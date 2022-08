House of the Dragons brølende succes viser, at Game of Thrones bestemt ikke er død endnu

House of the Dragon satte ny tv-premiererekord for HBO og HBO Max.

Game of Thrones er død, længe leve Game of Thrones.

Det ser ud til, at rapporterne om Game of Thrones' død er stærkt overdrevene. Hvorfor? Fordi House of the Dragon (opens in new tab), den første spin-off-serie fra HBO's live-action-version af George R.R Martins elskede fantasy-romaner, netop er blevet den mest sete seriepremiere i HBO's historie.

I en pressemeddelelse afslørede Warner Bros. Discovery (WBD) – ejerne af HBO og dets søsterstreamingtjeneste HBO Max – at House of the Dragons første afsnit trak 9,986 millioner seere på åbningsaftenen. Selvom det tal kun tegner sig for amerikanske husstande, bekræftede Warner Bros. Discovery også, at House of the Dragon var HBO Max' største serielancering i Latinamerika samt Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) – områder, hvor streamingtjenesten er tilgængelig.

Derudover steg interessen for Game of Thrones blandt HBO Max-abonnenter i ugerne op til premieren på House of the Dragon. WBD bekræftede, at fantasy-serien har haft vækst fra uge til uge siden juni, med et samlet publikumsengagement 90 % højere i dagene op til House of the Dragons premiere end syv uger tidligere.

I Storbritannien offentliggjorde House of the Dragon også betydelige viging-tal efter premierens udgivelse på Sky. Ifølge TechRadars kilder tunede 1,39 millioner seere ind for at se programmets første afsnit i 24 timer efter lanceringen – tal, der hjalp det med at overhale Game of Thrones som den største dramalancering nogensinde på Sky Atlantic.

De præcise tal for Danmark kendes ikke. Men premiereafsnittet trak rekordmange seere (opens in new tab).

"Seertallene i løbet af de sidste 24 timer for House of the Dragon på tværs af Sky og NOW TV har været lige så episk som selve showet," sagde Zai Bennett, administrerende direktør for indhold hos Sky. "Responsen har allerede været fænomenal - og vi er overbeviste om, at tallene vil vokse betydeligt, når alle on demand-tal konsolideres, og vi har det samlede billede af seertallene."

Det er derfor klart, at publikum ikke helt har vendt ryggen til Game of Thrones-franchisen, hvilket vil blive set som en stor sejr for Warner Bros. Discovery, især i lyset af, at nogle industrikommentatorer – inklusive os hos TechRadar (opens in new tab) – har antydet, at i kølvandet af Game of Thrones' udskældte ottende sæson var den globale interesse for House of the Dragon og Game of Thrones generelt aftaget.

House of the Dragon regerer overlegent på HBO Max (Image credit: HBO)

House of the Dragons brølende succes giver et kort pusterum til Warner Bros. Discovery – det nye brand, der er skabt af den nylige fusion mellem de to virksomheder – efter uger med dårlig presseomtale. Konglomeratet har mødt voldsomt tilbageslag (og med rette) over aflysningen af ​​DCEU-filmen Batgirl, plus fjernelsen af ​​adskillige fan-favoritprogrammer og film fra HBO Max.

På nogenlunde samme måde, som Stranger Things sæson 4 (opens in new tab) gav Netflix et tiltrængt pusterum midt i sine seneste økonomiske problemer og abonnentflugt, ser House of the Dragon ud til at have gjort det samme for WBD. Folk taler om House of the Dragons mest brutale scener snarere end om virksomhedens problemer – HBO Max-serien var Twitters mest populære emne i 14 timer i træk efter udgivelsen.

Martins engagement i udformningen af ​​House of the Dragon har sikkert også hjulpet på seriens succes. Den anerkendte forfatter afslørede for nylig (via WSJ (opens in new tab) magazine), at han havde en mere fremtrædende rolle i spin-off-serien, end han havde i Game of Thrones' sidste sæsoner. I betragtning af at vi rangerede tre af Game of Thrones' sidste fire sæsoner som de værste, spillede Martins indflydelse på den originale series struktur, plottråde, modne temaer og karakterbuer en væsentlig rolle i dens tidlige succes. House of the Dragon vil have nydt godt af Martins omfattende konsulentrolle i udviklingen af serien, hvor seriens indledende 10 afsnit drager fordel af hans involvering.

Det er stadig tidlige dage for House of the Dragon, men alt tyder på, at serien bliver lige så succesfuld, som Game of Thrones var for ti år siden. Warner Bros. Discovery kan ånde lettet op efter den lovende start - og ikke kun fra det faktum, at det letter presset på den belejrede organisation. Virksomheden har andre Game of Thrones-spin-offs under udvikling – en Jon Snow-centreret serie og The Sea Snake blandt andre – og House of the Dragons umiddelbare succes beviser, at der stadig er et publikum til Westeros-baseret underholdning.

I lyset af dets seneste kampe havde WBD brug for en stor sejr, og House of the Dragon har faktisk leveret to: én til virksomheden som helhed og én til dens live-action Game of Thrones-franchise. Dødsstødet er slet ikke på tale for sidstnævnte endnu, og det har House Targaryen, dets drager og politisk ladet drama at takke for.

