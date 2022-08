House of the Dragon sætter vild seerrekord

Da House of the Dragon debuterede på HBO Max i Danmark var det med det største publikum nogensinde for en ny serie- eller filmlancering på en HBO-streamingtjeneste.

En repræsentant for HBO Max udtaler:

"House of the Dragon er den største lancering i historien for HBO og HBO Max i Norden - og slår alle tidligere rekorder for en ny titel. Seertimerne for det første afsnit oversteg alle forventninger."

Det første afsnit af House of the Dragon gik live på HBO Max i 21 europæiske lande kl. 03.00 mandag morgen. HBO Max oplevede en hidtil uset efterspørgsel, der begyndte i de tidlige morgentimer og toppede mandag aften.

Søndag aften trak premieren på House of the Dragon 10 millioner seere i USA på tværs af lineære og HBO Max-platforme, og blev dermed den største publikumssucces for en ny HBO Original-serie i HBO's historie.

De i alt 10 episoder, der er baseret på George R.R. Martins Fire & Blood og foregår 200 år før begivenhederne i Game of Thrones, og fortæller historien om House Targaryen, får premiere i løbet af de kommende ni mandage. Dramaserien har Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel og Rhys Ifans i hovedrollerne.