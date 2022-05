Obi-Wan Kenobi: Alt, hvad vi indtil videre ved om Star Wars prequel-serien

Obi-Wan Kenobi: Det vigtigste om serien

Obi-Wan Kenobi-serien udkommer eksklusivt på Disney Plus den 27. maj.

Her vender Ewan McGregor og Hayden Christensen tilbage i deres roller fra prequel-trilogien

Foregår 10 år efter Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn

Blandt de øvrige medvirkende er Joel Edgerton, Kumail Nanjiani, Rupert Friend og Sung Kang.

Instrueret af Deborah Chow fra The Mandalorian

Rygterne om Obi-Wan Kenobis død er stærkt overdrevne. Selv om han blev besejret af sin tidligere elev, Darth Vader, i den originale Star Wars-film fra 1977, er Jedimesteren stadig en magtfuld person i galaksen langt, langt borte.

Nu får Obi-Wan sin egen tv-serie, som får premiere på Disney Plus i den 27. maj. Obi-Wan Kenobi-serien foregår ti år efter, at Obi-Wan efterlod den lille Luke Skywalker hos sin onkel på Tatooine - og sidenhen begyndte sin ensomme rejse som drengens beskytter.

Ewan McGregor er tilbage for at gribe et lyssværd i titelrollen for første gang siden Sith-fyrsternes hævn fra 2005 - en rolle, som han overtog efter afdøde Alec Guinness. Han får selskab i Obi-Wan Kenobi-tv-serien af sin tidligere modpart Hayden Christensen, som er tilbage i rollen som Anakin Skywalker - nu bedre kendt som Darth Vader. Deborah Chow, der har instrueret to afsnit af The Mandalorian, instruerer sammen med Army of the Dead-forfatteren Joby Harold, der har skrevet manuskriptet til den kommende serie i seks afsnit.

Som sædvanlig har Lucasfilm ikke afsløret meget om handlingen - bortset fra at serien vil byde på "århundredets hævn" - men Disney Plus Day-eventet i november 2021 gav os lidt flere oplysninger om den meget ventede serie.

Premieredatoen for den nye Star Wars-serie var tidligere fastsat til onsdag den 25. maj, men er nu blevet rykket et par dage frem til fredag den 27. maj.

Læs videre for at få alt, hvad vi ved om Obi-Wan Kenobi-tv-serien indtil videre

Udgivelsesdato: På Disney Plus Day, som fandt sted den 12. november 2021, blev det bekræftet, at Obi-Wan Kenobi-tv-serien vil blive udgivet på streamingplatformen engang i 2022. Den første officielle trailer for tv-serien afslørede senere, at udgivelsesdatoen for Obi-Wan Kenobi-serien var fastsat til den 25. maj, men den blev senere skubbet et par dage frem til fredag den 27. maj. Det skyldes sandsynligvis, at Disney ønsker at undgå, at Obi-Wan Kenobi-serien og Ms. Marvel, som lanceres på samme tid, skal konkurrere med hinanden.

Handlingen: Der er endnu ikke blevet afsløret nogen detaljer, men vi ved, at den foregår 10 år efter Revenge of the Dark - det vil sige 9 år før A New Hope. Vi ved også, at den vil handle om Obi-Wans mission om at beskytte Luke Skywalker på Tatooine og indeholde en episk duel mellem Kenobi og Vader, hans tidligere padawan.

Medvirkende: Ud over Ewan McGregor og Hayden Christensen vender skuespillerne Joel Edgerton og Bonnie Piesse (Owen og Beru Lars) tilbage til Star Wars-universet. Der er også et væld af nytilkomne - bl.a. Kumail Nanjiani, Indira Varma og Rupert Friend.

Obi-Wan Kenobi - Lancering

Den officiella logotypen för Star Wars-serien. (Image credit: Lucasfilm)

Hvornår foregår Obi-Wan Kenobi-serien?

Ifølge StarWars.com og teaseren fra Disney Plus Day foregår Obi-Wan Kenobi 10 år efter Revenge of the Dark og dermed ni år før A New Hope - omtrent på samme tidspunkt som begivenhederne i Solo: A Star Wars Story-spillet. I slutningen af del III besejrede Obi-Wan Anakin Skywalker i kamp og efterlod ham brændende på planeten Mustafar. Kejser Palpatine hentede Anakins forkullede krop, og han blev forvandlet til Darth Vader, hvilket markerede begyndelsen på hans rædselsregime over galaksen.

Obi-Wan arbejder i mellemtiden sammen med Yoda og senator Bail Organa for at skjule Anakin og Padmes børn, Luke og Leia Skywalker. Han har afleveret Luke hos Lukes onkel Owen og tante Beru på Tatooine, og har begyndt sit nye liv på ørkenplaneten som en Jedi i eksil.

Da denne serie begynder, har Obi-Wan altså gemt sig på Tatooine i de sidste ti år.

Obi-Wan Kenobi - trailer

Den første officielle trailer for Obi-Wan Kenobi-serien er kommet, og den giver os et nærmere indblik i den nostalgifyldte Star Wars-serie. Du kan se nogle af de stjernebesatte roller og få en ide om, hvad serien handler om.

At dømme ud fra traileren ser det ud til, at Obi-Wan Kenobi lever et isoleret liv på Tatooine og passer på den unge Luke Skywalker, mens han forsøger at holde lav profil for at undgå at tiltrække Imperiets opmærksomhed. I mellemtiden danner Darth Sidious og Darth Vader en duo, der sammen med deres Jedi-jagende inkvisitorer forsøger at finde og dræbe de resterende Jedi-krigere i galaksen.

Hvis du var bekymret for, at hele tv-serien ville foregå på Tatooine, skal du ikke være bekymret - i traileren ser det ud til, at vi skal følge Obi-Wan Kenobi på en række ture rundt i galaksen til en række steder, der endnu ikke er navngivet.

Før traileren blev offentliggjort, kunne Disney Plus-abonnenter se et interview i november 2021 med en blanding af konceptkunst og interviews med Ewan McGregor og instruktør Deborah Chow.

"Det er en temmelig mørk tid, vi går ind i med Obi-Wan-serien," forklarede Chow. "Bare det at være en Jedi er forbundet med en risiko. Der er Jedi-jægere derude."

"Han har kun én opgave, nemlig at holde Luke i sikkerhed," fortsætter McGregor, inden Chow tilføjer: "Det er helt klart udgangspunktet for vores historie. Det interessante vil være, hvor det går hen derfra."

De antyder også, at McGregors meget omtalte medspillere fra de tidligere film vender tilbage i form af Hayden Christensen i rollen som Darth Vader og hans tidligere lærling.

"Vi kunne ikke fortælle historien om Obi-Wan Kenobi uden at bringe Anakin eller Vader på banen," siger Chow. "... "Og det kunne være ganske tilfredsstillende for alle at se dem mødes igen," tilføjer McGregor.

De billeder, vi ser (i tweetet), giver anledning til mange diskussioner. Den første viser Obi-Wan Kenobi, der møder Darth Vader på et brændende sted - kunne det være et hævnmøde i Mustafar, hvor deres skæbnesvangre kamp fandt sted i Revenge of the Dark?

Den næste viser Obi-Wan på ryggen af en eopie et sted på Tatooine. Han red på et af disse ørkenlevende bæredyr, da han efterlod den lille Luke Skywalker hos sin tante og onkel i slutningen af Episode III.

Den tredje viser stormtroopere på en stor (formentlig imperial) base. Og den fjerde er den mest spændende af dem alle. Ikke på grund af stormtropperne, men på grund af den person, der står sammen med dem. Kunne det være en af inkvisitorerne? Disse tilhængere af den mørke side (hvoraf den ene blev spillet af Sarah Michelle Gellar i Star Wars Rebels) hjalp Vader med at jage de resterende Jedier efter udrensningen i Order 66.

Inquisitorerne er allerede dukket op i Rebels (som foregår omkring fem år efter Obi-Wan Kenobi) og andre Star Wars-historier, så det ville give mening, at de også dukker op i den nye tv-serie - Obi-Wan er formentlig deres mest eftertragtede mål.

Andre billeder viser Vader på Mustafar, nogle skibe, der ligner Snowspeeders fra The Empire strikes back, og nogle nye planeter - hvoraf én ligner noget fra Blade Runner. Kunne denne urbane ramme betyde en ny tur til Coruscant for Obi-Wan? Da det er den kejserlige regerings hjemsted, ville det være et risikabelt træk for Kenobi, men hvis pligten kalder...

Obi-Wan Kenobi - handling

Deborah Chow bekræftede i Disney Plus Day-videoen, at udgangspunktet for serien vil være Obi-Wan, der udfører sin enlige mission for at beskytte Luke Skywalker på Tatooine. Det ser ud til, at han derfra vil blive draget ind i et eventyr, der fører ham til andre steder i Star Wars-galaksen.

Mens detaljerne i Obi-Wan Kenobis historie er lige så uklare som en ung padawans visioner om fremtiden, afslører de andre Star Wars-historier nogle af veteranens aktiviteter i hans eksil på Tatooine efter begivenhederne i Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn ti år før.

I tegneserien From the Journals of Obi-Wan Kenobi opdager Luke Skywalker sin gamle mesters dagbøger, der beskriver, hvad Old Ben har lavet. Vi ved, at han var frustreret over at skulle holde sin Jedi-status hemmelig (hvis han brugte et lyssværd, vil han straks blive afsløret) og over sin manglende evne til at oplære den unge Luke i Kraftens veje. Drengens onkel Owen krævede faktisk, at Kenobi skulle holde sig på afstand af familien og deres gård. Alligevel gør Obi-Wan sit bedste for at beskytte familien - bl.a. redder han Owen fra et skænderi med Wookiee-dusørjægeren Black Krrsantan.

Den store nyhed om Obi-Wan Kenobi-plottet er dog, at Jedien igen vil møde sin tidligere lærling Anakin Skywalker, som nu terroriserer galaksen som Darth Vader. Lucasfilms præsident Kathleen Kennedy har beskrevet mødet som "århundredets omkamp", hvilket siger sig selv - men der er mange spørgsmål om, hvordan det kommer til at foregå.

Da Obi-Wan efterlod Anakin lemlæstet og brændende på Mustafars vulkanske overflade, må han have antaget, at hans tidligere lærling var død. Så vi gætter på, at det vil være et stort chok, at Skywalker er i live og (på en måde) har det godt som Darth Vader - og det kan meget vel være den afsløring, der får Kenobi ud af sit eksil, især hvis en inkvisitor kommer og banker på døren.

Så er der den anden side af sagen: Hvis Vader opdager, at Kenobi er i live, vil han være besat af at opspore ham og eliminere den mand, der efterlod ham til at dø.

At bo på Tatooine vil give Kenobi en vis grad af beskyttelse - selv om det er hans hjemplanet, ved vi, at Vader vil være tilbageholdende med at vende tilbage til det sted, hvor hans mor døde - men man skal aldrig undervurdere den mørke sides magt. Vi ved allerede, at efter ødelæggelsen af den første Dødsstjerne, omkring ni år efter begivenhederne i Obi-Wan Kenobi-tv-serien, rejste Vader til Jabbas palads for at rekruttere en dusørjæger til at opspore en bestemt pilot. Med andre ord er der undtagelser for Vader, når det gælder besøg på Tatooine ...

Obi-Wan Kenobi - skuespillere

Den officielle rolleliste, som blev præsenteret af Lucasfilm i april 2021 (Image credit: Lucasfilm)

Ewan McGregor genoptager sin rolle som Obi-Wan Kenobi på skærmen for første gang siden 2005s Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn (selv om han har lagt stemme til enkelte scener i The Force Awakens og The Rise of Skywalker).

I april 2021 blev hele rollelisten afsløret. Joel Edgerton og Bonnie Piesse er bekræftet til serien, så vi forventer, at de gentager deres roller fra The Clones Attack og Sith-fyrsternes hævn som Owen og Beru Lars - parret, der opfostrede Luke Skywalker, efter at Obi-Wan efterlod ham på Tatooine. (Owen er søn af Cliegg Lars, landmanden fra Tatooine, der gifter sig med Anakins mor, Shmi, i Clones Attack).

Blandt de andre bekræftede rolleledere til Obi-Wan Kenobi er Kumail Nanjiani (The Big Sick, Eternals), Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O'Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Sung Kang (Fast and Furious-serien), Simone Kessell (The Crossing) og Benny Safdie (Good Time). Ifølge Lucasfilms tradition er det stadig et mysterium, hvilke roller de præcis skal spille.

En anden endnu ukendt karakter vil blive spillet af PEN15-skuespilleren Maya Erskine. Deadline siger, at Erskine vil have en birolle i mindst tre afsnit - hvilket er halvdelen af tv-seriens forventede seks afsnit - så Erskines karakter kan få en fremtrædende rolle i serien.

Der er også en god chance for, at nogle velkendte Star Wars-figurer kan dukke op i Obi-Wan Kenobis historie i den nye Disney Plus-serie.

Det største navn, der kunne være på vej til at vende tilbage, er Luke Skywalker. Luke skulle være omkring 10 år gammel, når Obi-Wan Kenobi tv-serien udfolder sig, og det ville være mærkeligt, hvis han ikke var en del af handlingen. Luke kender trods alt allerede "Old Ben" i begyndelsen af Et nyt håb, og hele grunden til Kenobis lange ophold på Tatooine er at holde øje med Skywalkers søn. Hvis Owen og Beru også møder Kenobi, er der gode chancer for, at Skywalker Jr. ikke er langt væk.

Da McGregor blev spurgt, om de lavede auditions med unge skuespillere, der kæmpede om chancen for at spille Luke, sagde han "det er meget muligt", før han fulgte op med et lidt mere vagt "det ved jeg ikke".

På dette tidspunkt i tidslinjen er Yoda i live på Dagobah. Så vidt de ved, er Yoda og Obi-Wan de eneste to Jedier, der har overlevet kejserens Order 66, så de kan bruge Kraften til at komme i kontakt med hinanden. Det kunne betyde, at Frank Oz vender tilbage til en rolle, som han først spillede i 1980's The Space Empire Strikes Back - og som han senest spillede igen i The Rise of Skywalker.

Uanset hvor Darth Vader er, er kejser Palpatine normalt med i billedet og trækker i trådene, så måske får vi mere at se (eller høre) fra den vidunderlige Ian McDiarmid.

Obi-Wan Kenobi: produktionshistoria

Obi-Wan Kenobi-serien begyndte efter sigende sin tilværelse med planer om at lave en film tilbage i 2017, og Billy Elliot-instruktøren Stephen Daldry var tidligt i forhandlinger om at lave den. Projektet blev efterfølgende lagt på hylden, formentlig i kølvandet på den manglende succes for Solo: A Star Wars Story.

I 2019 blev det imidlertid bekræftet, at en Obi-Wan Kenobi-serie var undervejs og forventedes at begynde optagelserne i 2020. Forfatteren Hossein Amini (Drive) blev valgt til at skrive serien, men i januar 2020 blev det meddelt, at han ville forlade projektet. I april 2020 rapporterede Variety, at Army of the Dead-forfatteren Joby Harold var blevet valgt som seriens nye forfatter.

Efter en lang ventetid var serien endelig klar til kameraerne i april 2021 i de kyndige hænder hos The Mandalorian-instruktøren Deborah Chow.

Det ønsker vi at se i Obi-Wan-serien på Disney Plus

Revenge of the Sith (Image credit: Lucasfilm)

Star Wars-prequels bliver stadig diskuteret 15 år efter, at George Lucas satte en stopper for filmene. Nogle af kommentarerne om filmene fra yngre seere tyder på, at der er generationsforskelle i holdningerne til prequels, sandsynligvis påvirket af den velbesøgte tegnefilmsserie The Clone Wars.

For os levede de dog aldrig helt op til løftet om at fortælle Darth Vaders sande oprindelseshistorie og formåede heller ikke at gøre The Clone Wars interessant.

Alligevel er denne serie en mulighed for at bygge videre på potentialet i prequel-indholdet - og for at tilføje ekstra dimensioner til forholdet mellem Anakin og Obi-Wan. Og uanset hvad man mener om slutresultatet, var McGregor et gennemgående højdepunkt i de tre film.

Om ikke andet var slaget på Mustafar den mest visuelt spektakulære del af Episode III - hvis den nye serie virkelig er århundredets opgør, som Lucasfilm har antydet, vil vi på et tidspunkt få lov til at se Obi-Wan Kenobi-serien forsøge at overgå den. Det krydser vi fingre for.