos MacBook Air, så någon större kompromiss verkar det inte vara på den punkten.

Det är dock värt att notera att MacBook Neo saknar MagSafe-laddning. Den laddas via en av sina två USB-C-portar. I EU medföljer heller ingen laddare i kartongen – men du kan använda vilken 20 W-laddare för telefoner som helst.

MacBook Neo vs MacBook Air M5: omdöme

De största fördelarna med MacBook Air M5 är tydligt dess högre prestanda tack vare det kraftfulla M5-chippet – jämfört med ett mobilt system-on-chip i Neo – samt dess mer premiumkänsla i design och detaljer.

Samtidigt är det som MacBook Neo erbjuder för sitt pris faktiskt överraskande attraktivt, särskilt när det gäller design och byggkvalitet, skärmen och batteritiden, där de kompromisser Apple gjort inte verkar särskilt problematiska. (Åtminstone vid första anblicken – som sagt har vi ännu inte testat Neo).

MacBook Neo är uppenbart rätt val om dina behov är ganska grundläggande och du bara vill ha en bra laptop för vardaglig användning. För dig som behöver en laptop med mer kraft under huven är MacBook Air M5 däremot ett utmärkt val. Priset har visserligen höjts något jämfört med föregångaren, men det beror också på att baslagringen nu har fördubblats till 512 GB.

MacBook Air M1 kan vara ett alternativ

Det är också värt att nämna att vissa överväger att köpa en renoverad MacBook Air M1 istället för MacBook Neo.

Om du hittar ett riktigt bra erbjudande på Air M1 är tanken förståelig, men vi är inte helt övertygade om att det är rätt väg att gå. Framför allt eftersom prestandan i den betydligt äldre Air-modellen inte kommer att matcha Neo – särskilt inte när det gäller enkeltrådad prestanda eller exempelvis lättare spel.

Visst är MacBook Air M1 mer premium i sin konstruktion – den har till exempel ett bakbelyst tangentbord och en skärm med brett färgomfång som ger mer levande färger – men totalt sett tycker vi ändå att MacBook Neo ger bättre värde.

Det gäller särskilt om man tänker på framtida stöd. MacBook Air M1 närmar sig slutet av Apples supportperiod för macOS-uppdateringar, medan Neo bara är i början av sin livscykel. Och en renoverad dator är trots allt inte riktigt samma sak som helt ny hårdvara.