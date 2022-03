The Witcher sæson 3: Alt, hvad vi ved indtil videre

The Witcher sæson 3: Nøglepunkter - Plottet er baseret på bogen The Time of Contempt - Alle større karakterer vender tilbage - Optagelsesstederne til sæson 3 er fundet - Det rygtes, at optagelserne starter i marts - Noget tyder på, at der dukker nye fanfavoritter op - 2 af instruktørerne på sæson 3 skulle efter sigende være på plads

Hvis du er en af dem, der spændt venter på sæson 3 af The Witcher, kan det måske føles som om, at udsigterne er (alt for) lange. Den 2. sæson af action-serien, som er baseret på Andrzej Sapkowskis noveller, har kun været på Netflix siden december 2021, så der kan gå et stykke tid (igen), før den næste sæson er klar til streamingtjenesten.

Baseret på antydninger fra teamet bag kulisserne, håber vi dog, at vi ikke skal vente 2 år før The Witcher sæson 3 udkommer på Netflix. Der går rygter om, at den populære Netflix-serie muligvis begynder på optagelserne allerede i næste måned, så måske er det tættere på, end vi tror.

I mellemtiden er der masser af andre spekulationer, som helt sikkert vil begejstre fans af serien. Siden sæson 2 (som vi i øvrigt syntes var genial) har der været masser af snak online bl.a. om yndlingskarakterer, tilbagevendende instruktører og i hvilke retninger handlingen muligvis vil tage, men som med så meget andet skal man lige tage disse rygter og spekulationer med et gran salt.

Hvad ved vi egentlig helt præcist om The Witcher sæson 3 indtil videre? Nedenfor har vi samlet alle de seneste nyheder om serien bl.a. mulig premieredato, sandsynlige rollebesætning, potentielle plots og mere. Men før du læser videre, skal vi lige advare dig om, at artiklen indeholder spoilere for The Witcher sæson 1 og 2 samt Andrzej Sapkowskis Witcher-romaner.

Og nu hvor du er her, hvorfor så ikke tjekke vores sæson 2-chat med seriens medvirkende og skaber? Artiklen findes i øjeblikket kun på engelsk, men det er god læsning, og hvis du er Witcher-fan, er det et must.

The Witcher sæson 3: Premieredato

Premieredato for The Witcher sæson 3: 2023?

Hvordan vil Geralt og Ciris forhold udvikle sig i The Witcher sæson 3? (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Alle håber på, at 3. sæson af The Witcher udkommer hurtigere end sæson 2 gjorde. Den 1. sæson af The Witcher landede på Netflix i december 2019, men pga. den igangværende pandemi gik der yderligere 2 år før efterfølgeren blev udgivet.

Og ja, ventetiden kan godt gå hen og blive lang før den 3. sæson af The Witcher får premiere. Da showrunner Lauren Schmidt Hissrich talte eksklusivt med TechRadar til bage i december 2021 afslørede hun, at selvom manuskriptet på sæson 3 stort set var færdigt, er der stadig masser af arbejde, der skal gøres.

"Det her er vores sidste uge [3. december] ved forfatterbordet," sagde Hissrich. "Vi er næsten færdige med skrivefasen... men den kreative proces er kun lige begyndt. Vi har manuskripterne, og nu skal vi have instruktørerne og skuespillerne på banen så vi kan begynde at reflektere og dykke dybere ned i materialet og sikre os, at det bliver den perfekte sæson."

Baseret på Hissrichs kommentarer er der mange fans som tror, at de kommer til at vente længe på sæson 3. Men manuskripterne er siden blevet færdiggjorte, og seriens kreative team har brugt de første par måneder af 2022 på at lede efter optagelsessteder til The Witcher sæson 3.

A post shared by Lauren S. Hissrich | Writer (@laurenhissrich) A photo posted by on

Ifølge Witcher-fansitet Redanian Intelligence, som før har ramt plet med hensyn til andre aspekter af seriens produktion, begynder optagelserne i marts 2022. Hovedoptagelserne kommer til at foregå i Longcross Studios i Storbritannien.

Redanian Intelligence har også rapporteret, at optagelserne på 3. sæson af The Witcher kommer til at tage 6 måneder. Hvis det er tilfældet, skulle optagelserne være afsluttet i august 2022. Når vi tager seriens lange postproduktionsperiode i betragtning, forventer vi tidligst, at få 3. sæson at se i foråret 2023.

Ydermere hævder Redanian Intelligence også, at Stephen Surjik, som instruerede de første 2 afsnit af sæson 2 vender tilbage i instruktørstolen, og at instruktøren Loni Peristere (American Horror Story, Warrior) får debut på The Witcher-teamet.

The Witcher sæson 3: Medvirkende

Medvirkende i The Witcher sæson 3: Hvem vender tilbage?

Yennefer og Fringilla vender sandsynligvis tilbage i 3. sæson af The Witcher. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Du kan forvente et gensyn med alle hovedrollerne, og størstedelen af de vigtigste biroller:

Henry Cavill som Geralt of Rivia

Freya Allen som Princess Cirilla of Cintra

Anya Chalotra som Yennefer of Vengerberg

Joey Batey som Jaskier

Eamon Farren som Cahir

MyAnna Buring som Tissaia de Vries

Mimî M. Khayisa som Fringilla Vigo

Royce Pierreson som Istredd

Anna Shaffer som Triss Merigold

Mahesh Jadu som Vilgefortz

Tom Canton som Filavandrel

Mecia Simson som Francesca Findabair

Lars Mikkelsen som Stregobor

Terence Maynard som Artorius Vigo

Graham McTavish som Sigismund Dijkstra

Ed Birch som King Vizimir of Redania

Chris Fulton som Rience

Aisha Fabienne Ross som Lydia van Bredevoort

Cassie Clare som Philippa Einhart

Wilson Mbomio som Dara

Bart Edwards som Duny/Emperor Emhyr (The White Flame of Nilfgaard)

De fleste af ovenstående karakterer har indtil videre haft de største roller i The Witcher, men du kan godt forvente, at nogle af de mindre karakterer muligvis kommer til at spille større roller i sæson 3.

Emperor Emhyr er nok en af de vigtigste karakterer. Som sæson 2-finalen på chokerende vis afslørede, er Duny - ridderen, som Geralt reddede i sæson 1, og som også er Ciris far - ikke bare i live, men han er også lederen (The White Flame) af Nilfgaards væbnede styrker. Hans mål er at blive genforenet med Ciri, så han kan udnytte hendes evner til at udføre sine skumle planer.

Vi forventer, at Philippa Einhart kommer til at spille en større rolle i sæson 3. Hun var kun med i et par scener i sæson 2, men baseret på, hvad vi ved om hendes modstykke i romanerne, kommer hun til at spille en større rolle. Det samme forventer vi med King Vizimir og Sigismund Dijkstra, da kongeriget Redania bliver mere fremtrædende, efterhånden som historien i romanerne udfolder sig.

Henry Cavill and Kim Bodnia break down the fascinating relationship between Geralt and Vesemir in Season 2 of #TheWitcher... pic.twitter.com/GO97PAtO35February 1, 2022 See more

Det er også muligt, at vi får et gensyn med andre nykommere fra sæson 2 som bl.a. Simon Callows Codringher, Liz Carrs Fenn, Kaine Zajaz’ Gage og Sam Hazeldines Eredin/King of the Wild Hunt. Men da vi endnu ikke har set nogen officiel bekræftelse på den front, har vi valgt ikke at inkludere dem på ovenstående liste.

Vi får højst sandsynligt ikke vores kære Kim Bodnia at se i rollen som Vesemir. Det gælder også andre Witchers som bl.a. Coën (Yasen Atour) og Lambert (Paul Bullion), der muligvis heller ikke vender tilbage i sæson 3. I det sidste afsnit af sæson 2 besluttede Geralt, Yennefer og Ciri sig for at forlade heksefortet Kaer Morhen, så medmindre trioen vender uventet tilbage, skal du nok ikke regne med at se Vesemir og co. i den nye sæson. Netflixs Witcher-serie har dog før afveget lidt fra kildematerialet, så det er svært at sige med sikkerhed, om Bodnia bliver en del af sæson 3.

Og så er der stadig masser af karakterer fra bøgerne, som vi ikke har mødt endnu. Men indtil det bliver officielt bekræftet, kan vi ikke sige mere om, hvilke karakterer der dukker op. Ifølge Redanian Intelligence få vi muligvis fanfavoritten Mivia samt en ny skurk, der går under navnet The Professor, at se i mindre biroller.

The Witcher sæson 3: Plot

Plottet i The Witcher sæson 3: Hvad handler historien om?

Geralt skal nok få sit at se til i 3. sæson af The Witcher. (Image credit: Susie Allnutt/Netflix)

Kæmpe spoilere forude for The Witcher-bøgerne og -serien.

Vi ved stadig meget lidt om sæson 3-plottet, men vi har dog lidt en idé om, hvilken retning handlingen kommer til at tage. Vores gæt er baseret på Sapkowskis bøger og udtalelser fra Hissrich og seriens medvirkende.

I vores eksklusive interview med Hissrich fortalte hun TechRadar, at sæson 3 vil være baseret på den anden hovedroman i The Witcher-sagaen - altså The Time of Contempt. "Jeg er utrolig glad for, hvordan sæson 3 har taget form," fortalte Hissrich. "Den er baseret på min yndlingsbog i sagaen, som er The Time of Contempt og jeg føler, at sæson 1 og 2 har banet vejen for alle de store ting, der kommer til at ske."

I et interview med Collider understregede Hissrich også sit ønske om at holde sig så tæt på kildematerialet som muligt. "Jeg føler ikke at der er behov for, at vores historie bevæger sig ud over det, der foregår i bøgerne. Jeg tror, at Andrzej havde en naturlig afslutning i tankerne.Siden vi startede med at lave serien, har han faktisk udgivet flere bøger, så vi må se, hvor godt det hele kommer til at passe sammen", fortalte Hissrich.

Det lyder altså til, at sæson 3 også vil inkorporere plots fra andre bøger i serien. I det samme Collider-interview bekræftede Hissrich, at en "stor historie fra Blood of Elves", som var den første roman i The Witcher-sagaen, også vil være en del af historien i 3. sæsons.

“Mysteries require research.” At https://t.co/funIjosqy0, Istredd is your guide to a whole Continent of #TheWitcher secrets. Lose yourself in the interactive map and vast library now. pic.twitter.com/6QhrIqQLUYJanuary 10, 2022 See more

Der er kun to af de store Blood of Elves-historier, som ikke er med i sæson 2. Den første omhandler Scoia'tael, som er en gruppe ikke-menneskelige guerilla, der kæmper for Nilfgaard og angriber Geralt, Ciri, Triss og Yarpen Zigrins dværgekontingent i romanerne. Hissrich har ifølge Polygon bekræftet at Scoia'tael bliver en del af sæson 3, så de kommer højst sandsynligt til at volde problemer for Geralt og selskabet.

Den anden historie er dog lidt mere interessant. Geralt har fortalt Ciri om roserne fra Aelirenn, som var en elver, der ledte den sidste gruppe unge elverfolk mod en invaderende menneskehær. Aelirenns hær blev massakreret af fjenden, og da det kun er unge elverfolk, som kan producere afkom, førte massakren af Aelirenns styrker til elverfolkets langsomme udryddelse. Vi tænker, at denne særlige historie knytter sig til begivenheder vedrørende Francesca og hendes myrdede elverbaby i sæson 2.

Sidst men ikke mindst har Hissrich antydet, at vi får meget mere action at se i sæson 3, og at hændelsesforløbet denne gang kommer til at foregå over en kortere tidsperiode. Det er noget ,de fleste fans er glade for at høre, for de mange spring i tiden i sæson 1 vakte en del kritik.

Hvilke iørefaldende sange kommer Jaskier mon med i sæson 3 af The Witcher? (Image credit: Susie Allnett/Netflix)

Hissrich fortalte til The Wrap: "Der er tonsvis af action, der er tonsvis af overraskelser. Så det lader vi styre vores historiefortælling. Sæson 3 foregår fx over en meget kort tidsperiode. Der går ikke særlig lang tid, for det er ikke nødvendigt."

Hvis du spørger de medvirkende, så ser Henry Cavill (hovedskuespilleren) gerne, at serien lægger sig lidt tættere op ad Sapkowskis romaner, end den har gjort hidtil. I The Witcher Unlocked, som er en spoilercast, der blev udgivet efter sæson 2, sagde Cavill: "Jeg er en stor fan af bøgerne og er meget loyal over for dem, og det handler om at sikre, at historien bliver fortalt uden alt for mange distraktioner, der forstyrrer det overordnede billede."

Så måske kan vi forvente, at sæson 3 er et mere samlet plot, eller hvad? Under et interview med Newsweek sagde Jaskier-skuespilleren Joey Batey: "Der vil helt sikkert være linjer i plottet, der afviger fra bøgerne, så vi kan ikke længere læne os op ad bøgerne ... vi stoler selvfølgelig fuld ud på bøgerne, men vi har stor tillid i Lauren." Så må vi vente og se, om Cavills ønsker går i opfyldelse.

Anya Chalotra, der spiller Yennefer, ser gerne, at sæson 3 kommer til at inkorporere mere af det moderlige forhold mellem Yennefer og Ciri fra bøgerne. Da Chalotra talte med Glamour, sagde hun: "[Jeg vil gerne se] alt, hvad der sker i bogen, hvor hun udvikler et mor-datter-forhold med Ciri. Hun falder også lidt til ro og indser, at hun er nok.”

Reddit har også samlet potentielt spoiler-indhold til sæson 3 fra Hissrich (baseret på nogle Twitter-svar, hun har givet sine følgere). Dem kan du læse om her, men vi vil lige advare: De afslører nye placeringer og udviklinger af specifikke karakterer i sæson 3. Hvis du helst vil nyde den 3. sæson af The Witchers uden at vide noget på forhånd, råder vi dig til ikke at klikke på linket.

The Witcher sæson 3: Trailer

Trailer til The Witcher season 3: Findes der en?

Vi forventer flere scener som denne med Geralt i sæson 3 af The Witcher. (Image credit: Jay Maidment/Netflix)

Nej, og der kommer til at gå lang tid, før vi får en at se. Vi opdaterer denne sektion, så snart der udkommer en trailer.

The Witcher sæson 3: Fremtiden

The Witcher season 3: Hvordan tegner fremtiden for serien?

The Witcher: Blood Origin går forud for 3. sæson af The Witcher. (Image credit: Netflix)

Netflix har endnu ikke indgået nogen aftale om en 4. sæson af The Witcher, men vi ville blive meget overraskede, hvis der ikke bliver givet grønt lys for endnu en sæson. I en snak med Collider afslørede Hissrich, at hun har kortlagt 7 sæsoner af serien, men planen afhænger af fornyelse af aftalen.

Cavill har også givet udtryk for, at han gerne vil medvirke i alle 7 sæsoner og fortalte The Hollywood Reporter (THR), at han er "fuldt ud dedikeret " til Hissrichs vision. Freya Allen, der spiller Ciri, fortalte til The Radio Times, at hun gerne vil være med til at fuldende Ciris historie i serien, men at hun ikke ønsker at være en del af andre Witcher-sideprojekter.

Og apropos spinoffs kan vi fortælle, at der et par sideprojekter til Netflix’ Witcher-univers under udvikling.

Først og fremmest er der The Witcher: Blood Origin, som er en forgænger til den nuværende The Witcher-serie. Handlingen foregår 1200 år før Netflix' Witcher-serie finder sted, og Blood Origin kommer til at fortælle historien om, hvordan den første Witcher blev skabt. Serien kommer også til at følge begivenheder, der leder op til Conjunction of the Spheres og selve katastrofen, der resulterede i kollisionen mellem flere universer og skabte sammenstød mellem mennesket, elverfolket og andre frygtindgydende racer. Blood Origin får premiere engang i 2022.

Der er også andre Witcher-spinoff-produktioner under udvikling i øjeblikket bl.a. en familievenlig animationsserie og en anden animeret film, som begge blev annonceret under Netflix-begivenheden Tudum tilbage i september 2021. Der er dog ingen af projekterne, som har en specifik premieredato endnu.