Stranger Things sæson 4: udgivelsesdato, trailere, rollebesætning, plot og mere

Stranger Things season 4 returns to Netflix very soon.

Stranger Things sæson 4 info - Stranger Things sæson 4 bliver delt op i to dele

- Volume 1 ankommer 27. maj; Volume 2 lander den 1. juli

- Foregår seks måneder efter sæson 3 finalen

- Fire nye plakater afslører, hvilke karakterer der genforenes

- Femte og sidste sæson har fået grønt lys af Netflix

Endelig, efter en lang (og nogle gange frustrerende) ventetid, har Stranger Things sæson 4 en officiel udgivelsesdato. Showet vender tilbage til Netflix fredag den 27. maj – eller i det mindste den første halvdel af det.

Stranger Things 4 vil blive udgivet i to dele – volume 1 kommer i slutningen af maj, før volume 2 lander fem uger senere fredag den 1. juli. Selvom det bliver en pinefuld ventetid, er vi er glade for, at Stranger Things vil være tilbage på vores skærme meget snart.

Det er dog ikke den eneste nyhed om Stranger Things sæson 4. Det overnaturlige gysershow er også blevet fornyet for en femte og sidste sæson på Netflix, det bekræftede Duffer brødrene under annonceringen af Stranger Things 4 udgivelsesdato. Vi er også blevet velsignet med fire splinternye plakater, der antyder bestemte genforeninger, vi har modtaget en officiel plotsynopsis og lært, hvor lang tid der er gået mellem sæson 3-finalen og starten af sæson 4. Så der er en masse Stranger Things 4 nyheder at følge med i.

Nedenfor har vi også samlet alt andet, du behøver at vide om Stranger Things sæson 4. Du vil lære mere om tilbagevendende og nye roller, hvad historien kan dreje sig om, de fire trailere, der er blevet udgivet, og mere. Spoilers følger for Stranger Things sæson 1 til 3, såvel som potentielle spoilere for Stranger Things 4.

Stranger Things season 4 udgivelsesdato

Stranger Things sæson 4 udgivelsesdato: 27. maj og 1. juli 2022

Every ending has a beginning. Vol. 1 is coming May 27. Vol. 2 is coming July 1. pic.twitter.com/nw8IYqQzilFebruary 17, 2022 See more

Som vi nævnte i vores introduktion, vender Stranger Things 4 tilbage til Netflix i to dele. Stranger Things sæson 4 volume 1 lanceres den 27. maj, inden volume 2 kommer fem uger senere den 1. juli.

I et brev til fans, der blev offentliggjort sammen med annonceringen af lanceringsdatoen, afslørede Duffer brødrene – Stranger Things' medskabere – hvorfor de havde taget beslutningen om at udgive showets næste del i to dele. Kort fortalt: Sæsonens udviklingscyklus har været ekstraordinær lang, og sæson 4s episoder vil være længere end tidligere.

"Med ni manuskripter, over otte hundrede sider, næsten to års filmoptagelser, tusindvis af billeder med visuelle effekter og en runtime, der er næsten dobbelt så lang som alle tidligere sæsoner, var Stranger Things sæson 4 den mest udfordrende til dato," står der i brevet. "Men det var også den mest givende... I betragtning af den hidtil usete længde, og for at få det til dig så hurtigt som muligt, udkommer sæson 4 i to bind."

Se mere om Stranger Things 4's udvikling i brevet nedenfor:

uoos noʎ ǝǝs pic.twitter.com/pJ71dRgmo1February 17, 2022 See more

Før offentliggørelsen af udgivelsesdatoen gik Stranger Things fans amok, da en masse nye plakater kom online i timen før sæson 4s lanceringsdato blev bekræftet. Hvert ark skildrede genforeninger mellem visse karakterer på forskellige steder, mens de går mod en døråbning til Upside Down.

Se plakaterne i galleriet herunder:

Billede 1 af 5 Den første officielle plakat for Stranger Things sæson 4. (Image credit: Netflix) Billede 2 af 5 Den anden officielle plakat for Stranger Things sæson 4. (Image credit: Netflix) Billede 3 af 5 Den tredje officielle plakat for Stranger Things sæson 4. (Image credit: Netflix) Billede 4 af 5 Den fjerde officielle plakat for Stranger Things sæson 4. (Image credit: Netflix) Billede 5 af 5 Den femte officielle plakat for Stranger Things sæson 4. (Image credit: Netflix)

I øjeblikket er der intet ord om, hvilket bind der vil indeholde flest episoder. Stranger Things 4 vil bestå af ni afsnit, men vi er ikke sikre på, hvilken del der vil have fem bidrag, og hvilken der vil have fire.

Stranger Things sæson 4 trailer

Stranger Things sæson 4 trailer: her er hver teaser

Fire teasertrailere er blevet udgivet af Netflix indtil videre, med den seneste – som du kan se ovenfor – som viser, at Eleven og Byers familien er flyttet til Californien. At flytte til en anden del af USA betyder dog ikke, at de er beskyttet fra Upside Down. Så forvent, at deres tidligere bestræbelser indhenter dem i en eller anden form.

Når du har set ovenstående trailer, så tjek de tre andre nedenfor, startende med afsløringen af, at sherif Jim Hopper (David Harbour) er i live efter sæson 3s eksplosive afslutning:

Efter den Hopper-centrerede trailer, som ankom i februar 2020, er fire andre videoer blevet frigivet. Den ene er om lanceringsvinduet for sæson 4, mens en anden er den Eleven og Byers familie-fokuserede trailer, som du begge kan se ovenfor sammen med Hopper in Russia teaser.

Så hvad med de sidste to? En trailer, som landede i maj, viste at Elevens baggrund kan være en stor del af sæson 4s plot:

Den anden blev i mellemtiden udgivet under Netflixs Tudum globale fan event i september. Det gav os et kig på Creel House, som blev beskrevet af en af Duffer brødrene som et "super vigtigt sted". Vi fik også set Dustin efterligne Sherlock Holmes, hvilket er ret sjovt. Tjek det ud nedenfor:

Stranger Things sæson 4 episodetitler

Stranger Things sæson 4 episodetitler: hvad betyder de?

Jim Hopper vil være helt alene (i det mindste et stykke tid) i Stranger Things 4. (Image credit: Netflix)

Her er titlerne for hver af sæson 4s ni afsnit:

Episode 1: The Hellfire Club

Episode 2: Vecna's Curse

Episode 3: The Monster and the Superhero

Episode 4: Dear Billy

Episode 5: The Nina Project

Episode 6: The Dive

Episode 7: The Massacre at Hawkins Lab

Episode 8: Papa

Episode 9: The Piggyback

Med det samme kan vi udlede, at Elevens baggrundshistorie kommer til at stå stærkt i sæson 4. Afsnit 3 lyder som om, det vil være et flashback til hendes første møde med Demogorgon, afsnit 6 kunne være hendes første 'dyk' (når hun sidder i vand og kommer ind i et andet rige), og episode 7 kan afsløre, hvad der skete med Doctor Brenner (Matthew Modine) og Hawkins Labs personale efter sæson 1 finalen.

Afsnit 8 kan også se på Elevens far og datters forhold til Brenner. Det kan også omfatte elementer af, hvad der skete med Hoppers datter, som vi vil detaljere mere om i vores spekulationssektion om denne sæsons plot nedenfor.

Hvad fortæller titlerne os ellers? Nå, afsnit 1 er navnet på en Hawkins High School Dungeons and Dragons (D&D) klub, så vi vil se nogle af Stranger Things' rollebesætning gå på gymnasiet i sæson 4 premieren. Afsnit 4 lyder i mellemtiden, som om det bliver Max-centreret, da hendes bror Billy ofrede sig selv for at redde alle i sæson 3.

D&D-fans vil også forstå betydningen af afsnit 2s titel. Vecna er navnet på en magtfuld troldmand, der bliver en lich under World of Greyhawk kampagnen og er blevet udnævnt til en af de største D&D skurke gennem tiderne. Vil Vecna være bundet til et D&D-spil, der finder sted i sæson 4, eller kan han være relateret til Creel House på en eller anden måde? Det er ikke første gang, at Stranger Things har brugt D&D som inspiration til sine skurke og Upside Down, så vi ville ikke blive overraskede, hvis Vecna's Curse relaterer til nogen eller noget i sæson 4.

Afsnit 5 refererer muligvis til Nina Kulagina, en russisk kvinde, der hævdede at have psykiske kræfter. Hmm, en person med overmenneskelige evner... hvor har vi hørt det før? Vi vil ikke blive overraskede, hvis dette vedrører Eleven (og nummer otte, aka Kali fra Stranger Things 2) og de eksperimenter, der blev udført på dem af Brenner i 1980'erne.

Hvad angår afsnit 9: vi ved det ikke. Det er sæsonfinalen, så selv hvis vi havde en ide om, hvad det betød, ville vi ikke spolere det her. Vi finder ud af mere, når sæson 4 kommer næste sommer.

Stranger Things sæson 4 plot

Stranger Things season 4 plot: hvad handler det om?

Hele banden vil helt sikkert genforenes i Stranger Things sæson 4. (Image credit: Netflix)

Her er det officielle plotresumé, med tilladelse fra en pressemeddelelse fra Netflix: "Det er seks måneder siden slaget ved Starcourt, som bragte terror og ødelæggelse til Hawkins. Da vi kæmper med eftervirkningerne, er vores gruppe venner adskilt for første gang – og det har ikke gjort tingene nemmere at navigere i gymnasiets kompleksitet. I denne mest sårbare tid dukker en ny og rædselsvækkende overnaturlig trussel op, som præsenterer et gruopvækkende mysterium, der, hvis det bliver løst, endelig kan gøre en ende på rædslerne i Upside Down ."

Det giver ikke for meget væk, hvilket ikke er overraskende med mængden af hemmelighedskræmmeri omkring sæson 4s plot. Men som afsløret i en artikel på Netflix's in-house Tudum news website, ved vi, hvor lang tid der er gået mellem slutningen af sæson 3 og starten af sæson 4.

"Sæson 4, volume 1 starter seks måneder senere," lyder artiklen. "Med hovedrollerne spredt ud over hele verden på fire ekstremt forskellige - men lige mystiske - steder." Så baseret på sæson 3s juli 1985 setting skulle seriens fjerde sæson finde sted i vinteren 1985 eller omkring nytårsdag i 1986.

Udover den officielle bekræftelse, som Netflix har givet, har castet og crewet også teaset sæson 4s historie og temaer i forskellige interviews.

Joe Keery, der spiller Steve Harington, fortalte Total Film, at sæson 4 vil være den "mest skræmmende endnu", mens David Harbor afslørede (per Deadline), at Hoppers rejse i denne sæson vil blive "malet i en lidt mørkere palet."

Til The New York Times forklarede Harbour også, at film som Alien 3 og The Great Escape havde inspireret sæson 4s udvikling. Vi forestiller os, at begge er bundet til Hoppers historie specifikt, da han er i et russisk fængsel, og der er en Demogorgon i nærheden.

I et andet interview, denne gang med Entertainment Weekly, udvidede Harbour nogle af sæson 4s andre plots: "Du vil se mange flere lag om Eleven og Brenner og institutionen, og hvad hun gik igennem og gennemgår, der relaterer til denne fortælling der kommer tilbage. Og så er der den her nye Creel House ting, som er dette nye element af en situation i Hawkins, som selvfølgelig vedrører alle."

Harbour fortalte også Entertainment Tonight, at fans vil se et stort øjeblik, i Hoppers baggrundshistorie, blive afsløret i sæson 4. Ifølge Harbour er det noget, der går helt tilbage til "første billede i den første sæson". Det kan i så fald være værd at forberede os på, at det har noget at gøre med hans afdøde datter Sara, så sørg for at have nogle servietter ved hånden, når dette afsnit kommer.

I mellemtiden lyder det til, at Mike Wheeler også vil holde sig beskæftiget uden Eleven i nærheden. Da han talte til NME, blev han spurgt, hvad Mike ville finde på i sæson 4, og skuespilleren Finn Wolfhard svarede ganske enkelt: "Jeg vil bare sige, at han besøger nogen ..."

I et separat ET Online interview blev Maya Hawke spurgt om Robins sæson 4 historie. Hawke gav ikke noget væk, men hun antydede, at Duffer brødrene "virkelig afslører hende denne sæson".

Sadie Sink, der spiller Max Mayfield, har også antydet, hvad sæson 4 vil indebære for hendes karakter. Til Elle magazine i november 2021 sagde Sink: "Jeg er virkelig glad for, hvor Max' historie gik hen i sæson fire. Jeg tror, du ser en anden side af hende, som jeg er virkelig spændt på at dele med alle."

Endelig har Noah Schnapp, der portrætterer Will Byers, foreslået, at hans karakter vil få noget af en pause fra Upside Down i Stranger Things 4. Han fortalte Showbiz Cheat Sheet: "Den [sæson 4] hælder bestemt til rædsel som det altid gør, men det har også nogle legende aspekter. Jeg kommer til at være en del af den mindre skræmmende historie i denne sæson, hvilket var virkelig sjovt. Jeg har aldrig grinet mere og haft det så sjovt, som jeg gjorde i denne sæson."

welcome to the world of stranger things.where r u going first??? #strangerthingsday pic.twitter.com/WMS0QxJAnjNovember 6, 2021 See more

Der er også masser af uløste plottråde fra sæson 3. Eleven (Millie Bobby Brown) har tilsyneladende mistet sine kræfter, mens Max skal håndtere med sin bror Billys død. I en snak med Glamour antydede Sink, at Max vil være et "meget anderledes sted", og at dette kunne være "geografisk eller mentalt eller måske begge dele".

Lækkede billeder ser også ud til at vise, at Eleven vil være involveret i en slags ulykke i sæson 4.

Billederne (udgivet af Metro UK) ser ud til at vise fan-favorit karakteren blive kørt ud på en båre, mod en ambulance, af to paramedicinere. På et andet fotografi inspicerer politiet og den amerikanske hær stedet, hvor en bygning er styrtet sammen.

Det er naturligvis uklart, hvad dette betyder for Elevens udvikling i sæson 4. Da hun mistede sine evner i sæson 3's finale, kan de to hændelser dog være forbundet. Det er det, eller Brenner har fundet og kidnappet hende, så han kan fortsætte sine skumle eksperimenter.

Stranger Things sæson 4 rollebesætning

Stranger Things season 4 rollebesætning: hvem spiller hvem?

Brett Gelmans Murray Bauman vender tilbage i Stranger Things 4. (Image credit: Netflix)

Tv-showets hovedroller vil gentage deres roller i sæson 4:

Winona Ryder som Joyce Byers

David Harbour som Detective Jim Hopper

Millie Bobby Brown som 'Eleven'/Jane Hopper

Finn Wolfhard som Mike Wheeler

Gaten Matarazzo som Dustin Henderson

Caleb McLaughlin som Lucas Sinclair

Noah Schnapp som Will Byers

Sadie Sink som Max Mayfield

Natalia Dyer som Nancy Wheeler

Charlie Heaton som Jonathan Byers

Joe Keery som Steve Harington

Maya Hawke som Robin Buckley

Priah Ferguson som Erica Sinclair

Cara Buono som Karen Wheeler

Brett Gelman som Murray Bauman

Brett Gelman, der spillede konspirationsteoretikeren Murray Bauman i sæson 2 og 3, er også blevet en regulær karakter i serien, ligesom Priah Ferguson og Cara Buono. Matthew Modine og Joe Chrest vil også gentage deres roller som Matthew Brenner og Ted Wheeler.

I november 2020 afslørede Variety også nogle af de nye ansigter, som vi vil se i Stranger Things sæson 4:

Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd) som Peter Ballard, en omsorgsfuld portør på et psykiatrisk hospital. Bower er en af tre nye tilføjelser til hovedroller i sæson 4.

Eduardo Franco (Booksmart) som Argyle, Jonathans nye bedste ven, som er en livsglad 'stoner' og pizzabud. Franco er en af de tre nye hovedroller i sæson 4.

Joseph Quinn (Catherine the Great) som Eddie Munson, en dristig metalhead, der driver Hawkins Highs D&D-samfund, The Hellfire Club, og som er centrum for denne sæsons nøglemysterium. Quinn er en af de tre nye tilføjelser til sæson 4.

Tom Wlashicha (Game of Thrones) som Dmitri, en russisk fangevogter, der bliver venner med Hopper.

Nikola Djuricko (World War Z) som Yuri, en russisk smugler.

Joel Stoffer (Agents of S.H.I.E.L.D) som Warden Hatch.

Robert Englund (A Nightmare on Elm Street) som Victor Creel, en forstyrret, intimiderende mand, der er fængslet på et psykiatrisk hospital for et grusomt mord i 1950'erne.

Sherman Augustus (Virus) som Oberstløjtnant Sullivan, en intelligent, 'no-nonsense' mand, der tror på, at han kan stoppe den ondskab, der fortærer Hawkins.

Mason Dye (Teen Wolf) som Jason Carver, en smuk, rig sportsstjerne, hvis perfekte verden trævler op, efterhånden som ondskaben breder sig.

Tyner Rushing (Lovecraft Country) som Virginia Creel, en slægtning til Victor.

everything is going to be FINE in Stranger Things 4, absolutely no cause for alarm #StrangerThingsDay pic.twitter.com/bGKAOPei8YNovember 6, 2021 See more

Endelig blev fire nye medvirkende afsløret som en del af Netflix Geeked Week event i begyndelsen af juni:

Amybeth McNulty (Anne With an E) som Vickie, en sej, hurtigttalende bandnørd, der fanger interesse fra en af vores elskede helte.

Miles Truitt (Queen Sugar) som Patrick, en Hawkins basketballstjerne, der har venner, talent og et godt liv... indtil chokerende begivenheder får hans liv ud af kontrol.

Regina Ting Chen (Queen of the South) som Ms. Kelly, en populær vejleder, der bekymrer sig dybt om sine elever – især dem, der kæmper mest.

Grace Van Dien (Charlie Says) som Chrissy, Hawkins Highs ledende cheerleader og den mest populære pige i skolen. Men under den tilsyneladende perfekte overflade gemmer der sig en dyb hemmelighed.

Derudover så Nina Dobrev (The Vampire Diaries) ud til at antyde, at hun muligvis har en rolle i Stranger Things 4. Dobrev lagde et billede på sin personlige Instagram uden for Hawkins High School med teksten "Stranger Things have happen". Det er uklart, om hun bare tager et billede med en ikonisk lokation fra showet, eller om Dobrev hentyder til hendes involvering i sæson 4. Vi formoder, at det er førstnævnte, men vi må vente og se.

Stranger Things' fremtid

Stranger Things season 4: er det sidste sæson?

Er dette begyndelsen på enden for Stranger Things? (Image credit: Netflix)

Nej, Stranger Things 4 bliver ikke det sidste bidrag i den vildt populære Netflix serie. Men som vi nævnte tidligere, vil showet ikke eksistere meget længere. Hvorfor? Fordi Duffer brødrene har bekræftet, at næste sæson – altså sæson 5 – bliver den sidste i Stranger Things historien.

Det blev afsløret som en del af brevet, de skrev til fans, hvor Duffer brødrene skrev: "For syv år siden planlagde vi hele historiebogen for Stranger Things," ... "På det tidspunkt forudsagde vi, at historien ville vare fire til fem sæsoner. Den viste sig at være for stor til at fortælle i fire, men - som du selv kan se - skynder vi os nu mod vores finale. Sæson 4 bliver den næstsidste sæson; sæson 5 bliver den sidste."

Hvor trist det end vil være at sige farvel til Eleven, Hopper og resten af selskabet, lyder det ikke til, at Stranger Things officielt slutter, når gardinet falder for Hawkins crewet for sidste gang. Duffer brødrene hentydede i deres brev om muligheden for at fortælle flere historier i Stranger Things universet, så vi kunne se nogle film og tv spin-offs i fremtiden.

Det ville være et mærkeligt træk, hvis Netflix gik væk fra Stranger Things efter sæson 5 – det er trods alt et af deres største shows. I betragtning af at streaminggiganten ønsker at skabe (og bygge) sine egne interne franchises, ville det give mening for Netflix at fortsætte med at fortælle historier i Stranger Things universet.

For nu er vi dog bare glade for, at Stranger Things 4 er på vej. Det har været en lang nok ventetid, så vi er glade for, at serien vender tilbage snarere end senere.