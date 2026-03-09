7 funktioner som MacBook Neo saknar – från nedgraderad skärm till begränsad anslutning

Den nya MacBook Neo är här och visades precis upp under Apples stora event i mars. Ja, budgetlaptopen existerar verkligen och precis som ryktena antydde bygger Neo på ett chipp från en telefon – A18 Pro.

Neo har en 13-tums Liquid Retina-skärm och flera färgstarka färgalternativ. Den kommer dessutom med ett överraskande lågt pris som vid första anblick verkar ge mycket för pengarna. Men vad saknas egentligen i MacBook Neo?

För att få ned priset har Apple naturligtvis behövt kompromissa på vissa punkter. Här är några av de mest tydliga sakerna som saknas.

1. Nedgraderad skärm

Du får en 13-tums Liquid Retina-skärm med MacBook Neo (upplösning 2 408 × 1 506) samt en antireflexbehandling.

Det du däremot inte får är färgomfånget Display P3, som finns i andra moderna MacBook-skärmar och ger mer levande färger, särskilt röda och gröna toner. Neo saknar också True Tone, funktionen som automatiskt anpassar skärmens färgtemperatur efter omgivningens ljus.

Det är egentligen inte särskilt förvånande att Apple har sparat in lite här, med tanke på instegspriset på 7 995 kronor.

2. Ingen notch

En annan förändring gäller kameran. Apple har inte gjort en notch i skärmen för kameran. I stället sitter 1080p FaceTime-kameran i den övre skärmramen.

Det innebär dock att MacBook Neo har tjockare skärmramar. Resultatet är att laptopen ser lite mer daterad ut – men det här är trots allt en budgetmodell och inte tänkt att ha ett premiumutseende. Vissa användare lär till och med uppskatta att den saknar notch.

3. Tangentbordet saknar bakgrundsbelysning

MacBook Neo levereras med ett Magic Keyboard, men tangentbordet saknar bakgrundsbelysning.

Med tanke på att målgruppen i stor utsträckning är studenter som vill ha en prisvärd laptop för skola eller universitet – och som ofta använder datorn på kvällar – kan avsaknaden av bakgrundsbelysning bli ett irritationsmoment.

Samtidigt är det förstås något som inte kommer att störa alla.

4. Inget Apple N1-chip

Apples trådlösa N1-chipp dök upp i iPhone sent förra året och finns också i den nya MacBook Air (M5).

Tyvärr finns det inte i MacBook Neo. I stället får du nöja dig med Wi-Fi 6E. Det är dock fortfarande fullt tillräckligt för de flesta, särskilt i en billig laptop. Neo har också Bluetooth 6.

5. Kameran saknar Center Stage

MacBook Neo har en 1080p FaceTime-kamera, men den saknar Apples Center Stage.

Den funktionen använder AI för att automatiskt hålla dig i bild genom att panorera och zooma när du rör dig. Det är en smidig funktion som finns på många moderna Apple-enheter, inklusive flera iPads.

Men även här är det tydligt att Apple har sparat in på kamerahårdvaran för att hålla priset nere.

6. Ingen MagSafe – och ingen laddare i EU

MacBook Neo saknar MagSafe-laddning. I stället laddas den via USB-C.

Du får två USB-C-portar och ett hörlursuttag på 3,5 mm – och det är allt när det gäller anslutningar.

Om du bor i EU eller Storbritannien saknas dessutom en annan sak: laddaren. Den följer inte med i kartongen, något som blivit allt vanligare i Europa på grund av regler kring minskat elektronikavfall.

Det innebär att du antingen behöver köpa en laddare separat eller använda en du redan har. Den goda nyheten är att en vanlig snabbladdare för telefoner fungerar fint, eftersom laptopen använder ett chipp från iPhone.

I USA och andra regioner utanför Europa följer däremot en 20 W USB-C-laddare med i kartongen (tillsammans med USB-C-kabeln – kabeln får du även i Europa).

7. En av USB-C-portarna är mycket långsammare

Om du trodde att MacBook Neo hade två USB 3-portar så stämmer det tyvärr inte.

En av portarna är USB 3, men den andra är bara USB 2.

Det betyder att den långsammare porten kan vara upp till 20 gånger långsammare vid dataöverföring och den kan dessutom inte användas för att ansluta en extern skärm via DisplayPort.

Med andra ord måste du använda USB 3-porten om du vill koppla in en extern skärm. Det verkar dessutom inte som att portarna är tydligt märkta.

Det gör anslutningen lite mer besvärlig. Om du till exempel har en skärm ansluten och samtidigt vill använda ett USB-minne måste minnet sitta i den långsammare porten.

Med tanke på att många av kompromisserna i MacBook Neo är förståeliga i en budgetlaptop är just den här lösningen med portarna ändå lite märklig.