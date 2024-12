Vi tester: Dreame Z30 - trådløs håndholdt premium støvsuger

Dreame Z30 er en kraftig håndholdt støvsuger, der kommer med sin egen stand. Den har masser af sugekraft og finder selv ud af, hvor beskidt gulvet er. Den kommer med masser af tilbehør - måske endda for meget - og så er den forholdsvis tung. Vi er vilde med, at Dreame har gjort støvsugeren vanvittig brugervenlig, og så kan vi godt leve med, at støvsugeren ikke har den smarteste løsning til opladning.

Design

Det er lykkedes Dreame at lave en rigtig pæn og enkel støvsuger. Dreame Z30 har et rent og enkelt udtryk, som får den til at virke forholdsvis diskret og samtidig veldesignet og moderne. Det er nemt at udskifte de forskellige tilbehørsdele, og gulvbasen gør det nemt at gemme støvsugeren af vejen efter rengøring. Selv batteriet kan udskiftes.

Basestationen fungerer ganske udmærket: Den har et skridsikkert underlag, så den ikke glider. Samtidig er den tung nok til at holde på støvsugeren, med stang og mundstykke monteret. Det står fint, men base og støvsuger bør ikke stå et sted, hvor børn eller husdyr kan støde ind det. Skubber man hårdt nok til støvsugere, kan både stand og støvsuger vælte.

Vi kunne godt have tænkt os en bedre løsning til opladning, men generelt er der tale om en virkelig alsidig og kompetent støvsuger.

Pris og tilgængelighed

Dreame Z30 koster 4.090 kroner hos Dreame

Den er også tilgængelig hos et udvalg af danske forhandlere.

Funktioner

Dreame Z30

Her er en liste over særlige funktioner i Dreame Z30:

Sugestyrke: 310 AW for kraftig dybderengøring

Motorhastighed: TurboMotor med op til 150.000 o/min

HEPA-filtrering: 99,99 % effektivitet, fanger partikler ned til 0,1 µm

CelesTect™ belysning: Oplyser skjult støv på gulve

Automatisk justering: Intelligent snavsregistrering og sugetilpasning

90 minutters driftstid: Dækker op til 300 m² i Eco-tilstand

Tilbehør til kæledyr: Effektiv håndtering af kæledyrshår

Clean-to-Edge teknologi: Rengøring tæt på kanter

Du kan se flere detaljer hos Dream her: Dreame Z30

Ydelse

Hvis du elsker tilbehør og dimser til støvsugeren, vil du helt sikkert være vild med Dreame Z30. Her får du virkelig tilbehør til enhver situation. Der følger et hav af børster, forlængere osv. med støvsugeren. Der er endda et mundstykke med indbygget karde, så du kan børste dit kæledyr og samtidig suge hårene væk! Det er ret genialt, hvis du altså kan vænne dit kæledyr til lyden af støvsugeren. Det bør dog være muligt, for vi oplevede generelt, at Dreame Z30 var meget stille.

Støvsugeren har tre indstillinger for rengøring: Øko, Automatisk og Turbo. Når den kører på Øko arbejder den virkelig stille. På Automatisk kører den også stille, men skruer op for sugestyrken (og lydniveauet), når den registrerer skidt i underlaget. Det går dog ret hurtigt over igen. Sætter man Turbo til, stiger lydstyrken en del, men virker stadig lavere end en traditionel gulvstøvsuger. I vores testperiode kørte vi oftest på Automatisk, da det gav en rigtig god rengøring. Når vi ind imellem satte den på Turbo, var det mest fordi vi havde nogle hjørner, der var "glemt" i tidligere støvsugninger.

Støvsugeren er faktisk forholdsvis tung, så vi vil ikke anbefale den til alle. Den bliver ret tung at bære rundt på, så det kan være nødvendigt med en pause undervejs.

Den medfølgende karde kan monteres på en fleksibel slange. Og når du så klikker børsterne væk, bliver alt hår suget ind i støvsøgeren. Smart!

Vi brugte generelt det store universal mundstykke med rullebørste og lys i. Det virkede effektivt, og vi fik en tilfredstillende rengøring i hverdagen. De andre medfølgende mundstykker og adaptere kom også i brug. Undtagen mundstykket med karde til kæledyr, da vi ikke lige havde en hund eller kat ved hånden. Men dét mundstykke virker nu ret smart. Karden kommer med en fleksibel slange, der kan monteres på støvsugeren, så man nemt kan bruge den, uden at skulle holde støvsugeren. Her kan man med et tryk på karden trække børstene tilbage, så hårene automatisk bliver suget væk. Det er genialt.

Knæk-adapteren til støvsugerstangen gør det muligt at lave et knæk på stangen, så man lettere kan komme ind under møblerne, uden at skulle bukke sig helt ned til gulvet. Det er et supergodt værktøj at få med, og der har vist aldrig været renere under vores seng.

Generelt gør støvsugeren grundigt rent. Der medfølger et mundstykke, som især er rettet imod rengøring af kanter. Børsten går næsten ud til kanten i højre side, og i venstre side sidder der en lille lampe, der lyser mod højre, så man tydeligt kan se, om man får alt skidtet med. Det fungerer, og vi kommer godt ud til kanterne. Men det virker fjollet at skulle skifte mundstykket for at komme ud til kanterne. Og oftest klarede støvsugeren rengøringen fint, uden at skift mundstykke undervejs.

God batterilevetid

Batterilevetiden er sat til 90 minutter ved Øko-indstillingen. Den brugte vi dog ikke, da det smarte jo er, at støvsugeren i Automatisk indstilling selv registrerer mængden af skidt og indstiller sugekraften efter det. Her fik vi et blandet resultat alt efter, hvor beskidt lejligheden var. Den længste støvsugning tog cirka 45 minutter på Automatisk indstilling. Her var vi ude i alle hjørner, oven på skabe, under sengen og sofaen og inde bag radiatorer og under skabe. Det klarede Dreame Z30 fint. Efter endt støvsugning, lod vi Dreame Z30 stå tændt, indtil den løb tør for strøm. Her var resultatet cirka. 55 minutters støvsugning på en opladning. Det er fremragende, når nu det helt klart var ud over vores normale rutinestøvsugning i hverdagen. Lejligheden er ca. 72 m2. Så hvis man har en større bolig, vil Dreame Z30 sikkert stadig fungere fint til rengøring i hverdagen, men ikke til den store forårsrengøring.

Turbo-funktionen dræner hurtigere batteriet, og man får højst cirka 20 minutters støvsugning. Men den funktion havde vi meget sjældent brug for. Den kan være handy, hvis man f.eks. bruger støvsugeren til at rengøre bilen, men der var også rigeligt med batteri til at klare hele bilen på en fuld opladning.

Tømning af støvbeholder

Det er ret nemt at tømme støvbeholderen. Vi kom undervejs til at trykke på den forkerte knap, så beholderen blev tømt ud over standeren. Heldigvis var der jo en støvsuger lige ved hånden ;)

Det er i øvrigt også nemt at tømme støvbeholderen i skraldespanden. I hvert fald, hvis man ikke venter til den er meget proppet. For så kan hår fra kæledyr osv. godt samle sig, så det sidder i klemme og er svært at ryste ud.

Bøvlet opladning

Det tager sin tid at lade støvsugeren op. Helt op til knap 4 timer tog det i vores test, når batteriet var tomt. Her bryder vi os slet ikke om Dreames setup. Selv om der er en gulvbase til at stille støvsugeren i, skal man stadig selv forbinde ledningen direkte til støvsugeren, hver gang man lader op. Det virker utroligt upraktisk. Til prisen ville vi helt klart forvente en mulighed for at tilslutte strøm til gulvbasen, så støvsugeren gik i gang med at lade op, når vi satte den på plads. Det ville give en mere premium følelse, som matcher prisen.

Masser af tilbehør

Antallet af mundstykker og tilbehør er noget af det første, der springer i øjnene, når man pakker den ledningsfri håndholdte stangstøvsuger Dreame Z30 ud. Det er mig en gåde, hvordan det er muligt at få så mange dele til at finde plads i den forholdsvis lille pakke, som støvsugeren kommer i. Intet mindre end 11 forskellige stykker tilbehør ud over støvsugeren og strømkabel ligger der i æsken.

Base til gulvet, hvor du kan stille støvsugeren lodret

Motoriseret mundstykke med indbygget lys til alle overflader

Motoriseret mundstykke til kanter med indbygget lys

Motoriseret minibørste

Mundstykke med indbygget karde til fjernelse af hår fra kæledyr

Kombinationsmundstykke - med og uden børste til hjørner og mellem hynder

Blød støvbørste, der kan vinkles

Blød støvbørste

Fleksibel adapter, der gør stangen bøjelig til nem rengøring under møbler

Forlængerstang

Forlængerslange

Skal du købe Dreame Z30?

Leder du efter en effektiv, stille og virkelig god ledningsfri stangstøvsuger, så er Dreame Z30 et fremragende valg. Den leverer en virkelig god ydelse og har batterilevetid nok til at komme hele vejen rundt i boligen. I hvert fald, hvis den er gennemsnitligstørrelse til hverdagsrengøring. Vi er begejstrede for den stille motor og den hurtige reaktionsevne, når støvsugeren registrerer et beskidt underlag. Samtidig er betjeningen rørende enkel, så vi kan bruge den uden at skulle læse hele manualen.

De mange tilbehørsdele giver stor fleksibilitet og gør det muligt at gøre rent på de fleste overflader og steder i boligen: Både oppe og nede, midt på gulvet og inde under sengen eller sofaen. Alt er tilgængeligt.

Opladningen er en langsom affære, og vi kunne virkelig godt have tænkt os en bedre løsning, hvor vi kunne tilslutte strøm til gulvbasen i stedet for at skulle forbinde støvsugeren hver gang. Det er ikke en katastrofe, men til prisen virker det ikke særligt elegant. Vi vil alligevel godt anbefale denne støvsuger, da den rent funktionsmæssigt bare er fremragende.

Køb den, hvis...

✅ Du vil have en alsidig støvsuger: Du får en støvsuger med mundstykker og adaptere, der passer til de fleste udfordringer - også kæledyr - i boligen.

✅ Din støvsugning tager højst 45-60 minutter i hverdagen: Støvsugeren har ganske udmærket batterilevetid, på Øko eller Automatisk indstilling. Så der er rigeligt med strøm til at klare den daglige rengøring i en almindelig bolig.

✅ Du har kæledyr, som du vil børste og fjerne hår fra jævnligt: Den medfølgende karde, er perfekt til brugere, der børste deres hund eller kat eller et andet kæledyr. Der medfølger både karde og en fleksibel slange, så man nemt kan suge dyrehårene væk, når man er færdig med at børste.

Køb den ikke, hvis...

❌ Du har brug for en støvsuger, du kan montere på væggen: Selv om det kan være praktisk med en støvsuger base, som du kan flytte rundt på, så vil det for mange give mere mening at hænge støvsugeren på væggen bag en dør eller lignende, så den ikke er i vejen. Der følger dog ingen vægbeslag med Dreame Z30.

❌ Du har en stor bolig: Vi synes, batterilevertiden er virkelig god med Dreame Z30. Men hvis din støvsugning i hverdagen tager mere end en time, bør du finde en anden løsning. Skærmens lille størrelshar ete og opløsning holder prisen nede, men det betyder, at den ikke kan overraske positivt.

❌ Du vil have en let støvsuger: Dreame Z30 er en virkelig lækker støvsuger, og batteriet holder i længe. Men let er den ikke. Så hvis du har problemer med at løfte ting, er dette bestemt ikke en støvsuger for dig.