HBO Max bestiller svensk serie

Forud for den nordiske lancering af HBO Max senere i år annoncerer HBO, at produktionen af den første, svenske Max-originalserie, LUST, er i fuld gang. Komedieserien består af otte afsnit og bliver produceret af Miso Film Sweden (et Fremantle selskab) for HBO Max.

Sofia Helin (Broen), Anja Lundqvist, Julia Dufvenius og Elin Klinga spiller hovedrollerne i denne skamløst morsomme og smerteligt ærlige komedieserie om fire kvinder i 40’erne, der har været veninder siden barnsben, og som alle kæmper med at holde lysten og begæret i live i en seksuelt frustreret verden. Da de finder ud af, at Anette (Helin) skal stå for en undersøgelse for regeringen med den mundrette titel: ”Make Sweden sexy again”, vækker det deres nysgerrighed. Har god sex – eller manglen på samme – indvirkning på svenske kvinders helbred? Hvornår blev spontanitet og passion skiftet ud med skemalagt onsdagssex, karrierevalg, børn, ægteskabsproblemer, skilsmisser og kampen for at holde sig frisk, ung og lækker?

LUST er instrueret af Ella Lemhagen, produceret af Sandra Harms og Karl Fredrik Ulfung og skrevet af Frans Milisic Wiklund med afsæt i en ide, udviklet i samarbejde med Åsa Kalmér, Julia Dufvenius, Sofia Helin og Anja Lundqvist. Seriens executive producenter fra HBO Max tæller Christian Wikander og Camilla Curtis.

Christian Wikander, executive producer, HBO Max siger: ”LUST repræsenterer vores ambition med HBO Max: At parre nogle fantastiske skabere og talenter både foran og bag kameraet, som i fællesskab kan give publikum unikke og anderledes fortællinger. Denne specifikke serie er stærkt forankret i Sverige, men berører nogle universelle temaer som sex, forhold og det at blive ældre, og det, tror jeg på, er interessant for et bredt publikum at se.”

En premieredato er fortsat uvis.