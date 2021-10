The Witcher sæson 2: udgivelsesdato, trailer, cast, episode titler og mere

The Witcher sæson 2 vil være her inden årets udgang. Og The Witcher sæson 3 er også officielt på vej, da Netflix sikrer fremtiden for sin store nye fantasy franchise.

Efter at Iron Thrones skæbne blev afgjort i Game of Thrones finalen, havde vi kun måneder til at vente på, at vores næste episke fantasi fix skulle komme, i form af Netflixs hit af Andrzej Sapkowskis bedst sælgende romaner. Selvom The Witcher sæson 2 har taget sin tid med at komme, har streaming giganten nu bekræftet, at de nye otte afsnit debuterer den 17. december, hele to år efter.

Som forventet vender Henry Cavill tilbage som monsterjægeren Witcher, Geralt of Rivia, der fortsætter sine eventyr i hele kontinentets store verden. Med de komplekse tidslinjer i den første sæson nu tilpasset, forener The Witcher sæson 2 Geralt med den forældreløse prinsesse Ciri (Freya Allan), og du kan garantere, at der ikke går alt for lang tid, før de krydser veje med showets tredje synsvinkel karakter, magikeren Yennefer fra Vengerberg (Anya Chalotra).

Vi har været på en omfattende fakta mission gennem Geralts verden for at finde ud af, hvad der venter i The Witcher sæson 2 - fra udgivelsesdato og første trailer, til plotdetaljer, afsnitstitler og nye karakterer. Med flere Witchers, mere magi, mere dobbeltkrydsning og flere politiske intriger på menuen, er dette andet år bestemt lige så vigtigt som det første ...

Henry Cavill gentager sin rolle som Geralt of Rivia i The Witcher sæson 2. (Image credit: Katalin Vermes)

The Witcher sæson 2 udgivelsesdato: 17. december 2021

The Witcher Season 2 premieres December 17! pic.twitter.com/8GXtt6adT7July 9, 2021 See more

The Witcher sæson 2 frigives den 17. december 2021, afslørede Netflix under den virtuelle begivenhed WitcherCon i juli 2021. Ventetiden er næsten slut!

The Witcher sæson 2 trailer: se dem alle indtil videre

Netflix frigav en to-minutters teaser trailer til The Witcher sæson 2 i juli 2021 som en del af WitcherCon arrangementet - se den ovenfor.

Da så meget af den første sæson fokuserede på Geralts bestræbelser på at opfylde overraskelsesloven, der binder ham til Ciri, den unge, forældreløse arving, er det ikke et chok, at denne første The Witcher sæson 2 trailer starter hvor vi slap dem.

Nu da Geralt har taget kontakt med Ciri, tager han hende under sine vinger og tager hende til Kaer Morhen - citadellet, hvor han lærte sine Witcher færdigheder. Formentlig planlægger han at oplære hende i Witchers måder, mens hun finder sin plads på kontinentet efter hendes families død og tab af hendes rige - hun indrømmer, at “nogle gange føler jeg mig så bange, jeg føler, at jeg kunne brænde hele verden."

Der er også et kort syn af det sidste medlem af The Witchers centrale triumvirat, Yennefer fra Vengerberg, i kølvandet på sæson 1's klimatiske slag ved Sodden Hill. Hun er blevet fundet af Fringilla, den nilfgaardiske magiker, der var afgørende for Cintras undergang, som fortæller hende: "Velkommen tilbage ..." Betyder det, at Yennefer vil starte The Witcher sæson 2 i Nilfgaardian varetægt? Fringilla og Yennefer er bestemt ikke ved at blive venner ...

"Vi graver dybere ned i [Fringillas] fortid, og hvordan hun endte på Nilfgaard," sagde showrunner Lauren S Hissrich til Vulture. "Hvem hun er som person, og hvordan hun og Yennefer endte på så forskellige veje."

I september 2021 udgav Netflix en ny trailer, der klippede klip fra sæson 1 sammen med masser af nye optagelser fra sæson 2 - herunder et første ordentligt kig på Kim Bodnias Vesemir. Se det herunder:

Der er også to nye klip til showet, der fokuserer på Geralts forhold til den nye karakter Nivellen (Kristofer Hivju), som du kan se her, og et andet, hvor Geralt afværger et monster for at beskytte Ciri. Find det her.

The Witcher sæson 2 episode titler er blevet afsløret

Episode titlerne for sæson 2 blev afsløret som en del af WitcherCon. De er:

A Grain of Truth

Kaer Morhen

What is Lost

Redanian Intelligence

Turn Your Back

Dear Friend

Voleth Meir

TBC

Titlen på ottende og sidste afsnit er tilsyneladende så hemmelig, at vi bliver nødt til at vente på at finde ud det.

Episodetitlerne giver et par ledetråde om The Witcher sæson 2. 'A Grain of Truth' tager sit navn fra en novelle i Andrzej Sapkowkis bog The Last Wish, der indeholder Nivellen, karakteren spillet af Game of Thrones 'Kristofer Hivju i The Witcher sæson 2. 'Kaer Morhen' er navnet på en fæstning, hvor Witchers trænes. 'Redanian Intelligence' refererer til Redania, et land på kontinentet, der besidder et usædvanligt spionnetværk - Redanian Intelligence er også navnet på et nyhedswebsted dedikeret til The Witcher. 'Dear Friend' refererer formodentlig til et brev, Geralt skrev til Yennefer i Witcher bøgerne. Og 'Voleth Meir' refererer til en ny karakter spillet af Ania Marson. Voleth Meir er angiveligt alven til 'Deathless Mother', og det ser ud til, at karakteren har en vigtig rolle at spille i Ciris bue.

(Image credit: Netflix)

The Witcher sæson 2 cast: nye og tilbagevendende cast medlemmer, herunder Vesemir

Netflix har annonceret det meste af castet i The Witcher sæson 2 - herunder bekræftelser af, hvem der skal spille nogle store nye karakterer fra bøgerne.

Listen over karakterer, der vender tilbage, er som følger:

Henry Cavill som Geralt of Rivia

Anya Chalotra som Yennefer of Vengerberg

Freya Allan som Ciri

Joey Batey som Jaskier

Anna Shaffer som Triss

Eamon Farren som Cahir

MyAnna Buring som Tissaia

Tom Canton som Filvandrel

Lars Mikkelsen som Stregobor

Terence Maynard som Artorius

Therica Wilson Read som Sabrina

Lilly Cooper som Murta

Jeremy Crawford som Yarpen Zigrin

Royce Pierreson som Istredd

Mimî M Khayisa som Fringilla Vigo

Anya Chalotra vender tilbage som Yennefer fra Vengerberg i The Witcher sæson 2. (Image credit: Netflix)

Listen over nye karakterer, der slutter sig til The Witcher sæson ser sådan ud:

Kim Bodnia som Vesemir

Kristofer Hivju som Nivellen

Adjoa Andoh som Nenneke

Liz Carr som Fenn

Simon Callow som Codringher

Graham McTavish som Dijkstra

Kevin Doyle som Ba'Lian

Chris Fulton som Rience

Cassie Clare som Philippa Eilhart

Paul Bullion som Lambert

Yasen Atour som Coën

Basil Eidenbenz som Eskel

Joel Adrian som Hemrik

Mecia Simson som Francesca

Aisha Fabienne Ross som Lydia

Agnes Bjorn som Vereena

Carmel Laniado som Violet

Rebecca Hanssen som Queen Meve

Alastair Parker som TBC

Mens Geralt var noget af en ensom (hvid) ulv i sæson 1, møder vi et par flere Witchers i sæson 2.

Vi ved, at Killing Eves Kim Bodnia spiller Witcher træner Vesemir - der optræder som fokus i den animerede Witcher prequel film Nightmare of the Wolf - og at vi besøger Witcher skolen i Kaer Morhen.

Paul Bullion, Yasen Atour og Basil Eidenbenz deltager også i rollelisten som henholdsvis Witchers Lambert, Coën og Eskel, mens Redanian Intelligence har rapporteret, at Joel Adrian spiller en anden Witcher ved navn Hemrik.

Fans af bogen og videospil vil allerede kende Lambert og Eskel, som begge tilhører Geralt og Vesemirs Ulveskole. Det er interessant, at producenterne tilsyneladende smider ekstra Witchers ind i sæson 2, da disse monster-dræbende professionelle typisk anses for at være en døende race. Selvom der er henvisninger til andre Witcher skoler som Cat og Bear i bøgerne, ser Geralts fraktion ud til at være en af de få Witcher grupper, der aktivt gør noget for at bekæmpe monstertruslen på kontinentet.

Med hensyn til andre officielle meddelelser for rollelisten spiller Kristofer Hivju - bedst kendt som Game of Thrones 'Tormund Giantsbane - Nivellen, en mand forbandet med en krop som monster. (Vi gætter på, at vi ser ham i det første afsnit af The Witcher sæson 2, 'A Grain of Truth', da det også er navnet på Andrzej Sapkowski novellen, hvor han optræder.)

I marts 2021 afslørede Netflix yderligere syv karakterer, der var tilføjet til rollelisten. De var: Bridgertons Adjoa Andoh som Nenneke, en præstinde i Melitele i bøgerne; Silent Witness’ Liz Carr som Fenn; Fire bryllupper og en begravelses Simon Callow som Fenns partner, Codringher; Outlanders Graham McTavish som leder af Redians væbnede styrker Dijkstra; Cliques Chris Fulton som troldmanden Rience; Cassie Clare som Redanian kongelig rådgiver Philippa Eilhart; og Downton Abbey's Kevin Doyle som Ba'Lian, en ny karakter.

Andre cast medlemmer omfatter Mecia Simson som Francesca, Aisha Fabienne Ross som Lydia og Agnes Bjorn som Vereena. Deadline har også rapporteret, at Carmel Laniado har sluttet sig til rollelisten som en ung karakter kaldet Violet i mindst tre afsnit.

Jaskier beder dig om at smide en mønt til din Witcher i The Witcher sæson 2. (Image credit: Netflix)

Mindst en karakter fra The Witcher spillene er også bestemt til The Witcher sæson 2. Ifølge Redanian Intelligence skal den vittige, magtfulde dronning Meve fra Lyria og Rivia, introduceret i spillet Thronebreaker: The Witcher Tales, spilles af Rebecca Hanssen (Enola Holmes). Videospil forbindelserne er også indstillet til at fortsætte med skuespilleren Alastair Parker, der spillede Cleaver i The Witcher 3 spillet (også via Redanian Intelligence), der vises i en endnu ikke afsløret rolle.

The Witcher sæson 2 vil have helt andre instruktører end sæson 1, og Netflix har bekræftet deres identitet:

Ed Bazalgette (The Last Kingdom, Doctor Who)

Sarah O'Gorman (Jamestown, Cursed)

Geeta Patel (Santa Clarita Diet, Meet the Patels)

Stephen Surjik (Daredevil, The Umbrella Academy, Wayne’s World 2)

The Witcher sæson 2 historie: hvad vi ved indtil videre

Nu hvor vi har set traileren og læst den officielle synopsis for The Witcher sæson 2, er det bekræftet, at Ciri som forventet vil stå i centrum.

Her er Netflix officielle logline om showets tilbagevenden:

"Overbevist om at Yennefer liv var tabt i slaget ved Sodden, bringer Geralt fra Rivia prinsesse Cirilla til det sikreste sted, han kender, hans barndomshjem Kaer Morhen. Mens kontinentets konger, elver, mennesker og dæmoner stræber efter herredømme uden for dets mure, må han beskytte pigen mod noget langt farligere: den mystiske kraft, hun besidder indeni. "

Det er en sæson om, at Geralt bliver en faderfigur for Ciri, ifølge showrunner Lauren S Hissrich, så forvent at forholdet driver sæson 2. Geralt - en mand, der sjældent bruger sine ord - til måske at blive lidt mere snakkesalig i hans nye faderlige rolle.

"For mig var det meget vigtigt at bringe Geralt så tæt på bøgerne, som visionen og plottet ville tillade," sagde Henry Cavill til WitcherCon (via Redanian Intelligence). "Jeg ville have, at han var mere omfattende og mere intellektuel og mere repræsentativ for en mand, der har levet 70 år og har en filosofisk tilbøjelighed. Han kan til tider være irriteret, men han er også klog. Han har været omkring. Han er en rar fyr på trods af sine ubehagelige øjeblikke og evne til ekstraordinær vold, men hans intentionerne er rene. Jeg ville afspejle det så meget som muligt. ”

Et stort talepunkt i The Witcher sæson 1 var, hvordan den fortalte historier flere steder og på tværs af en ikke-lineær tidslinje - det nu udgivne officielle Witcher kort og Witcher tidslinjen hjælper virkelig med at få showet til at give mening - hvilket resulterer i en antologi i flere fortællinger af slagsen.

Ciris historie vil være i centrum i The Witcher sæson 2. (Image credit: Netflix)

I et interview med Vulture, der diskuterede den ulige struktur i sæson 1, sagde Hissrich, at selvom hun mener "publikum er utroligt smart", havde hun "misforstået, hvad alle ledte efter i deres underholdning". Hun sagde "Jeg elsker at blive udfordret, når jeg ser tv," men indrømmede, at det ikke var tilfældet for alle.

Sæson 1's klimaks bragte imidlertid alle de separate tråde pænt sammen og grundlagde The Witcher sæson 2 for et enklere plot og struktur. Hissrich har bekræftet, at Geralt, Ciri og Yennefer findes på samme tidslinje nu, så deres historier vil blive fortalt samtidigt. Faktisk vil denne sæson markere første gang Freya Allan og Anya Chalotra faktisk har handlet sammen, hvilket skulle gøre tingene lettere at følge.

"Det var her, vi sluttede sæson 1. Det er absolut her, vi vil starte i sæson to. Historierne vil blive fortalt på en meget mere lineær måde. De vil ikke alle være en historie. Det er ikke sådan, at alle tre er sammen og glade hele tiden. Men jeg vil gerne bruge nogle forskellige måder at se tidsserier på. "

Det betyder ikke, at vi ikke vil se nogen af de episodiske Geralt monster-jagt eventyr, som vi elskede i sæson 1. Hissrich vil udvinde "forskellige noveller" til The Witcher sæson 2 - såsom førnævnte 'A Grain of Truth' ' - og foreslår, at der er mulighed for flashback scener.

Ciri lærer nye færdigheder i The Witcher sæson 2. (Image credit: Netflix)

Nogle andre ændringer kommer også næste år. Den rynkede Nilfgaardian rustning, som nogle fans på internettet ikke kunne lide, vil blive opgraderet i The Witcher sæson 2. Hissrich fortalte til Flickering Myth's Writer Experience podcast, at "Nilfgaard rustningen vil være helt anderledes. Du har den mulighed [i sæson 2] for at gå tilbage og rette, hvis du vil. "

Og da Pure Fandom spurgte om en teaser for The Witcher sæson 2, havde Hissrich kun dette at sige: "Uden spoilere vil jeg sige, at der er nye monstre, en ny pris for magi og nye og uventede parringer af vores yndlingsfigurer. "

Witcher sæson 3 er bekræftet - og flere sæsoner kan følge

(Image credit: Netflix)

Den første sæson af The Witcher trak sig fra tanken om, at serien kun var her for at fylde et Game of Thrones-formet hul i vores liv. Serien fortalte selvsikkert historier på sin egen måde og præsenterede en fantasiverden, der allerede har fanget folks fantasi på deres Xboxes og PlayStations. Og selvom det er usandsynligt, at vi vil se meget overspilning fra spillene i Netflix showet - de er ikke rigtig kriteriet ifølge forfatteren Sapkowski, men snarere en "gratis tilpasning, der indeholder elementer af [hans] værker" - vi ved, at fans vil nyde forskellige subtile referencer til kampene, som de gjorde i sæson 1.

The Witcher kunne også køre på Netflix i lang tid. Lauren S Hissrich hævder at have gennemtænkt ideer til massive syv sæsoner. Og vi er ret sikre på, at der er nok kildemateriale tilbage til, at det er levedygtigt.

Vi har hele Geralt, Ciri og Yennefer historier at se til ende. Det fører dem over kontinentet til en lang række forskellige steder og introducerer os til nogle af de bedste fantasifigurer der findes. Ciris udvikling er et godt grundlag for fremtidige fortællinger i The Witcher universet, der kombinerer temaer om familie og kærlighed og mystik og magi. Der er også prequel serien The Witcher: Blood Origin i vente.

The Witcher sæson 3 blev bekræftet i september 2021.

Kom med det, vi er klar.