DJI Osmo Action 6 lækket - kort efter lanceringen af Action 5 Pro

FCC-dokumenter peger på en overraskende lancering af DJI Osmo Action 6

DJI Osmo Action 5 Pro lanceres i september

En ny model kan være ude i begyndelsen af 2025

DJI lancerede for nylig et nyt actionkamera - og det er uden tvivl et af de bedste på markedet, som du kan læse om i vores anmeldelse af DJI Osmo Action 5 Pro. Men nu ser det ud til, at producenten også snart lancerer DJI Osmo Action 6.

Som @Quadro_News og Notebookcheck har fundet frem til, nævner nye reguleringsdokumenter hos Federal Communications Commission (FCC) i USA en "DJI Osmo Action 6" (uden "Pro"). Det er et stærkt hint om, at en ny model er på vej.

Der er ikke mange oplysninger om, hvad dette opdaterede action-kamera vil byde på, men det er interessant, at en ny enhed ser ud til at være på vej så hurtigt. Den nuværende model blev udgivet i midten af september, og produktlanceringer plejer at følge FCC-registreringer ret hurtigt.

Lignende dokumenter siges også at være blevet indsendt til den schweiziske tilsynsmyndighed SGS i slutningen af oktober, hvilket viser, at DJI ikke spilder tiden inden deres næste hardwareopdatering. Vi kunne godt se en lancering engang i begyndelsen af 2025. I betragtning af hvor stor en succes Osmo Action 5 Pro har været, bliver det spændende at se, hvilke forbedringer DJI har forberedt til sin næste model.

Forbindelsesmuligheder og batterikapacitet

Der er et par små detaljer i dokumenterne: Det nye actionkamera er angivet som understøttende Bluetooth 5.1 samt 2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi, hvilket er ret standard for en enhed af denne type og de grundlæggende oplysninger, der kræves af de regulerende myndigheder.

Vi ser også to batterikapaciteter angivet, 1.770 mAh og 1.950 mAh - så der kan måske være et par forskellige modeller her. DJI Osmo Action 5 Pro har et batteri på 1.950 mAh, så måske får vi både en Pro-version og en standard DJI Osmo Action 6.

Det nye kamera har bestemt meget at leve op til: Vi beskrev DJI Osmo Action 5 Pro som "et lille, alsidigt kamera med seriøse kreative muligheder", der kunne hævde sig som en "værdig konkurrent til GoPro Hero 13 Black".

Hvis vi skal være kræsne, ville højere videoopløsninger og bedre ydeevne i svagt lys være på ønskelisten, og selvfølgelig ser vi altid frem til hurtigere ydeevne og bedre batterilevetid - men lige nu kan vi kun spekulere over, hvad DJI har arbejdet på.