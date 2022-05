Anmeldelse: Stranger Things sæson 4 er en stærk præstation på alle niveauer

Efter næsten tre års ventetid holder Stranger Things sæson 4 sit løfte og leverer en medrivende, actionfyldt og gysende sæson med mange store afsløringer. Det er et utroligt ambitiøst projekt - i hvert fald historiemæssigt - som i høj grad betaler sig, selv om det ikke er helt fri for mindre problemer med handlingstempo og genrehop. Men både de hardcore og de nye fans vil nyde den mest modne, spændende og fængslende sæson af serien til dato.

Der er meget, der skal klappe for 4. sæson af Stranger Things (opens in new tab). Der er sket meget i de næsten tre år, fra sidste sæson af den populære Netflix-serie og 4. sæson af retro-gyserserien. Netflix er under pres fra konkurrenterne, ikke mindst i medierne, hvor faldende abonnenttal og økonomiske problemer (opens in new tab) står øverst på dagsordenen.

Stranger Things' tilbagevenden til vores skærme kan betyde meget for streaminggiganten, som er i noget af en knibe. Den 80'er-inspirerede gyserserie er en af de største succeser, som selskabet har haft (selv om Squid Game slog de fleste rekorder), så der er god grund til at tro, at den fjerde sæson nu vil give den kriseramte streamingtjeneste et længe ventet løft.

Fjerde sæson af Stranger Things er endnu en triumf for Duffer-brødrene. Kombinationen af en storstilet udvidelse af seriens univers, afsløringer af underliggende faktorer, strålende nye skuespillere, følelsesladede og hjerteskærende elementer i fortællingen og endnu mere gys og uhygge betyder, at både trofaste fans og nye seere vil få masser at godt at sætte tænderne i. Men det er bestemt ikke alt, der fungerer lige godt. De største mangler sker på grund af de forskellige parallelle handlingsforløb, hvilket betyder, at sæson fire af Stranger Things ikke helt når samme højde som de foregående sæsoner. Duffer-brødrene formår dog stadig at gøre det meste rigtigt, så du kan være sikker på, at du har en fjerde sæson fyldt til randen med fart, spænding, blod og lemlæstelse at se frem til.

Vi er langt fra sikre Hawkins nu

Den fjerde sæson af Stranger Things foregår på forskellige steder rundt om i verden. (Image credit: Courtesy of Netflix © 2022 )

Seks måneder efter det såkaldte Battle of Starcourt Mall, med andre ord i slutningen af tredje sæson, er vores helte fuldstændig adskilt fra hinanden. Byers-familien - som nu også omfatter Eleven (Millie Bobby Brown) - er flyttet til Californien, mens resten af Hawkins-banden stadig bor i Indiana, hvor de yngste medlemmer af gruppen er begyndt på Hawkins High School. Sherif Jim Hopper (David Harbor), som menes at være død efter begivenhederne på den hemmelige base i sidste sæsons, er nu fængslet på Kamtjatka-halvøen i Rusland.

Der er tusindvis af kilometer mellem dem, og alle forsøger at bearbejde den traumatiske konfrontation med The Mind Flayer. Det hjælper ikke at de samtidig er udfordret med at forsøge at passe ind på gymnasiet, at udholde kulden i det østlige Sibirien og at håndtere dødsfald i deres nærmeste omgangskreds. Fjerde sæson er en hård sæson for vores helte. Ikke overraskende skal de også håndtere en ny overnaturlig trussel fra The Upside Down, som ikke er mindre farlig end de forgående gange. De offentlige myndigheder har naturligvis ingen chance mod truslerne, så Eleven og banden er endnu en gang tvunget til at gå ind og løse årets mysterium - denne gang i forbindelse med det berygtede Creel House - i et forsøg på at ødelægge The Upside Down en gang for alle.

Tredje sæson blev lanceret i juli 2019, og da mange måske ikke har så mange oplysninger at gå ud fra, før de hopper tilbage i gyseruniverset, er der måske nogle seere, der ikke helt er sikre på, om de kan følge med i Stranger Things igen.

Heldigvis giver skaberne os tid til at lære hovedpersonerne at kende igen og giver os et indblik i, hvad de har foretaget sig, siden vi sidst så dem. Første afsnit giver os mere end nok information til at lære karaktererne at kende og gennemgår så meget som muligt for at få os ordentligt i gang allerede i afsnit to - og med "komme i gang" mener vi selvfølgelig ildevarslende og mystiske historier, spændende karakterrejser og betagende action. Det er et godt kreativt træk af Duffer-brødrene, som får os til at føle os velkomne i mødet med Hawkins, Sibirien og Californien efter en lang og hård corona-pause.

Ikke alle historier i fjerde sæson er lige interessante (Image credit: Netflix)

Selv om vi hurtigt får genopfrisket de vigtige karakterer, tager det noget tid, før de forskellige historier virkelig synker ind (historier, der denne gang foregår helt andre steder i verden). Duffer-brødrene har ofte omtalt sæson fire af Stranger Things som Game of Thrones-sæsonen - en reference, der henviser til episodernes længde og den komplicerede manuskriptstruktur. Det er en udvikling, der er svær at undgå, eftersom vi taler om en serie, der konstant forsøger at overgå sig selv.

Problemet med formatet er imidlertid, at episodernes længde ikke nødvendigvis skaber grundlaget for en mere engagerende historie. Til tider føles det som om, vi træder vande, og den fjerde sæson af Stranger Things kan faktisk føles lidt lang. Historierne, der foregår på steder som Californien og Kamtjatka, føles lidt indviklede og overflødige i forhold til de aktuelle begivenheder i Hawkins, og vi føler ikke, at vi får meget ud af, at banden er blevet splittet op efter den foregående sæsons finale.

Til tider kan det også føles lidt unødvendigt med de hyppige skift mellem gys og humor. Konceptet er godt, men når det sker i én og samme scene, begynder det at føles lidt forceret. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel for serien at have humor til at lette stemningen mellem de overnaturlige begivenheder, og det er selvfølgelig et kendt faktum, at dette er en grundpille i Stranger Things-universet, så det er ikke overraskende, at sådanne elementer dukker op i fjerde sæson. Man kan godt forstå begrundelsen for at bruge både gys og humor på skift, for det bliver ensformigt at holde sig til én genre så længe, men de hurtige spring mellem vittigheder og gys i nogle scener ødelægger historiefortællingens flow. Joyce og Murray-sekvenserne er gode eksempler på dette, hvor skiftet mellem spændende drama og excentriske buddy-komedie bliver noget desorienterende.

Stranger Things sæson 4 er bedst, når de forskellige tråde begynder at blive knyttet sammen. Når det hele passer sammen, passer det virkelig godt sammen. Den detektivmæssige del, der kommer frem, efterhånden som gruppen (og seerne) bliver bekendt med Creel House, Eleven og Hoppers baggrundshistorier og konteksten omkring The Upside Down, virker som et frisk pust, selv om de tidligere sæsoner allerede havde mere end nok mysterier at gå rundt med. Derudover får du også en verdensomspændende historie, en passende roadtrip-stemning, mere på spil og en god kemi mellem hovedpersonerne. Da historierne endelig smelter sammen, har sæson 4 formået at skabe en fascinerende dynamik, der passer perfekt til serien.

Enden er nær...

Fjerde sæson af Stranger Things har mange afsløringer og andre godbidder at byde fans. (Image credit: Netflix)

Stranger Things-fortællingen er ved at nærme sig sin afslutning - serien får en femte og sidste sæson. Derfor er det også på tide, at Duffer-brødrene begynder at levere de afsløringer, de har lovet.

Som sagt, så gjort: Stranger Things sæson 4 indeholder præcis det, som skaberne lovede. Vi får nye oplysninger, der besvarer de mange spørgsmål, som fans har stillet sig selv i årenes løb. Vi får faktisk svar på mysterier, der blev rejst så langt tilbage som i sæson 1 - og i nogle tilfælde taler vi om begivenheder, der skete, før Eleven dukkede op i skoven uden for Bennys café. Hver enkelt afsløring giver lige præcis nok information til, at vi får et komplet overblik over sammenhængen i forhold til karakterernes baggrundshistorier, og hvordan det hele hænger sammen med The Upside Down.

Dermed ikke sagt, at fjerde sæson på nogen måde opgiver action og gys til fordel for at afsløre gamle mysterier. Stranger Things har masser af action-sekvenser og detaljerede scener fyldt med gys - uforglemmelige øjeblikke, der vil blive husket af fans i lang tid.

Den fjerde sæson af Stranger Things er mere orienteret mod gysergenren end tidligere. (Image credit: Netflix)

De førnævnte kampsekvenser - som i øvrigt omfatter både nærkamp og længere distancer - er brutale, intense og vanvittige. Vi forventede intet mindre i betragtning af indholdet af de foregående sæsoner. Alligevel tør vi godt sige, at Stranger Things sæson 4 hæver barren endnu et hak i forhold til de tidligere sæsoner med en vildskab, der understreger den overordnede trussel, som vores helte står over for.

En stor del af de vanskeligheder, som hovedpersonerne står over for denne gang, kommer fra en helt ny modstander. Han er en skræmmende ondskabsfuld skabning, selv for en skurk fra Stranger Things, og han er en antagonist, der vil fremkalde mareridt hos mange af seerne. Uden at afsløre for meget, er det tydeligt, at Freddy Krueger fra Nightmare on Elm Street var en stor inspiration for skaberne. Tilsæt et strejf af Pazuzu fra The Exorcist og en klat Pinhead fra Hellraiser - samt et par bizarre referencer til superkræfter fra The Matrix og X-Men universerne - og du står over for en formidabel fjende i form af Vecna. Det er et gyservæsen, der ville passe ind i enhver body horror- eller slasher-film.

Slasher-film-æstetikken er i øvrigt en rød tråd, der ligger lige under overfladen i hele sæsonen. Fra intense jagtscener og neglebidende gemmelege til såkaldte jumpscares og andre uhyggelige elementer (vi vil ikke gennemgå dem her, da det måske er lidt for afslørende) er vi vidner til en form for Stranger Things, der i stigende grad bevæger sig mod voksen-indhold.

God kemi

Vecna er måske den mest skræmmende skurk fra Stranger Things nogensinde. (Image credit: Netflix)

At serien nu indeholder mere intens gys skyldes især, at Hawkins-banden ikke længere er børn, men unge mennesker, som kan klare større udfordringer. Det har givet skaberne af Stranger Things mulighed for at gå nye veje. Det samme gælder i øvrigt det publikum, der har fulgt serien. Mange af dem var selv på alder med karakterne, da de begyndt at se den, og de er nu også store nok til at kunne tåle mere gys og uhygge.

Det faktum, at skuespillerne i Stranger Things er blevet ældre, giver også seriens skaberne mulighed for at udforske mere komplekse relationer mellem karaktererne, hvilket fungerer godt takket være de gode præstationer fra hovedpersonerne. Alle leverer fremragende skuespilpræstationer, og resultatet er et følelsesmæssigt nærvær, bittersød humor og genkendelige situationer, der får menneskeligheden i udfordringerne frem.

Det er meget rart at få et gensyn med de skuespillere, som vi føler, at vi har kendt siden barndommen, men det er faktisk de nye navne i castet, der imponerer mest. Der er en ny dynamik og mere sjov i de forskellige grupperinger som følge af de nye karakterer, hvilket er passende for en serie, der er på sin fjerde sæson.

Eddie Munson (Joe Quinn) stjæler alle scenerne, han er med i. (Image credit: Netflix)

Blandt de nye spillere mener vi, at Joe Quinn og Eddie Munson har mest at byde på. Han er lidt uforudsigelig på en sjov måde, hvilket passer perfekt ind i den søde nørdede bande. Argyle (Eduardo Franco) nærmer sig Munson-niveau i de senere dele af serien - vi regner med, at han kan vinde en pris eller to for "bedste stoner-figur på tv", inden sæson fire er slut - mens Matthew Modines tilbagevenden som den skræmmende Dr. Brenner hjælper Brown med at opnå en af sine mest imponerende og følelsesmæssige stærke skuespilpræstationer.

Apropos genforening af karakterer, når den fjerde sæson af Stranger Things bliver samlet til en sammenhængende helhed, får vi også et gensyn med nogle af seriens bedste duoer fra tidligere sæsoner. At Dustin og Steve stadig finder deres tone overrasker ingen, og det ville have føltes som en forspildt mulighed, hvis Duffer-brødrene ikke udnyttede dette forhold igen. Med så mange karakterer i spil benytter fjerde sæson også lejligheden til at skabe nye forbindelser - men det må du se sæson fire for at blive klogere på - vi lovede jo ikke at komme med spoilers.

Vores dom

Den fjerde sæson af Stranger Things er en eksplosiv, mystisk og fascinerende Netflix-sere, der løfter den allerede fremragende og populære tv-serie. Den vidunderlige blanding af drama, gys, action og komedie har aldrig været bedre eller mere velafbalanceret end i dette års sæson - for ikke at nævne afsløringerne af alle de hemmeligheder, som vi har spekuleret os over siden dag ét. Alt dette gør serien til et must for enhver Stranger Things-fan.

Sæsonen er ikke helt perfekt og snubler til tider, især når det gælder handlingen, og vi kan ikke sige, at de nyeste afsnit af Stranger Things helt formår at overgå højderne fra første sæson. Men sæson 4 skal have et kæmpestort kompliment for, at det overhovedet lykkes den at udfordre niveauet og oplevelsen fra sæson 1. Vi får serveret fantastisk nyt indhold i massevis, og alle, der har ventet i spænding i de tre år, der er gået siden sæson tre, kan være helt rolige: Sæson fire har været værd at vente på.

Stranger Things' triumferende tilbagevenden sikrer, at Netflix' problemer er midlertidigt sat på standby. Streaminggiganten har mange problemer, som den skal løse, hvis den skal lokke abonnenterne tilbage og få økonomien i orden, men et par uger frem kan den i det mindste være rolig i visheden om, at Stranger Thins sæson 4 vil sætte tænde et smil hos de fleste, der kigger indenfor hos Netflix.

Første del (bind 1) af fjerde sæson af Stranger Things har premiere på Netflix fredag den 27. maj. Anden del (bind 2) vil blive lanceret på streamingtjenesten fredag den 1. juli.